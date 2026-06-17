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Дронове ще следят за нарушения по време на новата акция на МВР

Дронове ще следят за нарушения по време на новата акция на МВР

17 Юни, 2026 11:06 1 011 14

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  • нарушения-
  • пътища-
  • акция-
  • мвр

От 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест

Дронове ще следят за нарушения по време на новата акция на МВР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя.

По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и преминат годишен технически преглед на автомобилите.

На брифинг в Пловдив директорът на ОДМВР старши комисар Васил Костадинов съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на два до три дни.

По думите му полицията използва и нови методи за контрол на движението. Сред тях е наблюдение на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения, а водачите се санкционират впоследствие. Продължава и т.нар. линеен контрол с цивилни автомобили на полицията, които подават сигнал към нарушителите чрез електронен надпис „Полиция – стоп, последвай ме“. По този начин вече са санкционирани около 50 шофьори.

От МВР посочиха, че се извършва анализ на използваните полеви тестове за наркотични вещества и се работи по внедряването на по-надеждни средства за проверка.

В рамките на акцията служителите на реда контролират и нивата на шум, издавани от моторните превозни средства. Особено внимание се обръща на мотоциклетите, чиито модифицирани ауспуси често създават дискомфорт за гражданите.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ в Пловдив Радослав Начев съобщи, че от началото на седмицата е стартирала международна полицейска операция в цяла Европа, насочена към установяване на водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Той уточни, че не всички шофьори ще бъдат тествани за наркотици, а само тези, при които полицаите установят признаци като зачервени очи, изпотяване или пресъхнала уста.

„С настъпването на летния сезон контролът по пътищата е засилен. Само за два дни в Пловдив са спрени от движение 11 мотоциклета заради премахнати шумозаглушителни устройства", каза Начев. От „Пътна полиция“ допълниха, че е променено работното време на служителите, така че контролът по пътищата да продължава и в по-късните часове на деня.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това да не е украински патент?

    6 1 Отговор
    Та искам да питам в този ред на мисли ще пускат ли високоточни бомбички по закононарушителите?

    11:10 17.06.2026

  • 2 а тез Дрончета ще следят за

    6 2 Отговор
    шумово замърсяване от неизправни коли
    и бръмчащи мотористи

    или пак уж праим нещо за отчитане на дейност

    11:11 17.06.2026

  • 3 Полюцай

    3 1 Отговор
    ….признаци като зачервени очи, изпотяване или пресъхнала уста….
    А ако ги няма признаците, какво праим?

    Коментиран от #5

    11:11 17.06.2026

  • 4 разтревожен

    3 0 Отговор
    Ще глобяват ли за калъп с крайпътни жрици на любовта

    11:11 17.06.2026

  • 5 пак същото

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Полюцай":

    ще лъжесвидетелстват полицаите взаимно както досега.

    11:12 17.06.2026

  • 6 Мерките

    3 1 Отговор
    От следващата година очаквайте атакуващи дронове, работят бързо и чисто.

    Коментиран от #7

    11:13 17.06.2026

  • 7 Сладки ботчета

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мерките":

    Срещу едотите на пътя, аз лично нямам нищо против. Нека дроновете бъдат с заряд от РПГ. Внушителни експлозии и никакъв шанс за получовеците на пътя.

    11:17 17.06.2026

  • 8 Давайте

    8 2 Отговор
    следващата простотия , те се роят и не спират ! Както и харчовете на затъналата в блатото държава !

    Коментиран от #12

    11:23 17.06.2026

  • 9 И лаборатория

    9 3 Отговор
    някаква си ненужна щяла да заработи , и още хрантутници на държавна ясла и само безумия !

    Коментиран от #11

    11:25 17.06.2026

  • 10 Дика

    6 0 Отговор
    Тц тц тц, да не се изпоти човек лятото.

    11:54 17.06.2026

  • 11 Явно искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "И лаборатория":

    Да ти вземат книжката за 6 месеца докато излезнат пробите

    11:54 17.06.2026

  • 12 Простотия е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Давайте":

    за джигитите, щото ще ги хванат

    11:55 17.06.2026

  • 13 това е много добре

    4 0 Отговор
    А пътищата кога ще направим?
    Да не е дошло време да купуваме още 1700 автомобила от фонда за глобите? Ферарита ли ще са новите?

    11:58 17.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Ловя какъвто искате бас, че ако закрием милицията и ги махнем от храсталаците - няма да има никаква разлика освен, че ще сме си спестили стотици милиони!!!

    12:30 17.06.2026

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