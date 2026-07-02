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Дълговете на "Топлофикация София" достигнаха рекордните 1,2 млрд. евро

Дълговете на "Топлофикация София" достигнаха рекордните 1,2 млрд. евро

2 Юли, 2026 07:43 1 253 43

  • дългове-
  • милиарди евро-
  • топлофикация софия

Задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договорът с турската компания "Боташ", коментираха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на БЕХ Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия

Дълговете на "Топлофикация София" достигнаха рекордните 1,2 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договорът с турската компания "Боташ". Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на БЕХ Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия, съобщават от БНР.

В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната топлофикация към "Булгаргаз", каза Андрей Живков.

"Към момента задълженията на "Топлофикация София" към групата БЕХ е около 1,2 млрд. евро. Последиците от "Боташ" далеч не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за "Булгаргаз", то това е именно "Топлофикация София", каза Живков.

"Договорът с "Боташ", когато е сключен, изиграва критична роля по отношение на сигурността на доставките за страната. И това, което е в момента, е, че имаме променена пазарна среда. Всички знаем какви бяха предизвикателствата през 2022 година, всички знаем какви са те днес.

През 2022 година беше основно сигурност на доставките, чисто гарантиране на самите доставки. Днес е изключително пазарна ситуация, пазарен риск, което абсолютно логично кара две компании, които са сключили споразумение от общ интерес, да видят дали могат да му подобрят параметрите, така че то да работи в новата пазарна среда", коментира от своя страна енергийният министър Ива Петрова.

Все още няма конкретни резултати от разговорите между "Булгаргаз" и "Боташ", посочи още Ива Петрова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какво се претеснявате

    36 0 Отговор
    Провинцията ще плаща топлото на софиянци

    Коментиран от #18, #23, #24

    08:01 02.07.2026

  • 4 затваряне

    26 0 Отговор
    както в провинцията да минават на климатици и дърва

    08:01 02.07.2026

  • 5 Киро

    46 0 Отговор
    Не разбирам как всички плащат сметки за
    парно и топла вода, а задълженията на
    Топлофикация са нараснали?

    Коментиран от #10, #11, #27

    08:02 02.07.2026

  • 6 Ами

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "айде бе":

    нека си растат дълговете, щом 15 години и карат така явно няма проблем още 150 години да изкарат. Защо да се притесняват?

    08:03 02.07.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    14 6 Отговор
    Такова лицемерно изказване, че само Топлофикация София е виновна за пасивите на Булгаргаз, а Боташ не, е такава мерзост, такава безобразна наглост.
    Боташ 1-во място 2 млрд €, Топлофикация София 2-ро място 1,2 млрд €.

    08:03 02.07.2026

  • 8 Доктора

    25 0 Отговор
    Столичната Топлофикация е едно долнопробно сборище на комунисти. На всичко отгоре над тях стоят ченгета от ДС на БКП, а сега и Васко -детето на комунистите и новото правителство на комуниста РР.
    Та как да се оправят? Тези всичките са научени още от майчината си кърма само да крадат. Но, надеждата е че има Бог, който вижда и ще възмезди.

    08:05 02.07.2026

  • 9 Моше Боташ

    20 0 Отговор
    Няма страшно, пейзаните от прованса ще платят сметката!

    08:05 02.07.2026

  • 10 Лесно

    25 0 Отговор

    До коментар #5 от "Киро":

    Нарича се крадене

    08:07 02.07.2026

  • 11 Просто

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Киро":

    не покриват разходите. Всичко което плащаме като сметки + субсидиите от държавата пак не стига да плати разходите за газ и загубите по тръбите. Топлофикация е едно изключително неефективно дружество, но софиянци са свикнали да бъдат субсидирани и ще излезнат на нож ако някой пипне топлофикация. Затова никой политик не пипа там а само рита топката още по-нататък

    08:07 02.07.2026

  • 12 Пенсионер

    18 1 Отговор
    В София се намират всички Министерства,
    незнаен брой Агенции, МС, Народно събрание
    с 2бр. згради, НАП, НОИ и т.н.,има ли някой
    който да мисли, че тези институции плащат
    парно?8742

    Коментиран от #20

    08:10 02.07.2026

  • 13 Кмете, кмете

    17 0 Отговор
    Затваряй парното
    Ша караме само на топла вода.
    И без това не се разбира как ни се формират сметките

    08:12 02.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 В София се правят само дългове

    9 0 Отговор
    Защото няма мозъчни тръстове и предприятия в които да има принадена стойност

    08:21 02.07.2026

  • 16 Мери

    24 2 Отговор
    Крайно време е това недоразумение да бъде нарязано за вторични суровини. Не трябва цяла България да плаща за топлото на шопите. В много български градове ТЕЦ-овете бяха закрити и унищожени. Време и в София да ги последват.

    Коментиран от #42

    08:25 02.07.2026

  • 17 ПОРНОТО С ПАРНОТО

    17 1 Отговор
    Докога ша храним държавни и общински предприятия на загуба.

    08:26 02.07.2026

  • 18 ост гост

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какво се претеснявате":

    СТОЛИЧАНИ в повече.

    08:27 02.07.2026

  • 19 Феликс Дж

    9 0 Отговор
    Ах, каква топла и мазна далавера............... ще следва.

    08:28 02.07.2026

  • 20 ост гост

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пенсионер":

    Не мой тия "вЛажни" фигури да плащат реално. Те имат важно функция - ПАЗЯТ "държавността". Това не е ирония - това са разговори водени от един бивш председател на софийски съд с директора на Топлофикация. И така върви в цялата страна. "Комунизмът си отива" , но децата не спим спокойно.

    08:31 02.07.2026

  • 21 Премахнете СИ

    5 0 Отговор
    30% потребители неползващи парно с години при хоризонтална инсталация, не минават тръби на топлофикация в апартаментите им взимате данък триене на зъби, за сметка на ползващите парно.
    ВАС излиза с Решение, че формулата на СИ не отговаря на действително отдадена енергия. Едно е изчисляване по формула, а друго измерване на реално количество потребена енергия. Или всяка тръба в общи части трябва да има топломер, на всеки етаж, който да се дели между собственици на етажът. Защото всеки етаж има различно топлоотдаване и цокъл тръби.

    08:33 02.07.2026

  • 22 Антон

    13 1 Отговор
    Като софиянец ще се зарадвам много ако закрият "Топлофикация София", за да спрат да идват да ми идват сметки колкото една пенсия на месец
    Ще намеря как да се отоплявам и ще го правя когато и ако искам, а не задължителна такса да им плащам всеки месец дори да не ползвам абсолютно нищо само защото им минавали тръбите през имота ми.

    08:36 02.07.2026

  • 23 Казанлъшкия

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Какво се претеснявате":

    То 70% в София са провинциалисти, така че плащаме и помагаме на роднините си ,не на софиянци. :)

    08:37 02.07.2026

  • 24 Казанлъшкия

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво се претеснявате":

    То 70% в София са провинциалисти, така че плащаме и помагаме на роднините си ,не на софиянци. :)

    08:38 02.07.2026

  • 25 Защо в сметките

    3 0 Отговор
    за подгряване на вода, не пишете цена за подгряване на кубик вода за конкретен месец, за да може потребителите да видят лесно изразходвани кубици топла вода, цена. А давате в мегаватчас. Докога с тези елементарни номера и неяснота на сметките. Вече не пишат и конкретно количество мегаватчасове от СИ на жилище и цена. Само вашият дял е.... от еди колко си в мегаватчаса, а не в проценти и цена за месец, и общо отоплителен сезон????

    08:38 02.07.2026

  • 26 донло

    6 5 Отговор
    1,5 милиарда са някъде в черната дупка наречена ГЕРБ-ДПС. Благодарим на Фандъкова и Тиквата за 20 години управление на София

    08:39 02.07.2026

  • 27 домко

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Киро":

    Отборът е в една дума - ГЕРБ

    08:39 02.07.2026

  • 28 Родина

    6 0 Отговор
    Фирмите посредници ? За какво са тези
    топливни счетоводители ? За крадене .
    Подал съм молба за дистанционни водомери.
    Още чакам . И за какво са , като инкасаторката минава един път в годината .
    За да вземат едни пари . От Топлофикация
    водомера дистанционният е 57 евро .
    От Софийска вода е от 200 до 300 евро .

    Коментиран от #32

    08:40 02.07.2026

  • 29 МунчоЛЕТ

    5 1 Отговор
    Всички знаем, че не виждахте по далече от носа си 2022-ра, когато ни заробихте с Боташ...

    08:41 02.07.2026

  • 30 ПОРНОТО С ПАРНОТО

    4 0 Отговор
    Минаваме на газ.
    Поне се разбира колко газ си изразходвал по брояча на уреда за отчитане.

    08:41 02.07.2026

  • 31 В София се правят само дългове

    1 0 Отговор
    Защото няма мозъчни тръстове и предприятия в които да има принадена стойност

    08:44 02.07.2026

  • 32 Антон

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Родина":

    То и при дистанционни топломери както и водомери минават два пъти годишно посредниците на отчет.

    08:53 02.07.2026

  • 33 ПОРНОТО С ПАРНОТО

    6 0 Отговор
    Фалит на Топлофикация
    Това е спасението

    08:53 02.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Стига вече

    5 0 Отговор
    Тази бездънна яма поглъща по няколко милиарда на година ... Това докога ще продължава... Или да се закрива или да се продава

    Коментиран от #38

    08:59 02.07.2026

  • 37 Гост

    3 0 Отговор
    Общинската Топлофикация София може да има огромен дърг, Общинска болница не може.

    09:07 02.07.2026

  • 38 Или

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Стига вече":

    да си продължава както досега вовеки веков, хранейки една сюрия свързани политици и фирми за сметка на държавния бюджет. Никой няма да пипне сегашния модел на топлофикация

    Коментиран от #43

    09:22 02.07.2026

  • 39 Как всички плащат сметки

    3 0 Отговор
    Как всички плащат сметки за
    парно и топла вода, а задълженията на
    Топлофикация са нараснали?

    09:25 02.07.2026

  • 40 въпроса е защо

    3 0 Отговор
    сметките на топлофикациите на са запорирани а рекета над гражданите продължава

    09:27 02.07.2026

  • 41 нурс

    1 0 Отговор
    Защо никой не проверява какви материали се влагат и калкулират когато правят реконструкции на трасета?За пример може да послужи ремонта на мрежата в Дружба...

    09:30 02.07.2026

  • 42 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мери":

    Да де,само че,на централно отопление са и училищата,болниците,детски градини, театрите и най-важно-Министерства, Агенции и...Посолствата ! В Плевен,Казанлък и Велико Търново такива "клиенти" няма.

    09:36 02.07.2026

  • 43 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Или":

    Финансовия модел-да ! Но чисто физически поне 50 % от всички съоражения са пред тотален разпад, разруха.А там само се кърпи.И не е далеч времето,когато и да се кърпи ще стане безсмислено.

    09:41 02.07.2026

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