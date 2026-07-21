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През изминалото денонощие: Над 7000 са регистрираните повиквания на номер 112

През изминалото денонощие: Над 7000 са регистрираните повиквания на номер 112

21 Юли, 2026 11:55 665 6

  • телефон 112-
  • сигнали-
  • изминало денонощие

Сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ, са 2203, а тези за транспортни произшествия са 350. Получените обаждания за бедствия са 77, за пожари са 513, за аварии – 811, а за изгубени или бедстващи хора са 49.

През изминалото денонощие: Над 7000 са регистрираните повиквания на номер 112 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общо 7008 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР, предават от БТА

Сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ, са 2203, а тези за транспортни произшествия са 350. Получените обаждания за бедствия са 77, за пожари са 513, за аварии – 811, а за изгубени или бедстващи хора са 49.

Сигналите за престъпления против личността са 1514, а за такива против собствеността са 268. Получени са 15 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Едно от обажданията е за мисия на Спешната медицинска помощ по въздух.

Постъпили са десетки обаждания за аварии и паднали дървета, вследствие на бурите и дъждовете, в София, Пловдив, Ямбол, Сандански, Петрич, Благоевград, Кюстендил.

Постъпило е и едно трансгранично изходящо обаждане, в което жена от Сливен съобщава, че дъщеря ѝ, която е в Ирландия, е със суицидни мисли. Сигналът е предаден на система 112 Ирландия, насочени са екипи.

За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточниха от МВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    3 0 Отговор
    За 5 милиона население си е доста.

    12:06 21.07.2026

  • 2 Малий

    4 0 Отговор
    Циганите така ходят на доктор, на 112 и готово

    12:13 21.07.2026

  • 3 да се хванеш за

    7 0 Отговор
    сламката,тел 112 е нашето последно спасение,защото няма държава!

    12:16 21.07.2026

  • 4 бг алърт

    1 0 Отговор
    много помогнах на дпс-гроб да усвоят още едни милиони

    12:35 21.07.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    И ТО САМО СЛЕД ДВА МЕСЕЦА
    УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОРАПА🤔

    12:58 21.07.2026

  • 6 адаша

    0 0 Отговор
    Аз не звъня на112. Отивам сам да си купя бира.

    13:08 21.07.2026

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