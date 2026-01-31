Валерия Велева: Радев не показа очакваното лидерство

През изминалата седмица досегашният президент Румен Радев наруши мълчанието си и отговори положително на всички спекулации, че той започва активна работа по политическия си имидж и за реализиране на своите идеи. Как?

Диалог и компромиси, но и вътрешни противоречия – така медийните анализатори Георги Лозанов и Валерия Велева обобщиха първото голямо телевизионно интервю на Радев след напускането на президентския пост. Двамата коментираха политическите послания, медийната стратегия и сигналите, които бившият държавен глава дава преди предстоящите избори.

Според Валерия Велева интервюто е довело до "разбиване на мита за силния Радев“ и е породило разочарование сред част от неговите поддръжници. По думите ѝ Радев не е показал очакваното лидерство и е влязъл в противоречие със собствените си твърдения, че не е използвал президентската институция за политически цели. Тя подчерта и раздвоението в заявките му – участие в изборите чрез политически субект, но създаване на партия едва след вота. "Когато слизаш на терена и казваш, че те е страх от олигархията, това показва слабост“, заяви пред NOVA NEWS Велева.

Георги Лозанов от своя страна акцентира върху липсата на яснота и конкретика. Според него интервюто не е дало отговори на ключови въпроси – нито кои са представителите на олигархията, срещу които Радев ще се бори, нито с кого би управлявал. Лозанов обърна внимание и на ролята на обществената телевизия, като предупреди, че подобни дълги интервюта създават внушение за предрешен победител. "Така започва внушението, че Радев ще бъде победител на тези избори, а това лесно се превръща в самосбъдващо се пророчество“, посочи той.

Анализаторите отбелязяха сериозни вътрешни противоречия и в позициите на Радев по геополитически теми, включително по въпроса за Крим, както и в заявената му борба с олигархията. Според Лозанов липсата на ясна ценностна позиция подкопава образа му на последователен политически лидер, а предстоящата кампания ще покаже дали това е началото на реална промяна или "поредното подхлъзване“, както той самият се изрази.