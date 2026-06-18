С дронове се пръска срещу комари по поречието на реките Марица и Канаклийка

Община Свиленград извършва третиране на площите по поречието на реките Марица и Канаклийка за ограничаване популацията на комарите. Третирането е насочено към местата с благоприятни условия за развитие на ларви и възрастни форми на комари в бреговите зони.
Обработката се извършва със специализирани безпилотни машини - дронове. Те са оборудвани със система за разпръскване на препарати. Технологията позволява равномерно покритие и ефективно третиране на труднодостъпни крайречни терени. Ще бъдат обхванати площите в регулацията на Свиленград.
Паралелно с това на територията на града ще се проведе и наземна ларвицидна обработка срещу ларви на комари с топъл аерозол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сърдит старец
Коментиран от #4
10:44 18.06.2026
2 честен ционист
10:46 18.06.2026
3 Дзак
10:56 18.06.2026
4 Берлинер цайтунг
До коментар #1 от "Сърдит старец":Такива ли ловджийска пушка?
Коментиран от #5
10:57 18.06.2026
5 Берлинер цайтунг
До коментар #4 от "Берлинер цайтунг":Тя дали има ловджийска пушка?
10:58 18.06.2026
6 Бойче
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