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Обновяват градския транспорт, нови трамваи, тролеи и електробуси идват в София

Обновяват градския транспорт, нови трамваи, тролеи и електробуси идват в София

8 Юли, 2026 11:40 654 14

  • обновяване-
  • градски транспорт-
  • софия

Предвижда се Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на нови превозни средства

Обновяват градския транспорт, нови трамваи, тролеи и електробуси идват в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община предприема необходимите финансови действия, за да гарантира изпълнението на програмата за обновяване на градския транспорт и доставката на нови превозни средства за столицата.

Това предвижда внесеният в Столичния общински съвет доклад за увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез парична вноска от едноличния собственик на капитала - Столична община. Докладът е внесен от заместник-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, съобщиха от Столична община.

Предвижда се Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на нови превозни средства.

"С предложението се дава възможност Столична община да продължи последователната политика за модернизация на обществения транспорт и за изграждане на по-качествена и ефективна транспортна система в София", заяви зам.-кметът по направление транспорт на София Виктор Чаушев.

Мярката цели инвестиция по програмата за обновяване на подвижния състав и развитие на съпътстващата инфраструктура на наземния транспорт в Столична община за периода 2024-2030 г. Вече са проведени обществени поръчки от „Столичния електротранспорт“, а за част от тях има сключени договори с избрани изпълнители.

Предвижда се доставката на:

• 20 нови нископодови трамвая
• 40 нови 18-метрови тролейбуса
• 35 нови 12-метрови тролейбуса
• 50 нови електробуса - 35 стандартни и 15 съчленени, както и зарядна инфраструктура за тях

Обновяването на превозните средства на градския транспорт е ключово за повишаване на привлекателността му. В момента само 67 от над 200 трамвая са в рамките на стандартния 30-годишен експлоатационен срок, а останалите са значително по-стари, се посочва в доклада.

Новите превозни средства ще осигурят по-комфортно и по-достъпно пътуване, по-ниски нива на шум, климатизация и възможност за разширяване на мрежата на екологичния електротранспорт.

Общата стойност на договорите за доставка възлиза на близо 128,8 млн. евро без ДДС, като за изпълнението им е необходимо осигуряване на авансовите плащания съгласно сключените договори.

Предлага се увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД с до 41,8 млн. евро, с което ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнение на поетите ангажименти и ще се предотврати рискът от прекратяване на договорите поради липса на финансиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И вносни

    10 0 Отговор
    "шофьори" от Пакистан

    Коментиран от #4, #14

    11:42 08.07.2026

  • 2 име

    5 0 Отговор
    Кво стана с онези дърти автобуси, които някъв играч беше купил за 15 хиляди евро бройката и пробутал на васко ДСто за по 75 хиляди за брой?! Не им ли стига на соянци това обновяване на автопарка, че още искат.

    11:43 08.07.2026

  • 3 транспорт

    2 0 Отговор
    Дано наистина купят нови машини. Трамвай 20 да минава през Дружба в по трасето на 23 и от там да отива в центъра.

    11:44 08.07.2026

  • 4 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "И вносни":

    ШОФЬОРИТЕ ОТ ПАКИСТАН СА ИЗ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА

    вълка също внася здраво шофьори за боклуджийските си камиони и си трае да не пак уния от нелсан честота не го изритат

    а камионите на вълка са под всякаква критика ама нели е гербер

    11:44 08.07.2026

  • 5 само питам

    2 0 Отговор
    защо само софия?

    други градове няма ли?

    11:45 08.07.2026

  • 6 Оз. Ген.Румянцев

    1 0 Отговор
    Някой ще се нагуши с много пари

    Коментиран от #9

    11:54 08.07.2026

  • 7 Вървежний

    4 0 Отговор
    И с нови цени на билетчето за Пакистанските и други "ански " големи професионалисти обучени шофьори. Как приравняват Пакистанска шофьорска книжка с Европейска изобщо не е ясно на база това ,че до преди няколко години Не признаваха нашите в Европа. За други професии да не говорим ,че няма да стъпите в ресторант примерно поради факта на издаваните "Здравни книжки " и способността за изготвяне на предлаганите ястия ,особено Българските. Аз бих сложил и няколко менюта поне да е автентично и екзотично - Бг. териториално , Афганско , Азърбайджанско , Казахстанско ,Тюркменско , Пакистанско , Индийско и т.н на ред с традиционните мешаници на Китайски и Турски менюта. А още НЕ признават наши дипломи за Висше образование в западните Европейски страни. А дали имат основателно право си е друга история.

    11:54 08.07.2026

  • 8 нови тролеи за повод за...

    1 0 Отговор
    💲Предлага се увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД с до 41,8 млн.💲
    което от своя страна предполага не увеличение на билетчетата, а актуализиране цената на превозните документи съобразно настъпилите финансови промени.

    11:57 08.07.2026

  • 9 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Някои наш човек вече се нагуши с много пари!

    12:04 08.07.2026

  • 10 Нашия вход нямаме вода

    0 0 Отговор
    Но за сметка на това имаме хлебарки. Имаме и много други неща които обясняват ситуацията.

    12:30 08.07.2026

  • 11 Колко нови

    0 0 Отговор
    Колкото самолетите Ф16- ли?

    Коментиран от #12

    12:32 08.07.2026

  • 12 Това че нямате вода е гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Колко нови":

    Но, че имате хлебарки си е ваша вината. Има фирми, които ще ви помогнат да се отървете.

    Коментиран от #13

    12:35 08.07.2026

  • 13 Ми нали някой трябва да ги извика

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това че нямате вода е гадно":

    Но то за да стане това трябва в хората да има чувствителност към проблема. Те мислят че като се спасяват по единично че ще решат проблема. А той е генерален но в момента не желая да го споделя. Сам може да се досетиш.

    12:47 08.07.2026

  • 14 Много лошо тези дребни черни същества

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И вносни":

    Изобщо не могат да карат кола камоли рейс. Не знаят езика не знаят правилника за движение по пътищата. Добре че не са на работа ами се мотаят безцелно като някакви разузнавачи. ... Прави сметка.

    12:51 08.07.2026

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