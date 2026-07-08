Мариян Карагьозов: Интересът към източния фланг на НАТО дава на България козове

Когато има голяма организация като НАТО, винаги е трудно да се намери общото сечение. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ международният анализатор Мариян Карагьозов във връзка със срещата на Алианса в Анкара.
След определени срещи винаги се демонстрира единство. Различията могат да се търсят в няколко направления, като едно от тях е откъде идва основната заплаха за НАТО. Според САЩ това е Китай, според северните европейски държави - Русия, а според по-южните европейски страни – миграцията. Има и разлом по отношение на количеството на необходимите пари за отбрана, както и сблъсък дали ще се закупува повече американско или повече европейско въоръжение, добави той.
Има засилване на интереса към източния фланг на НАТО в последните месеци. Администрацията на премиера Радев се опитва да използва това, за да пласира България по-добре. Ако се използват проектите за военна мобилност, това може да се използва за построяване на повече мостове между България и Румъния, има турско и гръцко предложение за тръбопровод, който да минава през България. Това дава на София козове, въпросът е дали България ще бъде на висотата да се възползва от тези козове. Мисля, че за пръв път от много време имаме администрация, която следи международната ситуация и се стреми да я използва, посочи Карагьозов.
Националните интереси би трябвало да са сравнително фиксирани и да се работи последователно за тяхното постигане. В българското общество има различния възприятия за това Русия заплаха ли е и това пречи за формиране на единна българска позиция, но проектите за модернизация на Българската армия вървят. В политиката е важно да се гледат конкретните действия, коментира международният анализатор.
В отговор на въпрос за прекратеното примирие между Вашингтон и Техеран той отбеляза, че според него конфликтът в Иран няма военно решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
17:58 08.07.2026
2 оня с коня
от кого ще се пазиш в черно море от нашата освободителка ли?
17:59 08.07.2026
3 Изпързалян
18:01 08.07.2026
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5 Сатана Z
18:02 08.07.2026
6 604
18:03 08.07.2026
7 Тома
18:04 08.07.2026
8 бай Иван
18:04 08.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Читател
18:08 08.07.2026
12 Давали
18:11 08.07.2026
13 000
18:12 08.07.2026
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
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22 Здравей Мариана
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23 бай Иван
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