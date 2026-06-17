Броят на заетите в държавната администрация у нас е близо 99 000 души

Наетите по трудово или служебно правоотношение в администрацията на изпълнителната власт към края на март 2026 г. са 98 600. От тях в централната администрация са наети 56 000 (56,7 на сто), а в териториалната администрация - 42 700 (43,3 на сто), съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.
Наетите в администрацията към края на март 2025 г. са били 98 500, като от тях в централната администрация са работили 56 100 (56,9 на сто), а в териториалната - 42 400 (43,1 на сто), сочи справка в НСИ.
Към края на декември 2025 г. наетите в администрацията са били 98 400, от които в централната администрация са били наети 56 000, а в териториалната - 42 400.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17
13:46 17.06.2026
2 хехе
Коментиран от #3, #8, #34
13:46 17.06.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "хехе":Без заплатите на тия в държавната администрация икономиката и потреблението съвсем ще замре. Така че не гледай в чуждата паница, а се моли Радевистите да не ви закачат всички на безусловен базов доход.
13:49 17.06.2026
4 Новичок
13:50 17.06.2026
5 МВР, МО, ДАНС,
Коментиран от #9
13:50 17.06.2026
6 Гост
Коментиран от #7, #13
13:51 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кой
До коментар #2 от "хехе":Си па ти, та да ти се казва?
Коментиран от #15
13:54 17.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДрайвингПлежър
13:55 17.06.2026
11 Проблема е !
Не е Минстъра !
И Той Лично трава да отговори На Поставените Му Въпроси !
А Не Неговите Слуги !
Които системно погазват Закона !
По Негова Заповед !
13:57 17.06.2026
12 Станчо
13:59 17.06.2026
13 Ако всеки
До коментар #6 от "Гост":от сбъсъците си с администрацията вземе да посочи дерибейте, ведомствата, то ще излезе, че на 1 работещ в частния сектор българин, има 200 паразита от държавен или общинси характер.
Коментиран от #18
13:59 17.06.2026
14 Летец Пешеходец
14:00 17.06.2026
15 Човека Пита !
До коментар #8 от "Кой":Нека Знае !
14:02 17.06.2026
16 Гост
До коментар #7 от "А ти":Само с удръжките върху доходите ми плащам всеки месец незаслужените заплати на поне 3-4 вредни отпадъка като теб.
Коментиран от #20
14:02 17.06.2026
17 На Куково Лято !
До коментар #1 от "честен ционист":-- -- -- -- !
Коментиран от #22
14:03 17.06.2026
18 Не е
До коментар #13 от "Ако всеки":Така! Ще излезе, че на двеста тариката има един идиот!
Коментиран от #23
14:03 17.06.2026
19 Питане
14:03 17.06.2026
20 Това
До коментар #16 от "Гост":Е смисъла на живота ти, иначе би бил безполезен.
14:04 17.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Това ли е Престижно ?
Професора ме учи !
На онова !
Което Не знае !
И После !
Аз Защо Не знам ! ?
Всичките са За Изринване !
Здравеопазване ли имош !
Пътищата ли не ти се Срутиха ?
Цените ли Ти Не излетяха В Космоса !
Заплатите ти ли, препълват Джоба ти ?
Това ли е да си Престижен ?
Най -Долна Из !
--
мет !
Папу !
--
ас !
14:10 17.06.2026
25 Хаха
"Общият брой на заетите в публичния сектор (обществената сфера) на Дания е около 870 000 – 880 000 души. Това представлява близо 28%–30% от всички работещи в страната."
По-голям процент от Дания има Швеция. В Холандия са 1 млн. на 18 млн. население, в Белгия около 600 000 и т.н.!
България реално е на едно от последните места в Европа по брой на заети в държавната администрация на глава от населението, каквито и глупости да дрънкат говорящите глави от телевизора и как бруталното им съкращение шяло да "реши" всички проблеми на държавата, вкл. на олигарсите за евтина работна ръка...
Коментиран от #30, #31
14:10 17.06.2026
26 Според зависи
Коментиран от #33
14:12 17.06.2026
27 Опа
14:17 17.06.2026
28 Невъобразими
14:18 17.06.2026
29 Да се
14:19 17.06.2026
30 Дай Сравнителен Анализ !
До коментар #25 от "Хаха":За Производителноста на труда в Тези Страни !
Както и този за заплатите там !
Като си толкова !
Ербап !
Коментиран от #40
14:22 17.06.2026
31 При 6 400 000 население
До коментар #25 от "Хаха":Ако обаче се включат хората с двойно гражданство, временните сезонни работници и историческите ни диаспори, неофициалните оценки на Министерството на външните работи достигат между 2.5 и 3 милиона българи зад граница. Е хайде тогава малко ли са заетите в публичния сектор.
14:22 17.06.2026
32 Баба ти
14:22 17.06.2026
33 Хаха
До коментар #26 от "Според зависи":Напълно съм съгласен, че има и нищоправеща администрация, дублиращи се структури и др., които се нуждаят от реформи! Има обаче и необходими структури с брутален недостиг на кадри, поради високи изисквания за заемане на длъжности и липса на кандидати поради ниско заплащане. Проблемите са комплексни и трябва да се извърши мащабен функционален анализ на всички процеси, структури, длъжности и т.н., а не да се дрънкат глупости от телевизора как едва ли не "нямало нужда" от държавта администрация!
Все едно са искаш да живееш не в държава, а в анархия, в който всеки да прави каквото му е кеф, включително всеки да пребие всеки, щото примерно го гледа "накриво", без да има кой да го арестува, да даде наказание, всеки да си продава дрога, дацата си сам да ги отглеждаш и учиш, пътища и инфраструктура да няма, да строиш и изхвърляш боклуци където ти е кеф, да не получаваш пенсии, обезщетения и т.н. и т.н.
Всъщност това ли искаш!?
14:27 17.06.2026
34 Иван Венков
До коментар #2 от "хехе":Не е строго секретна информация, но на теб не ти се чете. Има си закон, наредби, таблица за заплатите по длъжности и всичко е публично в интернет, но явно не ти се търси, а искаш наготово, че е по лесно.
14:29 17.06.2026
35 Реалист
Значи при нас не трябва да останат повече от 15 000 като се има на предвид, че половината си чешат .....
14:30 17.06.2026
36 Снежанка Димитрова
14:30 17.06.2026
37 пери
14:30 17.06.2026
38 Това е Броя На официално обявената !
„
Аколко е броя на тази която работи в Различни дружества, Към управленските структури на тази Проклета !
Държава ?
Коментиран от #41
14:33 17.06.2026
39 мнение
14:33 17.06.2026
40 Хаха
До коментар #30 от "Дай Сравнителен Анализ !":Производителност на труда ли каза!?
Не знам каква връзка има със заетите в публичния сектор в тези страни, но за България питай местните работодатели и олигарси, щом искаш!
Например защо не реинвестират печалбите си, а ги бутат по офшорки, чекмеджета, издръжка на любовна ици, скъпи играчки, като яхти, коли и т.н.!?
Може и политиците да питаш, а не мен що не могат да ги накарат със закони например да реинвестират!
14:34 17.06.2026
41 А Всичките тези !Са Непроизводствени зве
До коментар #38 от "Това е Броя На официално обявената !":Са Непроизводствени звена .
14:35 17.06.2026