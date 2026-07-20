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Заради съмнителна обществена поръчка: Контрера дава на прокурор зам.-кмета по транспорт на София

Заради съмнителна обществена поръчка: Контрера дава на прокурор зам.-кмета по транспорт на София

20 Юли, 2026 14:05 705 4

  • карлос контрера-
  • обществена поръчка-
  • заместник- кмет по транспорта-
  • прокурор

Според Контрера развитието на процедурата потвърждава опасенията му, че условията са били изготвени така, че да доведат до участието на предварително известен кандидат.

Заради съмнителна обществена поръчка: Контрера дава на прокурор зам.-кмета по транспорт на София - 1
Снимка: ВМРО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинският съветник в Столичния общински съвет и заместник-председател на ВМРО – БНД Карлос Контрера заяви, че ще сезира кмета на София, Инспектората на Столична община и прокуратурата заради обществената поръчка за доставка на 42 употребявани 20-метрови дизелови автобуса, съобщават от пресцентъра на ВМРО.
Според Контрера развитието на процедурата потвърждава опасенията му, че условията са били изготвени така, че да доведат до участието на предварително известен кандидат.
Както прогнозирах още при обявяването на процедурата, кандидатът е само един. Това беше напълно предвидимо, защото техническите изисквания практически насочват към конкретен модел автобуси и конкретен доставчик. Когато в едно състезание има само един участник, възниква напълно основателният въпрос дали изобщо е имало реална конкуренция, заявява Контрера.
По думите му още преди Столичният общински съвет да вземе окончателно решение по темата заместник-кметът по транспорта публично е заявил, че са осигурени автобуси „Мерцедес“ от Виена.
Когато възложителят предварително обявява какви автобуси ще бъдат доставени, а впоследствие обществената поръчка води именно до този резултат, това поражда сериозни въпроси относно начина на подготовка на процедурата и необходимостта от институционална проверка, посочва Контрера.
Единствената подадена оферта е на стойност 5 033 700 евро без ДДС, или 119 850 евро без ДДС за автобус, което е с приблизително 500 000 евро под максимално допустимата стойност, определена от Столична община.
Според Контрера аналогични употребявани автобуси на европейския пазар могат да бъдат закупени на значително по-ниски цени, а след доставката общината ще трябва да поеме и сериозни бъдещи разходи за поддръжката им.
Карлос Контрера обръща внимание, че именно техническата спецификация буди най-сериозни съмнения. Според него комбинацията от изискванията за четириосови автобуси с дължина между 18 и 20 метра, минимум 45 седящи места и двигател с определена мощност на практика ограничава възможните предложения до конкретна дизелова модификация на автобуси „Мерцедес“, използвани във Виена.
По думите му тези условия изключват голяма част от стандартните 18-метрови съчленени автобуси, както и повечето газови и електрически превозни средства, въпреки че подобни алтернативи се предлагат на европейския пазар при значително по-ниски цени.
Контрера поставя и редица въпроси, на които според него до момента няма публичен отговор:
Защо се купуват точно 42 автобуса? Защо е избран именно четириосов тип превозни средства, при положение че София няма експлоатационен опит с тях? Защо се избира доставка на употребявани дизелови автобуси вместо по-икономични алтернативи? Защо доставките ще бъдат разсрочени за период от около година и половина.
Карлос Контрера съобщава, че ще поиска официална проверка дали при изготвянето на обществената поръчка са били спазени вътрешните правила на Столична община.
Имам сериозни съмнения, че техническата документация не е изготвена в администрацията на Столична община. Начинът, по който е написана спецификацията, поражда съмнения дали са спазени вътрешните процедури за подготовка и съгласуване на обществените поръчки, заявява той.
По тази причина Контрера ще сезира кмета на София Васил Терзиев и Инспектората на Столична община с искане за пълна проверка на начина, по който е подготвена процедурата.
Наред с това общинският съветник подготвя сигнал до прокуратурата с искане компетентните органи да извършат проверка дали при възлагането на обществената поръчка са допуснати нарушения на закона.
На фона на тежките финансови проблеми в градския транспорт е недопустимо Столична община да взема решения, които пораждат съмнения за липса на реална конкуренция и за неефективно разходване на публични средства. София заслужава прозрачни процедури, честна конкуренция и най-доброто съотношение между качество и цена, заявява Карлос Контрера.


София / България
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