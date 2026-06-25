Георги Пеев: Модернизацията на инфраструктурата и свързаността остават ключови приоритети за България

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев участва в Конференцията за възстановяване на Украйна в Гданск, Полша. Той е придружаван от заместник‑министър Христина Велинова. Двамата са част от българската делегация, ръководена от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По време на визитата министър Пеев проведе срещи с еврокомисаря по разширяването Марта Кос, с министъра на инфраструктурата на Полша Дариуш Климчак, както и с водещата полска група в железопътния транспорт ZUE.

Министър Георги Пеев и европейският комисар по разширяването Марта Кос подчертаха стратегическата роля на България за укрепването на регионалната свързаност и транспортните коридори. Акцент в разговора беше поставен върху ключовото значение на Транскаспийския международен транспортен коридор, т.нар. Среден коридор, като важна връзка в международната логистична мрежа на ЕС.

Полският министър на инфраструктурата Дариуш Климчак и министър Георги Пеев обсъдиха стратегическите приоритети за развитие на транспортния сектор в контекста на европейското финансиране през следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС след 2027 г. Разговорът включваше необходимостта от подобряване на транспортните връзки по направлението Север–Юг, премахването на „тесните места“ и изграждането на ключови съоръжения като тунели и нови мостове над река Дунав.

По време на срещата с водещата полска група ZUE бяха очертани възможности за трансфер на ноу-хау в модернизацията на железопътната мрежа. България проявява интерес към полския опит в управлението на големи инфраструктурни проекти и внедряването на системите за контрол на движението ERTMS/ETCS.