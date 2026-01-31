Валерия Велева: Радев не показа очакваното лидерство

През изминалата седмица досегашният президент Румен Радев наруши мълчанието си и отговори положително на всички спекулации, че той започва активна работа по политическия си имидж и за реализиране на своите идеи. Как?
Диалог и компромиси, но и вътрешни противоречия – така медийните анализатори Георги Лозанов и Валерия Велева обобщиха първото голямо телевизионно интервю на Радев след напускането на президентския пост. Двамата коментираха политическите послания, медийната стратегия и сигналите, които бившият държавен глава дава преди предстоящите избори.
Според Валерия Велева интервюто е довело до "разбиване на мита за силния Радев“ и е породило разочарование сред част от неговите поддръжници. По думите ѝ Радев не е показал очакваното лидерство и е влязъл в противоречие със собствените си твърдения, че не е използвал президентската институция за политически цели. Тя подчерта и раздвоението в заявките му – участие в изборите чрез политически субект, но създаване на партия едва след вота. "Когато слизаш на терена и казваш, че те е страх от олигархията, това показва слабост“, заяви пред NOVA NEWS Велева.
Георги Лозанов от своя страна акцентира върху липсата на яснота и конкретика. Според него интервюто не е дало отговори на ключови въпроси – нито кои са представителите на олигархията, срещу които Радев ще се бори, нито с кого би управлявал. Лозанов обърна внимание и на ролята на обществената телевизия, като предупреди, че подобни дълги интервюта създават внушение за предрешен победител. "Така започва внушението, че Радев ще бъде победител на тези избори, а това лесно се превръща в самосбъдващо се пророчество“, посочи той.
Анализаторите отбелязяха сериозни вътрешни противоречия и в позициите на Радев по геополитически теми, включително по въпроса за Крим, както и в заявената му борба с олигархията. Според Лозанов липсата на ясна ценностна позиция подкопава образа му на последователен политически лидер, а предстоящата кампания ще покаже дали това е началото на реална промяна или "поредното подхлъзване“, както той самият се изрази.
1 Последният Софиянец
18:41 31.01.2026
2 Последният Софиянец
Коментиран от #30
18:42 31.01.2026
3 хехе
Коментиран от #35
18:43 31.01.2026
4 докога едни и същи
18:43 31.01.2026
5 Коня Солтуклиева
18:43 31.01.2026
6 Смърфиета
18:43 31.01.2026
7 Последният Софиянец
Коментиран от #11
18:43 31.01.2026
8 9689
Коментиран от #32
18:43 31.01.2026
9 Василеску
18:43 31.01.2026
10 Хайде под команда!
Три-Четири!
Старт!
18:44 31.01.2026
11 Театър сълза и смях
До коментар #7 от "Последният Софиянец":Бягай носи кафе на Барека , не се занимавай с неща дето не разбираш
18:45 31.01.2026
13 С вечната
18:46 31.01.2026
14 Правопис
До коментар #12 от "Руск@ Кочин@":България
Коментиран от #26
18:47 31.01.2026
15 Ту ту туууууу
18:47 31.01.2026
16 Кукундрела
18:48 31.01.2026
17 Браво
18:48 31.01.2026
18 ?????
Гого Лозанов и Мадам В.
Анализатори та дрънкат.
Не мога да си спомня на кой не се е продавала Мадам В.
Сега е при Шиши.
Гого Лозанов е ясен.
NOVA NEWS що не са поканили и някой техен опонент за цвят?
Страх ли ги е.
18:49 31.01.2026
19 Мдаа
18:50 31.01.2026
20 Дориана
18:50 31.01.2026
21 лили
18:50 31.01.2026
22 Излъгани надежди
18:53 31.01.2026
23 Шопарски
18:53 31.01.2026
24 Мадам Въ
18:53 31.01.2026
25 Малария
18:54 31.01.2026
26 Смърфиета
До коментар #14 от "Правопис":да, и председател, а не Претцелдател
18:56 31.01.2026
27 Иво
18:57 31.01.2026
28 Лицемерни 60клуци
18:58 31.01.2026
29 хмм
18:59 31.01.2026
30 666
До коментар #2 от "Последният Софиянец":В лудницата има свободни места за пиари ха ха
18:59 31.01.2026
31 сокола
19:00 31.01.2026
32 9689
До коментар #8 от "9689":Как ,,коя"?
Сарай ханъм В.
19:00 31.01.2026
33 писна ни вече
19:01 31.01.2026
34 Госпожата
19:04 31.01.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "хехе":Помня, че по онова време се появи статия в медиите, колко доволни били дамите от ря зани карабини. Всички журналистки се подмокряха от кеф.
19:05 31.01.2026