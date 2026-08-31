Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Важните новини във ФАКТИ на 31.08.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 31.08.2026 г.

31 Август, 2026 23:30 424 1

  • аец козлодуй-
  • иван шишков-
  • александър томов

Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното повишение на нивото на Дунав

Важните новини във ФАКТИ на 31.08.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на 5-и блок

В 10,00 на 31 август започна планово поетапно повишение на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй”. Към 17,00 мощността на блока достигна 950 MW.

Шишков: От утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти

„Кметовете получиха хубавата новина, че от утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общините. Нашите обиколки и срещи не са просто политически, а целта ни е да стигнем до всички кметове, до населението, да бъдем много по-близко до истинските нужди на всеки човек в България. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с областния управител на област Русе проф. Любомир Владимиров и кметовете от областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В нея участваха също зам.-министър Павлета Пеловска и представители на регионалните структури на министерството в областта.

Александър Томов: Кандидатирам се за президент

Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент. В съобщение, изпратено до медиите, Томов обявява, че е приел "предложението на голяма група български учени, общественици, дейци на културата и спорта", информират от БНТ.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    1 0 Отговор
    Един път да уцелите важните новини. Пропуснахте постоянното присъствие: мирчев, божанката, слави, борисов и пр. А Лупи развеселява. Браво! Не можем да спим заради гюров, утре щял да се кандидатира, ама найсе.

    23:41 31.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол