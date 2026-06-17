Дронове ще следят за нарушения по време на новата акция на МВР

Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя.
По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и преминат годишен технически преглед на автомобилите.
На брифинг в Пловдив директорът на ОДМВР старши комисар Васил Костадинов съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на два до три дни.
По думите му полицията използва и нови методи за контрол на движението. Сред тях е наблюдение на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения, а водачите се санкционират впоследствие. Продължава и т.нар. линеен контрол с цивилни автомобили на полицията, които подават сигнал към нарушителите чрез електронен надпис „Полиция – стоп, последвай ме“. По този начин вече са санкционирани около 50 шофьори.
От МВР посочиха, че се извършва анализ на използваните полеви тестове за наркотични вещества и се работи по внедряването на по-надеждни средства за проверка.
В рамките на акцията служителите на реда контролират и нивата на шум, издавани от моторните превозни средства. Особено внимание се обръща на мотоциклетите, чиито модифицирани ауспуси често създават дискомфорт за гражданите.
Началникът на сектор „Пътна полиция“ в Пловдив Радослав Начев съобщи, че от началото на седмицата е стартирала международна полицейска операция в цяла Европа, насочена към установяване на водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Той уточни, че не всички шофьори ще бъдат тествани за наркотици, а само тези, при които полицаите установят признаци като зачервени очи, изпотяване или пресъхнала уста.
„С настъпването на летния сезон контролът по пътищата е засилен. Само за два дни в Пловдив са спрени от движение 11 мотоциклета заради премахнати шумозаглушителни устройства", каза Начев. От „Пътна полиция“ допълниха, че е променено работното време на служителите, така че контролът по пътищата да продължава и в по-късните часове на деня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това да не е украински патент?
11:10 17.06.2026
2 а тез Дрончета ще следят за
и бръмчащи мотористи
или пак уж праим нещо за отчитане на дейност
11:11 17.06.2026
3 Полюцай
А ако ги няма признаците, какво праим?
Коментиран от #5
11:11 17.06.2026
4 разтревожен
11:11 17.06.2026
5 пак същото
До коментар #3 от "Полюцай":ще лъжесвидетелстват полицаите взаимно както досега.
11:12 17.06.2026
6 Мерките
Коментиран от #7
11:13 17.06.2026
7 Сладки ботчета
До коментар #6 от "Мерките":Срещу едотите на пътя, аз лично нямам нищо против. Нека дроновете бъдат с заряд от РПГ. Внушителни експлозии и никакъв шанс за получовеците на пътя.
11:17 17.06.2026
8 Давайте
Коментиран от #12
11:23 17.06.2026
9 И лаборатория
Коментиран от #11
11:25 17.06.2026
10 Дика
11:54 17.06.2026
11 Явно искаш
До коментар #9 от "И лаборатория":Да ти вземат книжката за 6 месеца докато излезнат пробите
11:54 17.06.2026
12 Простотия е
До коментар #8 от "Давайте":за джигитите, щото ще ги хванат
11:55 17.06.2026
13 това е много добре
Да не е дошло време да купуваме още 1700 автомобила от фонда за глобите? Ферарита ли ще са новите?
11:58 17.06.2026
14 ДрайвингПлежър
12:30 17.06.2026