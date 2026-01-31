Новини
Валерия Велева: Радев не показа очакваното лидерство

31 Януари, 2026 19:38, обновена 31 Януари, 2026 18:40 750 35

Той влезе в противоречие със собствените си твърдения, коментира журналистката

Валерия Велева: Радев не показа очакваното лидерство - 1
Снимка: NOVA
Фокус Фокус

През изминалата седмица досегашният президент Румен Радев наруши мълчанието си и отговори положително на всички спекулации, че той започва активна работа по политическия си имидж и за реализиране на своите идеи. Как?

Диалог и компромиси, но и вътрешни противоречия – така медийните анализатори Георги Лозанов и Валерия Велева обобщиха първото голямо телевизионно интервю на Радев след напускането на президентския пост. Двамата коментираха политическите послания, медийната стратегия и сигналите, които бившият държавен глава дава преди предстоящите избори.

Според Валерия Велева интервюто е довело до "разбиване на мита за силния Радев“ и е породило разочарование сред част от неговите поддръжници. По думите ѝ Радев не е показал очакваното лидерство и е влязъл в противоречие със собствените си твърдения, че не е използвал президентската институция за политически цели. Тя подчерта и раздвоението в заявките му – участие в изборите чрез политически субект, но създаване на партия едва след вота. "Когато слизаш на терена и казваш, че те е страх от олигархията, това показва слабост“, заяви пред NOVA NEWS Велева.

Георги Лозанов от своя страна акцентира върху липсата на яснота и конкретика. Според него интервюто не е дало отговори на ключови въпроси – нито кои са представителите на олигархията, срещу които Радев ще се бори, нито с кого би управлявал. Лозанов обърна внимание и на ролята на обществената телевизия, като предупреди, че подобни дълги интервюта създават внушение за предрешен победител. "Така започва внушението, че Радев ще бъде победител на тези избори, а това лесно се превръща в самосбъдващо се пророчество“, посочи той.

Анализаторите отбелязяха сериозни вътрешни противоречия и в позициите на Радев по геополитически теми, включително по въпроса за Крим, както и в заявената му борба с олигархията. Според Лозанов липсата на ясна ценностна позиция подкопава образа му на последователен политически лидер, а предстоящата кампания ще покаже дали това е началото на реална промяна или "поредното подхлъзване“, както той самият се изрази.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последният Софиянец

    40 9 Отговор
    Радев е Лидер и ще ви разгроми.

    18:41 31.01.2026

  • 2 Последният Софиянец

    6 9 Отговор
    След размисъл приех поканата да заема длъжността зам.шеф на пиАр отдела на Румен Радев. Ще ловя купения вот за ГЕРБ ,ДПС и Възраждане.

    Коментиран от #30

    18:42 31.01.2026

  • 3 хехе

    36 2 Отговор
    Мадам В пак изплува от локвата където правеше кавал свири на поляна на агент Сава.

    Коментиран от #35

    18:43 31.01.2026

  • 4 докога едни и същи

    23 1 Отговор
    куманистически мундзи и сегашни европропаднали ще се лендзат по смотаните ни телевизии и ще се правят на висши неграмотници,тва важи и за тоя сайт

    18:43 31.01.2026

  • 5 Коня Солтуклиева

    20 0 Отговор
    За таЪ "лидерство"е,ако и покажат 25 сантиметра!:))

    18:43 31.01.2026

  • 6 Смърфиета

    17 0 Отговор
    Малария се е снимала повече от веднъж в кабинета на др. Живков, за да изпревари Любена Павлова.

    18:43 31.01.2026

  • 7 Последният Софиянец

    8 10 Отговор
    Според данни на платформата за купен вот най много средства за купуване на гласове отделени от партийната субсидия е на копейкин и Възраждане

    Коментиран от #11

    18:43 31.01.2026

  • 8 9689

    17 1 Отговор
    А коя ходеше по халат из сараите?

    Коментиран от #32

    18:43 31.01.2026

  • 9 Василеску

    21 1 Отговор
    Аман от пенсионерки с "ниски" доходи на хранилка от дерибеи.

    18:43 31.01.2026

  • 10 Хайде под команда!

    17 2 Отговор
    Всичкото Герберско АналЛизатор-на амбразурата,със широко отворени уста-да плюете Радев...!
    Три-Четири!
    Старт!

    18:44 31.01.2026

  • 11 Театър сълза и смях

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последният Софиянец":

    Бягай носи кафе на Барека , не се занимавай с неща дето не разбираш

    18:45 31.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 С вечната

    16 1 Отговор
    прическа на разплетена дамаджана , бабата червена прелюбодейка .

    18:46 31.01.2026

  • 14 Правопис

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руск@ Кочин@":

    България

    Коментиран от #26

    18:47 31.01.2026

  • 15 Ту ту туууууу

    10 0 Отговор
    това е лидерство според Валерия!

    18:47 31.01.2026

  • 16 Кукундрела

    10 1 Отговор
    Дърта , ама си иска.

    18:48 31.01.2026

  • 17 Браво

    7 2 Отговор
    Валерия, Борисов има дар слово чуден език! И в чужбина се разбира добре владее езици нали е чел все пак! Кой знае как ни излагаше в Загреб тутутксше на всеки!

    18:48 31.01.2026

  • 18 ?????

    14 1 Отговор
    Ха ха.
    Гого Лозанов и Мадам В.
    Анализатори та дрънкат.
    Не мога да си спомня на кой не се е продавала Мадам В.
    Сега е при Шиши.
    Гого Лозанов е ясен.
    NOVA NEWS що не са поканили и някой техен опонент за цвят?
    Страх ли ги е.

    18:49 31.01.2026

  • 19 Мдаа

    4 2 Отговор
    Радев е технократ, в една специфична сфера-военната и дотазм.Президентството като затворена институция с представителни функции създаде нереалистични очаквания към льотчика с генералски пагони, че ще лети добре и в технократската политика, нещо, което не му се отдава дори на чисто вербално ниво видно и от последното участие в паранормала.

    18:50 31.01.2026

  • 20 Дориана

    10 1 Отговор
    Тази неприятна жена е дебела патерица на Борисов и Пеевски Точно заради такива като нея , които заради лични облаги са готови да потопят цялата държава в мафиотското корумпирано управление на Борисов и Пеевски борбата между злото, чието олицетворение е тя и доброто чието олицетворение е Румен Радев и всички честни хора излезли на революция по площадите ще бъде безмилостно жестока. Да видим кой ще победи.

    18:50 31.01.2026

  • 21 лили

    9 0 Отговор
    А тази ме отвръщава дори повече от Култуклиева . Само като я видях преди години в Сараите на Доган по пеньоар , направо се отвратих !

    18:50 31.01.2026

  • 22 Излъгани надежди

    2 0 Отговор
    Дали пък под "лидерство" някои същества не разбират, да поканиш дърта чанта, с много употреба, за нова роля?

    18:53 31.01.2026

  • 23 Шопарски

    6 0 Отговор
    Какво друго очаквате от изперкал клоун и незадоволена бабичка?

    18:53 31.01.2026

  • 24 Мадам Въ

    5 0 Отговор
    Шиши я е наследил от дръндърския

    18:53 31.01.2026

  • 25 Малария

    4 0 Отговор
    Парите не миришат, малко боли ама щом трябва.

    18:54 31.01.2026

  • 26 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Правопис":

    да, и председател, а не Претцелдател

    18:56 31.01.2026

  • 27 Иво

    1 1 Отговор
    Комунистите не могат да виреят в демокрация. Радев е доказателство за това. Единственото е което го вълнува е как да вземат властта насилствено с метежи арести и ако трябва и кръв да се пролее. Той не разчита на избори защото няма да ги спечели. Сега се провеждат тайни сбирки по разни хижи с бивши ченгета и военни които замислят преврат и терор над свободните граждани. Затова се разнасяха ковчези и бесилки в София. Говорят за народен съд и Белене. Тези типове мислят че сега е 1944 година и те са партизани. Това е жалката истина какво ни чака. Бог да ни пази от тази измет.

    18:57 31.01.2026

  • 28 Лицемерни 60клуци

    2 1 Отговор
    Добре,че бяха тези,които плюеш, че да те направят "някаква" журналистка, че и главен редактор.

    18:58 31.01.2026

  • 29 хмм

    1 0 Отговор
    Не видях нищо такова като "разбиване на мита за силния Радев“, а по-скоро заявка за управление от путинов тип.

    18:59 31.01.2026

  • 30 666

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последният Софиянец":

    В лудницата има свободни места за пиари ха ха

    18:59 31.01.2026

  • 31 сокола

    2 0 Отговор
    тази що соколско семе е изпила....при мен дойде като хигиенистка но с парата от думба-лумба стана "журналист"

    19:00 31.01.2026

  • 32 9689

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "9689":

    Как ,,коя"?
    Сарай ханъм В.

    19:00 31.01.2026

  • 33 писна ни вече

    0 0 Отговор
    Докога ще залагаме на обещания за "борба с вятърните мелници"? Ако трябва да сме по конкретни, в Нидерландия се гордеят с тях, а не да се борят срещу тях. Кои са конкретните противници на Радев? Вътрешни или външни неназовани врагове, като мутри, олигарси, агресори, окупаори или каквито епитети се сещатате? Той никога не е назовал конкретни имена, конкретики или точни обекти срещу които е решил да се противопостави и начина по който ще го направи. Ами на такава словестна еквилибристика сме свдетели вече близо 80 години без някой на следващ етап да е поел отговорност за несвършена работа.

    19:01 31.01.2026

  • 34 Госпожата

    1 0 Отговор
    да не го мисли РР

    19:04 31.01.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Помня, че по онова време се появи статия в медиите, колко доволни били дамите от ря зани карабини. Всички журналистки се подмокряха от кеф.

    19:05 31.01.2026

