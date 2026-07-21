Севлиево на протест заради закрита автобусна линия до Бургас

Жители на Севлиево излязоха на протест срещу прекратяването на сезонната автобусна линия до Бургас. По думите им тя е сред малкото удобни възможности за пътуване до Черноморието през летните месеци, съобщи БГНЕС.
Над 50 души, сред които граждани, представители на превозвачи и служители, се събраха тази сутрин на автогарата в града, за да изразят недоволството си. Протестиращите категорично настояват маршрутът да бъде възстановен в най-кратък срок.
Според местните до спирането на линията се е стигнало след решение на Министерството на транспорта, което те определят като напълно необосновано. Хората подчертават, че сезонният курс се ползва с огромен интерес всяко лято, а липсата му създава сериозни затруднения за десетки жители на Севлиево и целия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая Държава !
Си Е !
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Ба !
Мамата !
Коментиран от #9
11:25 21.07.2026
2 Последния Софиянец
11:25 21.07.2026
3 Варна 3
11:27 21.07.2026
4 Прогресивен !
11:30 21.07.2026
5 Пълна !
11:32 21.07.2026
6 Превозвач
11:52 21.07.2026
7 Предложение
12:12 21.07.2026
8 ПКПто от ПБто на Кредев съм
12:15 21.07.2026
9 Ти лично
До коментар #1 от "Тая Държава !":Какво си допринесъл ?
12:19 21.07.2026
10 Кога ше има самолет от елхово до мездра
12:55 21.07.2026
11 Чума
13:28 21.07.2026