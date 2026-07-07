Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Автобус блъсна жена във Велико Търново

Автобус блъсна жена във Велико Търново

7 Юли, 2026 12:12 937 16

  • автобус-
  • пешеходна пътека-
  • велико търново

Жената е починала на място вследствие на силния удар

Автобус блъсна жена във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент парализира центъра на Велико Търново днес, предаде БГНЕС.

Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена на пътя. Жената е блъсната докато пресича пешеходната пътека до централния пазар в града.

Минути преди обяд районът на инцидента е отцепен от полиция и движението е затруднено. Тепърва ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за инцидента.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йода

    2 8 Отговор
    Защо повечето блъснати пешеходци са от женски пол.

    Коментиран от #3, #4, #9

    12:19 07.07.2026

  • 2 блъсната докато пресича пешеходната

    6 3 Отговор
    пътека

    такива случаи са много но не ги вкарват често в затвора
    когато ги осъждат ефективно на 10г тогава и убитите на пътя ще намалеят
    но за съжаление народеца измира гласувал за тикви шопари кърлежи лапачи

    Коментиран от #11

    12:21 07.07.2026

  • 3 Защото повечето жени нямат коли

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Йода":

    Семейството дори да има кола в повечето случаи мъжете са с нея. Освен това жените са по разсеяни.

    12:27 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Народът изтрещя от Радевия бюджет,

    2 10 Отговор
    а Дерменджиев успешно спира войната по пътищата.

    Дермеджията герой
    народа ни спасява той.
    Опази ни от олигарси
    и катастрофи... Дерми, цар си!

    12:29 07.07.2026

  • 6 Автобусите в Търново са неадекватни

    12 0 Отговор
    Защо премахнаха тролеите. Изградено готово съоръжение и ти да го премахнеш. Нямам думи. На гарата постоянно има някакви ядове. Вземат пари за една спирка. Отиват на Ректората и казват до тук сме. И това е било. Кондукторите не са много любезни. На пазара има светофар. Как е убита тая жена не знам. Боже пази.

    12:35 07.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дудов

    2 4 Отговор
    А кога ще четем " жена блъсна автобус"???? Имаме доста силни жени

    12:49 07.07.2026

  • 9 Блондито🏳️‍🌈

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Йода":

    А ти как мислиш?

    12:51 07.07.2026

  • 10 Феникс

    6 0 Отговор
    Елате да видите индусите в Пловдив какво правят, рали дакар ще ви се стори като рзходка в парка! Минават си на червено вссе едно са си вкъщи!

    Коментиран от #12

    12:53 07.07.2026

  • 11 Но то има светофар там

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "блъсната докато пресича пешеходната":

    Защо не внимавате бе хора. Светофара горе на беляновска чешма много дълго се чака. Не е нормално проектиран. В топлото време хората не издържат и просто тръгват. Лошо е управлението.

    12:53 07.07.2026

  • 12 Само в Пловдив ли ?

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Феникс":

    Те и в Търново така правят. Даже показват среден пръст на слисаните свидетели. Ние освен това си имаме наши и привнесени индийци. Един дол дренки са. Променят състава на хората . Това е истината защото нито се вижда да работят нито да учат. Пречат.

    13:09 07.07.2026

  • 13 Боляр

    5 3 Отговор
    В Търново са като овце...масово стъпват на пешеходна пътека без въобще да се обърнат и да погледнат. Вървят и си говорят с телефоните, излизат и се появяват светкавично, а някой просто си се разхождат като в парка. Пешеходеца трябва да носи отговорност колкото и водача щото са участници в движението.

    Коментиран от #16

    13:17 07.07.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    Пак поредната излагация от журналята във факти..
    Шофьор на автобус на градският транспорт във Велико Търново блъсна на пешеходна пътека..!
    Аз много пъти съм казвал че жените нямат логично мислене и то се потвърждава..

    13:35 07.07.2026

  • 15 МВР служител

    1 1 Отговор
    Всеки шофьор на градския транспорт говори по телефона, разбира се до хендс фри, но постоянно говорят и това отвлича вниманието им. Кой ще върне сега жената вкъщи. Пресичала е на пешеходна пътека. Да искат един милион евро кръвнина от градския транспорт на търновската номенклатура.

    13:39 07.07.2026

  • 16 Ицо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Боляр":

    Напълно подкрепям написаното. За тези, които споменават светофара, да се замислят малко, че около пазара има и други пешеходни пътеки. От снимката се вижда, че инцидентът се е случил на пешеходната пътека от главния вход към спирките ( на ул. Никола Габровски ). Бог да я прости жената, но трябва повече да се внимава, като се пресича!

    13:41 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове