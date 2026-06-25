Цигарите по-скъпи от август, кабинетът вдига акциза

Цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия, съобщават от Нова телевизия.
В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента.
Така, ако кутия цигари в момента струва 3.40 евро, през август цената ѝ ще е 3.53, през март догодина ще скочи на 3.65, а от януари 2028 г. ще струва 3.77 евро.
Припомняме, че в сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30 процента. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
Коментиран от #5, #41
13:30 25.06.2026
2 Исторически парк
Коментиран от #27
13:31 25.06.2026
3 по същество
Коментиран от #8, #14
13:33 25.06.2026
4 Хорейшо
13:34 25.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Месията Радев се оказа негодяй.... Увеличение на осигурителния праг, което си е чисто вдигане на данък.....Винетките с 30%, от 97 лв стават 130 лв.... Честито..... Сега и цигарите..... Въобще сега каква Надежда тук оставете..... Трудно ще излезем от тинята в кочината...
Коментиран от #11, #42, #47
13:35 25.06.2026
6 Тома
13:36 25.06.2026
7 АГАТ а Кристи
13:37 25.06.2026
8 Европеец
До коментар #3 от "по същество":Каква борба с модела Пеевски Борисов.... Като получихме същото от старото....
Коментиран от #13
13:38 25.06.2026
9 Е , до кога?
13:39 25.06.2026
10 ха ха
13:40 25.06.2026
11 az СВО Победа 81
До коментар #5 от "Европеец":Нещо не се радваш, а трябва!
Стана "богат", "щастлив", "проспериращ", точно както ти обещаваше пропагандата!
🤣🤣🤣
Няма и шест месеца от шиткойна и сме с двата крака в хърватския сценарий...., после следва гръцкия!
13:44 25.06.2026
12 мамник
13:44 25.06.2026
13 по същество
До коментар #8 от "Европеец":умните хора го очакваха това!
13:45 25.06.2026
14 Крънчо
До коментар #3 от "по същество":Май пак не случихме и с Радев!!!
Или му затвориха устата с нещо, или не са кадърни да докажат това което говорят!!!
И тяхната работа излезе като на чегъртачите!!! Най-лошото е, че Радев беше последната надежда!!! След него пак ще се върне модела на Шиши и Боко, ще има и сглобки а народа ще тегли хомута!!!
Коментиран от #17, #19, #29
13:46 25.06.2026
15 Ох Чичо !
13:47 25.06.2026
16 Констатация
13:49 25.06.2026
17 БЛАГОДАРЕТЕ НА
До коментар #14 от "Крънчо":Зеленски и Урсула.
Коментиран от #28
13:50 25.06.2026
18 Опа
Коментиран от #26
13:51 25.06.2026
19 димов
До коментар #14 от "Крънчо":днес слушах асен василев по националното радио,мисля.че е финансист на място,а зкпч-то и мунчо трябва да бъдат изгонени веднага!
13:52 25.06.2026
20 Бях точен с парите
13:52 25.06.2026
21 Общата
Това, което пушех до скоро ви го предоставям.
Има какво да пушките!
13:52 25.06.2026
22 Хаха
13:53 25.06.2026
23 Да изринем чеpвената чyма !
Днес, през 2026 г., битката е същата.
Протестът в събота срещу Румен Радев не е просто политическо недоволство. То е съвременният отговор на Стамболов. България е независима, европейска и свободна държава. Мястото ни е в цивилизования свят, а не в орбитата на Кремъл.
Преди 140 години шепа държавници са спасили достойнството ни. Тази събота е наш ред да покажем, че пътят на България се определя от хората на площада, а не от зависимостите на Радев.
СЪБОТА - 18.30ч. - пред Министерски съвет
13:53 25.06.2026
24 Перо
13:54 25.06.2026
25 Още от същото
13:54 25.06.2026
26 Крънчо
До коментар #18 от "Опа":Какво са за роба пет века?
Ще се примири и с тези увеличения и с още много!!! Посягат на хората, тупат брашняния чувал защото е най-лесно!!! А парите са другаде и продължават да текат като пълноводна река!!!
13:54 25.06.2026
27 Нека да пиша
До коментар #2 от "Исторически парк":Ко стана със твоя венерически парк ,Кирчо потника -де изчезна ?
Коментиран от #35
13:55 25.06.2026
28 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!
До коментар #17 от "БЛАГОДАРЕТЕ НА":Това какво общо има с темата ?!
Ти трябва да си селския ... и д и о т !
13:56 25.06.2026
29 АГАТ а Кристи
До коментар #14 от "Крънчо":Тъп народ - "умни" и крадливи управници. Те не са виновни, а стадото, което блее от възторг при появата им
13:56 25.06.2026
30 да му мислят глупаците които пушат
Коментиран от #36
13:56 25.06.2026
31 Половин милиард лева
Вие унищожавате зеленчукопроизводство, земеделие, животновъдство.
Какви са тези 15 млрд. лева заеми, само лихвите по тях са ПОЛОВИН МИЛИАРД, 4% лихва.
Ще свалите КВОТИ ТЕЦ-ове, зимата те ви спасиха
най-висока цена ток 700 лв. мегаватчас.
3-ма посредника за газ.
Сваляте санкции към Русия и строите Белене.
6 млрд лв. дело за Лукойл, заведено в САЩ.
Пак българите ще ги платят, почвайте преговори.
Борисов 2 не ни трябва.
Защото като дойдат Кредиторите, най-вече ЕЦБ, ПРОШКА няма.
17 млрд. лева за ЕСМ? Да спасяваме по-социални държави и
и 3 млрд за фонд ЕСМ. преди 2 се
13:56 25.06.2026
32 ПУШАЧИТЕ ДА БЛАГОДАРЯТ
Коментиран от #43
13:58 25.06.2026
33 Шмекер Копейкин празнодумеца
Вместо разграждане на модела Пеевски-Борисов имаме надграждане и масови назначения на кадри на ДПС и ГЕРБ! За главен секретар на МВР бе назначения Любомир Николов - най верния слуга на Пеевски и Калин Стоянов.
Вместо защита на националните интереси имаме защита на Гундяев и руските олигарси!
Вместо прогрес и развитие имаме нови заробващи кредити и чудовищен дефицит!
Вместо борба с мафията и корупцията имаме пълно мълчание по разследванията на БОЕЦ за Агенцията по вписванията, архива на Петьо Еврото, Сарафов и Русинова!
13:58 25.06.2026
34 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.
13:59 25.06.2026
35 Исторически парк
До коментар #27 от "Нека да пиша":Пълен е с туриста, а баща ти кога ще го лекуват от спин
Коментиран от #56
14:00 25.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Време е
14:02 25.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Браво чичо Румене !
14:05 25.06.2026
41 Да ти го напиша
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":По- стара болшевишка традиция ,майка ти пуши хавански пури с два мехура ,от близката римска махала . Направо ги дои ,
14:06 25.06.2026
42 Радев
До коментар #5 от "Европеец":Лесно е - терминал 2 и да те няма!
14:06 25.06.2026
43 Дедовия
До коментар #32 от "ПУШАЧИТЕ ДА БЛАГОДАРЯТ":И що на тях ? Радев управлява с пълно мнозинство, каквото и да се случва сега е чисто негова заслуга и най-вече отговрност.
14:07 25.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 така,де
До коментар #5 от "Европеец":В тинята ни вкара сикаджийската мутра отБанкя, като ни набута в прогнилата еврозона! Сърди се на него!
14:12 25.06.2026
48 Габрово
14:15 25.06.2026
49 Тошко
14:17 25.06.2026
50 Красимир Петров
14:17 25.06.2026
51 Деляне
14:17 25.06.2026
52 Да се знае
14:18 25.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Наблюдател
14:20 25.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Нека да пиша
До коментар #35 от "Исторически парк":Пълен ,за това охраната си искат пари ,и там е ЧСИ. Смешник ,много смешно говориш !
14:26 25.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.