Бабикян: Патриарх Кирил е човек, който милва ракети

Пиар експертът Арман Бабикян защити пред Нова ТВ необходимостта от санкции срещу патриарх Кирил, определяйки го като фигура, която подкрепя войната на Русия в Украйна. От своя страна Александър Сиди постави под въпрос ефективността на подобни мерки и заяви, че те няма да допринесат за прекратяването на конфликта.
"Заявлението на външния министър е, че не подкрепяме тези санкции, защото са непродуктивни. Аз също не виждам смисъл в тях. Не разбирам налагането на санкции срещу патриарх Кирил как ще спре войната в Украйна”, коментира Сиди.
„Нямам представа от понятийния апарат на външния министър все още, но когато става въпрос за война има и неща от символен характер, които имат значение. Ако се върнем в обувките на сериозната политика, патриарх Кирил е човек, който милва ракети и дава всичко възможно, за да докаже, че е за войната. Тези хора започнаха да използват православието като основа и това развращава всички”, посочи Бабикян.
Двамата коментираха и дали българската позиция доближава страната до подхода на Унгария по отношение на санкциите срещу Москва, както и доколко решенията на София са продиктувани от националния интерес и енергийната сигурност.
„Тук трябва да разглеждаме възможността България да защитава своя интерес и интересите на българските граждани. Налагането на тези санкции няма да доведе до спиране на войната. Нека да видим каква е другата част от санкциите“, допълни Александър Сиди.
„Не съм убеден, че българските граждани са склонни да толерират чуждо духовно лице, което адмирира войната, кръвта и убийствата”, заяви в отговор пиар експертът Арман Бабикян.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #40
08:53 18.06.2026
2 Пуфи
08:54 18.06.2026
3 Точен
Коментиран от #24
08:54 18.06.2026
4 Що бе, къв е проблема?
Коментиран от #47, #60
08:54 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 явер
Коментиран от #56
08:55 18.06.2026
7 Радио Ереван
08:56 18.06.2026
8 Още едно синче на номенклатурата
Преди са били яростни "комунисти" защото така е било изгодно, а сега яростни русофоби.
Над 20 години работил за соросоидното "Отворено Общество", радио "Свободна Европа".
Единственото, което може да прави на този свят е да говори срещу руснаците. Пълен некадърник.
08:56 18.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Монтгомъри
А макак Бабикян е степендиат на Сорос!
09:01 18.06.2026
13 в кратце
09:01 18.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дзак
09:03 18.06.2026
16 НИЕ ИДВАМЕ
09:03 18.06.2026
17 азз
Коментиран от #45
09:04 18.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 деградация
09:04 18.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 провинциалист
09:06 18.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1- и без именен
Коментиран от #41, #59
09:08 18.06.2026
24 Биско Чекмеджето
До коментар #3 от "Точен":Много си прав. Аз пък служих с него.
09:08 18.06.2026
25 Оряховец
09:10 18.06.2026
26 Този и другия - Лимон
09:10 18.06.2026
27 az СВО Победа 81
09:10 18.06.2026
28 Баби
09:12 18.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Цеко
Коментиран от #37
09:16 18.06.2026
32 Има агенти на КГБ
09:21 18.06.2026
33 Поне не милва
Коментиран от #61
09:21 18.06.2026
34 Фейк - либераст
09:23 18.06.2026
35 Факт
09:27 18.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Продажник
До коментар #31 от "Цеко":Кой се смее бе...ти четеш ли въобще преса ..или само в лгнтвдз фейса сефиш и четеш... Тупак шакур
09:31 18.06.2026
38 целуваха му краката 20 години
09:32 18.06.2026
39 Хихи
09:32 18.06.2026
40 Абе да бе
До коментар #1 от "Без име":Особено на зачервената ракиджийска муцка.
09:34 18.06.2026
41 Абе,
До коментар #23 от "1- и без именен":много рано ровиш в тавата с фалшивото брашно...
09:34 18.06.2026
42 Подминаха евреите
Коментиран от #44
09:34 18.06.2026
43 Не е необходимо да харесваш Бабикян
Коментиран от #54
09:35 18.06.2026
44 Какъв изрод трябва да си,
До коментар #42 от "Подминаха евреите":за да напишеш това? Мижитурка преструваща се на ариец?
Коментиран от #51
09:37 18.06.2026
45 007 лиценз ту кил
До коментар #17 от "азз":Хипертония в следствие на системна злоупотреба с алкохола.
09:37 18.06.2026
46 не можах да устоя и ще питам
Нито дума за амрнските политици, духовници, вънпна политика. Все за българските.
Има един сириец, някаквъ си латинос, някакъв си ром и пр и те все големи ескперти по българските въпроси, а не си гледат кочинките.
09:38 18.06.2026
47 прав си
До коментар #4 от "Що бе, къв е проблема?":Сетих се, че Бабикян заедно с онова смехотворно адвокатче, толкова се възмутиха от руснаците, че отидоха да наклепат посолството им с червена боя. Дотам им стигна смелостта. Обаче не съм чул Бабикян да прояви възмущението си от действията на Израел пред посолството им. Бабикян се възмущава много избирателно. Някой знае ли с какво си вади хляба това същество, облечено в бонбонено розово?
09:40 18.06.2026
48 Бабакилотян
09:41 18.06.2026
49 к0к0рч0 💋🍌
09:43 18.06.2026
50 Хмм
09:43 18.06.2026
51 Подминаха евреите
До коментар #44 от "Какъв изрод трябва да си,":Ариец или не, достатъчно ми са изявите на Хампарцумян, Бабикян, Пашинян и още една особа, за да стигна еднозначно до този извод.
09:44 18.06.2026
52 Мисля
09:44 18.06.2026
53 Полковник Гундяев
Коментиран от #55
09:46 18.06.2026
54 Вие петроханци само си измисляте врагове
До коментар #43 от "Не е необходимо да харесваш Бабикян":Вие от петроханската секта не може да съществувате без да си измисляте изкуствени врагове.
Сега гледам, че днес всички платени на вас медии са пуснали опорката да се борите срещу патриарх Кирил, който е 80-годишна възраст и изобщо не се е засилил към ЕС.
Добре, че той ви е дъвката сега, защото иначе започвате да се биете и да правите скандали с първия човек попаднал пред очите ви като доставчици на храна от Глово и подобни.
09:47 18.06.2026
55 Путинските шпиони
До коментар #53 от "Полковник Гундяев":те дебнат от стая 214 на карлуковската клиника.
Пак не си вземате хапчетата.
09:48 18.06.2026
56 Фон дер Миндер
До коментар #6 от "явер":Ти имаш ли представа какво е религията, имаш ли представа колко огромно е значението на православието, както за нас така и за останалия свят???? Осъзнаваш ли , имаш ли толкова в главата си, какви глупости плещиш???
09:48 18.06.2026
57 дядото
09:52 18.06.2026
58 Голяма мисъл, няма що
09:59 18.06.2026
59 миме
До коментар #23 от "1- и без именен":абе просто продължавай да гълташ и престни да квичиш тука
09:59 18.06.2026
60 Шумкар
До коментар #4 от "Що бе, къв е проблема?":Ние не мълчим !!!
Предавам комшията, щото ми аресва жена му !!!
10:03 18.06.2026
61 По добре
До коментар #33 от "Поне не милва":членове отколкото ракети . Едното е от любов , другото е от омраза . Прави любов , а не война !
10:04 18.06.2026
62 Зиганшин
10:05 18.06.2026