Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 юли: Слънчево и горещо в цялата страна

През нощта срещу четвъртък небето над страната ще бъде напълно ясно, а атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца.

Сутринта ще започне с минимални температури, а през деня ни очаква преобладаващо слънчево и горещо време.

Максимални температури: В по-голямата част от страната термометрите ще отчетат между 31° и 36° .

В по-голямата част от страната термометрите ще отчетат между . Времето в София: В столицата максималната температура ще бъде около 31° .

В столицата максималната температура ще бъде около . Вятър: Ще духа слаб, а в източните райони до умерен вятър от изток-изток-югоизток.

Според официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология, горещата вълна обхваща страната в края на юли, като до края на седмицата не се очакват валежи.

Условия за туризъм по Черноморието и в планините

Летният сезон е в разгара си, а метеорологичните условия на 30 юли са изключително подходящи за почивка:

На морето: По Черноморието ще бъде изцяло слънчево. Максималните температури на въздуха ще варират между 27° и 30°. Морската вода ще бъде с температура от 23°-24° на север до 25°-26° по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 2-3 бала.

По Черноморието ще бъде изцяло слънчево. Максималните температури на въздуха ще варират между 27° и 30°. Морската вода ще бъде с температура от 23°-24° на север до 25°-26° по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 2-3 бала. В планините: Очаква се предимно слънчево време с умерен до временно силен източен вятър по високите части. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Водещите синоптици съветват гражданите да избягват дългия престой на слънце в следобедните часове и да консумират достатъчно течности.