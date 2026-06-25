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Цигарите по-скъпи от август, кабинетът вдига акциза

Цигарите по-скъпи от август, кабинетът вдига акциза

25 Юни, 2026 13:15 1 768 58

  • цигари-
  • поскъпване-
  • август

В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента.

Цигарите по-скъпи от август, кабинетът вдига акциза - 1
Снимка: Shutterstock
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия, съобщават от Нова телевизия.
В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента.
Така, ако кутия цигари в момента струва 3.40 евро, през август цената ѝ ще е 3.53, през март догодина ще скочи на 3.65, а от януари 2028 г. ще струва 3.77 евро.

Припомняме, че в сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30 процента. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    45 16 Отговор
    Добре дошли в клубът на богатите! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #5, #41

    13:30 25.06.2026

  • 2 Исторически парк

    33 6 Отговор
    Ще пушат чайове с катран за 3лв контрабанда от Турция 😆😅🤣😂😂

    Коментиран от #27

    13:31 25.06.2026

  • 3 по същество

    52 6 Отговор
    катоизключим първите два инфантилни коментара, какво става с борбата против олигархията и модела пеевски-борисов???

    Коментиран от #8, #14

    13:33 25.06.2026

  • 4 Хорейшо

    36 4 Отговор
    Доста може да минат на канабис. Май ще им е.... по-евтино.

    13:34 25.06.2026

  • 5 Европеец

    52 7 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Месията Радев се оказа негодяй.... Увеличение на осигурителния праг, което си е чисто вдигане на данък.....Винетките с 30%, от 97 лв стават 130 лв.... Честито..... Сега и цигарите..... Въобще сега каква Надежда тук оставете..... Трудно ще излезем от тинята в кочината...

    Коментиран от #11, #42, #47

    13:35 25.06.2026

  • 6 Тома

    47 0 Отговор
    За полицай с пенсия телк и заплата не е проблем

    13:36 25.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    16 6 Отговор
    От гласувалите за Поредният на "общата", които вече няма да могат да си купуват цигари, да не се притесняват. - На създалата се вече опашка пред Мин.съвет, Боташов е приготвил пурата си, /която общата е оставила в миналото/ и да смучат "на корем" 🤣

    13:37 25.06.2026

  • 8 Европеец

    32 5 Отговор

    До коментар #3 от "по същество":

    Каква борба с модела Пеевски Борисов.... Като получихме същото от старото....

    Коментиран от #13

    13:38 25.06.2026

  • 9 Е , до кога?

    20 2 Отговор
    Така се прави инфлация.

    13:39 25.06.2026

  • 10 ха ха

    33 1 Отговор
    и без това плащаме най скъпите винетки в европа , и получаваме най убийствените пътища , сега с 30% отгоре за какво ще е

    13:40 25.06.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    18 7 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Нещо не се радваш, а трябва!

    Стана "богат", "щастлив", "проспериращ", точно както ти обещаваше пропагандата!
    🤣🤣🤣


    Няма и шест месеца от шиткойна и сме с двата крака в хърватския сценарий...., после следва гръцкия!

    13:44 25.06.2026

  • 12 мамник

    35 1 Отговор
    Кауне,ако за богатите и заможните удоволствията са Ферари,Масерати или Бентли за редовият работник удоволствието като се прибере от 10ч. работен ден е да изпие една долнопробна ракия и да изпуши 5-6 цигари! И това ли искате да ни отнемете бок.....и?????? Нема да уварите боба!👿👿👿👿👿👿👿👿

    13:44 25.06.2026

  • 13 по същество

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    умните хора го очакваха това!

    13:45 25.06.2026

  • 14 Крънчо

    25 5 Отговор

    До коментар #3 от "по същество":

    Май пак не случихме и с Радев!!!
    Или му затвориха устата с нещо, или не са кадърни да докажат това което говорят!!!
    И тяхната работа излезе като на чегъртачите!!! Най-лошото е, че Радев беше последната надежда!!! След него пак ще се върне модела на Шиши и Боко, ще има и сглобки а народа ще тегли хомута!!!

    Коментиран от #17, #19, #29

    13:46 25.06.2026

  • 15 Ох Чичо !

    9 0 Отговор
    Кой ли ще се Облажи ?

    13:47 25.06.2026

  • 16 Констатация

    20 2 Отговор
    Кафенце с цигара - и на това посегнаха, ейй..., нищо свято не остана за родните ни Рекетьори с "бели якички", в скъпи костюми и маркови автомобили, с банкови сметки по офшорките!!!! Пфу, ммм..... ви!!!!!!!!!!!

    13:49 25.06.2026

  • 17 БЛАГОДАРЕТЕ НА

    11 9 Отговор

    До коментар #14 от "Крънчо":

    Зеленски и Урсула.

    Коментиран от #28

    13:50 25.06.2026

  • 18 Опа

    12 0 Отговор
    Направо да забраняват цигарите и алкохола със закон. Но за пари и майка си ще продадат. Цигарените и алкохолните босове няма да позволят на Радев да ги забрани.

    Коментиран от #26

    13:51 25.06.2026

  • 19 димов

    11 7 Отговор

    До коментар #14 от "Крънчо":

    днес слушах асен василев по националното радио,мисля.че е финансист на място,а зкпч-то и мунчо трябва да бъдат изгонени веднага!

    13:52 25.06.2026

  • 20 Бях точен с парите

    20 2 Отговор
    Освен да вдига цените и да тегли милиарди заеми зеленият чорап знае ли да прави нещо друго?

    13:52 25.06.2026

  • 21 Общата

    4 1 Отговор
    Споко !
    Това, което пушех до скоро ви го предоставям.
    Има какво да пушките!

    13:52 25.06.2026

  • 22 Хаха

    18 2 Отговор
    Боташа вдигна тока с 50%, винетките с 30%, сега и цигарите. Честито на печелившите.

    13:53 25.06.2026

  • 23 Да изринем чеpвената чyма !

    9 3 Отговор
    През август 1886 г. едно българско правителство пада само за 4 дни. Кабинетът на митрополит Климент е свален, защото се опитва да пречупи гръбнака на младата ни държава и да я подчини на чужда имперска воля - тази на Санкт Петербург. Тогава Стефан Стамболов вдига нацията на контрапреврат, за да защити суверенитета и европейското бъдеще на България.
    Днес, през 2026 г., битката е същата.
    Протестът в събота срещу Румен Радев не е просто политическо недоволство. То е съвременният отговор на Стамболов. България е независима, европейска и свободна държава. Мястото ни е в цивилизования свят, а не в орбитата на Кремъл.
    Преди 140 години шепа държавници са спасили достойнството ни. Тази събота е наш ред да покажем, че пътят на България се определя от хората на площада, а не от зависимостите на Радев.

    СЪБОТА - 18.30ч. - пред Министерски съвет

    13:53 25.06.2026

  • 24 Перо

    13 1 Отговор
    Няма да намаляват заплатите, но ще увеличават разходите на населението за държавата! Не по врат, а по шия! Всички кокошкарски дивиденти за бюджета ще дойдат от населението, не разбрах какво става с олигарсите! Мишките могат само да мишкуват и резултатът да е нулев!

    13:54 25.06.2026

  • 25 Още от същото

    9 1 Отговор
    Но тройно по-скъпо.

    13:54 25.06.2026

  • 26 Крънчо

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "Опа":

    Какво са за роба пет века?
    Ще се примири и с тези увеличения и с още много!!! Посягат на хората, тупат брашняния чувал защото е най-лесно!!! А парите са другаде и продължават да текат като пълноводна река!!!

    13:54 25.06.2026

  • 27 Нека да пиша

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Ко стана със твоя венерически парк ,Кирчо потника -де изчезна ?

    Коментиран от #35

    13:55 25.06.2026

  • 28 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "БЛАГОДАРЕТЕ НА":

    Това какво общо има с темата ?!
    Ти трябва да си селския ... и д и о т !

    13:56 25.06.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Крънчо":

    Тъп народ - "умни" и крадливи управници. Те не са виновни, а стадото, което блее от възторг при появата им

    13:56 25.06.2026

  • 30 да му мислят глупаците които пушат

    4 10 Отговор
    направете ги по 10-15€ ганчо е богат и пбича да се трови…

    Коментиран от #36

    13:56 25.06.2026

  • 31 Половин милиард лева

    2 1 Отговор
    за 4 г. мандат НС, режете им наполовина заплатите КРИЗА Е. 16 лева СУБСИДИЯ на глас, режете на 2 лв. субсидии партии. На 5.5 милиона народ. С 1 милиард и 200 милиона на година повишени бюджети на НЗОК. Някой да е доволен от Здравните услуги. В същото време увеличихте здравните спрямо МРЗ. България е единствена в ЕС, в която здравно осигурени плащат 40-60% в доболнична помощ. Какви са тези 20 милиона бонуси към възнаграждения за комисия годишно. Каква е Комисия досиета 5 милиона лв. на година. Какви са тези фалирали държавни предприятия, а шефовете им взимат по 60 000 заплати месечно? Какви са тези договори с Гърция за вода, и Гърция ни продава от техният ВЕЦ за ПОЛОВИН МИЛИАРД ТОК, от договор Пирински и Декларация след репарации Караджов. 1 лев износ кубик вода гърция, питейна за Смолян 6 лв. и 30 ст. А на българите е забранено да поливат от реките, напоителни с-ми ограбени, затлачени,
    Вие унищожавате зеленчукопроизводство, земеделие, животновъдство.
    Какви са тези 15 млрд. лева заеми, само лихвите по тях са ПОЛОВИН МИЛИАРД, 4% лихва.
    Ще свалите КВОТИ ТЕЦ-ове, зимата те ви спасиха
    най-висока цена ток 700 лв. мегаватчас.
    3-ма посредника за газ.
    Сваляте санкции към Русия и строите Белене.
    6 млрд лв. дело за Лукойл, заведено в САЩ.
    Пак българите ще ги платят, почвайте преговори.
    Борисов 2 не ни трябва.
    Защото като дойдат Кредиторите, най-вече ЕЦБ, ПРОШКА няма.
    17 млрд. лева за ЕСМ? Да спасяваме по-социални държави и
    и 3 млрд за фонд ЕСМ. преди 2 се

    13:56 25.06.2026

  • 32 ПУШАЧИТЕ ДА БЛАГОДАРЯТ

    6 6 Отговор
    На Урсула, Зеленски и Боко за увеличението.

    Коментиран от #43

    13:58 25.06.2026

  • 33 Шмекер Копейкин празнодумеца

    10 2 Отговор
    РАДЕВ ВЪН! 27.06.26 18.30ч. Министерски съвет:
    Вместо разграждане на модела Пеевски-Борисов имаме надграждане и масови назначения на кадри на ДПС и ГЕРБ! За главен секретар на МВР бе назначения Любомир Николов - най верния слуга на Пеевски и Калин Стоянов.
    Вместо защита на националните интереси имаме защита на Гундяев и руските олигарси!
    Вместо прогрес и развитие имаме нови заробващи кредити и чудовищен дефицит!
    Вместо борба с мафията и корупцията имаме пълно мълчание по разследванията на БОЕЦ за Агенцията по вписванията, архива на Петьо Еврото, Сарафов и Русинова!

    13:58 25.06.2026

  • 34 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    15 0 Отговор
    Само в системата на МВР има 12 000 служителя с отпаднала необходимост. - пенсионери, с удостоверение ТЕЛК (какво прави в МВР) и такива които не са си взели изпитите по физическа и психическа подготовка.
    Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
    Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
    Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
    Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.

    13:59 25.06.2026

  • 35 Исторически парк

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Нека да пиша":

    Пълен е с туриста, а баща ти кога ще го лекуват от спин

    Коментиран от #56

    14:00 25.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Време е

    7 2 Отговор
    Тези ще падат скоро!

    14:02 25.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Браво чичо Румене !

    6 1 Отговор
    Браво чичо Гълъбе !

    14:05 25.06.2026

  • 41 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    По- стара болшевишка традиция ,майка ти пуши хавански пури с два мехура ,от близката римска махала . Направо ги дои ,

    14:06 25.06.2026

  • 42 Радев

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Лесно е - терминал 2 и да те няма!

    14:06 25.06.2026

  • 43 Дедовия

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "ПУШАЧИТЕ ДА БЛАГОДАРЯТ":

    И що на тях ? Радев управлява с пълно мнозинство, каквото и да се случва сега е чисто негова заслуга и най-вече отговрност.

    14:07 25.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 така,де

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    В тинята ни вкара сикаджийската мутра отБанкя, като ни набута в прогнилата еврозона! Сърди се на него!

    14:12 25.06.2026

  • 48 Габрово

    4 0 Отговор
    По добре напишете какво няма да се увеличи или няма такова нещо

    14:15 25.06.2026

  • 49 Тошко

    5 0 Отговор
    Тия ще ни вземат и гащите

    14:17 25.06.2026

  • 50 Красимир Петров

    0 2 Отговор
    БРАВО!

    14:17 25.06.2026

  • 51 Деляне

    4 2 Отговор
    Излез.!Какво се криеш...чичо Румен се развихри.И това е само началото.

    14:17 25.06.2026

  • 52 Да се знае

    5 0 Отговор
    Всички цени освен заплати и пенсии ще се увеличат

    14:18 25.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Номерът с все по-скъпите цигари не е български патент. Всички го правят. Прибират парите на хората под предлог, че се грижат за здравето им. Както опазват околната среда с акциза на бензина и дизела.

    14:20 25.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Исторически парк":

    Пълен ,за това охраната си искат пари ,и там е ЧСИ. Смешник ,много смешно говориш !

    14:26 25.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

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