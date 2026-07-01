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Емил Димитров - Ревизоро: България е в ситуация на преразпределение на мизерията

Емил Димитров - Ревизоро: България е в ситуация на преразпределение на мизерията

1 Юли, 2026 17:40 1 954 48

  • емил димитров-
  • одити-
  • администрация

По отношение на здравеопазването Емил Димитров отбеляза, че разходите растат главоломно, без това да води до по-добро качество или обхват

Емил Димитров - Ревизоро: България е в ситуация на преразпределение на мизерията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В коментар пред БНР относно решението на Бюджетна комисия на парламента да възложи на Сметната палата да направи одити държавните финанси, пенсионната система и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), Емил Димитров, наричан Ревизоро, който е бивш шеф на "Митниците" и бивш министър, изрази силен скептицизъм относно реалната полза от тези проверки в краткосрочен план.

Според него управляващите не търсят нова информация, тъй като състоянието на тези сектори е добре известно от ежегодните доклади на институциите, а по-скоро се нуждаят от "институционално оправдание" за предстоящи тежки решения в бюджета за следващата година.

"Вместо на комисии (в НС) те разчитат на институционален, професионален, оперативен одит, който да им даде с тези три одита някаква информация, на която те да могат да разчитат при правенето на новия бюджет, въпреки че от 2020 до 2026, това е твърде дълъг период. В условията на коронавирус, в условията на война в съседство... И те искат, може би да имат един официален документ, който да им каже: "Това попречи, това помогна, това не трябваше да се прави", коментира Димитров.

"Очевидно им трябва документ, на който да стъпят, за да кажат: "Ето, ние мислехме, че е зле, ама то се оказа много по-зле". За това ще направим тези и тези стъпки в новия бюджет", допълни той.

Димитров отбеляза и вътрешни проблеми в Сметната палата – че институцията е демотивирана и организационно разклатена.

Сметната палата в момента е в състояние на сериозно кадрово и структурно сътресение заради неуспешните опити за сливане и разделяне с антикорупционните органи: "Самата Сметна палата няма достатъчно служители. Има много свободни места. Не е толкова привлекателно място за работа... В нея беше включена една нова дейност – Комисия за противодействие на корупцията. Те в момента я приеха при себе си, а сега пък я вадят".

Той критикува административния подход на "военни заповеди" към държавната администрация и предупреди, че кратките срокове (до септември) за проверка на толкова дълъг период (2020-2026 г.) неизбежно ще доведат до занижено качество на резултатите.

"Това е огромен обем информация, която, честно казвам, или биха я претупали, или не биха я направили много качествено – не защото не искат, а защото не им е дадено време... В момента злоупотребата е, че го правиш точно в летния месец, когато всички са си планирали отпуска", коментира Емил Димитров по повод кратките срокове, които крият риск от некачествена работа. В икономически план той очертава мрачна картина: България се намира в ситуация на "преразпределение на мизерията" и разчита предимно на външни заеми поради липса на работеща икономика.

"Ние сме се спрели в момента на преразпределяне на мизерията, икономисваме средства, намаляваме разходите и сме се обърнали към търсене на пари от чужбина, да финансираме текущата дейност и издръжка. Сега в момента не трябват тези одити, за да може да оправдаем едно или друго действие. Аз лично се притеснявам като човек, който е трябвал много такива одити от реакцията след това срещу хората, които са го направили. Защото на някого все няма да се харесва резултата", отбеляза той.

Димитров засегна и хроничните проблеми в Агенция "Пътна инфраструктура" и порочния модел на разплащания в пътното строителство.

"Имаш 200 милиона, поръчал си за 1 милиард за строителство... после извадят политиката и ти казват: "Моля, тези 200 ги разплати на тези и тези фирми, другите ще чакат следващия бюджет".... И после се правим на изненадани", обясни Ревизоро.

По отношение на здравеопазването Емил Димитров отбеляза, че разходите растат главоломно, без това да води до по-добро качество или обхват: "Едни и същи хора преди 10 години са лекувани за едни пари, а сега са лекувани за 4 пъти повече пари... Как да намериш другите 50% (недофинансиране) с един одит, не е ясно."

Като отчете липсата на икономически алтернативи, Димитров посочи, че страната е изчерпала вариантите за свежи приходи в бюджета и така се стига до зависимост от външно финансиране.

Какви са начините да се увеличат приходите? "Първото е да увеличиш приходите. При неработеща икономика... какво точно да обложиш... за да изкараш някакви повече средства? Второто е намаляването на разходите... Някога биха го казали "преразпределение на мизерията".

Така единственият останал изход за текущата издръжка е трупането на дълг: "Остана четвъртото: Да взимаме заеми, външно финансиране... и сме се обърнали към търсене на пари от чужбина, да финансираме текущата дейност и издръжка".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унуфри

    25 3 Отговор
    България е държава с затихващи функции

    Коментиран от #9, #12, #39

    17:45 01.07.2026

  • 2 оня с коня

    18 7 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    Коментиран от #17, #44

    17:45 01.07.2026

  • 3 Дефицита

    8 1 Отговор
    ------по-скоро се нуждаят от "институционално оправдание" за предстоящи тежки решения в бюджета за следващата година.------
    Високия дефицит ще осигури наказателната процедура за свръх дефицит и това е търсеното "институционално оправдание" за да бъде въведен без възражения от опозицията и от обществото въжделеяният Прогресивен данък от Прогресивна България със съответните отрицателни последици за инвестнициите.

    17:47 01.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    В 18 часа протест на майките.

    Коментиран от #8, #14

    17:48 01.07.2026

  • 5 С 10% плосък данък за частниците

    14 3 Отговор
    Толкоз червената аристокрация си пази 90% процента от БВП

    17:48 01.07.2026

  • 6 Мизерия За Олигархията !

    11 2 Отговор
    И Охолство За Пенсионерите !

    17:49 01.07.2026

  • 7 Лост

    19 4 Отговор
    Още един лаладжия.И той като Борисов ходише насам натам като някакъв шериф.Докара и една английска фирма да контролира митниците.А дали имаше успехи?

    Коментиран от #13

    17:49 01.07.2026

  • 8 Бабите ?

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Няма ли Да протестират ?

    17:50 01.07.2026

  • 9 Без майтап

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Унуфри":

    Пеевски и Борисов вкараха в предишният парламента ИТН с цел да предложат и приемат закон за концесии но не им стигна времето и силите да го направят. Сега виждаме първа стъпка от управлението на Радев в тази посока. СЛУЧАЙНО ИЛИ СТАРА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ Е ТОВА И РАДЕВ Е ПОРЕДНАТА ПИОНКА? Тема за размисъл.

    17:51 01.07.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    19 0 Отговор
    Когато сте във властта - тотални некадърниците.
    Когато сте извън нея - по-"акълни" и от изкуственият интелект

    17:52 01.07.2026

  • 11 Дориана

    15 4 Отговор
    Коментатори от кръга на Борисов и Пеевски се надпреварват кой е по-голям защитник на модела. Не само са уплашени, те са ужасени от тоталните проверки и одити Навсякъде. И точно така трябва да бъде с железен юмрук да се удари по мафията и олигархията.

    Коментиран от #16

    17:53 01.07.2026

  • 12 Прктиката Го Показва !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Унуфри":

    Може би !

    Така е По-Добре !

    17:54 01.07.2026

  • 13 нещо не разбирам защо точно англичаните?

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    а какво общо имат англичаните със евро съюза че да го пазят?

    Коментиран от #20

    17:54 01.07.2026

  • 14 Това добре,

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ама ти след като си в "Шейново" да раждаш - как ще присъстваш ?
    Тотална скука без теб....

    17:56 01.07.2026

  • 15 Гост

    9 1 Отговор
    Е па много ясно! Някои от тая "мизерия", обаче, ще станат доста богати

    17:56 01.07.2026

  • 16 Но Защо ?

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    По Нас ?

    17:58 01.07.2026

  • 17 Незнаещ

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Аз защо го виждам проруски този Български ген,но за АЕЦа - пълна подкрепа...

    17:59 01.07.2026

  • 18 селяк

    5 2 Отговор
    Мизерия която се случи последните 30тина години бъди по конкретен чиче

    18:01 01.07.2026

  • 19 нннн

    8 1 Отговор
    А одит на шкафчетата???

    ,,Само за рамките на последната година в България са се появили 606 нови милионерски влога."/Чичко Гугъл/

    18:02 01.07.2026

  • 20 Еее

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "нещо не разбирам защо точно англичаните?":

    Тогава бяха в Евросъюза,това беше подреме на царя,дето щеше да ни управи за 800 дни.

    18:03 01.07.2026

  • 21 Бат мищо

    6 3 Отговор
    е тос съсел ревизоро съм му правил ревизия от НОИ кът беще щеф на Митници
    начетах го 38000 лв за работниците в мит лаборатория - бяха в печатницата на цатиградско и макар да работеха с рентгени ги осигуряваще 3 категория аз му ги наджасах 5 г назад 1 ва както е по закон заради ренгените дет търсчт бомби
    Бастуна ги уволни до ЕДИН щото били ми подали сигнал да се оплачат- и го гоних 2 седмици да му връча акта -накрая на Аксаков застанах пред БМВ то му и смакна само джама да мущна акта без да подпище преялия съсел - ся тои ще ме оправя МЕНЕ и акъл ще дава как да оправяме държава

    Коментиран от #23, #26

    18:05 01.07.2026

  • 22 Винетутуу

    3 1 Отговор
    В "клуба на богатите" е така, индианските "държави" са зле.

    18:09 01.07.2026

  • 23 Бат мищо

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Бат мищо":

    ма 39 човека ги уволни и после държавата им плати кат я осъдиха - 2002 става - главна лаборатория митници бяха - една голяма сграфа БТА л и кво е печатницата му викаха на цариградско
    и ся карам камиони за боклук с 2 висщи зарад него и още 2-3 крадливи бастуна на власт дет фанах кат Камен Михаилов тогава мъж на Надето

    18:09 01.07.2026

  • 24 СЗО

    3 0 Отговор
    А за краденето нищо не се казва.

    18:09 01.07.2026

  • 25 Луд

    7 2 Отговор
    Ако има мизерия във Родината виновните сте вие ,Всички досега докоснали се до управлението.Мизероята е маика на знанието и тя не се разпределя .Тя е урок да не се допускат повече такива като вас управници.Крийте се във заешки дупки и никога не се показвайте на вън.

    18:15 01.07.2026

  • 26 Бат мищо

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Бат мищо":

    ся са сетих освен че ги осигуряваще по малко им крадеще и киселото мляко щото се полагаха - ся нз как е по 2 кофияки кисело мляко на ден за радиацията и тях беще окрал хората и щото беще на власт кт се върнах в НОИ Данчо Христосков ме махна на др ден - друг един крадец пребоядисан комуняга гергиовденец и нам ли каф още -2 пръста боя кът стари москвичи ще излязат ако разчоплищ

    18:15 01.07.2026

  • 27 Радев

    8 3 Отговор
    Крадец ми говори за мизерия 😁😆😅😂😂😄🤡

    18:17 01.07.2026

  • 28 Тя мизерията

    6 0 Отговор
    си върви и е все за бедните, за управниците са милиардите. Лошо е това, че бедните имат право да гласува и объркват, яко, нещата. Ха, ха!

    18:17 01.07.2026

  • 29 евалата чалгопитеци

    4 3 Отговор
    Как е Новото Нормално? За това ли скачахте миналата година по площадите? Новия Бюджет ще ли е по-хубав от предложения бюджет на Желязков?

    18:19 01.07.2026

  • 30 Тоя и Славчо

    4 4 Отговор
    Като ги видя и ми е ясно защо сме на това дередже. Бяха смокинов лист за прикриване на далаверите на двете обли момчета.

    Коментиран от #31

    18:22 01.07.2026

  • 31 хе хе

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тоя и Славчо":

    През 2021ва година когато Борисов 3 сдава властта, новоназначения от Румен Радев нов служебен министър Асен Василев се изпусна в интервю, че Борисов е оставил много пари в Държавата и само трябва да измисли механизъм да бъдат усвоени. Злите езици говорят за парите за ЦЯЛАТА автомагистрала Хемус, плюс 12 милиарда лева държавен резерв и само 33 милиарда външен дълг. При това в условия на блокирана от КОВИД 19 държава.

    18:25 01.07.2026

  • 32 Язовиро е прав

    4 0 Отговор
    От крадливите боташки фатмаци - обир с грижа.

    18:26 01.07.2026

  • 33 Бат мищо

    1 3 Отговор
    още ми е пред очите как ме викнаха в кабинета на директора на СУСО и щефа ми ми каза КО СИ СЕ ПРАВИЛ НА МЪЖ НА ЗОРО И НА ГН КАМЕН МИХАИЛОВ В СЕРВИЗА - на убото беще купил на безценица гаража до малаък градски театър барабар с колите и земята на цената на 1 от колите вътре
    ЗАДЕТ СЪМ НАЧЕЛ КРАДЦИТЕ ДДА СИ ОСИГУРЯТ РАБОТНИЦИТЕ им досвидя и да им купят мляко противоотрова дет им се ПОЛАГА ПО ЗАКОН
    и те така те ме махнаха от ревизор в НОИ СУСО

    Коментиран от #37

    18:28 01.07.2026

  • 34 Добре,

    3 2 Отговор
    че Ревизоро ни каза, че ние нищо не знаеме и не разбираме. Ние ядеме доматите с колците. Така може да говори в Замбия и в Гана. Ха, ха!

    18:28 01.07.2026

  • 35 Хаха

    2 3 Отговор
    Не лъжи бе, съсел!
    Щом някои са натрупали кюлчета и пачки по чекмеджетата, щом има милиарди заврени по офшорки, щом се изнасят на безценица тонове злато и други ценни метали, щом има толкова много олигарси на глава от населението..... Значи не сме толкова "бедни", а лошо управлявани и брутално крадени!
    А на говорящи глави като тоя се плаща да дрънкат глупости по медиите, колко сме "бедни"...

    18:33 01.07.2026

  • 36 Реви Зоро

    2 3 Отговор
    Реви

    18:34 01.07.2026

  • 37 Бат мищо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бат мищо":

    А НАИ СЛАДКОТО Е ЧЕ ПОСЛЕ ТОЧНО ТЕ ЩЕ ЦИВРЯТ НЧМА ПАРИ ЗА ПЕНСИИ МАЛКО СА ОСИГУРОВКИТЕ
    за да изтеглят нов заем които да окрадат както преди това са крали от осигуровките - като занижат категорията или пускат на граждански а е прикрит трудов или осигурят на минимална КАКТО ВСИЧКИ КАМИОНДЖИИ СА НА МИНИМАЛНА СЕГА с мълчаливото знание и на НОИ и на Инспекцичта труда и на НАП
    АКО ИМА ЕДИН ТИРАДЖИЯ КОЛЕГА ОСИГУРЕН РЕАЛНО В БГ СЕГА АЗ ЩЕ СКОЧА ОТ ВИТИНЯ
    и пази боже някои ревизор да си свъряи работата да ги начете и принуди да осигурят реално
    ПРЕГАЗЕН Е ОТСЯКЪДЕ

    18:37 01.07.2026

  • 38 обратен

    1 2 Отговор
    та му лесно! Акъл обаче да не вземаш и да не говориш дори с такъв, че е мерзост ! (Закон Божи)

    18:40 01.07.2026

  • 39 Пише се "със"

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Унуфри":

    затихващи функции!

    18:42 01.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Коментар

    1 1 Отговор
    Защото прасета като теб се оядоха с това, което цял един народ е построил и тихичко ни напуснаха с мизерните пенсии, заради такива като теб. Пресето Цацаров е виновен за тази свинщина

    18:57 01.07.2026

  • 42 ТОА ПА...?!

    2 1 Отговор
    На всяка манджа-мерудия!
    Пък не се сещам какво направи,като бе министър...?!

    18:58 01.07.2026

  • 43 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    "България е в ситуация на преразпределение на мизерията"
    Е тоя не е ли луд за връзване? Българияе е в ситуация на преразпределение на мизерията още от края на ВСВ, когато руските войски преиминават Дунав и започват да се разпореждат в София. докато не се отрече този ммомент като положителен за страната няма да има мира. На българска територия не е пукнала и една пушка срещу руските окупатори, но честването на герои "загинали във войната" край Бургас от употреба на метилов спирт като етилов акохол за пиене е емблематично.

    18:58 01.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Канучи

    1 0 Отговор
    Изключително Нелециприятен Страхливец

    19:02 01.07.2026

  • 46 Твърденията че няма желаещи за

    1 2 Отговор
    Работа в администрацията са клише което не отговаря на истината. На всички конкурси има достатъчно кандидати но не вземат никой който е без препоръки. Защо да вземат когато си разпределят неговата заплата.

    19:06 01.07.2026

  • 47 ВЪПРОСА Е

    0 0 Отговор
    Кой докара мизерията в България. Мазни евродемократи.

    19:09 01.07.2026

  • 48 отец Шменти Капели

    0 0 Отговор
    Ревизоро беше един некадърен министър на екологията....не почисти нито един боклук с които сме заринати по пътища и паланки. Още чакаме да приемат пластмасовите и стъклени амбалажи.

    19:28 01.07.2026

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