Важните новини във ФАКТИ на 31.08.2026 г.

АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на 5-и блок

В 10,00 на 31 август започна планово поетапно повишение на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй”. Към 17,00 мощността на блока достигна 950 MW.

Шишков: От утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти

„Кметовете получиха хубавата новина, че от утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общините. Нашите обиколки и срещи не са просто политически, а целта ни е да стигнем до всички кметове, до населението, да бъдем много по-близко до истинските нужди на всеки човек в България. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с областния управител на област Русе проф. Любомир Владимиров и кметовете от областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В нея участваха също зам.-министър Павлета Пеловска и представители на регионалните структури на министерството в областта.

Александър Томов: Кандидатирам се за президент

Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент. В съобщение, изпратено до медиите, Томов обявява, че е приел "предложението на голяма група български учени, общественици, дейци на културата и спорта", информират от БНТ.