Борис Бонев: Това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем в същото положение

“Винаги е добре да се даде един кредит на доверие, особено когато не са имали от правителството достатъчно време, за да получат финансите на държавата, предвид кой управляваше преди тях. Най-вероятно са оставени изключително много капани, които в момента щракват“.
Това коментира в „Тази неделя“ по bTV Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и общински съветник.
„Но за мен притеснителното е, че при безпрецедентната подкрепа за „Прогресивна България“, фактът, че те имат мнозинство в парламента, това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем в същото положение. Те го дадоха, за да могат всички тези отдавна отлагани реформи най-сетне да се случат и тази държава да бъде - първо, отскубната от ръцете на олигархията и, второ, икономически да влезе в подем. Това е възможният бюджет“, посочи той.
Според властта възможният бюджет е с бавни, постепенни реформи към стигане на заветните 3%.
„Дори студент по политология ще ви каже, че реформи се правят в началото на мандата, когато доверието е най-силно, а когато имаш и мнозинство и не трябва да се съобразяваш с коалиционни партньори, това е картбланш да действаш. Така че сме чували, че това е възможният бюджет всеки път, когато правителството представя бюджет през последните 30 години“, коментира Борис Бонев
„На практика няма никакви обективни критерии кой град колко пари ще получи. Това, което ние смятаме, че е необходимо като базово условие поне, е да се заложат 3 критерия - площ, население на съответната община и принос към икономиката на държавата, т.е. към брутния вътрешен продукт“, отбеляза той.
Според него поне на половина по-малко трябва да са районите в София - 12. А по отношение на общините, те трябват поне с 80 да бъдат намалени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4
13:09 28.06.2026
2 хехе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":онзи колко бяхте снощи на протеста 500 или 500 000 както драскаше в коментарите си разликата е само някакви си три нули.
13:14 28.06.2026
3 Генерал без армия
Коментиран от #5
13:17 28.06.2026
4 име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щото снощи протестираха някакви копейки, които искаха да разклатят стабилното положение на държавата в Еврозоната и Шенген. Мис Бони не е копейка.
Коментиран от #7, #16
13:19 28.06.2026
5 Мурка
До коментар #3 от "Генерал без армия":А СДС А КОСТОВ А ЦАРО ----ТАМ ИСТИНИТЕ ЛИ БЯХА ГАЛ ФОН НЕЩАСТЕН
Коментиран от #15
13:21 28.06.2026
6 Мунчо екскурзиянта
13:21 28.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "име":Копейки с украински знамена.
13:21 28.06.2026
8 идиоти вън
13:22 28.06.2026
9 Бонев още сънува стари мерки
Актуално
Мислене съобразно обстановката
Ще отпаднеш още
13:25 28.06.2026
10 Хохохо
13:26 28.06.2026
11 Анонимен
Писна ми да слушам, че не бил увеличил помощите за еди кои си (които 4 години до сега не ги искаха), а пък едновременно искат да се орежат разходи.
13:32 28.06.2026
12 Дориана
13:41 28.06.2026
13 Бонев
13:44 28.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мoдератора
До коментар #5 от "Мурка":Гaлфон е баща ти.
Коментиран от #17
13:52 28.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И Киев е Руски
14:00 28.06.2026