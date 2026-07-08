Обновяват градския транспорт, нови трамваи, тролеи и електробуси идват в София

Столична община предприема необходимите финансови действия, за да гарантира изпълнението на програмата за обновяване на градския транспорт и доставката на нови превозни средства за столицата.
Това предвижда внесеният в Столичния общински съвет доклад за увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез парична вноска от едноличния собственик на капитала - Столична община. Докладът е внесен от заместник-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, съобщиха от Столична община.
Предвижда се Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на нови превозни средства.
"С предложението се дава възможност Столична община да продължи последователната политика за модернизация на обществения транспорт и за изграждане на по-качествена и ефективна транспортна система в София", заяви зам.-кметът по направление транспорт на София Виктор Чаушев.
Мярката цели инвестиция по програмата за обновяване на подвижния състав и развитие на съпътстващата инфраструктура на наземния транспорт в Столична община за периода 2024-2030 г. Вече са проведени обществени поръчки от „Столичния електротранспорт“, а за част от тях има сключени договори с избрани изпълнители.
Предвижда се доставката на:
• 20 нови нископодови трамвая
• 40 нови 18-метрови тролейбуса
• 35 нови 12-метрови тролейбуса
• 50 нови електробуса - 35 стандартни и 15 съчленени, както и зарядна инфраструктура за тях
Обновяването на превозните средства на градския транспорт е ключово за повишаване на привлекателността му. В момента само 67 от над 200 трамвая са в рамките на стандартния 30-годишен експлоатационен срок, а останалите са значително по-стари, се посочва в доклада.
Новите превозни средства ще осигурят по-комфортно и по-достъпно пътуване, по-ниски нива на шум, климатизация и възможност за разширяване на мрежата на екологичния електротранспорт.
Общата стойност на договорите за доставка възлиза на близо 128,8 млн. евро без ДДС, като за изпълнението им е необходимо осигуряване на авансовите плащания съгласно сключените договори.
Предлага се увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД с до 41,8 млн. евро, с което ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнение на поетите ангажименти и ще се предотврати рискът от прекратяване на договорите поради липса на финансиране.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И вносни
Коментиран от #4, #14
11:42 08.07.2026
2 име
11:43 08.07.2026
3 транспорт
11:44 08.07.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "И вносни":ШОФЬОРИТЕ ОТ ПАКИСТАН СА ИЗ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА
вълка също внася здраво шофьори за боклуджийските си камиони и си трае да не пак уния от нелсан честота не го изритат
а камионите на вълка са под всякаква критика ама нели е гербер
11:44 08.07.2026
5 само питам
други градове няма ли?
11:45 08.07.2026
6 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #9
11:54 08.07.2026
7 Вървежний
11:54 08.07.2026
8 нови тролеи за повод за...
което от своя страна предполага не увеличение на билетчетата, а актуализиране цената на превозните документи съобразно настъпилите финансови промени.
11:57 08.07.2026
9 Поправка
До коментар #6 от "Оз. Ген.Румянцев":Някои наш човек вече се нагуши с много пари!
12:04 08.07.2026
10 Нашия вход нямаме вода
12:30 08.07.2026
11 Колко нови
Коментиран от #12
12:32 08.07.2026
12 Това че нямате вода е гадно
До коментар #11 от "Колко нови":Но, че имате хлебарки си е ваша вината. Има фирми, които ще ви помогнат да се отървете.
Коментиран от #13
12:35 08.07.2026
13 Ми нали някой трябва да ги извика
До коментар #12 от "Това че нямате вода е гадно":Но то за да стане това трябва в хората да има чувствителност към проблема. Те мислят че като се спасяват по единично че ще решат проблема. А той е генерален но в момента не желая да го споделя. Сам може да се досетиш.
12:47 08.07.2026
14 Много лошо тези дребни черни същества
До коментар #1 от "И вносни":Изобщо не могат да карат кола камоли рейс. Не знаят езика не знаят правилника за движение по пътищата. Добре че не са на работа ами се мотаят безцелно като някакви разузнавачи. ... Прави сметка.
12:51 08.07.2026