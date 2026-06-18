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Бабикян: Патриарх Кирил е човек, който милва ракети

Бабикян: Патриарх Кирил е човек, който милва ракети

18 Юни, 2026 08:51 1 256 62

  • арман бабикян-
  • патриарх-
  • кирил-
  • санкции

Тези хора започнаха да използват православието като основа и това развращава всички

Бабикян: Патриарх Кирил е човек, който милва ракети - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиар експертът Арман Бабикян защити пред Нова ТВ необходимостта от санкции срещу патриарх Кирил, определяйки го като фигура, която подкрепя войната на Русия в Украйна. От своя страна Александър Сиди постави под въпрос ефективността на подобни мерки и заяви, че те няма да допринесат за прекратяването на конфликта.

"Заявлението на външния министър е, че не подкрепяме тези санкции, защото са непродуктивни. Аз също не виждам смисъл в тях. Не разбирам налагането на санкции срещу патриарх Кирил как ще спре войната в Украйна”, коментира Сиди.

„Нямам представа от понятийния апарат на външния министър все още, но когато става въпрос за война има и неща от символен характер, които имат значение. Ако се върнем в обувките на сериозната политика, патриарх Кирил е човек, който милва ракети и дава всичко възможно, за да докаже, че е за войната. Тези хора започнаха да използват православието като основа и това развращава всички”, посочи Бабикян.

Двамата коментираха и дали българската позиция доближава страната до подхода на Унгария по отношение на санкциите срещу Москва, както и доколко решенията на София са продиктувани от националния интерес и енергийната сигурност.

„Тук трябва да разглеждаме възможността България да защитава своя интерес и интересите на българските граждани. Налагането на тези санкции няма да доведе до спиране на войната. Нека да видим каква е другата част от санкциите“, допълни Александър Сиди.

„Не съм убеден, че българските граждани са склонни да толерират чуждо духовно лице, което адмирира войната, кръвта и убийствата”, заяви в отговор пиар експертът Арман Бабикян.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    88 9 Отговор
    Ама това розово сакенце много му отива!!!

    Коментиран от #40

    08:53 18.06.2026

  • 2 Пуфи

    15 19 Отговор
    Чух че се пробвал и на дронове

    08:54 18.06.2026

  • 3 Точен

    93 12 Отговор
    Бабикян е варненец, мой съгражданин. Дори и арменците във Варна го презират...

    Коментиран от #24

    08:54 18.06.2026

  • 4 Що бе, къв е проблема?

    86 9 Отговор
    и нетаняху милва детски трупове ама мълчиш, ти и целия ЕС като шумкар на разпит

    Коментиран от #47, #60

    08:54 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 явер

    6 43 Отговор
    Смяна на религията на българина, който е с православна, ислям и др., преминава към католицизъм или протестанство. Вдигат се всички данъци двойно на православието и исляма. Ние през Възраждането само проблеми с гърците и руснаците, сега пак.

    Коментиран от #56

    08:55 18.06.2026

  • 7 Радио Ереван

    54 3 Отговор
    Точно така, подкрепяме само арменския патриарх. Другите са агенти и сътрудници на разни служби.

    08:56 18.06.2026

  • 8 Още едно синче на номенклатурата

    85 8 Отговор
    Син на тъмно-червената номенклатура преди промените.
    Преди са били яростни "комунисти" защото така е било изгодно, а сега яростни русофоби.

    Над 20 години работил за соросоидното "Отворено Общество", радио "Свободна Европа".
    Единственото, което може да прави на този свят е да говори срещу руснаците. Пълен некадърник.

    08:56 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Монтгомъри

    75 12 Отговор
    Патриарх Кирил строи годишно до 300 храма по цяла Русия,да не говоря за колко реставрации извън Русия.
    А макак Бабикян е степендиат на Сорос!

    09:01 18.06.2026

  • 13 в кратце

    13 11 Отговор
    Дядикян: Патриарх Кирил е човек, който милва спагети.

    09:01 18.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзак

    25 0 Отговор
    Вероятно това е принципна позиция против всяка санкция! В случая за Патриарха. Което силно тревожи някого.

    09:03 18.06.2026

  • 16 НИЕ ИДВАМЕ

    44 6 Отговор
    Не случайно си отидохте за винаги!

    09:03 18.06.2026

  • 17 азз

    38 2 Отговор
    Що ли му е червен носа????

    Коментиран от #45

    09:04 18.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 деградация

    44 7 Отговор
    Гнусен, по-гнусен, най-гнусен, бабакян!!!

    09:04 18.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 провинциалист

    46 5 Отговор
    Баби кян не уточни какво закононарушение е извършил патриарха. Или след забраната на определение чужди медии следват санкции срещу хора, защото не са ни симпатични? Някаква странна демокрация е това.

    09:06 18.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1- и без именен

    9 41 Отговор
    Абе, нищожество и подлога на кремълския злодей, що не отидеш да паднеш на колене пред КГБ - полковника Гундяев, маскиран като руски патриарх и да му целунеш мръсните крака? Сегашната ви президентка, червената и в червата кремълска Йотова слугиня това направи и с това ще остане в историята, с нищо друго!

    Коментиран от #41, #59

    09:08 18.06.2026

  • 24 Биско Чекмеджето

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Много си прав. Аз пък служих с него.

    09:08 18.06.2026

  • 25 Оряховец

    11 5 Отговор
    Всички религии в своите крайности наподобяват действията на талибаните. Така че нищо не е чудно.

    09:10 18.06.2026

  • 26 Този и другия - Лимон

    28 3 Отговор
    са готови на всичко, само да не им се налага да си изкарват прехраната с труд. А да, и де е Пасито и той така.

    09:10 18.06.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    32 6 Отговор
    Бабикя се мисли за много оригинален, а всъщност страшно се излага като се мъчи да реабилитира нацизма!

    09:10 18.06.2026

  • 28 Баби

    21 4 Отговор
    Съвременната война не се води с прашки уважаеми БабиКен/4,5%/.

    09:12 18.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цеко

    11 24 Отговор
    Фатмака скоро ще ни вкара в пълна изолация! Цяла Европа ни се смее за наглите проруски изказвания на Радев...

    Коментиран от #37

    09:16 18.06.2026

  • 32 Има агенти на КГБ

    18 3 Отговор
    Има и агенти на Сорос. Бабикянчо е такъв.

    09:21 18.06.2026

  • 33 Поне не милва

    16 5 Отговор
    членове както прави "демократичната общност"

    Коментиран от #61

    09:21 18.06.2026

  • 34 Фейк - либераст

    9 1 Отговор
    Един милва, друг ближе, трети яде шамари! Тъй върви светът..............

    09:23 18.06.2026

  • 35 Факт

    18 1 Отговор
    Самочувствието на Бабикян се сблъска с 0,00%одобрение на изборите.Като какъв ,,милва"слуха ни в сутрешните блокове?

    09:27 18.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Продажник

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Цеко":

    Кой се смее бе...ти четеш ли въобще преса ..или само в лгнтвдз фейса сефиш и четеш... Тупак шакур

    09:31 18.06.2026

  • 38 целуваха му краката 20 години

    5 0 Отговор
    ние не сме паптисти . папата е на католиците . разширяването на черквите не е случайно . разкола продължи 10 години . рогатия ги привлече . с татуси и паравоенни организации . големенов, саръев , слагат една религия и търсят аудитория с дарения и злато и биткойни . помним гроба в центъра как един ходи да го руши .

    09:32 18.06.2026

  • 39 Хихи

    5 1 Отговор
    пишман експертът бабун кян ...

    09:32 18.06.2026

  • 40 Абе да бе

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Особено на зачервената ракиджийска муцка.

    09:34 18.06.2026

  • 41 Абе,

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "1- и без именен":

    много рано ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    09:34 18.06.2026

  • 42 Подминаха евреите

    7 4 Отговор
    Арменците все по-настойчиво доказват, че турците са били прави!

    Коментиран от #44

    09:34 18.06.2026

  • 43 Не е необходимо да харесваш Бабикян

    3 9 Отговор
    За да се отвратиш от поведението на Кирил при президента Радев. Държеше се като господар с крепостен. Защо бил споменал и други народи освен руския на 3-и март. Ами защото сега са в отделни държави, затова. И бай Тошо споменаваше финландци и румънци.

    Коментиран от #54

    09:35 18.06.2026

  • 44 Какъв изрод трябва да си,

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Подминаха евреите":

    за да напишеш това? Мижитурка преструваща се на ариец?

    Коментиран от #51

    09:37 18.06.2026

  • 45 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "азз":

    Хипертония в следствие на системна злоупотреба с алкохола.

    09:37 18.06.2026

  • 46 не можах да устоя и ще питам

    8 0 Отговор
    За арменския поп нещо да кажеш?

    Нито дума за амрнските политици, духовници, вънпна политика. Все за българските.
    Има един сириец, някаквъ си латинос, някакъв си ром и пр и те все големи ескперти по българските въпроси, а не си гледат кочинките.

    09:38 18.06.2026

  • 47 прав си

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Що бе, къв е проблема?":

    Сетих се, че Бабикян заедно с онова смехотворно адвокатче, толкова се възмутиха от руснаците, че отидоха да наклепат посолството им с червена боя. Дотам им стигна смелостта. Обаче не съм чул Бабикян да прояви възмущението си от действията на Израел пред посолството им. Бабикян се възмущава много избирателно. Някой знае ли с какво си вади хляба това същество, облечено в бонбонено розово?

    09:40 18.06.2026

  • 48 Бабакилотян

    3 1 Отговор
    Милва едно ок и главички!

    09:41 18.06.2026

  • 49 к0к0рч0 💋🍌

    3 1 Отговор
    а арменския ходжа е турчин

    09:43 18.06.2026

  • 50 Хмм

    4 1 Отговор
    и вие милвате ракети, които убиват момичета в студентско общежитие, пътници в автобус или влак, жалки сте - не посягайте на вярата ни, негодници

    09:43 18.06.2026

  • 51 Подминаха евреите

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Какъв изрод трябва да си,":

    Ариец или не, достатъчно ми са изявите на Хампарцумян, Бабикян, Пашинян и още една особа, за да стигна еднозначно до този извод.

    09:44 18.06.2026

  • 52 Мисля

    3 0 Отговор
    Факти трудно ще се откажат от цитирането на български и европейски идиоти.

    09:44 18.06.2026

  • 53 Полковник Гундяев

    2 4 Отговор
    яко страда от деменция. Тази година обърка Великден с Коледа. Честити на руснаците Коледа. А и той одобрява агресията срещу Украйна. Това е голям грях! Но си има кой да го съди. Лошото, че и нашите Путински шпиони, като Радев и регресивната му сбирщина , са на страната на агресора!!!

    Коментиран от #55

    09:46 18.06.2026

  • 54 Вие петроханци само си измисляте врагове

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Не е необходимо да харесваш Бабикян":

    Вие от петроханската секта не може да съществувате без да си измисляте изкуствени врагове.
    Сега гледам, че днес всички платени на вас медии са пуснали опорката да се борите срещу патриарх Кирил, който е 80-годишна възраст и изобщо не се е засилил към ЕС.

    Добре, че той ви е дъвката сега, защото иначе започвате да се биете и да правите скандали с първия човек попаднал пред очите ви като доставчици на храна от Глово и подобни.

    09:47 18.06.2026

  • 55 Путинските шпиони

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Полковник Гундяев":

    те дебнат от стая 214 на карлуковската клиника.
    Пак не си вземате хапчетата.

    09:48 18.06.2026

  • 56 Фон дер Миндер

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "явер":

    Ти имаш ли представа какво е религията, имаш ли представа колко огромно е значението на православието, както за нас така и за останалия свят???? Осъзнаваш ли , имаш ли толкова в главата си, какви глупости плещиш???

    09:48 18.06.2026

  • 57 дядото

    4 2 Отговор
    дали не е време нашите медии да махнат от екраните си арменци,евреи турци и какви ли още не,които с нашите престарели и доказали какво могат бабички и старци - "експерти" говорят глупости.не е ли време да се даде път на млади,умни и можещи българи

    09:52 18.06.2026

  • 58 Голяма мисъл, няма що

    1 1 Отговор
    Като самият Бабикян

    09:59 18.06.2026

  • 59 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "1- и без именен":

    абе просто продължавай да гълташ и престни да квичиш тука

    09:59 18.06.2026

  • 60 Шумкар

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Що бе, къв е проблема?":

    Ние не мълчим !!!
    Предавам комшията, щото ми аресва жена му !!!

    10:03 18.06.2026

  • 61 По добре

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Поне не милва":

    членове отколкото ракети . Едното е от любов , другото е от омраза . Прави любов , а не война !

    10:04 18.06.2026

  • 62 Зиганшин

    0 0 Отговор
    Има индивиди,които ги мразя преди да съм ги видял.

    10:05 18.06.2026

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