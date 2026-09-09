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БЛС и НЗОК подписаха новия рамков договор

БЛС и НЗОК подписаха новия рамков договор

9 Септември, 2026 15:53 588 10

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При първичната извънболнична медицинска помощ цените се повишават с 4,38%, а при специализираната извънболнична помощ средното увеличение е 4,37%. За болничната медицинска помощ ръстът на цените ще бъде средно до 10%

БЛС и НЗОК подписаха новия рамков договор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият Национален рамков договор, по който НЗОК ще заплаща медицинската помощ, беше подписан днес от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Споразумението ще бъде в сила до края на 2028 г.

За 2026 г. е договорено увеличение на средствата за личните лекари и специалистите с 4,4% спрямо предходната година. Предвидени са и нови цени и обеми на медицинските дейности в първичната, специализираната и болничната помощ.

При първичната извънболнична медицинска помощ цените се повишават с 4,38%, а при специализираната извънболнична помощ средното увеличение е 4,37%. За болничната медицинска помощ ръстът на цените ще бъде средно до 10%.

Предвижда се през ноември изпълнителите на първична и специализирана извънболнична помощ да получат еднократно плащане за всички отчетени дейности, извършени от тях.

Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов съобщи, че подготовката на договора е започнала преди около година, а през последните два месеца преговорите с Българския лекарски съюз са били особено интензивни. Той определи постигнатото споразумение като баланс между различните интереси и подчерта, че правата на пациентите са защитени.

До края на септември трябва да бъдат готови необходимите документи и промените в информационната система на НЗОК, които ще позволят прилагането на новия договор.

Сред договорените промени са и нови правила за организацията на медицинската помощ. Няма да се допуска едновременното извършване на дейности от общопрактикуващ лекар и негов заместник, когато титулярят е в отпуск. Променят се и индикациите за хоспитализация, като се разширява списъкът на заболяванията, при които тя може да бъде извършвана.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов посочи като положителни решения отпадането на електронната рецептурна книжка и създаването на две нови клинични пътеки. По думите му увеличеният бюджет за 2026 г. дава необходимото облекчение на системата след продължителен период без актуализация на цените на клиничните пътеки.

От лекарския съюз настояват и за по-прецизно остойностяване на труда на медиците и по-активно участие на лекарите при прилагането на рамковия договор.

Здравният министър Катя Ивкова подчерта, че при договарянето е спазена бюджетната рамка, определена със Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Тя представи и информация за скрининговите програми за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка. По думите ѝ необходимите тестове са закупени и са налични от повече от година, а предстои да бъде публикувана актуална информация за местата, където гражданите ще могат да се изследват. Осигурена е и необходимата апаратура за провеждането на скрининговите изследвания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голямото чело

    3 0 Отговор
    Вярвайте ми,ще ви оправя

    16:01 09.09.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    На Брънзалов защо му липсва малката фалангата на показалеца на дясната ръка? Това не е характерно за лекар, а за касапин например.

    16:04 09.09.2026

  • 3 Мнение

    8 0 Отговор
    Новият договор е вдигнаха си заплатите с 1000 евро, за Андрешко оставиха рамката.

    16:09 09.09.2026

  • 4 Доктор и кокошка

    8 0 Отговор
    наяване нямат.

    16:10 09.09.2026

  • 5 Пациент

    6 1 Отговор
    Здравеопазването няма да се оправи до като обществената НЗОК не работи САМО С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ - ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ! Частниците да си направят своя каса или здравно осигурително дружество и да се финансират от там, а не да бозаят яко от 2 крави - касата и пациентите! Въпрос на избор на осигуряващите се : в обществената или в частната каса! Остава открит въпроса с ТАРИКАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ!

    Коментиран от #6

    16:23 09.09.2026

  • 6 Неосигурен тарикат

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пациент":

    Не се осигурявам за да не плащам за нещо, което не реално ползвам. Ако ми се наложи плащам си свободен прием.Защо да наливам пари на клатикуровци и хрантутници.

    16:31 09.09.2026

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКВИ РАМКИ ,КАКВИ ДОГОВОРИ И ДОГОВОРКИ ? НАЙ НАЛЕЖАЩИЯТ ВЪПРОС Е, КОГА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА ЗДРАВНА КАРТА, КАТО В ЦЯЛА ЕВРОПА Е ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 35 ГОДИНИ? ДРУГОТО Е ЗАДКУЛИСНО И СКРИТО ОТ ГРАЖДАНИТЕ.ПАК ЩЕ СЕ ДОПЛАЩА В ПЪТИ, А АКО Е ЗДРАВНАТА КАРТА ТОВА НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ.🚑🛌🚑

    16:41 09.09.2026

  • 8 Дудов

    1 1 Отговор
    Този в средата Майкъл Джексън ли е?

    Коментиран от #10

    16:45 09.09.2026

  • 9 Значи !

    1 0 Отговор
    Нищо Ново За Пациентите !

    Тези които са изхвърлени от Системана На Здравното Осигуряване !

    Си Остават !

    Изхвърлени от Системана На Здравното Осигуряване !

    Аман !

    От Некадърни Знахари !

    16:48 09.09.2026

  • 10 Той поне !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дудов":

    Нещо Е Направил !

    За Разлика !

    От Това !

    Голямо Нищо !

    16:49 09.09.2026

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