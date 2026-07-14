15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

Половин месец или цели 15 дни продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейния похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново, съобщават от БНТ, цитирани от news.bg
Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково.
В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци.
Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, но засега няма резултат.
От news.bg припомнят, че по данни на полицията 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се скрие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото. Експертите твърдят, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. В този случай обаче той е придружен от малко дете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:03 14.07.2026
2 Без име
Коментиран от #22
08:06 14.07.2026
3 Механик
Такива сте неможачи, че един обикновен кривоглед ром не можете да намерите.
И веднага оправданията "ма той можел да преминава през насечен терен, умеел да се крие изоставени постройки...". Ми тая малката с него, тя и тя ли ги може тия работи? М? Нали са заедно? Айде тоя да речем е Беар Грилс, ама това момиче, то и то ли е спец по оцеляването, дългите преходи и спането на открито?
08:07 14.07.2026
4 Така е
Коментиран от #5
08:08 14.07.2026
5 Истината
До коментар #4 от "Така е":Е да прибират рушвети ги бива !
08:08 14.07.2026
6 РОДНАТА МИЛИЦИЯ
ДАЛИ ДА НЕ ИМ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ С ОЩЕ 70 % !?
08:09 14.07.2026
7 Смешници с големи заплати
08:09 14.07.2026
8 някъде
08:20 14.07.2026
9 Парадокс
Коментиран от #25
08:21 14.07.2026
10 Опааа
08:23 14.07.2026
11 ТИР
по скоро си лежат някъде и им носят провизии ...
08:24 14.07.2026
12 Без име
08:25 14.07.2026
13 За всичо е виновен !!!
Коментиран от #27
08:34 14.07.2026
14 Тома
08:35 14.07.2026
15 За всичо е виновен !!!
Мунчо РАЗРУШИ ДО НЕУЗНАВАЕМА СТЕПЕН ДЪРЖАВАТА НИ !!!
08:36 14.07.2026
16 За всичо е виновен !!!
Мунчо РАЗРУШИ ДО НЕУЗНАВАЕМА СТЕПЕН ДЪРЖАВАТА НИ !!!
08:36 14.07.2026
17 Да Но трябва
Не случайно многократно съм подчертавал колко е важно службите да разполагат със съвременни специални разузнавателни средства и нови технологии за издирване и наблюдение. В случаи като този всяка минута е ценна, особено когато става въпрос за малко дете.
Освен традиционните полицейски методи, могат да бъдат използвани и съвременни средства за дистанционно наблюдение, включително сателитни изображения, въздушни системи, дронове с термовизионни камери и други технологии, когато това е технически възможно и законово допустимо. Анализът на информация, събрана преди изчезването – например данни за придвижване, посещавани места, записи от охранителни камери и други законно достъпни източници – може да помогне за изграждането на по-точна картина за последните известни действия на издирваното лице и за определяне на вероятните маршрути.
Днес съществуват държавни, партньорски и търговски сателитни системи, които могат да осигурят изображения с много висока разделителна способност, включително в различни спектри на електромагнитното излъчване, когато това е технически възможно. В зависимост от оператора, условията и лицензирането, цената на отделно изображение м
08:36 14.07.2026
18 Да но трябва
Настоящата операция по издирването показва и необходимостта от още по-добра координация между институциите, използването на най-съвременните законово допустими технологии и непрекъснатото развитие на техническите способности на службите. Подобни ситуации са реален тест за готовността на държавата да реагира бързо, ефективно и с всички налични средства.
В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции, както и със структурите на местната власт, но засега издирването не е дало резултат.
Според публично оповестената информация мъжът има опит в укриването и е успявал да избягва органите на реда в миналото. Експерти посочват, че той умее да се придвижва през труднодостъпни терени, да се укрива в пещери и необитаеми сгради и да оцелява самостоятелно. В настоящия случай обаче той е придружен от малко дет
Коментиран от #28
08:37 14.07.2026
19 Абсурдистан
08:43 14.07.2026
20 Хайде, по-практично
08:43 14.07.2026
21 Хорейшо
08:45 14.07.2026
22 Ку-ку
До коментар #2 от "Без име":Не така, че ще се разсърдят сега полицаите и ще поискат отново увеличение на заплатите, защото са "уморени" и недоспали, а и може да им спаднат шкембаците.....между другото кога ще въведат задължителна физическа подготовка, форма, а и външен "изглед", че като ги видят по пътищата да всяват респект, а не смях и подигравки...?! 🙏🤣
08:50 14.07.2026
23 Димитър
08:53 14.07.2026
24 изчезват преди 14 дена и ги няма
09:05 14.07.2026
25 Чума
До коментар #9 от "Парадокс":Порочицата каза, че този Асен ще се погрижи за детето и ще го открият с негово благоволение на 21 ден! Забравихте как преди години шесторен убиец се кри в Софийско, не могат да го задържат! Тогава пристигна директора на граничарите от Елхово и го задържа със способи, които е прилагал преди да стане директор! Направиха го директор на цялата гранична полиция и при една смяна на властта го натириха!
09:16 14.07.2026
26 ВЕСЕЛЯК
Значи тия ако не са мъртви някъде се хранят. От някъде добиват храна. Разпитвайте хората дали им е изчезвала храна и ще ги намерите.
09:29 14.07.2026
27 Пропускаш
До коментар #13 от "За всичо е виновен !!!":...Путин...
Ще ти резнат хонорара...
09:52 14.07.2026
28 Георги
До коментар #18 от "Да но трябва":Да ама държавите дето имат такива техники имат и 4-5 пъти по-малко полицаи личен състав...Накупиха камери които буквално им вършат всичката работа докато те спят в лимузините на климатик а личният състав на КАТ остана огромен/сигурно дори се е увеличил. При условие че камерите хващат множество нарушители без реална намеса, защо е нужен повече от 1 оператор, който просто я пази от климатизираната патрулка. А българите са едва 5.5 милиона вече, наполовина.
10:04 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.