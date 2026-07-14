15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

Половин месец или цели 15 дни продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейния похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново, съобщават от БНТ, цитирани от news.bg

Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково.

В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци.

Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, но засега няма резултат.

От news.bg припомнят, че по данни на полицията 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се скрие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото. Експертите твърдят, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. В този случай обаче той е придружен от малко дете.