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Севлиево на протест заради закрита автобусна линия до Бургас

Севлиево на протест заради закрита автобусна линия до Бургас

21 Юли, 2026 11:22 766 11

  • севлиево-
  • бургас-
  • мт

Десетки се събраха на автогарата с искане маршрутът да бъде възстановен незабавно

Севлиево на протест заради закрита автобусна линия до Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на Севлиево излязоха на протест срещу прекратяването на сезонната автобусна линия до Бургас. По думите им тя е сред малкото удобни възможности за пътуване до Черноморието през летните месеци, съобщи БГНЕС.

Над 50 души, сред които граждани, представители на превозвачи и служители, се събраха тази сутрин на автогарата в града, за да изразят недоволството си. Протестиращите категорично настояват маршрутът да бъде възстановен в най-кратък срок.

Според местните до спирането на линията се е стигнало след решение на Министерството на транспорта, което те определят като напълно необосновано. Хората подчертават, че сезонният курс се ползва с огромен интерес всяко лято, а липсата му създава сериозни затруднения за десетки жители на Севлиево и целия регион.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая Държава !

    8 1 Отговор
    Хептен !

    Си Е !
    --

    Ба !

    Мамата !

    Коментиран от #9

    11:25 21.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента.

    11:25 21.07.2026

  • 3 Варна 3

    6 1 Отговор
    Всичко се върши от олигарсите, като закриват автобусна линия до Бургас. Утре вдругиден ще закрият автобусната линия от Шумен до Дивидядово.

    11:27 21.07.2026

  • 4 Прогресивен !

    6 1 Отговор
    Регрес !

    11:30 21.07.2026

  • 5 Пълна !

    6 0 Отговор
    Деградация !

    11:32 21.07.2026

  • 6 Превозвач

    2 6 Отговор
    За 50 човека няма да се открива линия до другия край на държавата. Тук всички си помислиха, че им е бащиния и протестират за щяло и нещяло.

    11:52 21.07.2026

  • 7 Предложение

    5 1 Отговор
    Да я пуснат през Велико Търново. Няма да останат свободни места.

    12:12 21.07.2026

  • 8 ПКПто от ПБто на Кредев съм

    4 3 Отговор
    Одете пеша до Бургас, бе! Одете пеша!

    12:15 21.07.2026

  • 9 Ти лично

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тая Държава !":

    Какво си допринесъл ?

    12:19 21.07.2026

  • 10 Кога ше има самолет от елхово до мездра

    1 0 Отговор
    Това ще бъде многообещаваща линия и 3 пъте на ден ще има полети а нощем 2 пъти

    12:55 21.07.2026

  • 11 Чума

    0 0 Отговор
    Недалновидност! Все едно ви казват - качвайте се по коли и мотори, бухкайте се в тирове и мантенели! Не било печелившо!? А за мегаглупости и крадене малко пари ли окрадохте!?

    13:28 21.07.2026

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