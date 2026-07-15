„Възраждане“: Заслугата за отпадането на руския патриарх Кирил от санкциите не е изцяло българска

Пропагандата у нас се опитва да ни представи заслугата за премахването на руския патриарх Кирил от 21-вия пакет санкции срещу Русия като изцяло българска, същевременно почти не се говори, че това стана благодарение на твърдата позиция на Ватикана, подкрепена от Италия, които поставиха ясна граница между геополитиката и религиозните институции.

Това каза народният представител Ангел Георгиев от „Възраждане“ в декларация от парламентарната трибуна.

"Без тази решителна позиция на Италия отпадането на патриарх Кирил нямаше да бъде постигнато от беззъбата, неефективна българска дипломация", посочи Георгиев.

"Румен Радев грубо излъга избирателите си, като каза, че иска нормализиране на отношенията с Русия. Той създаде нов подход в дипломацията - нормализиране чрез санкции", заяви Георгиев.

"Въпреки презентираната линия за сближаване с Русия преди изборите, след изборите виждаме, че външният министър Велислава Петрова е в Киев, за да угодничи и да изпълнява всевъзможни желания. Очаква се в Киев да бъдат обсъдени конкретни мерки за укрепване на енергийната сигурност на Украйна, включително възможности за увеличаване на превоза на природен газ през България през предстоящия зимен сезон", добави депутатът от "Възраждане".

Той припомни изказване на външния министър, в което тя съобщава, че всяко решение за помощ за Украйна ще бъде вземано от Министерския съвет, след дебат в парламента. "До ден днешен обаче никой не е подложил на дебат 33 330 000 лева инжекция за Украйна, както и удължаването на престоя на американските самолети на цивилното летище в София", каза Ангел Георгиев.

Той добави, че в същото време украинският посланик Олеся Илашчук се е срещнала с председателя на Общинския съвет в Смолян и с областния управител. Вместо управляващите да поискат оставката ѝ поради намесата ѝ във вътрешните работи на България, тя продължава да обикаля страната, посочи Георгиев.