Цигарите по-скъпи от август, кабинетът вдига акциза

Цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия, съобщават от Нова телевизия.

В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента.

Така, ако кутия цигари в момента струва 3.40 евро, през август цената ѝ ще е 3.53, през март догодина ще скочи на 3.65, а от януари 2028 г. ще струва 3.77 евро.

Припомняме, че в сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30 процента. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.