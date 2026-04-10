Новини
България »
София »
Писателката Здравка Евтимова: Горко на хората, които изпитват завист и ревност

10 Април, 2026

  • здравка евтимова-
  • великден-
  • разпети петък-
  • предателство-
  • църква-
  • исус христос

Когато човек предава някого, той първо е предал най-силното в себе си

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На разпети петък обръщаме поглед навътре, за да се изправим срещу тъмните кътчета на душата си, срещу страховете си, да направим равносметка какво е отношението ни към нас самите, към хората които обичаме, но и към тези, които не харесваме. Защото силата на духа се измерва и с приемането на различията помежду ни и със способността да простим на онези, които ни нараняват.

Смисълът на саможертвата във времена на изпитание, вярата и любовта към ближния в най-тежките часове преди Възкресение Христово коментира в предаването „Тази сутрин“ писателката и преводачка Здравка Евтимова.

„Когато човек предава някого, той първо е предал най-силното в себе си. Предал е добрината и надеждата да живее почтено, да бъде човек“, смята тя.

Според нея човек не е роден да бъде предател. „Затова рано или късно предателят усеща как нещо го гризе. Всички ние сме продукт на една милиардна еволюция и когато някой извърши предателство, може да получи много висок приход, банкова сметка или положение в обществото, но се събужда нощем, усещайки някаква болка“.

„Тази болка е езикът на милиардите години човешка революция, която казва: „Ти си предател. Ти си съсипал най-доброто в себе си. И това най-добро не си дал на децата си. Лишил си ги от доброта“, сподели Евтимова.

По думите ѝ предателството е преди всичко към самия себе си, към рода си и към страната, в която живееш.

„Възкресението е усещане за достойнството и силните страни на хората около нас. То е способността да съхраним човечеството и да го направим по-човечно. Това е изключително трудно. Всеки ден би следвало, ако можем и имаме достатъчно сила, да успяваме да овладяваме стремежа да грабнем повече, да притиснем под духовната тежест на целия си живот алчността, която гледа да си намери път и да ни изгризе“, смята писателката.

Според нея няма по-страшно чувство от завистта. „Но ние затова сме хора и човечеството затова е просъществувало толкова хилядолетия. И затова поетите възпяват тези, които са подарили добро, които са влюбени в живота, влюбени в най-истинския и верен човек“, обясни Евтимова.

„Обичта е най-голямата противоотрова на завистта и ревността, която също е едно изпепеляващо и смазващо чувство. Горко на хората, които ги изпитват“, смята тя. И сподели, че винаги се моли Господ да я спаси от ревност, завист и принудена самота.

„На пръв поглед в тези страшни дни, когато всеки ден хиляди хора умират, някой би си казал, че Бог се е превърнал в една наистина интересна, но захвърлена на прашна лавица книга. Страниците ѝ са покрити със слой прах. Но като погледнем дълбоко в себе си разбираме, че не е така. Единственото, което ни остава, е да се обърнем към тази книга и да разберем, че носим Бог в нас самите“, обясни Евтимова.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    11 6 Отговор
    както вика господин пеевски: "Не на омразата"

    Коментиран от #19

    15:25 10.04.2026

  • 2 Сила

    20 8 Отговор
    "Сестрата" на Велислава Дърева ....от Перник !!!?
    Набедена за "писател" ....???!

    15:27 10.04.2026

  • 3 00014

    24 12 Отговор
    Тази е болна! Завистта и ревността са нормални човешки чувства. Важното е да не ескалират в крими действия.

    15:30 10.04.2026

  • 4 Пешо

    17 4 Отговор
    Мъжкият Г.Г..

    15:30 10.04.2026

  • 5 Нострадамус

    16 3 Отговор
    „Когато човек предава някого, той първо е предал най-силното в себе си.
    Предал е Душата си!

    15:33 10.04.2026

  • 6 ЗАВИСТ РЕВНОСТ ДА

    18 4 Отговор
    Лошотия са. Но много по лоши са злобата алчността. Именно И най много страдания идват от ТЯХ ЗЛОБА АЛЧНОСТ И ТЪПОТИЯТА. И ПАК ОБИЧАЙТЕ ГОСПОДА НАШ ВОДЕТЕ СЕ ОТ НЕГОВИТЕ НАПЪТСТВИЯ БЪДЕТЕ ДОБРИ И РАНО МОЖЕ БИ ПО КЪСНО ВСИЧКО ДОБРО ЩЕ ВИ СЕ ВЪРНЕ.

    Коментиран от #20

    15:35 10.04.2026

  • 7 Читател

    10 16 Отговор
    Мъдра жена браво и здраве

    Коментиран от #36, #37

    15:36 10.04.2026

  • 8 муцунка

    19 2 Отговор
    Еди колко си американски войници пристигат у нас,за да могат ирански ракети също да пристигнат у нас.

    15:37 10.04.2026

  • 9 има грешка

    10 11 Отговор
    Писателя -това мяза на мъж

    15:39 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сфера

    9 2 Отговор
    А транссекшуъл люде израстнали между твърде много банкноти,как трябва да се изчувстват?!

    15:41 10.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 кака ви писарка

    17 3 Отговор
    Горко на хората, които изпитват недоимък и некачествено здравеопазване при царуването на цар Тиква

    15:45 10.04.2026

  • 15 ЗАВИСТ

    5 4 Отговор
    Това е най-силното чувство завладьло народа ни и като раково заболяване го унищожава отвътре.

    15:45 10.04.2026

  • 16 Психидиспансер

    4 5 Отговор
    Проверява три пъти-води се на отчет...

    15:47 10.04.2026

  • 17 Неможеш Да Простиш !

    7 4 Отговор
    Неможеш Да Простиш !

    На Непоправимия Инат !

    Изяж Си !

    Ушите !

    Некакъв писател Не си Ти !

    Нито Пък Човек !

    А Червей !

    Мръсен !

    Измикяр !

    15:49 10.04.2026

  • 18 Евтимка Здравкова

    3 0 Отговор
    .......,😟

    15:49 10.04.2026

  • 19 Боги

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Гледам клипчета как Г-н Пеевски, съпроводен от значителна охрана, на софийското летище отпраши нанякъде с частният си самолет, дето му го е купил народът, който плаща и охраната му.

    15:50 10.04.2026

  • 20 Най - Вече !

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "ЗАВИСТ РЕВНОСТ ДА":

    В Отвъдното !

    15:51 10.04.2026

  • 21 Ахаха

    9 1 Отговор
    Соросджийките са така

    15:55 10.04.2026

  • 22 Сталин

    13 1 Отговор
    А грях ли е да завиждаме на шкафчето на Тиквата ,банката на Прасето и именията и хотелите на мутрите и на Киру че качва Лена на парапета

    15:58 10.04.2026

  • 23 Генчо циганина от Максуда

    2 0 Отговор
    Здравейте ве хаптари!

    15:59 10.04.2026

  • 24 Даката

    2 8 Отговор
    "Горко на хората, които изпитват завист и ревност"

    Абсолютно съм съгласен и точно най-скапаните русофилски компромати са насочени към тази прослойка от хора в нашето общество, които сън не ги хваща, когато комшията им си купи нещо, ако се сещате за едни фалшиви снимки на кюлчета злато в нощно шкафче, пачки евро банкноти...това им беше достатъчно на идиотите, само като си помислиха, че те нямат кюлчета злато и пачки евро и вече бяха готови, за програмиране, за кого точно трябва да се гласува...

    Какво ще бъде преди тези избори господин Радев, някакви идеи, нови шкафчета с кюлчета злато, диаманти, частни острови, планети и звезди... какво ще е този път от Русия с любов... докато империята на злото не вземе да изчезне, барабар с Пуууутю сигурно и тези няма да изчезнат.

    Коментиран от #25, #27, #32

    16:08 10.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Моля

    6 3 Отговор
    Нема нужда да ми определя тая мислите и чувствата всеки си има свое мислене път в живота и ангел хранител и съдба орис за един едно е щастие за друг нещастие

    16:12 10.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гого

    5 1 Отговор
    Странно нищо не съм чел от тая

    Коментиран от #40

    16:14 10.04.2026

  • 29 ВЕНЦИ МИХАЙЛОВ

    4 0 Отговор
    Е СОРОСКИ ЗАВИСЛИВ ПЕ....РАЗ .

    16:16 10.04.2026

  • 30 Дзак

    8 0 Отговор
    Хората които са ни навредили, изпитват най-много завист и ревност!

    16:17 10.04.2026

  • 31 Роза

    9 3 Отговор
    Има едни думи,които ги приписват на баба Ванга:"Не завиждаи на никого,преди да си видял края му!"А писателката Здравка Евтимова е отгледала три деца и е талантлив писател,затова и желая здраве и спокойствие!

    16:18 10.04.2026

  • 32 дааа

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Даката":

    Болните мозъци не могат да живеят, докато не намесят политиката в най-обикновения дебат. По темата - грешно ли е дебелак да завижда на стройните като фиданка? И още нещо - не ревнуваш, когато не обичаш.

    Коментиран от #33

    16:19 10.04.2026

  • 33 Даката

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "дааа":

    Нека да позная... русофил. Познах ли?

    Коментиран от #34

    16:33 10.04.2026

  • 34 Тюпак трол,

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Даката":

    Нека позная-дръвник!
    Познах ли?!

    16:38 10.04.2026

  • 35 ха ха

    2 1 Отговор
    „Когато човек предава някого, той първо е предал най-силното в себе си. Предал е добрината и надеждата да живее почтено, да бъде човек“, смята тя./а аз се чудех защо гербаджиите са се събрали на банкет , празнуват убийството на Бог

    16:38 10.04.2026

  • 36 ,М,ъдроста и няма край"

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    А глупостите които (говори), а не пише СЪЩО!!

    17:39 10.04.2026

  • 37 Една жена обичайна

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Обиколи света
    Събра награди
    Пошла работа

    17:41 10.04.2026

  • 38 ПернишкатаЗвезда ЗдравкаЕвтимова

    2 0 Отговор
    Здравке, неправилно тълкуваш остроумните коментари! Ти си спец по Пернишкия ъндърграунд. Романът ти "Четвъртък" за щерката на едно пернишко чудовище е доста сполучлив.

    18:04 10.04.2026

  • 39 Читател

    1 0 Отговор
    Тази жена съм я виждал и слушал на живо, не е лошо малко по-голяма дълновидност да има в хората, и смирение, любов, но не в религията, а твоята вяра. Хора сме все пак!

    18:39 10.04.2026

  • 40 Нищо не си

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гого":

    изгубил. Пише разни разказчета. Четох едно от тях в Интернет, в което казва, че тя самата е прототип на главната героиня Сара, която била изключително красива. Хвана ме смях, щом е прототип, би трябвало и тя да е красива, но я виждаш какво представлява. После описва как тази Сара живее с един математик, който цепи стотинката надве. Сара си пазарува дрехи втора употреба. Накупила един път рокли, обувки, поли, блузи за 30 лв. в Дрип-шопа (така казват в Габрово на втората употреба) и отишла при своя съжител да й ги осребри. А той й казал, че му излизала много евтино и затова я уважава. Да беше написала някой разказ Мара отварачката, че да разберем наистина някои полезни женски тайни за добрата форма и други тънкости... А тази постоянно разказва за собствения си тъп живот, като героинята винаги е самата тя, но с друго име. Освен това лъже, че нейните разкази били публикувани в една читанка в Америка. Смях голям! Представи си, че американскте деца сричат по нейните разкази и се учат да четат. Все едно, в нашите училища да се учим да четем в първи клас по разказите на някоя писателка от Пакистан или от Индонезия. Лъже и дори не си дава сметка, колко е нелепо всичко това. Но й дават трибуна, защото е известно, че е на страната на злите сили.

    18:54 10.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове