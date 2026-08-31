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Ледоразбивачът "Арктик Сънрайз" на "Грийнпийс" ще акостира в Бургас на 5 септември

Ледоразбивачът "Арктик Сънрайз" на "Грийнпийс" ще акостира в Бургас на 5 септември

31 Август, 2026 14:38 615 15

  • ледоразбивач-
  • арктик сънрайз-
  • грийнпийс-
  • бургас

Посещението в Бургас е след проведено научно изследване на морските бозайници край Южното Черноморие. В него се включи международен екип от учени в защитените зони "Ропотамо" и "Странджа"

Ледоразбивачът "Арктик Сънрайз" на "Грийнпийс" ще акостира в Бургас на 5 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ледоразбивачът "Арктик Сънрайз" на "Грийнпийс" ще акостира в Бургас на 5 септември, като корабът ще бъде отворен за посетители. Това съобщиха от организацията. Желаещите да го разгледат ще могат да го направят на Морска гара между 10:00 и 13:00 часа и между 15:00 и 19:00 часа. Гостуването е част от кампанията на "Грийнпийс" - България "Живо Черно море без нефт и газ", насочена срещу нови проекти за добив на нефт и газ в морето, посочиха от организацията. Предвидена е и фотографска изложба в зоната пред кораба, посветена на 15-годишната дейност на "Грийнпийс" в България.

Посещението в Бургас е след проведено научно изследване на морските бозайници край Южното Черноморие. В него се включи международен екип от учени в защитените зони "Ропотамо" и "Странджа". За целта е използван подводен микрофон, прикрепен към корпуса на кораба, чрез който са записвани звуците на китоподобните. По данни на "Грийнпийс" изследването е достигнало до 24 морски мили от брега, което е двойно повече от обичайния обхват на подобни проучвания.

"Провеждането на това проучване е истинско вълнение за нашия екип. Корабът ни позволи да съберем ценни данни за това къде се срещат морските бозайници и как използват морското пространство", заяви Мартин Томов, координатор на кампанията "Живо Черно море без нефт и газ".

"Арктик Сънрайз" е част от флота на Грийнпийс от 1995 г., когато предприе първото си пътуване до Северно море, за да документира замърсяване с нефт от офшорни инсталации. След повече от десет години плавателният съд пристигна в България в началото на август тази година, като първо акостира на Морска гара Варна. Впоследствие се включи в акция срещу танкера "Кайрос", който е закотвен в Бургаския залив, след като бе изоставен от турски влекач край Ахтопол в края на миналата година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 2 Отговор
    С първите чуждестранни гости на Евровизията.

    14:39 31.08.2026

  • 2 хехе

    17 0 Отговор
    Зелените талибани си заслужават да бъдат посрещнати от приятелски дрон.

    14:44 31.08.2026

  • 3 надарена кака

    6 3 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    14:49 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Къв го дири

    16 0 Отговор
    Тоя джендърски ледоразбивач у нас, през лятото??? До вчера беше във Варна, сега в Бургас… От тия никой хаир не е видял. Животните щели да ми проучват, дрън, дрън… Тия, появят ли се някъде,само интриги, скандали и раздори сеят!

    Коментиран от #12

    15:15 31.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мдаа

    12 0 Отговор
    Мдаа.....какви мили хора, много са загрижени за нас.....да останем в кαменната еρа без нефт и газ......цял ледоразбивач пратили!!!!

    15:18 31.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    То Бургас лятото е скован от ледове😉😉😉

    15:19 31.08.2026

  • 10 Без коментар

    7 0 Отговор
    Гостуването е част от кампанията на Гρийнпийс - Бългаρия " Живо Чеρно море без нефт и газ ", насочена срещу нови проекти за добив на нефт и газ в морето, посочиха от организацията.

    15:20 31.08.2026

  • 11 Ба ут куга

    7 0 Отговор
    е замръзнало цръно море!? Не ли е сизон за пиченйе на дупта!?

    15:22 31.08.2026

  • 12 На почиФка

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къв го дири":

    Зелените талибани идват на почивка маскирана като пореден пърформънс.

    15:31 31.08.2026

  • 13 хахаха

    3 0 Отговор
    Какъв лед ще разбива в бургас

    15:39 31.08.2026

  • 14 и какви

    1 0 Отговор
    китоподобни изследваха тез олита?! Освен някакви мижави делфинчета, такова животно няма в нашето море. Шиши не вярвам на плаж да е ходил, че да го изследват.

    15:41 31.08.2026

  • 15 Подходящо време са избрали

    1 0 Отговор
    да разбият ледовете.

    15:42 31.08.2026

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