С дронове се пръска срещу комари по поречието на реките Марица и Канаклийка

Община Свиленград извършва третиране на площите по поречието на реките Марица и Канаклийка за ограничаване популацията на комарите. Третирането е насочено към местата с благоприятни условия за развитие на ларви и възрастни форми на комари в бреговите зони.

Обработката се извършва със специализирани безпилотни машини - дронове. Те са оборудвани със система за разпръскване на препарати. Технологията позволява равномерно покритие и ефективно третиране на труднодостъпни крайречни терени. Ще бъдат обхванати площите в регулацията на Свиленград.

Паралелно с това на територията на града ще се проведе и наземна ларвицидна обработка срещу ларви на комари с топъл аерозол.