„Възраждане“: Заслугата за отпадането на руския патриарх Кирил от санкциите не е изцяло българска

Пропагандата у нас се опитва да ни представи заслугата за премахването на руския патриарх Кирил от 21-вия пакет санкции срещу Русия като изцяло българска, същевременно почти не се говори, че това стана благодарение на твърдата позиция на Ватикана, подкрепена от Италия, които поставиха ясна граница между геополитиката и религиозните институции.
Това каза народният представител Ангел Георгиев от „Възраждане“ в декларация от парламентарната трибуна.
"Без тази решителна позиция на Италия отпадането на патриарх Кирил нямаше да бъде постигнато от беззъбата, неефективна българска дипломация", посочи Георгиев.
"Румен Радев грубо излъга избирателите си, като каза, че иска нормализиране на отношенията с Русия. Той създаде нов подход в дипломацията - нормализиране чрез санкции", заяви Георгиев.
"Въпреки презентираната линия за сближаване с Русия преди изборите, след изборите виждаме, че външният министър Велислава Петрова е в Киев, за да угодничи и да изпълнява всевъзможни желания. Очаква се в Киев да бъдат обсъдени конкретни мерки за укрепване на енергийната сигурност на Украйна, включително възможности за увеличаване на превоза на природен газ през България през предстоящия зимен сезон", добави депутатът от "Възраждане".
Той припомни изказване на външния министър, в което тя съобщава, че всяко решение за помощ за Украйна ще бъде вземано от Министерския съвет, след дебат в парламента. "До ден днешен обаче никой не е подложил на дебат 33 330 000 лева инжекция за Украйна, както и удължаването на престоя на американските самолети на цивилното летище в София", каза Ангел Георгиев.
Той добави, че в същото време украинският посланик Олеся Илашчук се е срещнала с председателя на Общинския съвет в Смолян и с областния управител. Вместо управляващите да поискат оставката ѝ поради намесата ѝ във вътрешните работи на България, тя продължава да обикаля страната, посочи Георгиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:42 15.07.2026
2 Делю Хайдутин
11:42 15.07.2026
3 За по-точно е заслуга на папата
11:47 15.07.2026
4 Овчар
Коментиран от #6
11:47 15.07.2026
5 Муньо е поредния фашив герой и месия
11:48 15.07.2026
6 Чобанин от ложа Слънце–Ориент
До коментар #4 от "Овчар":Бегай да пасеш добитъка, ве трололо боташко!
11:49 15.07.2026
7 Тралала
Коментиран от #12
11:49 15.07.2026
8 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #10, #20
11:52 15.07.2026
9 На кръстопът
Коментиран от #14
11:53 15.07.2026
10 Хмм
До коментар #8 от "Боташа или ботуша на терора":точно заради такива като Вас борисов стоя почти 20 години на власт
Коментиран от #13
11:54 15.07.2026
11 Перо
11:54 15.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мхммм
До коментар #10 от "Хмм":А заради малоумни като теб мр. Кеш може да изкара една чудесна твърда олигархична диктатура до гроб! Дано по-скоро се загроби, че много сте малоумните му платени поддръжници от гетата.
11:57 15.07.2026
14 Ами
До коментар #9 от "На кръстопът":той винаги им благодареше, че гласуват с ГЕРБ, но не можел да ги вземе в управлението щото в Брюксел били против
12:01 15.07.2026
15 Руми !
Руменчо !
12:01 15.07.2026
16 израждане
12:04 15.07.2026
17 Майора
12:04 15.07.2026
18 Хмм
12:05 15.07.2026
19 А МОЧАТА?
12:14 15.07.2026
20 Пепи Волгата
До коментар #8 от "Боташа или ботуша на терора":Аз избрах ЕВРОТО!
12:15 15.07.2026
21 Платенит муньопитешки тролове
12:15 15.07.2026
22 Анонимен
Коментиран от #26
12:18 15.07.2026
23 Гресирана ватенка
12:21 15.07.2026
24 дундьо2026
12:24 15.07.2026
25 Ко туй нящо?
12:25 15.07.2026
26 Не, че съм подстрекател
До коментар #22 от "Анонимен":Ама не можеш да се разревеш 😁
12:29 15.07.2026
27 1234
12:30 15.07.2026
28 Анонимен
12:35 15.07.2026
29 Цвете
12:43 15.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Чиба лешояди
12:44 15.07.2026
32 Цвете
12:44 15.07.2026
33 Хаха
12:47 15.07.2026