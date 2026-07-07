Автобус блъсна жена във Велико Търново

Тежък инцидент парализира центъра на Велико Търново днес, предаде БГНЕС.
Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена на пътя. Жената е блъсната докато пресича пешеходната пътека до централния пазар в града.
Минути преди обяд районът на инцидента е отцепен от полиция и движението е затруднено. Тепърва ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йода
Коментиран от #3, #4, #9
12:19 07.07.2026
2 блъсната докато пресича пешеходната
такива случаи са много но не ги вкарват често в затвора
когато ги осъждат ефективно на 10г тогава и убитите на пътя ще намалеят
но за съжаление народеца измира гласувал за тикви шопари кърлежи лапачи
Коментиран от #11
12:21 07.07.2026
3 Защото повечето жени нямат коли
До коментар #1 от "Йода":Семейството дори да има кола в повечето случаи мъжете са с нея. Освен това жените са по разсеяни.
12:27 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Народът изтрещя от Радевия бюджет,
Дермеджията герой
народа ни спасява той.
Опази ни от олигарси
и катастрофи... Дерми, цар си!
12:29 07.07.2026
6 Автобусите в Търново са неадекватни
12:35 07.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дудов
12:49 07.07.2026
9 Блондито🏳️🌈
До коментар #1 от "Йода":А ти как мислиш?
12:51 07.07.2026
10 Феникс
Коментиран от #12
12:53 07.07.2026
11 Но то има светофар там
До коментар #2 от "блъсната докато пресича пешеходната":Защо не внимавате бе хора. Светофара горе на беляновска чешма много дълго се чака. Не е нормално проектиран. В топлото време хората не издържат и просто тръгват. Лошо е управлението.
12:53 07.07.2026
12 Само в Пловдив ли ?
До коментар #10 от "Феникс":Те и в Търново така правят. Даже показват среден пръст на слисаните свидетели. Ние освен това си имаме наши и привнесени индийци. Един дол дренки са. Променят състава на хората . Това е истината защото нито се вижда да работят нито да учат. Пречат.
13:09 07.07.2026
13 Боляр
Коментиран от #16
13:17 07.07.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
Шофьор на автобус на градският транспорт във Велико Търново блъсна на пешеходна пътека..!
Аз много пъти съм казвал че жените нямат логично мислене и то се потвърждава..
13:35 07.07.2026
15 МВР служител
13:39 07.07.2026
16 Ицо
До коментар #13 от "Боляр":Напълно подкрепям написаното. За тези, които споменават светофара, да се замислят малко, че около пазара има и други пешеходни пътеки. От снимката се вижда, че инцидентът се е случил на пешеходната пътека от главния вход към спирките ( на ул. Никола Габровски ). Бог да я прости жената, но трябва повече да се внимава, като се пресича!
13:41 07.07.2026