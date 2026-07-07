Автобус блъсна жена във Велико Търново

Тежък инцидент парализира центъра на Велико Търново днес, предаде БГНЕС.

Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена на пътя. Жената е блъсната докато пресича пешеходната пътека до централния пазар в града.

Минути преди обяд районът на инцидента е отцепен от полиция и движението е затруднено. Тепърва ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за инцидента.