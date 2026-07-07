Гълъб Донев обясни за новия външен дълг

Министерство на финансите пласира днес дълг на международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро, каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БТА след днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента.
Донев припомни, че тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 млрд. евро за 2026 година.
Набраният дълг е на три транша, обясни Донев. Падежите са 2032 година, 2038 година и 2042 година.
„Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството нa финансите на международните пазари“, каза Донев.
Вицепремиерът заяви, че до края на годината е вероятно да има още едно излизане на международните пазари, тъй като все още не набран дългът, необходим за плащанията по Националния план за възстанояване и устойчивост и за покриване на дефицита.
Съгласно проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1 на сто от БВП. До днес набраният нов дълг от началото на годината възлизаше на 1,41 млрд. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей, не се спряха да ходят
Не ми се обяснявай, работи!
22:26 07.07.2026
2 Сатана Z
22:26 07.07.2026
3 Сатана Z
22:28 07.07.2026
4 За Боташ г-н Донев
22:31 07.07.2026
5 Точно така
Коментиран от #18
22:31 07.07.2026
6 Сатана Z
Барем кажете колко е лихвата? Боташ също не натоварваше плащачката в посока Босфора,ама истината се оказа друга.
22:32 07.07.2026
7 Асен Василев с факти за дефицита
В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди
22:33 07.07.2026
8 1488
на есен го омитаме с мотиките
като узреят дюлите
22:34 07.07.2026
9 Стенли
22:34 07.07.2026
10 Сатана Z
Един заем ще го връщаме 3 пъти но силно се съмнявам ,че БГто ще го има през 2042
22:34 07.07.2026
11 Румен Йотова
не се обяснявай лягай
да поспиш
Ура
22:37 07.07.2026
12 Сатана Z
22:38 07.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 СЗО
22:39 07.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това е кошмарно
22:48 07.07.2026
17 В гълабарника на ЗКПИЧЕТО
22:51 07.07.2026
18 докато я има
До коментар #5 от "Точно така":червената чума и ганчо вика ура за изостаналата раша и гласува за това нейните грешки на природата да управляват България!!!
22:53 07.07.2026
19 Преди години баба Ванга предрече:
22:53 07.07.2026