Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Гълъб Донев обясни за новия външен дълг

Гълъб Донев обясни за новия външен дълг

7 Юли, 2026 22:24 674 19

  • гълъб донев-
  • дълг

Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион

Гълъб Донев обясни за новия външен дълг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерство на финансите пласира днес дълг на международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро, каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БТА след днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента.

Донев припомни, че тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 млрд. евро за 2026 година.

Набраният дълг е на три транша, обясни Донев. Падежите са 2032 година, 2038 година и 2042 година.

„Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството нa финансите на международните пазари“, каза Донев.

Вицепремиерът заяви, че до края на годината е вероятно да има още едно излизане на международните пазари, тъй като все още не набран дългът, необходим за плащанията по Националния план за възстанояване и устойчивост и за покриване на дефицита.

Съгласно проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1 на сто от БВП. До днес набраният нов дълг от началото на годината възлизаше на 1,41 млрд. евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей, не се спряха да ходят

    13 2 Отговор
    от телевизия на телевизия, вместо да бачкат.
    Не ми се обяснявай, работи!

    22:26 07.07.2026

  • 2 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Спонсорите на Летеца ще са доволни от новия заробващ заем.

    22:26 07.07.2026

  • 3 Сатана Z

    19 0 Отговор
    Освен,че замрази заплатите до 2028 година по това време Летеца смята да постави и рекорд по бързи кредити ,които няма намерение да връща.Той си е оплел кошницата.

    22:28 07.07.2026

  • 4 За Боташ г-н Донев

    10 0 Отговор
    Преди няколко часа народният представител от ПБ ( Прогресивна България) и бивш Европейски депутат от БСП Петър Витанов е публикувал че договора "Боташ" е предоговорен и под публикукацията му се е включил бившият народен представител и зам.предеседател на ПГ на ИТН Станислав Балабанов който е и показал параметри от договора в цифри и обвинява Витанов в манипулиране на общественото мнение. Витанов му отговорил с други цифри и в дискусията са се включили и други граждани подкрепящи тезите на Балабанов ( няма как да публикувам цялата дискусия). В края Витанов заявява че точно от ИТН нямат никакво право да критикуват след като по жалък начин са подвели избирателите си и са най презирани в страната и Балабанов отговаря че есента и зимата ще си покаже кои са най презирани в държавата...

    22:31 07.07.2026

  • 5 Точно така

    14 0 Отговор
    Като дойде време да се плащат пенсиите се тегли нов заем. Парите ги няма. Всичко е тотален фалит. А докога?

    Коментиран от #18

    22:31 07.07.2026

  • 6 Сатана Z

    6 0 Отговор
    "Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите"
    Барем кажете колко е лихвата? Боташ също не натоварваше плащачката в посока Босфора,ама истината се оказа друга.

    22:32 07.07.2026

  • 7 Асен Василев с факти за дефицита

    10 0 Отговор
    И грабежа -

    В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди

    22:33 07.07.2026

  • 8 1488

    14 3 Отговор
    румен е история
    на есен го омитаме с мотиките
    като узреят дюлите

    22:34 07.07.2026

  • 9 Стенли

    7 1 Отговор
    И Бойко Борисов, и Асен Василев ,Корнелия Нинова, Симеон Дянков ,шефа на БНБ и всички други този бюджет е в пъти по лош и мракобесен от този на предишното правителство...А според Борисов е заложен дълг с 10 милиарда евро повече от кабинета "Желязков"

    22:34 07.07.2026

  • 10 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Падежите са 2032 година, 2038 година и 2042 година
    Един заем ще го връщаме 3 пъти но силно се съмнявам ,че БГто ще го има през 2042

    22:34 07.07.2026

  • 11 Румен Йотова

    11 0 Отговор
    Гълъбе всичко у ред. Хич и
    не се обяснявай лягай
    да поспиш
    Ура

    22:37 07.07.2026

  • 12 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Чувствам се горд и,че не станах съучастник като гласувам за новия режим в БГ.Сякаш някой ми каза: стой си вкъщи на изборите.Съвеста ми е чиста.Нека останалите разберат какво ги чака.Е,дочакаха го.Хем € дойде, в България хем и Летеца се приземи на Дондуков 1.

    22:38 07.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СЗО

    6 0 Отговор
    ЗКПЧ. Няма какво повече да се коментира.

    22:39 07.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това е кошмарно

    10 0 Отговор
    Преди 11 дни взехте 3.8 млрд.евро ( 7.6 млрд.лв.) а днес пласирате държавни ценни книжа за 2.5 млрд.евро. за 2 месеца правителството на мунчо взе заеми колкото правителството "Желязков" за 11 месеца...а вдигате винетки с 30% цигари с 20% от 1 август и ток,вода и парно от 1 юли...ОСТАВКА и СЪД

    22:48 07.07.2026

  • 17 В гълабарника на ЗКПИЧЕТО

    7 0 Отговор
    Кажи на гълабетата колко е таз толкова добра лихва и сумарно колко ще трябва да връщат! И също така майчинските, детските, пенсиите, обезщетенията за безработица с колко няма да се вдигнат и с колко ще се вдигнат заплатите в администрацията и с какви нови коли и други материални придобивки ще ги зарадват!

    22:51 07.07.2026

  • 18 докато я има

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точно така":

    червената чума и ганчо вика ура за изостаналата раша и гласува за това нейните грешки на природата да управляват България!!!

    22:53 07.07.2026

  • 19 Преди години баба Ванга предрече:

    9 0 Отговор
    "гълъб ке долети и ке нацвъка България"...

    22:53 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове