Експерт: АЕЦ „Белене“ може да бъде построена преди новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Проектът за АЕЦ „Белене“ остава напълно реалистичен и дори има шанс да бъде реализиран преди изграждането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това заяви енергийният експерт Явор Куюмджиев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му АЕЦ „Белене“ е най-напредналият проект за нова атомна централа в Европейския съюз по отношение на готовността за строителство. „Още през 2006 г., когато Унгария едва започваше да обсъжда изграждането на два нови ядрени блока, България вече беше достигнала етап, в който можеше да започне строителството. Двадесет години по-късно унгарците вече строят, а ние продължаваме да се бавим“, коментира Куюмджиев.
Според него изграждането на централата зависи изцяло от политическо решение. „В момента виждам само заявени намерения, но не и конкретни действия“, посочи експертът.
По негови изчисления, след вземането на окончателно решение ще са необходими около седем-осем години, за да бъде АЕЦ „Белене“ завършена. Куюмджиев смята, че България не разполага с достатъчно подготвени специалисти за едновременното изграждане на нова ядрена централа. Според него именно това може да обяснява думите на премиера Румен Радев, че украински специалисти биха могли да се включат в проекта.
Енергийният експерт подчерта, че страната има нужда от две нови атомни електроцентрали, за да гарантира бъдещата си енергийна сигурност.
По отношение на възможните пречки пред проекта той отбеляза, че ако Русия не даде съгласие за използването на вече произведеното оборудване, ситуацията ще бъде по-сложна, но не и непреодолима. „Теоретично ще бъде по-трудно, но строежът е възможен. Има две западноевропейски компании, които са готови веднага да се включат в изграждането на ядрената част. Останалото е строителство“, каза още Куюмджиев.
Той коментира и случая с компанията „Литаско“. По думите му дружеството е завело иск в швейцарски съд с твърдението, че неговото българско дъщерно дружество не е погасило част от задълженията си.
Според Куюмджиев това е довело до налагане на обезпечителни мерки, които ограничават възможността българската компания да търгува с швейцарски фирми, занимаващи се с петрол.„Очевидно сега „Литаско“ ще трябва да поиска от съда вдигане на запора, за да може търговската дейност да продължи“, допълни енергийният експерт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радо
Коментиран от #18
17:37 04.07.2026
2 Гробар
17:38 04.07.2026
3 Пука Ми !
До Тогава !
Няма Да съм Жива !
17:39 04.07.2026
4 Пак руски фейк
17:39 04.07.2026
5 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #16, #17, #37
17:42 04.07.2026
6 Навит съм, ако не е с руско
Т.е. Белене няма да има. Рундьовите само с парламентарно мнозинство тук няма как да минат.
Няма да стане. Излишно се хабят.
17:42 04.07.2026
7 Аз съм българче
Приятелите и партньори ни продават само реактори за Козлодуй на първоначална цена от 15 милиарда, като отработеното гориво ще си го пъхаме в....
Който има такива приятели, няма нужда от врагове.
Коментиран от #39
17:45 04.07.2026
8 Я па тоя?
Тоя не знае на кой свят се намира.
17:46 04.07.2026
9 ДрайвингПлежър
17:47 04.07.2026
10 явно Путин е преметнал и
17:47 04.07.2026
11 ДрайвингПлежър
останалото си го делят Китай, САЩ и малко Франция
Да не работиш с Русия за АЕЦ е безумие!
Коментиран от #22
17:48 04.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Един пълен неадекват на снимката
17:49 04.07.2026
14 БОЦ - ко
И да миете,
Се тая,
АЗ съм накрая !!!
17:51 04.07.2026
15 Гертруд
17:53 04.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
До коментар #5 от "СВО 1 591 дни РЕЗИЛ":Да не мислиш че окраинците искат реакторите за да ги монтират в тяхната АЕЦ :)
Искат ги за да ги продадат на западни компании. Така както продадоха Южмаш.
На запада им трябва да изучат тия реактори. Трябва им технологията.
В атомната енергетика Русия е десетилетия пред запада.
Коментиран от #26
17:58 04.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 възстановете старите 4 блока незабавно
защо кунева и цялата и рода не са във белене?
тая закопа цяла БЪЛГАРИЯ
ред е и държавата да я закопае надълбоко
пуснете старите реактори дебиили
18:00 04.07.2026
20 Бай Ганя Диелектрика
Абе, да оставим съседите да ядат доматите с колците.Да си строят Аеците и да фърлят милиардите .
Ний, да си направим Павеците и батериите и да им балансираме товара и да обираме парата бе.
Охо още колко боб трябва да ядат съседите и Европата, докато надхитрят бая Ви Ганя.Трябва изпросим 50 процента еврогрантове и още 50 да теглим един 10млрд евро за оше 4 павеца, като Чаира и гледай сеир
18:01 04.07.2026
21 оня с коня
ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
18:01 04.07.2026
22 Безумие е да си копеец
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":в наши дни.
18:01 04.07.2026
23 Не политически, а икономически въпрос
18:02 04.07.2026
24 експерт до експерта в тая БЪЛГАРИЯ
18:02 04.07.2026
25 Може
18:03 04.07.2026
26 Не думай!
До коментар #17 от "Ами":Тези реактори и по руските разбирания са остаряли. Пък и какви тайни като системите за управление са френски, основните агрегати по периферията са германски, а горивото - американско?
Коментиран от #29
18:04 04.07.2026
27 Изцяло политическо
18:07 04.07.2026
28 Р.Овч
18:08 04.07.2026
29 Ами
До коментар #26 от "Не думай!":Тия реактори са поколение 3+.
За някой може да са стари, но в цяла Европа
има само 3 такива работещи реактора :)
Последния го пуснаха във Франция миналата година
и се говори че берат големи ядове.
18:14 04.07.2026
30 Явор
18:14 04.07.2026
31 665
Само ако слезе самият Божи Син Христос да ръководи проекта може и да се получи
18:14 04.07.2026
32 Минувач
18:16 04.07.2026
33 Във изкопа
18:18 04.07.2026
34 българин
18:33 04.07.2026
35 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #38
18:34 04.07.2026
36 Р.Овч
18:36 04.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Заради руските мамашки, магазините там бяха заредени с хубави и евтини стоки и тогава чехите от съседните градове си ходеха там на "шопинг".
18:52 04.07.2026
39 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
До коментар #7 от "Аз съм българче":До сега в безумието АЕЦ "Белене" са загробени около 1,5 млрд евро (в т.ч. за реакторите).
Изграждането към момента ще струва поне 6 млрд евро (днешни цени) и ще отнеме 12-15 години.
18:54 04.07.2026