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15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

14 Юли, 2026 08:00 992 29

  • 15-ти ден-
  • издирване-
  • 11-годишна наталия

В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци.

15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия - 1
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Половин месец или цели 15 дни продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейния похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново, съобщават от БНТ, цитирани от news.bg
Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково.

В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци.

Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, но засега няма резултат.

От news.bg припомнят, че по данни на полицията 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се скрие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото. Експертите твърдят, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. В този случай обаче той е придружен от малко дете.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор
    Леле, ами ако търсеха т-ерор-ист🤔🤔🤔

    08:03 14.07.2026

  • 2 Без име

    37 1 Отговор
    Този човек показа на целия свят способностите на полицията ни.

    Коментиран от #22

    08:06 14.07.2026

  • 3 Механик

    30 0 Отговор
    Търсете го при черната пантера. Там се крие.
    Такива сте неможачи, че един обикновен кривоглед ром не можете да намерите.
    И веднага оправданията "ма той можел да преминава през насечен терен, умеел да се крие изоставени постройки...". Ми тая малката с него, тя и тя ли ги може тия работи? М? Нали са заедно? Айде тоя да речем е Беар Грилс, ама това момиче, то и то ли е спец по оцеляването, дългите преходи и спането на открито?

    08:07 14.07.2026

  • 4 Така е

    25 0 Отговор
    Полицията ни за нищо не става !

    Коментиран от #5

    08:08 14.07.2026

  • 5 Истината

    26 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Е да прибират рушвети ги бива !

    08:08 14.07.2026

  • 6 РОДНАТА МИЛИЦИЯ

    25 1 Отговор
    НИ "ПАЗИ"....
    ДАЛИ ДА НЕ ИМ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ С ОЩЕ 70 % !?

    08:09 14.07.2026

  • 7 Смешници с големи заплати

    25 0 Отговор
    ,,Родната полиция ни пази " !!!!

    08:09 14.07.2026

  • 8 някъде

    6 1 Отговор
    да е имало промоция на месни продукти?

    08:20 14.07.2026

  • 9 Парадокс

    23 0 Отговор
    "40-годишният мъж има опит в укриването" , а полицията няма опит в откриването. Дори и някои овчар да го е виждал, едва ли гледа новини и ще го разпознае. По-добре да се обадят на пророчицата баба Минка, къде е момичето. За добро дело, няма да им откаже помощ.

    Коментиран от #25

    08:21 14.07.2026

  • 10 Опааа

    19 2 Отговор
    Дайте на милиционерите още пари и още нови автомобили! Давайте!

    08:23 14.07.2026

  • 11 ТИР

    11 0 Отговор
    Няма как такова ( кравено) момиче да следва този и да останат незабелязани ,,,
    по скоро си лежат някъде и им носят провизии ...

    08:24 14.07.2026

  • 12 Без име

    22 0 Отговор
    Когато се издирва отвлечено ДЕТЕ, трябва на всяка пътечка да има полицай, цялата полиция да е вдигната на крак и да са на терен 24 часа в денонощието. Не да си чешат топките по канцелариите.

    08:25 14.07.2026

  • 13 За всичо е виновен !!!

    7 9 Отговор
    САМО МУНЧО !!!

    Коментиран от #27

    08:34 14.07.2026

  • 14 Тома

    11 1 Отговор
    Този показва нагледно какъв т......е родната полиция

    08:35 14.07.2026

  • 15 За всичо е виновен !!!

    8 7 Отговор
    САМО МУНЧО !!!

    Мунчо РАЗРУШИ ДО НЕУЗНАВАЕМА СТЕПЕН ДЪРЖАВАТА НИ !!!

    08:36 14.07.2026

  • 16 За всичо е виновен !!!

    6 6 Отговор
    САМО МУНЧО !!!

    Мунчо РАЗРУШИ ДО НЕУЗНАВАЕМА СТЕПЕН ДЪРЖАВАТА НИ !!!

    08:36 14.07.2026

  • 17 Да Но трябва

    7 0 Отговор
    Случаи като този са не само изпитание за всички участници в издирването, но и реална проверка на техническите възможности, с които разполагат държавата и нейните служби. Те показват доколко сме подготвени да използваме съвременните технологии в ситуации, при които всяка минута може да бъде решаваща.

    Не случайно многократно съм подчертавал колко е важно службите да разполагат със съвременни специални разузнавателни средства и нови технологии за издирване и наблюдение. В случаи като този всяка минута е ценна, особено когато става въпрос за малко дете.

    Освен традиционните полицейски методи, могат да бъдат използвани и съвременни средства за дистанционно наблюдение, включително сателитни изображения, въздушни системи, дронове с термовизионни камери и други технологии, когато това е технически възможно и законово допустимо. Анализът на информация, събрана преди изчезването – например данни за придвижване, посещавани места, записи от охранителни камери и други законно достъпни източници – може да помогне за изграждането на по-точна картина за последните известни действия на издирваното лице и за определяне на вероятните маршрути.

    Днес съществуват държавни, партньорски и търговски сателитни системи, които могат да осигурят изображения с много висока разделителна способност, включително в различни спектри на електромагнитното излъчване, когато това е технически възможно. В зависимост от оператора, условията и лицензирането, цената на отделно изображение м

    08:36 14.07.2026

  • 18 Да но трябва

    3 0 Отговор
    Днес съществуват държавни, партньорски и търговски сателитни системи, които могат да осигурят изображения с много висока разделителна способност, включително в различни спектри на електромагнитното излъчване, когато това е технически възможно. В зависимост от оператора, условията и лицензирането, цената на отделно изображение може да варира значително – от няколко хиляди до десетки хиляди лева. При особено важни операции подобни разходи могат да бъдат оправдани, ако допринесат за по-бързото откриване на изчезнал човек.

    Настоящата операция по издирването показва и необходимостта от още по-добра координация между институциите, използването на най-съвременните законово допустими технологии и непрекъснатото развитие на техническите способности на службите. Подобни ситуации са реален тест за готовността на държавата да реагира бързо, ефективно и с всички налични средства.

    В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции, както и със структурите на местната власт, но засега издирването не е дало резултат.

    Според публично оповестената информация мъжът има опит в укриването и е успявал да избягва органите на реда в миналото. Експерти посочват, че той умее да се придвижва през труднодостъпни терени, да се укрива в пещери и необитаеми сгради и да оцелява самостоятелно. В настоящия случай обаче той е придружен от малко дет

    Коментиран от #28

    08:37 14.07.2026

  • 19 Абсурдистан

    12 1 Отговор
    15 дни демонстрация на пълна некадърност и безпомощност на ръководството в МВР. А обществото се надява то да бори престъпността.

    08:43 14.07.2026

  • 20 Хайде, по-практично

    16 0 Отговор
    Да намерят начин да съобщят на този Асен, че няма да му се търси отговорност, ако върне момичето живо и здраво. Също и че ще му дадат офицерски чин и ще го назначат на заплата - да обучава и тренира командоси! То се видя, че е по-добър от родната полиция, дето ни пази. Нека талантът му да бъде използван за практични цели.

    08:43 14.07.2026

  • 21 Хорейшо

    3 0 Отговор
    Докато се чепкат още да ги търсят.... като нищо може, от глад да yмpaт.

    08:45 14.07.2026

  • 22 Ку-ку

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Не така, че ще се разсърдят сега полицаите и ще поискат отново увеличение на заплатите, защото са "уморени" и недоспали, а и може да им спаднат шкембаците.....между другото кога ще въведат задължителна физическа подготовка, форма, а и външен "изглед", че като ги видят по пътищата да всяват респект, а не смях и подигравки...?! 🙏🤣

    08:50 14.07.2026

  • 23 Димитър

    4 0 Отговор
    Ще го хванат, ама ..

    08:53 14.07.2026

  • 24 изчезват преди 14 дена и ги няма

    2 0 Отговор
    по вероятно е да им се е случило нещо . напомня Беглецът . явно са убедени че са в дивата природа . укриване , оцеляване , придвижване само нощем . използване на пътеки и шосета където няма никой . ядене на малинки, ягодки и капинки . пиене на вода от реките . мигрантите поне имат план . пътуват за германия . хващат автостоп или камьони . не обикалят гората . 2 седмици в гората е много трудно . няма ги в постройки и къщи . няма друг такъв случай . няма логика . легионера така изчезна . ама е бил обучаван .

    09:05 14.07.2026

  • 25 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Парадокс":

    Порочицата каза, че този Асен ще се погрижи за детето и ще го открият с негово благоволение на 21 ден! Забравихте как преди години шесторен убиец се кри в Софийско, не могат да го задържат! Тогава пристигна директора на граничарите от Елхово и го задържа със способи, които е прилагал преди да стане директор! Направиха го директор на цялата гранична полиция и при една смяна на властта го натириха!

    09:16 14.07.2026

  • 26 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Тия и двамата са ячки и им трябва храница. А планината такава няма или е много оскъдна.Гладно не се седи. Ако можеше да се хранят само с плодчета в планината, шумкарите и хайдутите нямаше да нападат мандри.
    Значи тия ако не са мъртви някъде се хранят. От някъде добиват храна. Разпитвайте хората дали им е изчезвала храна и ще ги намерите.

    09:29 14.07.2026

  • 27 Пропускаш

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "За всичо е виновен !!!":

    ...Путин...
    Ще ти резнат хонорара...

    09:52 14.07.2026

  • 28 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да но трябва":

    Да ама държавите дето имат такива техники имат и 4-5 пъти по-малко полицаи личен състав...Накупиха камери които буквално им вършат всичката работа докато те спят в лимузините на климатик а личният състав на КАТ остана огромен/сигурно дори се е увеличил. При условие че камерите хващат множество нарушители без реална намеса, защо е нужен повече от 1 оператор, който просто я пази от климатизираната патрулка. А българите са едва 5.5 милиона вече, наполовина.

    10:04 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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