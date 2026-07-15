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„Възраждане“: Заслугата за отпадането на руския патриарх Кирил от санкциите не е изцяло българска

„Възраждане“: Заслугата за отпадането на руския патриарх Кирил от санкциите не е изцяло българска

15 Юли, 2026 11:40, обновена 15 Юли, 2026 11:58 1 647 33

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  • патриарх-
  • кирил

Заслугата за отпадането на руския патриарх Кирил от санкциите не е изцяло българска, без тази решителна позиция на Италия нямаше как да бъде постигнато от беззъбата, неефективна българска дипломация

„Възраждане“: Заслугата за отпадането на руския патриарх Кирил от санкциите не е изцяло българска - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пропагандата у нас се опитва да ни представи заслугата за премахването на руския патриарх Кирил от 21-вия пакет санкции срещу Русия като изцяло българска, същевременно почти не се говори, че това стана благодарение на твърдата позиция на Ватикана, подкрепена от Италия, които поставиха ясна граница между геополитиката и религиозните институции.

Това каза народният представител Ангел Георгиев от „Възраждане“ в декларация от парламентарната трибуна.

"Без тази решителна позиция на Италия отпадането на патриарх Кирил нямаше да бъде постигнато от беззъбата, неефективна българска дипломация", посочи Георгиев.

"Румен Радев грубо излъга избирателите си, като каза, че иска нормализиране на отношенията с Русия. Той създаде нов подход в дипломацията - нормализиране чрез санкции", заяви Георгиев.

"Въпреки презентираната линия за сближаване с Русия преди изборите, след изборите виждаме, че външният министър Велислава Петрова е в Киев, за да угодничи и да изпълнява всевъзможни желания. Очаква се в Киев да бъдат обсъдени конкретни мерки за укрепване на енергийната сигурност на Украйна, включително възможности за увеличаване на превоза на природен газ през България през предстоящия зимен сезон", добави депутатът от "Възраждане".

Той припомни изказване на външния министър, в което тя съобщава, че всяко решение за помощ за Украйна ще бъде вземано от Министерския съвет, след дебат в парламента. "До ден днешен обаче никой не е подложил на дебат 33 330 000 лева инжекция за Украйна, както и удължаването на престоя на американските самолети на цивилното летище в София", каза Ангел Георгиев.

Той добави, че в същото време украинският посланик Олеся Илашчук се е срещнала с председателя на Общинския съвет в Смолян и с областния управител. Вместо управляващите да поискат оставката ѝ поради намесата ѝ във вътрешните работи на България, тя продължава да обикаля страната, посочи Георгиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 8 Отговор
    Германия също излиза от Коалицията на лаещите.

    11:42 15.07.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    35 4 Отговор
    Папата също е против санкциите.

    11:42 15.07.2026

  • 3 За по-точно е заслуга на папата

    26 3 Отговор
    Пастирите от тайните братства, управляващи живота на милиарди овчици, няма как да не се подкрепят.

    11:47 15.07.2026

  • 4 Овчар

    31 23 Отговор
    Възраждане и ГЕРБ са едно и също ..! Едните са под прикритие зад Русия другите вече са голи..! Сопата ще е еднаква и за двете формации..!

    Коментиран от #6

    11:47 15.07.2026

  • 5 Муньо е поредния фашив герой и месия

    21 20 Отговор
    на ДС-БКП мафията, договорен и одобрен заедно с посолствата.

    11:48 15.07.2026

  • 6 Чобанин от ложа Слънце–Ориент

    17 12 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Бегай да пасеш добитъка, ве трололо боташко!

    11:49 15.07.2026

  • 7 Тралала

    19 17 Отговор
    На тия патриоти им гледах, интервю в ютюб, председателя как казва, че Радев лъже, защото бил чел новините в Турция на турски за Боташ!! Усети се и почна да се оправдава за познанията си по турски. Тези родолюбци, да не се окажат еничари.

    Коментиран от #12

    11:49 15.07.2026

  • 8 Боташа или ботуша на терора

    16 18 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на герберските боклуци от катуна на Коцю Евроцентовия!

    Коментиран от #10, #20

    11:52 15.07.2026

  • 9 На кръстопът

    25 15 Отговор
    Възраждане е най-измислената опозиция. Бойко отдавна ги е купил.

    Коментиран от #14

    11:53 15.07.2026

  • 10 Хмм

    24 13 Отговор

    До коментар #8 от "Боташа или ботуша на терора":

    точно заради такива като Вас борисов стоя почти 20 години на власт

    Коментиран от #13

    11:54 15.07.2026

  • 11 Перо

    24 4 Отговор
    И какво разбира микробиоложката от енергетика и защо трябва да правим рисково сътрудничество с Украйна, без гаранции за плащане?

    11:54 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мхммм

    16 11 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    А заради малоумни като теб мр. Кеш може да изкара една чудесна твърда олигархична диктатура до гроб! Дано по-скоро се загроби, че много сте малоумните му платени поддръжници от гетата.

    11:57 15.07.2026

  • 14 Ами

    10 12 Отговор

    До коментар #9 от "На кръстопът":

    той винаги им благодареше, че гласуват с ГЕРБ, но не можел да ги вземе в управлението щото в Брюксел били против

    12:01 15.07.2026

  • 15 Руми !

    9 7 Отговор
    Руми ! --- ---

    Руменчо !

    12:01 15.07.2026

  • 16 израждане

    9 11 Отговор
    Да, да, знаем, не радевистите а вие сте най-големите йеничари.

    12:04 15.07.2026

  • 17 Майора

    9 13 Отговор
    А вас когаще ви подведат подведат под отговорност заради срещите с ПутинизащитананегоиРусия!

    12:04 15.07.2026

  • 18 Хмм

    12 14 Отговор
    безродници, позицията е българска, подкрепена от Италия - това означава,че Радев и българската дипломация са успели да ги убедят че позицията им е правилна, това че има вече 21-и пакет със санкции означава, че санкциите не действат

    12:05 15.07.2026

  • 19 А МОЧАТА?

    7 14 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    12:14 15.07.2026

  • 20 Пепи Волгата

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Боташа или ботуша на терора":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    12:15 15.07.2026

  • 21 Платенит муньопитешки тролове

    16 4 Отговор
    стават все по-агресивни. Явно Муньо им е орязал центовете за пост и се налага да генереират двоен спам, за да изкарат за баничка (вече без боза) от "кошницата с грижата" 😂😂

    12:15 15.07.2026

  • 22 Анонимен

    8 14 Отговор
    Тия хора са антибългаризагрижили се за руските интереси егати антибългарите

    Коментиран от #26

    12:18 15.07.2026

  • 23 Гресирана ватенка

    5 8 Отговор
    Опушеният копанар да връща субсидиите 😁😁😁

    12:21 15.07.2026

  • 24 дундьо2026

    3 6 Отговор
    тия не трябваше ли да са в затвора!

    12:24 15.07.2026

  • 25 Ко туй нящо?

    4 6 Отговор
    Къв тоз май/муняк?

    12:25 15.07.2026

  • 26 Не, че съм подстрекател

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Ама не можеш да се разревеш 😁

    12:29 15.07.2026

  • 27 1234

    5 3 Отговор
    Костадиновци, много ве боли, че Радев ви издърпа електората, но сами сте си виновни. И както сте я подкарали сега, това ще ви е последния парламент. Отивате при Волен Сидеров. Работа за 5 ст. не сте свършили в парламентите, в които сте били.

    12:30 15.07.2026

  • 28 Анонимен

    2 2 Отговор
    Абе злобар. Остави българите да се порадват на възвърнатото си достойнство. Резрвите на България за три лица са отчетени, не само за патриарха. Това несъмнено е успех.

    12:35 15.07.2026

  • 29 Цвете

    1 1 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ, ВЪЗРОДЕТЕ ДЕБАТА ЗА " БОТАШ " ,ЗА ДА ПОВЯРВАМЕ ,ЧЕ НЕЩО РАБОТИТЕ. ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ТРУПАТ ЕЖЕДНЕВНО ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО. ПОДПИСАЛИТЕ ДА БЪДАТ ПРИВИКАНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ОТГОВОРЯТ, КОЙ И ЗАЩО " СКЮЧВА: ДОГОВОР НА ТЪМНО?

    12:43 15.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чиба лешояди

    1 0 Отговор
    Стига се запънахте като хлебарки на завой

    12:44 15.07.2026

  • 32 Цвете

    1 1 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ, ВЪЗРОДЕТЕ ДЕБАТА ЗА " БОТАШ " ,ЗА ДА ПОВЯРВАМЕ ,ЧЕ НЕЩО РАБОТИТЕ. ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ТРУПАТ ЕЖЕДНЕВНО ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО. ПОДПИСАЛИТЕ ДА БЪДАТ ПРИВИКАНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ОТГОВОРЯТ, КОЙ И ЗАЩО " СКЮЧВА: ДОГОВОР НА ТЪМНО?

    12:44 15.07.2026

  • 33 Хаха

    0 0 Отговор
    Досега гласувах за възраждане, но заради ненужния хейт по Радев ще гласувам вече за Радев

    12:47 15.07.2026

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