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Министърът на правосъдието поиска отстраняването на Емилия Русинова като административен ръководител на СГП

Министърът на правосъдието поиска отстраняването на Емилия Русинова като административен ръководител на СГП

2 Юли, 2026 11:51 1 324 6

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  • софийска градска прокуратура

Според мотивите на Николай Найденов тя може да повлияе на дисциплинарното производство и на разследвания, свързани с аферата „Осемте джуджета“

Министърът на правосъдието поиска отстраняването на Емилия Русинова като административен ръководител на СГП - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) отстраняване от длъжност на Емилия Русинова, административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) – както от ръководните ѝ функции, така и от длъжността „прокурор“.
В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП.
Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. То е образувано на 13.05.2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство.
Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия. Без да предопределя изхода на основното производство, правосъдният министър упражнява функцията си да обезпечи изясняване на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на прокурор Русинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Майора

    9 2 Отговор
    А защо нищо няма за Теди Еврото заедно с Дечев на яхта в Гърция?

    12:18 02.07.2026

  • 2 Дориана

    12 3 Отговор
    Точно това е правилния ход. Тя трябваше отдавна да бъде отстранена.

    12:25 02.07.2026

  • 3 Вижда се

    10 1 Отговор
    Цялата сган на високо ниво в съд и прокуратура трябва да е разследван защото стана милионери от мафията.

    12:30 02.07.2026

  • 4 така така

    1 3 Отговор
    Tрябва да се отстрани министъра на правосъдието.

    12:50 02.07.2026

  • 5 Григор

    4 0 Отговор
    Коя Мутратура? Софийската ли? Та нали точно тя твърдеше,че няма такова шкафче с кюлчета и пачки евро. Пък и да има, то е на стринка ми Гюрга. Пищова отгоре и той е нейния. Хей тая стрина, да и се чуди човек, въоръжена до зъби. Просташките записи дето се говори за "Простата кърджалийска п---а и за това как някой с 200 е обработвал някого" и те са на стринката. Вие да не си помислите нещо друго! И след всичко това излиза, че Емилия Русинова чудесно си върши работата и не трябва да се пипа. Ти да видиш!

    12:50 02.07.2026

  • 6 Ала Бала

    1 0 Отговор
    А в затвора кога?

    12:53 02.07.2026

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