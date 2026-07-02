Дълговете на "Топлофикация София" достигнаха рекордните 1,2 млрд. евро

Задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договорът с турската компания "Боташ". Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на БЕХ Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия, съобщават от БНР.

В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната топлофикация към "Булгаргаз", каза Андрей Живков.

"Към момента задълженията на "Топлофикация София" към групата БЕХ е около 1,2 млрд. евро. Последиците от "Боташ" далеч не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за "Булгаргаз", то това е именно "Топлофикация София", каза Живков.

"Договорът с "Боташ", когато е сключен, изиграва критична роля по отношение на сигурността на доставките за страната. И това, което е в момента, е, че имаме променена пазарна среда. Всички знаем какви бяха предизвикателствата през 2022 година, всички знаем какви са те днес.

През 2022 година беше основно сигурност на доставките, чисто гарантиране на самите доставки. Днес е изключително пазарна ситуация, пазарен риск, което абсолютно логично кара две компании, които са сключили споразумение от общ интерес, да видят дали могат да му подобрят параметрите, така че то да работи в новата пазарна среда", коментира от своя страна енергийният министър Ива Петрова.

Все още няма конкретни резултати от разговорите между "Булгаргаз" и "Боташ", посочи още Ива Петрова.