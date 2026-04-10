Писателката Здравка Евтимова: Горко на хората, които изпитват завист и ревност

На разпети петък обръщаме поглед навътре, за да се изправим срещу тъмните кътчета на душата си, срещу страховете си, да направим равносметка какво е отношението ни към нас самите, към хората които обичаме, но и към тези, които не харесваме. Защото силата на духа се измерва и с приемането на различията помежду ни и със способността да простим на онези, които ни нараняват.
Смисълът на саможертвата във времена на изпитание, вярата и любовта към ближния в най-тежките часове преди Възкресение Христово коментира в предаването „Тази сутрин“ писателката и преводачка Здравка Евтимова.
„Когато човек предава някого, той първо е предал най-силното в себе си. Предал е добрината и надеждата да живее почтено, да бъде човек“, смята тя.
Според нея човек не е роден да бъде предател. „Затова рано или късно предателят усеща как нещо го гризе. Всички ние сме продукт на една милиардна еволюция и когато някой извърши предателство, може да получи много висок приход, банкова сметка или положение в обществото, но се събужда нощем, усещайки някаква болка“.
„Тази болка е езикът на милиардите години човешка революция, която казва: „Ти си предател. Ти си съсипал най-доброто в себе си. И това най-добро не си дал на децата си. Лишил си ги от доброта“, сподели Евтимова.
По думите ѝ предателството е преди всичко към самия себе си, към рода си и към страната, в която живееш.
„Възкресението е усещане за достойнството и силните страни на хората около нас. То е способността да съхраним човечеството и да го направим по-човечно. Това е изключително трудно. Всеки ден би следвало, ако можем и имаме достатъчно сила, да успяваме да овладяваме стремежа да грабнем повече, да притиснем под духовната тежест на целия си живот алчността, която гледа да си намери път и да ни изгризе“, смята писателката.
Според нея няма по-страшно чувство от завистта. „Но ние затова сме хора и човечеството затова е просъществувало толкова хилядолетия. И затова поетите възпяват тези, които са подарили добро, които са влюбени в живота, влюбени в най-истинския и верен човек“, обясни Евтимова.
„Обичта е най-голямата противоотрова на завистта и ревността, която също е едно изпепеляващо и смазващо чувство. Горко на хората, които ги изпитват“, смята тя. И сподели, че винаги се моли Господ да я спаси от ревност, завист и принудена самота.
„На пръв поглед в тези страшни дни, когато всеки ден хиляди хора умират, някой би си казал, че Бог се е превърнал в една наистина интересна, но захвърлена на прашна лавица книга. Страниците ѝ са покрити със слой прах. Но като погледнем дълбоко в себе си разбираме, че не е така. Единственото, което ни остава, е да се обърнем към тази книга и да разберем, че носим Бог в нас самите“, обясни Евтимова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #19
15:25 10.04.2026
2 Сила
Набедена за "писател" ....???!
15:27 10.04.2026
3 00014
15:30 10.04.2026
4 Пешо
15:30 10.04.2026
5 Нострадамус
Предал е Душата си!
15:33 10.04.2026
6 ЗАВИСТ РЕВНОСТ ДА
Коментиран от #20
15:35 10.04.2026
7 Читател
Коментиран от #36, #37
15:36 10.04.2026
8 муцунка
15:37 10.04.2026
9 има грешка
15:39 10.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 сфера
15:41 10.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 кака ви писарка
15:45 10.04.2026
15 ЗАВИСТ
15:45 10.04.2026
16 Психидиспансер
15:47 10.04.2026
17 Неможеш Да Простиш !
На Непоправимия Инат !
Изяж Си !
Ушите !
Некакъв писател Не си Ти !
Нито Пък Човек !
А Червей !
Мръсен !
Измикяр !
15:49 10.04.2026
18 Евтимка Здравкова
15:49 10.04.2026
19 Боги
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Гледам клипчета как Г-н Пеевски, съпроводен от значителна охрана, на софийското летище отпраши нанякъде с частният си самолет, дето му го е купил народът, който плаща и охраната му.
15:50 10.04.2026
20 Най - Вече !
До коментар #6 от "ЗАВИСТ РЕВНОСТ ДА":В Отвъдното !
15:51 10.04.2026
21 Ахаха
15:55 10.04.2026
22 Сталин
15:58 10.04.2026
23 Генчо циганина от Максуда
15:59 10.04.2026
24 Даката
Абсолютно съм съгласен и точно най-скапаните русофилски компромати са насочени към тази прослойка от хора в нашето общество, които сън не ги хваща, когато комшията им си купи нещо, ако се сещате за едни фалшиви снимки на кюлчета злато в нощно шкафче, пачки евро банкноти...това им беше достатъчно на идиотите, само като си помислиха, че те нямат кюлчета злато и пачки евро и вече бяха готови, за програмиране, за кого точно трябва да се гласува...
Какво ще бъде преди тези избори господин Радев, някакви идеи, нови шкафчета с кюлчета злато, диаманти, частни острови, планети и звезди... какво ще е този път от Русия с любов... докато империята на злото не вземе да изчезне, барабар с Пуууутю сигурно и тези няма да изчезнат.
Коментиран от #25, #27, #32
16:08 10.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Моля
16:12 10.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гого
Коментиран от #40
16:14 10.04.2026
29 ВЕНЦИ МИХАЙЛОВ
16:16 10.04.2026
30 Дзак
16:17 10.04.2026
31 Роза
16:18 10.04.2026
32 дааа
До коментар #24 от "Даката":Болните мозъци не могат да живеят, докато не намесят политиката в най-обикновения дебат. По темата - грешно ли е дебелак да завижда на стройните като фиданка? И още нещо - не ревнуваш, когато не обичаш.
Коментиран от #33
16:19 10.04.2026
33 Даката
До коментар #32 от "дааа":Нека да позная... русофил. Познах ли?
Коментиран от #34
16:33 10.04.2026
34 Тюпак трол,
До коментар #33 от "Даката":Нека позная-дръвник!
Познах ли?!
16:38 10.04.2026
35 ха ха
16:38 10.04.2026
36 ,М,ъдроста и няма край"
До коментар #7 от "Читател":А глупостите които (говори), а не пише СЪЩО!!
17:39 10.04.2026
37 Една жена обичайна
До коментар #7 от "Читател":Обиколи света
Събра награди
Пошла работа
17:41 10.04.2026
38 ПернишкатаЗвезда ЗдравкаЕвтимова
18:04 10.04.2026
39 Читател
18:39 10.04.2026
40 Нищо не си
До коментар #28 от "Гого":изгубил. Пише разни разказчета. Четох едно от тях в Интернет, в което казва, че тя самата е прототип на главната героиня Сара, която била изключително красива. Хвана ме смях, щом е прототип, би трябвало и тя да е красива, но я виждаш какво представлява. После описва как тази Сара живее с един математик, който цепи стотинката надве. Сара си пазарува дрехи втора употреба. Накупила един път рокли, обувки, поли, блузи за 30 лв. в Дрип-шопа (така казват в Габрово на втората употреба) и отишла при своя съжител да й ги осребри. А той й казал, че му излизала много евтино и затова я уважава. Да беше написала някой разказ Мара отварачката, че да разберем наистина някои полезни женски тайни за добрата форма и други тънкости... А тази постоянно разказва за собствения си тъп живот, като героинята винаги е самата тя, но с друго име. Освен това лъже, че нейните разкази били публикувани в една читанка в Америка. Смях голям! Представи си, че американскте деца сричат по нейните разкази и се учат да четат. Все едно, в нашите училища да се учим да четем в първи клас по разказите на някоя писателка от Пакистан или от Индонезия. Лъже и дори не си дава сметка, колко е нелепо всичко това. Но й дават трибуна, защото е известно, че е на страната на злите сили.
18:54 10.04.2026