Овладяха големия пожар край село Неделкова гращица, пламнал от селскостопанска машина

Потушен е мащабният пожар, който избухна привечер край кюстендилското село Неделкова гращица, община Невестино.

Благодарение на бързата и координирана намеса на огнеборците, горските служители и десетки местни доброволци, бедствието е напълно овладяно. Няма пострадали хора и няма засегнати жилищни постройки в населеното място.

Според официалната информация от Община Невестино, огънят е пламнал от балирачна машина след удар в камък. Стихията бързо се е разраснала, обхващайки десетки декари сухи треви и ниска растителност.

Допълнително усложнение за екипите на терен е създал силният вятър, който е разнасял пламъците, но ситуацията вече е под пълен контрол. На място остават дежурни екипи, които да следят за евентуални нови огнища.