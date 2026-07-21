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МТС след протеста: Обслужването по линията Севлиево-Бургас е в сила до края на годината

МТС след протеста: Обслужването по линията Севлиево-Бургас е в сила до края на годината

21 Юли, 2026 17:38 490 1

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Междувременно и местен превозвач е заявил намерение да извършва превози от Севлиево до Поморие

МТС след протеста: Обслужването по линията Севлиево-Бургас е в сила до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автобусната линия Плевен – Севлиево – Бургас се изпълнява целогодишно и е част от републиканската транспортна схема. Информация за разписанието и обслужването на линията е публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация.

Във връзка с публично разпространени твърдения на превозвач от Севлиево и организиран протест на жители на града, Министерството на транспорта и съобщенията уточнява, че възложител на автобусната линия е Община Бургас, а договорът за изпълнение на превозите е в сила до края на 2026 година. Транспортното обслужване по линията продължава и се осъществява съгласно действащите нормативни изисквания.

Същевременно в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило писмо от кмета на община Севлиево, с което се уведомява за намерението на местен превозвач да извършва превози от Севлиево до Поморие. В отговор Агенцията е уведомила общината, че не съществува нормативна пречка за разкриването на нова автобусна линия, при условие че бъдат изпълнени всички законови изисквания и процедури.

Министерството на транспорта и съобщенията последователно подкрепя развитието на транспортната свързаност в страната и насърчава разкриването на нови транспортни услуги, когато те отговарят на нормативната уредба и защитават обществения интерес.


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