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Експерт: АЕЦ „Белене“ може да бъде построена преди новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Експерт: АЕЦ „Белене“ може да бъде построена преди новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

4 Юли, 2026 17:34 1 076 39

  • аец белене-
  • аец козлодуй-
  • явор куюмджиев

Според него изграждането на централата зависи изцяло от политическо решение

Експерт: АЕЦ „Белене“ може да бъде построена преди новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“ - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектът за АЕЦ „Белене“ остава напълно реалистичен и дори има шанс да бъде реализиран преди изграждането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това заяви енергийният експерт Явор Куюмджиев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му АЕЦ „Белене“ е най-напредналият проект за нова атомна централа в Европейския съюз по отношение на готовността за строителство. „Още през 2006 г., когато Унгария едва започваше да обсъжда изграждането на два нови ядрени блока, България вече беше достигнала етап, в който можеше да започне строителството. Двадесет години по-късно унгарците вече строят, а ние продължаваме да се бавим“, коментира Куюмджиев.

Според него изграждането на централата зависи изцяло от политическо решение. „В момента виждам само заявени намерения, но не и конкретни действия“, посочи експертът.

По негови изчисления, след вземането на окончателно решение ще са необходими около седем-осем години, за да бъде АЕЦ „Белене“ завършена. Куюмджиев смята, че България не разполага с достатъчно подготвени специалисти за едновременното изграждане на нова ядрена централа. Според него именно това може да обяснява думите на премиера Румен Радев, че украински специалисти биха могли да се включат в проекта.

Енергийният експерт подчерта, че страната има нужда от две нови атомни електроцентрали, за да гарантира бъдещата си енергийна сигурност.

По отношение на възможните пречки пред проекта той отбеляза, че ако Русия не даде съгласие за използването на вече произведеното оборудване, ситуацията ще бъде по-сложна, но не и непреодолима. „Теоретично ще бъде по-трудно, но строежът е възможен. Има две западноевропейски компании, които са готови веднага да се включат в изграждането на ядрената част. Останалото е строителство“, каза още Куюмджиев.

Той коментира и случая с компанията „Литаско“. По думите му дружеството е завело иск в швейцарски съд с твърдението, че неговото българско дъщерно дружество не е погасило част от задълженията си.

Според Куюмджиев това е довело до налагане на обезпечителни мерки, които ограничават възможността българската компания да търгува с швейцарски фирми, занимаващи се с петрол.„Очевидно сега „Литаско“ ще трябва да поиска от съда вдигане на запора, за да може търговската дейност да продължи“, допълни енергийният експерт.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радо

    24 12 Отговор
    Дърто комунистическо мекере, ако не беше баща му, щеше да мята кюмюр с лопатата.

    Коментиран от #18

    17:37 04.07.2026

  • 2 Гробар

    20 7 Отговор
    Ще ядем български плодове и зеленчуци, когато експертите отидат да копат.

    17:38 04.07.2026

  • 3 Пука Ми !

    7 3 Отговор
    На Копринените Прашки !

    До Тогава !

    Няма Да съм Жива !

    17:39 04.07.2026

  • 4 Пак руски фейк

    16 9 Отговор
    Митрофанова лъже същото.

    17:39 04.07.2026

  • 5 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    19 10 Отговор
    Не може да бъде построена по-бързо, отколкото украинците могат да монтират реакторите на ГОТОВИТЕ площадки с изградено всичко необходимо. На тях им трябва ел. ток сега, а не след много години. За евентуално Белене няма финансиране и никаква готовност. Просто поредната "дъвка" за някои велики енергетици с проруска ориентация.

    Коментиран от #16, #17, #37

    17:42 04.07.2026

  • 6 Навит съм, ако не е с руско

    13 9 Отговор
    и проруско участие. Което няма как да стане.
    Т.е. Белене няма да има. Рундьовите само с парламентарно мнозинство тук няма как да минат.
    Няма да стане. Излишно се хабят.

    17:42 04.07.2026

  • 7 Аз съм българче

    7 18 Отговор
    Целият комплект АЕЦ Белене с всичко и даже с неустойката, струваше на държавата по-малко от 1 милиард евро.

    Приятелите и партньори ни продават само реактори за Козлодуй на първоначална цена от 15 милиарда, като отработеното гориво ще си го пъхаме в....

    Който има такива приятели, няма нужда от врагове.

    Коментиран от #39

    17:45 04.07.2026

  • 8 Я па тоя?

    15 4 Отговор
    Ква Русия, кви пет лева?
    Тоя не знае на кой свят се намира.

    17:46 04.07.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 5 Отговор
    Може.... АКО НЯКОЙ ИСКА!

    17:47 04.07.2026

  • 10 явно Путин е преметнал и

    14 6 Отговор
    този копейски отпадък

    17:47 04.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    7 16 Отговор
    Русия в момента държи 80% от пазара на ядрените централи
    останалото си го делят Китай, САЩ и малко Франция
    Да не работиш с Русия за АЕЦ е безумие!

    Коментиран от #22

    17:48 04.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един пълен неадекват на снимката

    16 6 Отговор
    Втори Боташ не ни трябва. Продажник!

    17:49 04.07.2026

  • 14 БОЦ - ко

    0 3 Отговор
    И да триете,
    И да миете,
    Се тая,
    АЗ съм накрая !!!

    17:51 04.07.2026

  • 15 Гертруд

    4 5 Отговор
    Не дава ЕС заради френските интереси в региона (кривата муцуна е представител на тези интереси) и не дават американците защото технологията е руска с японска електроника- конкуренти на американците също в региона.

    17:53 04.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "СВО 1 591 дни РЕЗИЛ":

    Да не мислиш че окраинците искат реакторите за да ги монтират в тяхната АЕЦ :)
    Искат ги за да ги продадат на западни компании. Така както продадоха Южмаш.
    На запада им трябва да изучат тия реактори. Трябва им технологията.
    В атомната енергетика Русия е десетилетия пред запада.

    Коментиран от #26

    17:58 04.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 възстановете старите 4 блока незабавно

    5 6 Отговор
    питай кунева защо спря 4 работещи блока на АЕЦ козлодуй ?

    защо кунева и цялата и рода не са във белене?

    тая закопа цяла БЪЛГАРИЯ

    ред е и държавата да я закопае надълбоко

    пуснете старите реактори дебиили

    18:00 04.07.2026

  • 20 Бай Ганя Диелектрика

    4 2 Отговор
    Другари и другарки, пАри немаме толко.
    Абе, да оставим съседите да ядат доматите с колците.Да си строят Аеците и да фърлят милиардите .
    Ний, да си направим Павеците и батериите и да им балансираме товара и да обираме парата бе.
    Охо още колко боб трябва да ядат съседите и Европата, докато надхитрят бая Ви Ганя.Трябва изпросим 50 процента еврогрантове и още 50 да теглим един 10млрд евро за оше 4 павеца, като Чаира и гледай сеир

    18:01 04.07.2026

  • 21 оня с коня

    1 4 Отговор
    аман черен от всякакви експерти в тая малка държава всеки станал експерт затова:
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    18:01 04.07.2026

  • 22 Безумие е да си копеец

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    в наши дни.

    18:01 04.07.2026

  • 23 Не политически, а икономически въпрос

    7 4 Отговор
    Ако беше толкова печеливш АЕЦ Белене руснаците щяха да се натискат да го строят както се натискаха за АЕЦ Аккую. България със спрените ТЕЦ-ове продължава да е нетен износител на електроенергия. Само днес износът е 10 205 MWh при средна цена 92.1 EUR/MWh.

    18:02 04.07.2026

  • 24 експерт до експерта в тая БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    всеки облякал бялата риза и се нарекал: експерт макар от нищо да не разбира

    18:02 04.07.2026

  • 25 Може

    5 0 Отговор
    да е само Явор !

    18:03 04.07.2026

  • 26 Не думай!

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Тези реактори и по руските разбирания са остаряли. Пък и какви тайни като системите за управление са френски, основните агрегати по периферията са германски, а горивото - американско?

    Коментиран от #29

    18:04 04.07.2026

  • 27 Изцяло политическо

    5 1 Отговор
    пари хич не трябват !

    18:07 04.07.2026

  • 28 Р.Овч

    7 0 Отговор
    Късно е чадо..

    18:08 04.07.2026

  • 29 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не думай!":

    Тия реактори са поколение 3+.
    За някой може да са стари, но в цяла Европа
    има само 3 такива работещи реактора :)
    Последния го пуснаха във Франция миналата година
    и се говори че берат големи ядове.

    18:14 04.07.2026

  • 30 Явор

    4 0 Отговор
    ще си изучи внуците с експертизи за Белене!

    18:14 04.07.2026

  • 31 665

    7 0 Отговор
    Гледах го. Съвместно с Украйна, с европари и руски специалисти да строим АЕЦ.
    Само ако слезе самият Божи Син Христос да ръководи проекта може и да се получи

    18:14 04.07.2026

  • 32 Минувач

    7 1 Отговор
    Аман от червени псевдо експерти

    18:16 04.07.2026

  • 33 Във изкопа

    5 1 Отговор
    може да му намерят дипломата !

    18:18 04.07.2026

  • 34 българин

    3 1 Отговор
    Кога ги напече слънцето, кога изкукуригаха напълно тези путински подлоги, а може и още да не са изтрезнели, инак нямам представа с какво да си обясним тъпото им словоблудство, лъжливите опорки, глупостите, които сипят за заблуда на раята.

    18:33 04.07.2026

  • 35 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Експерт? Пълен профан, с ясна ориентация: копи-пейст::...Учи в Софийската математическа гимназия (1984 – 1986), след това в Руското средно училище в град Високе Мито, Чехия, където получава диплома за средно образование (1986 – 1987). За любознателните: във "Високе Мито Место" бе НАЙ-ГОЛЯМИЯТ РУСКИ ГАРНИЗОН в Чехословакия

    Коментиран от #38

    18:34 04.07.2026

  • 36 Р.Овч

    4 0 Отговор
    Яворе,реактор виждал ли си ?

    18:36 04.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Заради руските мамашки, магазините там бяха заредени с хубави и евтини стоки и тогава чехите от съседните градове си ходеха там на "шопинг".

    18:52 04.07.2026

  • 39 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм българче":

    До сега в безумието АЕЦ "Белене" са загробени около 1,5 млрд евро (в т.ч. за реакторите).
    Изграждането към момента ще струва поне 6 млрд евро (днешни цени) и ще отнеме 12-15 години.

    18:54 04.07.2026

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