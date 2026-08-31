Ледоразбивачът "Арктик Сънрайз" на "Грийнпийс" ще акостира в Бургас на 5 септември, като корабът ще бъде отворен за посетители. Това съобщиха от организацията. Желаещите да го разгледат ще могат да го направят на Морска гара между 10:00 и 13:00 часа и между 15:00 и 19:00 часа. Гостуването е част от кампанията на "Грийнпийс" - България "Живо Черно море без нефт и газ", насочена срещу нови проекти за добив на нефт и газ в морето, посочиха от организацията. Предвидена е и фотографска изложба в зоната пред кораба, посветена на 15-годишната дейност на "Грийнпийс" в България.

Посещението в Бургас е след проведено научно изследване на морските бозайници край Южното Черноморие. В него се включи международен екип от учени в защитените зони "Ропотамо" и "Странджа". За целта е използван подводен микрофон, прикрепен към корпуса на кораба, чрез който са записвани звуците на китоподобните. По данни на "Грийнпийс" изследването е достигнало до 24 морски мили от брега, което е двойно повече от обичайния обхват на подобни проучвания.

"Провеждането на това проучване е истинско вълнение за нашия екип. Корабът ни позволи да съберем ценни данни за това къде се срещат морските бозайници и как използват морското пространство", заяви Мартин Томов, координатор на кампанията "Живо Черно море без нефт и газ".

"Арктик Сънрайз" е част от флота на Грийнпийс от 1995 г., когато предприе първото си пътуване до Северно море, за да документира замърсяване с нефт от офшорни инсталации. След повече от десет години плавателният съд пристигна в България в началото на август тази година, като първо акостира на Морска гара Варна. Впоследствие се включи в акция срещу танкера "Кайрос", който е закотвен в Бургаския залив, след като бе изоставен от турски влекач край Ахтопол в края на миналата година.