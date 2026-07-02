Дълговете на "Топлофикация София" достигнаха рекордните 1,2 млрд. евро

Задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договорът с турската компания "Боташ". Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на БЕХ Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия, съобщават от БНР.
В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната топлофикация към "Булгаргаз", каза Андрей Живков.
"Към момента задълженията на "Топлофикация София" към групата БЕХ е около 1,2 млрд. евро. Последиците от "Боташ" далеч не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за "Булгаргаз", то това е именно "Топлофикация София", каза Живков.
"Договорът с "Боташ", когато е сключен, изиграва критична роля по отношение на сигурността на доставките за страната. И това, което е в момента, е, че имаме променена пазарна среда. Всички знаем какви бяха предизвикателствата през 2022 година, всички знаем какви са те днес.
През 2022 година беше основно сигурност на доставките, чисто гарантиране на самите доставки. Днес е изключително пазарна ситуация, пазарен риск, което абсолютно логично кара две компании, които са сключили споразумение от общ интерес, да видят дали могат да му подобрят параметрите, така че то да работи в новата пазарна среда", коментира от своя страна енергийният министър Ива Петрова.
Все още няма конкретни резултати от разговорите между "Булгаргаз" и "Боташ", посочи още Ива Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Какво се претеснявате
Коментиран от #18, #23, #24
08:01 02.07.2026
4 затваряне
08:01 02.07.2026
5 Киро
парно и топла вода, а задълженията на
Топлофикация са нараснали?
Коментиран от #10, #11, #27
08:02 02.07.2026
6 Ами
До коментар #1 от "айде бе":нека си растат дълговете, щом 15 години и карат така явно няма проблем още 150 години да изкарат. Защо да се притесняват?
08:03 02.07.2026
7 Aлфа Bълкът
Боташ 1-во място 2 млрд €, Топлофикация София 2-ро място 1,2 млрд €.
08:03 02.07.2026
8 Доктора
Та как да се оправят? Тези всичките са научени още от майчината си кърма само да крадат. Но, надеждата е че има Бог, който вижда и ще възмезди.
08:05 02.07.2026
9 Моше Боташ
08:05 02.07.2026
10 Лесно
До коментар #5 от "Киро":Нарича се крадене
08:07 02.07.2026
11 Просто
До коментар #5 от "Киро":не покриват разходите. Всичко което плащаме като сметки + субсидиите от държавата пак не стига да плати разходите за газ и загубите по тръбите. Топлофикация е едно изключително неефективно дружество, но софиянци са свикнали да бъдат субсидирани и ще излезнат на нож ако някой пипне топлофикация. Затова никой политик не пипа там а само рита топката още по-нататък
08:07 02.07.2026
12 Пенсионер
незнаен брой Агенции, МС, Народно събрание
с 2бр. згради, НАП, НОИ и т.н.,има ли някой
който да мисли, че тези институции плащат
парно?8742
Коментиран от #20
08:10 02.07.2026
13 Кмете, кмете
Ша караме само на топла вода.
И без това не се разбира как ни се формират сметките
08:12 02.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 В София се правят само дългове
08:21 02.07.2026
16 Мери
Коментиран от #42
08:25 02.07.2026
17 ПОРНОТО С ПАРНОТО
08:26 02.07.2026
18 ост гост
До коментар #3 от "Какво се претеснявате":СТОЛИЧАНИ в повече.
08:27 02.07.2026
19 Феликс Дж
08:28 02.07.2026
20 ост гост
До коментар #12 от "Пенсионер":Не мой тия "вЛажни" фигури да плащат реално. Те имат важно функция - ПАЗЯТ "държавността". Това не е ирония - това са разговори водени от един бивш председател на софийски съд с директора на Топлофикация. И така върви в цялата страна. "Комунизмът си отива" , но децата не спим спокойно.
08:31 02.07.2026
21 Премахнете СИ
ВАС излиза с Решение, че формулата на СИ не отговаря на действително отдадена енергия. Едно е изчисляване по формула, а друго измерване на реално количество потребена енергия. Или всяка тръба в общи части трябва да има топломер, на всеки етаж, който да се дели между собственици на етажът. Защото всеки етаж има различно топлоотдаване и цокъл тръби.
08:33 02.07.2026
22 Антон
Ще намеря как да се отоплявам и ще го правя когато и ако искам, а не задължителна такса да им плащам всеки месец дори да не ползвам абсолютно нищо само защото им минавали тръбите през имота ми.
08:36 02.07.2026
23 Казанлъшкия
До коментар #3 от "Какво се претеснявате":То 70% в София са провинциалисти, така че плащаме и помагаме на роднините си ,не на софиянци. :)
08:37 02.07.2026
24 Казанлъшкия
До коментар #3 от "Какво се претеснявате":То 70% в София са провинциалисти, така че плащаме и помагаме на роднините си ,не на софиянци. :)
08:38 02.07.2026
25 Защо в сметките
08:38 02.07.2026
26 донло
08:39 02.07.2026
27 домко
До коментар #5 от "Киро":Отборът е в една дума - ГЕРБ
08:39 02.07.2026
28 Родина
топливни счетоводители ? За крадене .
Подал съм молба за дистанционни водомери.
Още чакам . И за какво са , като инкасаторката минава един път в годината .
За да вземат едни пари . От Топлофикация
водомера дистанционният е 57 евро .
От Софийска вода е от 200 до 300 евро .
Коментиран от #32
08:40 02.07.2026
29 МунчоЛЕТ
08:41 02.07.2026
30 ПОРНОТО С ПАРНОТО
Поне се разбира колко газ си изразходвал по брояча на уреда за отчитане.
08:41 02.07.2026
31 В София се правят само дългове
08:44 02.07.2026
32 Антон
До коментар #28 от "Родина":То и при дистанционни топломери както и водомери минават два пъти годишно посредниците на отчет.
08:53 02.07.2026
33 ПОРНОТО С ПАРНОТО
Това е спасението
08:53 02.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Стига вече
Коментиран от #38
08:59 02.07.2026
37 Гост
09:07 02.07.2026
38 Или
До коментар #36 от "Стига вече":да си продължава както досега вовеки веков, хранейки една сюрия свързани политици и фирми за сметка на държавния бюджет. Никой няма да пипне сегашния модел на топлофикация
Коментиран от #43
09:22 02.07.2026
39 Как всички плащат сметки
парно и топла вода, а задълженията на
Топлофикация са нараснали?
09:25 02.07.2026
40 въпроса е защо
09:27 02.07.2026
41 нурс
09:30 02.07.2026
42 🦁ЩЩД🦁
До коментар #16 от "Мери":Да де,само че,на централно отопление са и училищата,болниците,детски градини, театрите и най-важно-Министерства, Агенции и...Посолствата ! В Плевен,Казанлък и Велико Търново такива "клиенти" няма.
09:36 02.07.2026
43 🦁ЩЩД🦁
До коментар #38 от "Или":Финансовия модел-да ! Но чисто физически поне 50 % от всички съоражения са пред тотален разпад, разруха.А там само се кърпи.И не е далеч времето,когато и да се кърпи ще стане безсмислено.
09:41 02.07.2026