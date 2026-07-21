Севлиево на протест заради закрита автобусна линия до Бургас

Жители на Севлиево излязоха на протест срещу прекратяването на сезонната автобусна линия до Бургас. По думите им тя е сред малкото удобни възможности за пътуване до Черноморието през летните месеци, съобщи БГНЕС.

Над 50 души, сред които граждани, представители на превозвачи и служители, се събраха тази сутрин на автогарата в града, за да изразят недоволството си. Протестиращите категорично настояват маршрутът да бъде възстановен в най-кратък срок.

Според местните до спирането на линията се е стигнало след решение на Министерството на транспорта, което те определят като напълно необосновано. Хората подчертават, че сезонният курс се ползва с огромен интерес всяко лято, а липсата му създава сериозни затруднения за десетки жители на Севлиево и целия регион.