Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
„Булгаргаз“ предлага поевтиняване на природния газ за август

„Булгаргаз“ предлага поевтиняване на природния газ за август

19 Юли, 2026 20:23 285 2

  • „булгаргаз“-
  • предлага-
  • поевтиняване-
  • природен газ-
  • август-
  • кевр

През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан

„Булгаргаз“ предлага поевтиняване на природния газ за август - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Булгаргаз“ предлага намаление с около един процент на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватчас без такси и налози.

Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август.

В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, с близо 6 на сто по-скъпо в сравнение с юни, припомня БТА.

През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества „Булгаргаз“ планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по Плана за извънредни ситуации

През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция.

Прогнозата за цената на горивото, както и внасянето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направена от предишното ръководство на газовото дружество, което беше сменено преди дни.

Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПутиОВЦИ

    0 0 Отговор
    ягте и ПИИТЕ ГАЗЗЗ аз 1 кофи4ка киселио млекце я праия на 3... приклу4ихте сига на село с моти4ките и лопатките ГАЗЗ НИЕТ

    20:29 19.07.2026

  • 2 Фори

    0 0 Отговор
    Винаги лятото газа поевтинява и зимата поскъпва!

    20:35 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове