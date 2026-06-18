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С дронове се пръска срещу комари по поречието на реките Марица и Канаклийка

С дронове се пръска срещу комари по поречието на реките Марица и Канаклийка

18 Юни, 2026 10:40 450 10

  • дронове-
  • пръскане-
  • комари-
  • река марица

Ще бъдат обхванати площите в регулацията на Свиленград

С дронове се пръска срещу комари по поречието на реките Марица и Канаклийка - 1
Снимка Община Свиленград
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Свиленград извършва третиране на площите по поречието на реките Марица и Канаклийка за ограничаване популацията на комарите. Третирането е насочено към местата с благоприятни условия за развитие на ларви и възрастни форми на комари в бреговите зони.

Обработката се извършва със специализирани безпилотни машини - дронове. Те са оборудвани със система за разпръскване на препарати. Технологията позволява равномерно покритие и ефективно третиране на труднодостъпни крайречни терени. Ще бъдат обхванати площите в регулацията на Свиленград.

Паралелно с това на територията на града ще се проведе и наземна ларвицидна обработка срещу ларви на комари с топъл аерозол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сърдит старец

    1 0 Отговор
    Сакам да имам таков фърчолет, та да оръсиме доматето на комшийката с Раундъп...оти е голема проклетия!

    Коментиран от #4

    10:44 18.06.2026

  • 2 честен ционист

    0 1 Отговор
    На този на тениската буквално пише "Убиец експерт" преведено на български.

    10:46 18.06.2026

  • 3 Дзак

    0 1 Отговор
    Лястовичките се справят най-добре. Най-много обичат водните басейни. Да не им развалят обиталищата. С тези отрови убиват всичко. После отиват в храната!

    10:56 18.06.2026

  • 4 Берлинер цайтунг

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит старец":

    Такива ли ловджийска пушка?

    Коментиран от #5

    10:57 18.06.2026

  • 5 Берлинер цайтунг

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Берлинер цайтунг":

    Тя дали има ловджийска пушка?

    10:58 18.06.2026

  • 6 Бойче

    0 1 Отговор
    А мене един таков уред ме шпионира у спалнята...

    11:00 18.06.2026

  • 7 Броим комари за милиони

    1 1 Отговор
    Опушването с машини е доста по добро и ефикасно.по дунава веле нема комари. Дано комарите не свикнат с препарата. Изчезнаха и тигровите комари отанаа големите местните.

    11:06 18.06.2026

  • 8 а за

    0 0 Отговор
    руслямии куги?

    11:09 18.06.2026

  • 9 борбата срещу населението е тежка

    1 1 Отговор
    пръскат наред кой знае с какви химикали.разнася се навсякъде по въздух

    11:09 18.06.2026

  • 10 евросубсидия

    1 0 Отговор
    Колко милиарда дават за преброяване на комарите?

    11:10 18.06.2026

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