Обновяват градския транспорт, нови трамваи, тролеи и електробуси идват в София

Столична община предприема необходимите финансови действия, за да гарантира изпълнението на програмата за обновяване на градския транспорт и доставката на нови превозни средства за столицата.

Това предвижда внесеният в Столичния общински съвет доклад за увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез парична вноска от едноличния собственик на капитала - Столична община. Докладът е внесен от заместник-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, съобщиха от Столична община.

Предвижда се Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на нови превозни средства.

"С предложението се дава възможност Столична община да продължи последователната политика за модернизация на обществения транспорт и за изграждане на по-качествена и ефективна транспортна система в София", заяви зам.-кметът по направление транспорт на София Виктор Чаушев.

Мярката цели инвестиция по програмата за обновяване на подвижния състав и развитие на съпътстващата инфраструктура на наземния транспорт в Столична община за периода 2024-2030 г. Вече са проведени обществени поръчки от „Столичния електротранспорт“, а за част от тях има сключени договори с избрани изпълнители.

Предвижда се доставката на:

• 20 нови нископодови трамвая

• 40 нови 18-метрови тролейбуса

• 35 нови 12-метрови тролейбуса

• 50 нови електробуса - 35 стандартни и 15 съчленени, както и зарядна инфраструктура за тях

Обновяването на превозните средства на градския транспорт е ключово за повишаване на привлекателността му. В момента само 67 от над 200 трамвая са в рамките на стандартния 30-годишен експлоатационен срок, а останалите са значително по-стари, се посочва в доклада.

Новите превозни средства ще осигурят по-комфортно и по-достъпно пътуване, по-ниски нива на шум, климатизация и възможност за разширяване на мрежата на екологичния електротранспорт.

Общата стойност на договорите за доставка възлиза на близо 128,8 млн. евро без ДДС, като за изпълнението им е необходимо осигуряване на авансовите плащания съгласно сключените договори.

Предлага се увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД с до 41,8 млн. евро, с което ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнение на поетите ангажименти и ще се предотврати рискът от прекратяване на договорите поради липса на финансиране.