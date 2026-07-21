Кондуктор разцепи веждата на жена с касов апарат

Кондуктор удари жена във влак в Пернишко, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 20 юли в пътническия влак по направлението Земен-Радомир.
Възникнал е скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка.
Длъжностното лице си е изпуснало нервите и е ударило жената с касовия апарат в окото, при което пострадалата е с разцепена вежда.
Оказана ѝ е първа медицинска помощ, а мъжът е задържан. Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване.
Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Бфбж
До коментар #1 от "Дали":И, ако е ромейка, трябва да я удари ли? Няма ли ред как се процедира в такъв случай?
Коментиран от #14
11:02 21.07.2026
4 А бе
11:02 21.07.2026
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7 Питане
Със всички права запазени !!!
11:06 21.07.2026
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12 Почна се
11:13 21.07.2026
13 Нередовната пътничкаа ще плати глоба
11:14 21.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Винкелтаун
Коментиран от #21
11:29 21.07.2026
18 Киро
Но това са подробности, почти няма случай някой без билет или седнал в 1-ва класа с билет за 2-ра да не прави скандали и да обижда кондукторите, а иначе си знае правата и иска да му говорят на Вие. В конкретния случай не знам кой крив, кой прав, но повярвайте не е лесно и на кондукторите. Едно време имаше транспортна полиция във всеки влак, сега сигурно на заплата пак ги има но не съм видял жив полицай във влак. Без билет, глоба за ухото и първата гара марш.
11:37 21.07.2026
19 каква
Явно са били гаджета в чалото на века. После са се скарали и служителчето не е издържало като е дивяло бившата си изгора на една ръка растояние, а в ръката хладно оружие.
11:39 21.07.2026
20 Банго Васил
11:43 21.07.2026
21 Зъбар
До коментар #17 от "Винкелтаун":Пломба за пломба !
11:45 21.07.2026
22 Мкавидолна
11:50 21.07.2026
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