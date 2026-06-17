Дронове ще следят за нарушения по време на новата акция на МВР

Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя.

По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и преминат годишен технически преглед на автомобилите.

На брифинг в Пловдив директорът на ОДМВР старши комисар Васил Костадинов съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на два до три дни.

По думите му полицията използва и нови методи за контрол на движението. Сред тях е наблюдение на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения, а водачите се санкционират впоследствие. Продължава и т.нар. линеен контрол с цивилни автомобили на полицията, които подават сигнал към нарушителите чрез електронен надпис „Полиция – стоп, последвай ме“. По този начин вече са санкционирани около 50 шофьори.

От МВР посочиха, че се извършва анализ на използваните полеви тестове за наркотични вещества и се работи по внедряването на по-надеждни средства за проверка.

В рамките на акцията служителите на реда контролират и нивата на шум, издавани от моторните превозни средства. Особено внимание се обръща на мотоциклетите, чиито модифицирани ауспуси често създават дискомфорт за гражданите.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ в Пловдив Радослав Начев съобщи, че от началото на седмицата е стартирала международна полицейска операция в цяла Европа, насочена към установяване на водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Той уточни, че не всички шофьори ще бъдат тествани за наркотици, а само тези, при които полицаите установят признаци като зачервени очи, изпотяване или пресъхнала уста.

„С настъпването на летния сезон контролът по пътищата е засилен. Само за два дни в Пловдив са спрени от движение 11 мотоциклета заради премахнати шумозаглушителни устройства", каза Начев. От „Пътна полиция“ допълниха, че е променено работното време на служителите, така че контролът по пътищата да продължава и в по-късните часове на деня.