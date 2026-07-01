Емил Димитров - Ревизоро: България е в ситуация на преразпределение на мизерията

В коментар пред БНР относно решението на Бюджетна комисия на парламента да възложи на Сметната палата да направи одити държавните финанси, пенсионната система и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), Емил Димитров, наричан Ревизоро, който е бивш шеф на "Митниците" и бивш министър, изрази силен скептицизъм относно реалната полза от тези проверки в краткосрочен план.
Според него управляващите не търсят нова информация, тъй като състоянието на тези сектори е добре известно от ежегодните доклади на институциите, а по-скоро се нуждаят от "институционално оправдание" за предстоящи тежки решения в бюджета за следващата година.
"Вместо на комисии (в НС) те разчитат на институционален, професионален, оперативен одит, който да им даде с тези три одита някаква информация, на която те да могат да разчитат при правенето на новия бюджет, въпреки че от 2020 до 2026, това е твърде дълъг период. В условията на коронавирус, в условията на война в съседство... И те искат, може би да имат един официален документ, който да им каже: "Това попречи, това помогна, това не трябваше да се прави", коментира Димитров.
"Очевидно им трябва документ, на който да стъпят, за да кажат: "Ето, ние мислехме, че е зле, ама то се оказа много по-зле". За това ще направим тези и тези стъпки в новия бюджет", допълни той.
Димитров отбеляза и вътрешни проблеми в Сметната палата – че институцията е демотивирана и организационно разклатена.
Сметната палата в момента е в състояние на сериозно кадрово и структурно сътресение заради неуспешните опити за сливане и разделяне с антикорупционните органи: "Самата Сметна палата няма достатъчно служители. Има много свободни места. Не е толкова привлекателно място за работа... В нея беше включена една нова дейност – Комисия за противодействие на корупцията. Те в момента я приеха при себе си, а сега пък я вадят".
Той критикува административния подход на "военни заповеди" към държавната администрация и предупреди, че кратките срокове (до септември) за проверка на толкова дълъг период (2020-2026 г.) неизбежно ще доведат до занижено качество на резултатите.
"Това е огромен обем информация, която, честно казвам, или биха я претупали, или не биха я направили много качествено – не защото не искат, а защото не им е дадено време... В момента злоупотребата е, че го правиш точно в летния месец, когато всички са си планирали отпуска", коментира Емил Димитров по повод кратките срокове, които крият риск от некачествена работа. В икономически план той очертава мрачна картина: България се намира в ситуация на "преразпределение на мизерията" и разчита предимно на външни заеми поради липса на работеща икономика.
"Ние сме се спрели в момента на преразпределяне на мизерията, икономисваме средства, намаляваме разходите и сме се обърнали към търсене на пари от чужбина, да финансираме текущата дейност и издръжка. Сега в момента не трябват тези одити, за да може да оправдаем едно или друго действие. Аз лично се притеснявам като човек, който е трябвал много такива одити от реакцията след това срещу хората, които са го направили. Защото на някого все няма да се харесва резултата", отбеляза той.
Димитров засегна и хроничните проблеми в Агенция "Пътна инфраструктура" и порочния модел на разплащания в пътното строителство.
"Имаш 200 милиона, поръчал си за 1 милиард за строителство... после извадят политиката и ти казват: "Моля, тези 200 ги разплати на тези и тези фирми, другите ще чакат следващия бюджет".... И после се правим на изненадани", обясни Ревизоро.
По отношение на здравеопазването Емил Димитров отбеляза, че разходите растат главоломно, без това да води до по-добро качество или обхват: "Едни и същи хора преди 10 години са лекувани за едни пари, а сега са лекувани за 4 пъти повече пари... Как да намериш другите 50% (недофинансиране) с един одит, не е ясно."
Като отчете липсата на икономически алтернативи, Димитров посочи, че страната е изчерпала вариантите за свежи приходи в бюджета и така се стига до зависимост от външно финансиране.
Какви са начините да се увеличат приходите? "Първото е да увеличиш приходите. При неработеща икономика... какво точно да обложиш... за да изкараш някакви повече средства? Второто е намаляването на разходите... Някога биха го казали "преразпределение на мизерията".
Така единственият останал изход за текущата издръжка е трупането на дълг: "Остана четвъртото: Да взимаме заеми, външно финансиране... и сме се обърнали към търсене на пари от чужбина, да финансираме текущата дейност и издръжка".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Унуфри
Коментиран от #9, #12, #39
17:45 01.07.2026
2 оня с коня
Коментиран от #17, #44
17:45 01.07.2026
3 Дефицита
Високия дефицит ще осигури наказателната процедура за свръх дефицит и това е търсеното "институционално оправдание" за да бъде въведен без възражения от опозицията и от обществото въжделеяният Прогресивен данък от Прогресивна България със съответните отрицателни последици за инвестнициите.
17:47 01.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #14
17:48 01.07.2026
5 С 10% плосък данък за частниците
17:48 01.07.2026
6 Мизерия За Олигархията !
17:49 01.07.2026
7 Лост
Коментиран от #13
17:49 01.07.2026
8 Бабите ?
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Няма ли Да протестират ?
17:50 01.07.2026
9 Без майтап
До коментар #1 от "Унуфри":Пеевски и Борисов вкараха в предишният парламента ИТН с цел да предложат и приемат закон за концесии но не им стигна времето и силите да го направят. Сега виждаме първа стъпка от управлението на Радев в тази посока. СЛУЧАЙНО ИЛИ СТАРА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ Е ТОВА И РАДЕВ Е ПОРЕДНАТА ПИОНКА? Тема за размисъл.
17:51 01.07.2026
10 АГАТ а Кристи
Когато сте извън нея - по-"акълни" и от изкуственият интелект
17:52 01.07.2026
11 Дориана
Коментиран от #16
17:53 01.07.2026
12 Прктиката Го Показва !
До коментар #1 от "Унуфри":Може би !
Така е По-Добре !
17:54 01.07.2026
13 нещо не разбирам защо точно англичаните?
До коментар #7 от "Лост":а какво общо имат англичаните със евро съюза че да го пазят?
Коментиран от #20
17:54 01.07.2026
14 Това добре,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ама ти след като си в "Шейново" да раждаш - как ще присъстваш ?
Тотална скука без теб....
17:56 01.07.2026
15 Гост
17:56 01.07.2026
16 Но Защо ?
До коментар #11 от "Дориана":По Нас ?
17:58 01.07.2026
17 Незнаещ
До коментар #2 от "оня с коня":Аз защо го виждам проруски този Български ген,но за АЕЦа - пълна подкрепа...
17:59 01.07.2026
18 селяк
18:01 01.07.2026
19 нннн
,,Само за рамките на последната година в България са се появили 606 нови милионерски влога."/Чичко Гугъл/
18:02 01.07.2026
20 Еее
До коментар #13 от "нещо не разбирам защо точно англичаните?":Тогава бяха в Евросъюза,това беше подреме на царя,дето щеше да ни управи за 800 дни.
18:03 01.07.2026
21 Бат мищо
начетах го 38000 лв за работниците в мит лаборатория - бяха в печатницата на цатиградско и макар да работеха с рентгени ги осигуряваще 3 категория аз му ги наджасах 5 г назад 1 ва както е по закон заради ренгените дет търсчт бомби
Бастуна ги уволни до ЕДИН щото били ми подали сигнал да се оплачат- и го гоних 2 седмици да му връча акта -накрая на Аксаков застанах пред БМВ то му и смакна само джама да мущна акта без да подпище преялия съсел - ся тои ще ме оправя МЕНЕ и акъл ще дава как да оправяме държава
Коментиран от #23, #26
18:05 01.07.2026
22 Винетутуу
18:09 01.07.2026
23 Бат мищо
До коментар #21 от "Бат мищо":ма 39 човека ги уволни и после държавата им плати кат я осъдиха - 2002 става - главна лаборатория митници бяха - една голяма сграфа БТА л и кво е печатницата му викаха на цариградско
и ся карам камиони за боклук с 2 висщи зарад него и още 2-3 крадливи бастуна на власт дет фанах кат Камен Михаилов тогава мъж на Надето
18:09 01.07.2026
24 СЗО
18:09 01.07.2026
25 Луд
18:15 01.07.2026
26 Бат мищо
До коментар #21 от "Бат мищо":ся са сетих освен че ги осигуряваще по малко им крадеще и киселото мляко щото се полагаха - ся нз как е по 2 кофияки кисело мляко на ден за радиацията и тях беще окрал хората и щото беще на власт кт се върнах в НОИ Данчо Христосков ме махна на др ден - друг един крадец пребоядисан комуняга гергиовденец и нам ли каф още -2 пръста боя кът стари москвичи ще излязат ако разчоплищ
18:15 01.07.2026
27 Радев
18:17 01.07.2026
28 Тя мизерията
18:17 01.07.2026
29 евалата чалгопитеци
18:19 01.07.2026
30 Тоя и Славчо
Коментиран от #31
18:22 01.07.2026
31 хе хе
До коментар #30 от "Тоя и Славчо":През 2021ва година когато Борисов 3 сдава властта, новоназначения от Румен Радев нов служебен министър Асен Василев се изпусна в интервю, че Борисов е оставил много пари в Държавата и само трябва да измисли механизъм да бъдат усвоени. Злите езици говорят за парите за ЦЯЛАТА автомагистрала Хемус, плюс 12 милиарда лева държавен резерв и само 33 милиарда външен дълг. При това в условия на блокирана от КОВИД 19 държава.
18:25 01.07.2026
32 Язовиро е прав
18:26 01.07.2026
33 Бат мищо
ЗАДЕТ СЪМ НАЧЕЛ КРАДЦИТЕ ДДА СИ ОСИГУРЯТ РАБОТНИЦИТЕ им досвидя и да им купят мляко противоотрова дет им се ПОЛАГА ПО ЗАКОН
и те така те ме махнаха от ревизор в НОИ СУСО
Коментиран от #37
18:28 01.07.2026
34 Добре,
18:28 01.07.2026
35 Хаха
Щом някои са натрупали кюлчета и пачки по чекмеджетата, щом има милиарди заврени по офшорки, щом се изнасят на безценица тонове злато и други ценни метали, щом има толкова много олигарси на глава от населението..... Значи не сме толкова "бедни", а лошо управлявани и брутално крадени!
А на говорящи глави като тоя се плаща да дрънкат глупости по медиите, колко сме "бедни"...
18:33 01.07.2026
36 Реви Зоро
18:34 01.07.2026
37 Бат мищо
До коментар #33 от "Бат мищо":А НАИ СЛАДКОТО Е ЧЕ ПОСЛЕ ТОЧНО ТЕ ЩЕ ЦИВРЯТ НЧМА ПАРИ ЗА ПЕНСИИ МАЛКО СА ОСИГУРОВКИТЕ
за да изтеглят нов заем които да окрадат както преди това са крали от осигуровките - като занижат категорията или пускат на граждански а е прикрит трудов или осигурят на минимална КАКТО ВСИЧКИ КАМИОНДЖИИ СА НА МИНИМАЛНА СЕГА с мълчаливото знание и на НОИ и на Инспекцичта труда и на НАП
АКО ИМА ЕДИН ТИРАДЖИЯ КОЛЕГА ОСИГУРЕН РЕАЛНО В БГ СЕГА АЗ ЩЕ СКОЧА ОТ ВИТИНЯ
и пази боже някои ревизор да си свъряи работата да ги начете и принуди да осигурят реално
ПРЕГАЗЕН Е ОТСЯКЪДЕ
18:37 01.07.2026
38 обратен
18:40 01.07.2026
39 Пише се "със"
До коментар #1 от "Унуфри":затихващи функции!
18:42 01.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Коментар
18:57 01.07.2026
42 ТОА ПА...?!
Пък не се сещам какво направи,като бе министър...?!
18:58 01.07.2026
43 ха, ха, ха...
Е тоя не е ли луд за връзване? Българияе е в ситуация на преразпределение на мизерията още от края на ВСВ, когато руските войски преиминават Дунав и започват да се разпореждат в София. докато не се отрече този ммомент като положителен за страната няма да има мира. На българска територия не е пукнала и една пушка срещу руските окупатори, но честването на герои "загинали във войната" край Бургас от употреба на метилов спирт като етилов акохол за пиене е емблематично.
18:58 01.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Канучи
19:02 01.07.2026
46 Твърденията че няма желаещи за
19:06 01.07.2026
47 ВЪПРОСА Е
19:09 01.07.2026
48 отец Шменти Капели
19:28 01.07.2026