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Гълъб Донев: Започналите проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени,

Гълъб Донев: Започналите проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени,

3 Юли, 2026 11:40 555 16

  • инвестиционната програма на общините-
  • гълъб донев-
  • проекти

По думите на Донев тригодишната инвестиционна програма за общините е била финансово необезпечена още при създаването си

Гълъб Донев: Започналите проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството подготвя механизъм, който да осигури финансиране на всички започнати проекти по Инвестиционната програма за общините. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в Народното събрание в отговор на въпрос на народния представител Галин Дурев от „Прогресивна България“.

По думите на Донев тригодишната инвестиционна програма за общините е била финансово необезпечена още при създаването си. Той посочи, че през 2024 г. в програмата са били включени над 2800 проекта на прогнозна стойност над 3,4 млрд. евро, като през същата година са били разплатени едва 255 млн. евро. Това означава, че над 87 процента от планираните средства не са изплатени.

През 2025 г. броят на проектите е нараснал до над 3400 с обща прогнозна стойност над 4,2 млрд. евро, като през годината са били изплатени около 21 процента от необходимите средства.

За 2026 г. с удължителния закон за бюджета са предвидени 460 млн. евро за разплащания по програмата. До момента са изплатени около 410 млн. евро.

Финансовият министър съобщи, че към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са подадени заявления за плащане по 230 проекта на обща стойност над 1 млрд. евро.

Вицепремиерът подчерта, че натрупаните задължения по общинската инвестиционна програма водят до значителен преразход, който не е бил предвиден в държавните бюджети през последните три години.

„Остатъкът за заплащане е огромен и с проекта на Закона за държавния бюджет сме предвидили още 600 млн. евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои тяхното приключване, извършване на общинските дейности, така че да не останат разкопани и недовършени проекти, да могат да бъдат завършени проектите за водопровод и каналиция в редица общини и населени места“, заяви Донев.

По думите му и през 2027 г. ще останат за разплащане над 600 млн. евро.

Министърът допълни, че в момента се събира информация от общините за всички започнали проекти, като се подготвя механизъм, който да гарантира продължаването на финансирането на онези обекти, по които вече има започнало изпълнение, сключени договори и подписани споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, независимо че първоначално за тях не е било осигурено бюджетно финансиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и тези са същите

    6 0 Отговор
    Обират парите на народа с всякакви данъци и такси и нави осигуровки за да воят войната на украйна.

    Коментиран от #4

    11:43 03.07.2026

  • 2 Хасен

    6 0 Отговор
    Да не се разплаща нищо на общините, да дигнем данъците, да вдигнем помощите за нашите гласоподаватели от махалата и бюджетът ще "излезе"!

    11:44 03.07.2026

  • 3 Сметки

    5 0 Отговор
    Дефицит 5.5%. Процен и половина в сметката на Борисов,още толкова в сметката на Пеевски и два процента и половина в сметката на Радев и всичко е точно

    11:46 03.07.2026

  • 4 Глупости

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "и тези са същите":

    Украйна плаща милиарди на България и си закупува боеприпаси. Военните заводи работят 24/7.

    11:47 03.07.2026

  • 5 Току що

    4 1 Отговор
    Водещата на Нова Нюз каза, че американските самолети са все още на летището. Пак Рублен излъга.

    11:48 03.07.2026

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    11:50 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това "ще, ще, ще..." го слушам

    4 0 Отговор
    вече 36 години от всички крадци, докопали се до властта без изклчение!

    11:55 03.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фатмаците се оказаха дори по-прости и от

    4 0 Отговор
    малоумните тикви и прасета. Тиквите и прасетата поне позамазваха да крадат през някакви паравани, а фатмаците на Муньо дори не се сещат да се прикриват!

    12:00 03.07.2026

  • 12 гугутков

    4 0 Отговор
    Започналите проекти по чекмеджената програма на общините ще бъдат разплатени
    да си ги харчат с здраве

    12:01 03.07.2026

  • 13 Боташите подариха АЕЦ Белене на укрохунт

    3 0 Отговор
    Честита на малоумните путинофили, дето фърляха на БКП масона Крадев!

    12:06 03.07.2026

  • 14 Цървул

    2 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    12:17 03.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 додо2026

    0 0 Отговор
    българи стягайте се! не може един чичка
    да ми говори за 2029г.
    Натовския генерал се превърнал в
    Москва полковник! Боко, свинщини,
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    няма начин да съм съгласен????????????

    12:48 03.07.2026

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