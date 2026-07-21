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Кондуктор разцепи веждата на жена с касов апарат

Кондуктор разцепи веждата на жена с касов апарат

21 Юли, 2026 10:55 2 064 26

  • кондуктор-
  • касов апарат-
  • бдж

Служителят на БДЖ си изпуснал нервите след скандал

Кондуктор разцепи веждата на жена с касов апарат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кондуктор удари жена във влак в Пернишко, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 20 юли в пътническия влак по направлението Земен-Радомир.

Възникнал е скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка.

Длъжностното лице си е изпуснало нервите и е ударило жената с касовия апарат в окото, при което пострадалата е с разцепена вежда.

Оказана ѝ е първа медицинска помощ, а мъжът е задържан. Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване.

Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бфбж

    14 27 Отговор

    До коментар #1 от "Дали":

    И, ако е ромейка, трябва да я удари ли? Няма ли ред как се процедира в такъв случай?

    Коментиран от #14

    11:02 21.07.2026

  • 4 А бе

    6 12 Отговор
    като мине половин век е става мек и не му се пускат

    11:02 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Питане

    35 6 Отговор
    Индианка ...???
    Със всички права запазени !!!

    11:06 21.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Почна се

    11 2 Отговор
    Разбирачите почнаха да се изказват на подадена дъвка от някой минувач. Няма оправия, матряла лош.

    11:13 21.07.2026

  • 13 Нередовната пътничкаа ще плати глоба

    7 10 Отговор
    а длъжностното лице т.е. държавният бандит ще бъде осъден да плати солено обезщетение

    11:14 21.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Винкелтаун

    4 2 Отговор
    Вежда за вежда, зъб за зъб!

    Коментиран от #21

    11:29 21.07.2026

  • 18 Киро

    21 2 Отговор
    Последните месеци, често ми се налага да пътувам с влак в направление Видин, поради ремонти на централна гара има прехвърляне на Гара Север и Мездра. Около 100км. до Бойчиновци с бърз влак 2часа и 45минути.Направо за рекорд за Гинес
    Но това са подробности, почти няма случай някой без билет или седнал в 1-ва класа с билет за 2-ра да не прави скандали и да обижда кондукторите, а иначе си знае правата и иска да му говорят на Вие. В конкретния случай не знам кой крив, кой прав, но повярвайте не е лесно и на кондукторите. Едно време имаше транспортна полиция във всеки влак, сега сигурно на заплата пак ги има но не съм видял жив полицай във влак. Без билет, глоба за ухото и първата гара марш.

    11:37 21.07.2026

  • 19 каква

    4 6 Отговор
    ромско-пенсионерска любовна драма.
    Явно са били гаджета в чалото на века. После са се скарали и служителчето не е издържало като е дивяло бившата си изгора на една ръка растояние, а в ръката хладно оружие.

    11:39 21.07.2026

  • 20 Банго Васил

    9 5 Отговор
    Явно се познават служебно ! Той като кондуктор , тя като хронична гратисчийка с права защитени от Ромституцията !По вероятно е човека да се е защитавал , а получовека да е бил в лошо настроение !

    11:43 21.07.2026

  • 21 Зъбар

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Винкелтаун":

    Пломба за пломба !

    11:45 21.07.2026

  • 22 Мкавидолна

    3 5 Отговор
    Двамата са се познавали. Рогца ли му е връзвала женската хиена.

    11:50 21.07.2026

  • 23 Ха ха ха

    11 5 Отговор
    Ако е била циганка гратисчийка го одобрявам.

    11:55 21.07.2026

  • 24 Народът изтрещя

    1 3 Отговор
    от Радевия бюджет.

    12:23 21.07.2026

  • 25 Защо троши държавно имущество?

    3 1 Отговор
    Винкелите свършиха ли.

    12:25 21.07.2026

  • 26 Старчо Сарача

    1 1 Отговор
    Не пише дали е сигойнка

    13:14 21.07.2026

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