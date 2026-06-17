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Броят на заетите в държавната администрация у нас е близо 99 000 души

Броят на заетите в държавната администрация у нас е близо 99 000 души

17 Юни, 2026 13:41 1 275 41

  • служители-
  • администрация

От тях в централната администрация са наети 56 000 (56,7 на сто), а в териториалната администрация - 42 700 (43,3 на сто)

Броят на заетите в държавната администрация у нас е близо 99 000 души - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наетите по трудово или служебно правоотношение в администрацията на изпълнителната власт към края на март 2026 г. са 98 600. От тях в централната администрация са наети 56 000 (56,7 на сто), а в териториалната администрация - 42 700 (43,3 на сто), съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

Наетите в администрацията към края на март 2025 г. са били 98 500, като от тях в централната администрация са работили 56 100 (56,9 на сто), а в териториалната - 42 400 (43,1 на сто), сочи справка в НСИ.

Към края на декември 2025 г. наетите в администрацията са били 98 400, от които в централната администрация са били наети 56 000, а в териториалната - 42 400.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    Радев ще ги разчисти и тия, които са останали като внедри ИИ агентите на Палантир.

    Коментиран от #17

    13:46 17.06.2026

  • 2 хехе

    24 2 Отговор
    нещо за заплатите и бонусите им да кажете или това строго секретна информация

    Коментиран от #3, #8, #34

    13:46 17.06.2026

  • 3 честен ционист

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Без заплатите на тия в държавната администрация икономиката и потреблението съвсем ще замре. Така че не гледай в чуждата паница, а се моли Радевистите да не ви закачат всички на безусловен базов доход.

    13:49 17.06.2026

  • 4 Новичок

    15 1 Отговор
    Как само толкова бре !?.Има нещо гнило,пак фалшива стъкмистика.Та те само в Чистотата са толкова.Пфу...

    13:50 17.06.2026

  • 5 МВР, МО, ДАНС,

    20 1 Отговор
    да се намалят и 10 пъти, пак ще вършат работа като за кръгла 0.

    Коментиран от #9

    13:50 17.06.2026

  • 6 Гост

    22 1 Отговор
    Тъй. Я кажете за администрацията в МВР, НС, армията, тол-аджиите, всички останали службички, агенцийки, държавни и общински дружества - няколкостотин хиляди нищоправци на наша издръжка, голяма част със солидни заплатки. Да не говорим за бордове, съвети и комисии.

    Коментиран от #7, #13

    13:51 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кой

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Си па ти, та да ти се казва?

    Коментиран от #15

    13:54 17.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    А на държавни служби, които също са с раздут щат още 990 000

    13:55 17.06.2026

  • 11 Проблема е !

    2 0 Отговор
    Че Администрацията !

    Не е Минстъра !

    И Той Лично трава да отговори На Поставените Му Въпроси !

    А Не Неговите Слуги !

    Които системно погазват Закона !

    По Негова Заповед !

    13:57 17.06.2026

  • 12 Станчо

    11 0 Отговор
    Не вярвам само 43 000 в общинската -териториална феодалия да е родата на Герб -НН номенклатурата. Гледайте Вие да не я задминете когато поразчистите малко. Кметската рода е същото като " калашниците " . Милионери с кметски заплати за 8 години ,ама нищо на тяхно име . затова в средните векове един велик Българин бе казал : " На Болярина главата ,на семейството и цялата им рода " . А вие какво ? Пребоядисване ,лакиране и така 45 години +36 години и още толкова Ви чакат. Докато народ не остане. Само партийци над едни необразовани да им робуват и гласуват за пред Европата.

    13:59 17.06.2026

  • 13 Ако всеки

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    от сбъсъците си с администрацията вземе да посочи дерибейте, ведомствата, то ще излезе, че на 1 работещ в частния сектор българин, има 200 паразита от държавен или общинси характер.

    Коментиран от #18

    13:59 17.06.2026

  • 14 Летец Пешеходец

    8 2 Отговор
    И сега Боташко Крадев назначи още няколко хиляди от "неговите". От времето на Царя, който единствен съкрати държавната администрация с около 13 000 човека, досега тя се увеличава всяка година. И това във времената на ИИ и суперкомпютрите. Ние сме някаква ориенталско-комунделски резерват за хрантутници на държавна издръжка.

    14:00 17.06.2026

  • 15 Човека Пита !

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кой":

    Нека Знае !

    14:02 17.06.2026

  • 16 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "А ти":

    Само с удръжките върху доходите ми плащам всеки месец незаслужените заплати на поне 3-4 вредни отпадъка като теб.

    Коментиран от #20

    14:02 17.06.2026

  • 17 На Куково Лято !

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    -- -- -- -- !

    Коментиран от #22

    14:03 17.06.2026

  • 18 Не е

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ако всеки":

    Така! Ще излезе, че на двеста тариката има един идиот!

    Коментиран от #23

    14:03 17.06.2026

  • 19 Питане

    2 0 Отговор
    Колко от тях са скрити МАГИ стралка ???

    14:03 17.06.2026

  • 20 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Е смисъла на живота ти, иначе би бил безполезен.

    14:04 17.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това ли е Престижно ?

    1 0 Отговор
    Преастижното !

    Професора ме учи !

    На онова !

    Което Не знае !

    И После !

    Аз Защо Не знам ! ?

    Всичките са За Изринване !

    Здравеопазване ли имош !

    Пътищата ли не ти се Срутиха ?

    Цените ли Ти Не излетяха В Космоса !

    Заплатите ти ли, препълват Джоба ти ?

    Това ли е да си Престижен ?

    Най -Долна Из !

    --

    мет !

    Папу !

    --

    ас !

    14:10 17.06.2026

  • 25 Хаха

    1 5 Отговор
    За сравнение:

    "Общият брой на заетите в публичния сектор (обществената сфера) на Дания е около 870 000 – 880 000 души. Това представлява близо 28%–30% от всички работещи в страната."
    По-голям процент от Дания има Швеция. В Холандия са 1 млн. на 18 млн. население, в Белгия около 600 000 и т.н.!
    България реално е на едно от последните места в Европа по брой на заети в държавната администрация на глава от населението, каквито и глупости да дрънкат говорящите глави от телевизора и как бруталното им съкращение шяло да "реши" всички проблеми на държавата, вкл. на олигарсите за евтина работна ръка...

    Коментиран от #30, #31

    14:10 17.06.2026

  • 26 Според зависи

    2 0 Отговор
    Тази държавна нищо правеща администрация е на почит и уважение в университетите, протектирана на ректорските ръководства...сакън не я пипайте...

    Коментиран от #33

    14:12 17.06.2026

  • 27 Опа

    4 0 Отговор
    Съкращавай!

    14:17 17.06.2026

  • 28 Невъобразими

    8 0 Отговор
    Следователи,прокурори и съдии каква администрация са? Там заплатите и бонусите са невъобразими.

    14:18 17.06.2026

  • 29 Да се

    5 0 Отговор
    Премахне мутренския сикаджииско герберски закон да подават за пенсия и да остават на служба,че да гласуват за гроб - политизираха службите мафиотите

    14:19 17.06.2026

  • 30 Дай Сравнителен Анализ !

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    За Производителноста на труда в Тези Страни !

    Както и този за заплатите там !

    Като си толкова !

    Ербап !

    Коментиран от #40

    14:22 17.06.2026

  • 31 При 6 400 000 население

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Ако обаче се включат хората с двойно гражданство, временните сезонни работници и историческите ни диаспори, неофициалните оценки на Министерството на външните работи достигат между 2.5 и 3 милиона българи зад граница. Е хайде тогава малко ли са заетите в публичния сектор.

    14:22 17.06.2026

  • 32 Баба ти

    3 0 Отговор
    Рязане, шутове, уволнения, съкращения на 50 % от клатикрачолите в страната, особено в общините. Само че това е едната страна на проблема. Другата е над 100 хиляди шапкари и тоги. Прокурори, следователи твърде много. МВР изключително надута и неефективна структура, много пенсии, клатикрачоли и администрация. МО е пълно с тулупи и фусти, които нищо не вършат и за нищо не стават. Всички тия шапкари да ги проверат на физическа подготовка и който не може да издържи теста - шут в дебелото отзад и да ходи да копае домати и царевица.

    14:22 17.06.2026

  • 33 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Според зависи":

    Напълно съм съгласен, че има и нищоправеща администрация, дублиращи се структури и др., които се нуждаят от реформи! Има обаче и необходими структури с брутален недостиг на кадри, поради високи изисквания за заемане на длъжности и липса на кандидати поради ниско заплащане. Проблемите са комплексни и трябва да се извърши мащабен функционален анализ на всички процеси, структури, длъжности и т.н., а не да се дрънкат глупости от телевизора как едва ли не "нямало нужда" от държавта администрация!
    Все едно са искаш да живееш не в държава, а в анархия, в който всеки да прави каквото му е кеф, включително всеки да пребие всеки, щото примерно го гледа "накриво", без да има кой да го арестува, да даде наказание, всеки да си продава дрога, дацата си сам да ги отглеждаш и учиш, пътища и инфраструктура да няма, да строиш и изхвърляш боклуци където ти е кеф, да не получаваш пенсии, обезщетения и т.н. и т.н.
    Всъщност това ли искаш!?

    14:27 17.06.2026

  • 34 Иван Венков

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Не е строго секретна информация, но на теб не ти се чете. Има си закон, наредби, таблица за заплатите по длъжности и всичко е публично в интернет, но явно не ти се търси, а искаш наготово, че е по лесно.

    14:29 17.06.2026

  • 35 Реалист

    0 1 Отговор
    Нидерландия с 3 пъти по голямо население има 20 000 администрация.
    Значи при нас не трябва да останат повече от 15 000 като се има на предвид, че половината си чешат .....

    14:30 17.06.2026

  • 36 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Сигурни ли сте в тази бройка,защото като прибавим полиция, съдебна система, армия колко става бройката. Пропускате директорите е държавните училища.

    14:30 17.06.2026

  • 37 пери

    1 0 Отговор
    Колко от тия са все още на държавна хранилка след пенсия, т.е. с ДВОЕН доход от дължавата? Първо да започнат съкращенията от тях. И в общините пълно - разни кметове, пенсионирани военни, които хем вземат тавана (!!!!) на пенсиите, хем кметска заплата. Егаси бездънната хазна. После нямало било пари. Ами няма да има.

    14:30 17.06.2026

  • 38 Това е Броя На официално обявената !

    1 0 Отговор
    Администрация !

    Аколко е броя на тази която работи в Различни дружества, Към управленските структури на тази Проклета !

    Държава ?

    Коментиран от #41

    14:33 17.06.2026

  • 39 мнение

    0 0 Отговор
    Радев досега трябваше да е изчистил пенсионерите, които получават пенсия и заплата. Това не е свързано с някакви драми, защото си получават пенсия и няма да останат без доходи. Има и търговски дружества с държавно участие, където също положението плаче за съкращения. Правителството на Радев само разтяга локуми, колко лошо наследство са получили, но не правят нищо. Всичко си продължава, както си е било, а се говореше за разграждане на досегашния модел. Почвам леко-полека да се разочаровам.

    14:33 17.06.2026

  • 40 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дай Сравнителен Анализ !":

    Производителност на труда ли каза!?
    Не знам каква връзка има със заетите в публичния сектор в тези страни, но за България питай местните работодатели и олигарси, щом искаш!
    Например защо не реинвестират печалбите си, а ги бутат по офшорки, чекмеджета, издръжка на любовна ици, скъпи играчки, като яхти, коли и т.н.!?
    Може и политиците да питаш, а не мен що не могат да ги накарат със закони например да реинвестират!

    14:34 17.06.2026

  • 41 А Всичките тези !Са Непроизводствени зве

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Това е Броя На официално обявената !":

    Са Непроизводствени звена .

    14:35 17.06.2026

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