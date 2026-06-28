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Борис Бонев: Това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем в същото положение

Борис Бонев: Това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем в същото положение

28 Юни, 2026 13:08 568 18

  • борис бонев-
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„На практика няма никакви обективни критерии кой град колко пари ще получи. Това, което ние смятаме, че е необходимо като базово условие поне, е да се заложат 3 критерия - площ, население на съответната община и принос към икономиката на държавата, т.е. към брутния вътрешен продукт“, отбеляза лидерът на "Спаси София"

Борис Бонев: Това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем в същото положение - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

“Винаги е добре да се даде един кредит на доверие, особено когато не са имали от правителството достатъчно време, за да получат финансите на държавата, предвид кой управляваше преди тях. Най-вероятно са оставени изключително много капани, които в момента щракват“.

Това коментира в „Тази неделя“ по bTV Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и общински съветник.

„Но за мен притеснителното е, че при безпрецедентната подкрепа за „Прогресивна България“, фактът, че те имат мнозинство в парламента, това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем в същото положение. Те го дадоха, за да могат всички тези отдавна отлагани реформи най-сетне да се случат и тази държава да бъде - първо, отскубната от ръцете на олигархията и, второ, икономически да влезе в подем. Това е възможният бюджет“, посочи той.

Според властта възможният бюджет е с бавни, постепенни реформи към стигане на заветните 3%.

„Дори студент по политология ще ви каже, че реформи се правят в началото на мандата, когато доверието е най-силно, а когато имаш и мнозинство и не трябва да се съобразяваш с коалиционни партньори, това е картбланш да действаш. Така че сме чували, че това е възможният бюджет всеки път, когато правителството представя бюджет през последните 30 години“, коментира Борис Бонев

„На практика няма никакви обективни критерии кой град колко пари ще получи. Това, което ние смятаме, че е необходимо като базово условие поне, е да се заложат 3 критерия - площ, население на съответната община и принос към икономиката на държавата, т.е. към брутния вътрешен продукт“, отбеляза той.

Според него поне на половина по-малко трябва да са районите в София - 12. А по отношение на общините, те трябват поне с 80 да бъдат намалени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Мис Бони що не дойде снощи на протеста срещу Радев?

    Коментиран от #2, #4

    13:09 28.06.2026

  • 2 хехе

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    онзи колко бяхте снощи на протеста 500 или 500 000 както драскаше в коментарите си разликата е само някакви си три нули.

    13:14 28.06.2026

  • 3 Генерал без армия

    3 17 Отговор
    Радев излъга много хора.

    Коментиран от #5

    13:17 28.06.2026

  • 4 име

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щото снощи протестираха някакви копейки, които искаха да разклатят стабилното положение на държавата в Еврозоната и Шенген. Мис Бони не е копейка.

    Коментиран от #7, #16

    13:19 28.06.2026

  • 5 Мурка

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Генерал без армия":

    А СДС А КОСТОВ А ЦАРО ----ТАМ ИСТИНИТЕ ЛИ БЯХА ГАЛ ФОН НЕЩАСТЕН

    Коментиран от #15

    13:21 28.06.2026

  • 6 Мунчо екскурзиянта

    5 8 Отговор
    Вместо да хване юздите на държавата тоя само по екскурзии троши народна пара.

    13:21 28.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Копейки с украински знамена.

    13:21 28.06.2026

  • 8 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Кгато си използван латексов предпазител, какво да кажеш освен да повтаряш опорки на жълтопаважен ум!!!!

    13:22 28.06.2026

  • 9 Бонев още сънува стари мерки

    3 1 Отговор
    Пренастройвай се
    Актуално
    Мислене съобразно обстановката
    Ще отпаднеш още

    13:25 28.06.2026

  • 10 Хохохо

    10 3 Отговор
    Идват на власт при сбъркан бюджет в средата на годината какво да направят .Тази и другата година ще се кърпи а резултати след това

    13:26 28.06.2026

  • 11 Анонимен

    8 1 Отговор
    С част от дефицита за миналата година, прехвърлен със схеми за тази, бюджет няма как да стане. За 27-ма е истинският тест за Радев.
    Писна ми да слушам, че не бил увеличил помощите за еди кои си (които 4 години до сега не ги искаха), а пък едновременно искат да се орежат разходи.

    13:32 28.06.2026

  • 12 Дориана

    6 0 Отговор
    Провалени политици като Бонев се надпреварват да пречат и саботират дейността на Новото правителство . Но, не разбират, че от политическа завист сами се провалят..Румен Радев сто пъти каза , че този бюджет е реалистичен и той надгражда бюджета на коалиция Магнитски . А , бюджета на коалиция Магнитски надграждаше бюджета на Асен Василев . Така , че основния заподозрян и виновник за бюджетите е Асен Василев, който най- много крещи.

    13:41 28.06.2026

  • 13 Бонев

    5 0 Отговор
    Не е фактор в случая,кметовете на "спаси" София са пълни некадърници и няма причина този да обяснява за какво били гласували хората. Всичките опозиционни партии в момента работят за дестабилизиране на страната.

    13:44 28.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мoдератора

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Гaлфон е баща ти.

    Коментиран от #17

    13:52 28.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Ма.каТи каза че лъжеш.Тя го познава много лично

    14:00 28.06.2026

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