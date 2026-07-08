Мариян Карагьозов: Интересът към източния фланг на НАТО дава на България козове

Когато има голяма организация като НАТО, винаги е трудно да се намери общото сечение. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ международният анализатор Мариян Карагьозов във връзка със срещата на Алианса в Анкара.

След определени срещи винаги се демонстрира единство. Различията могат да се търсят в няколко направления, като едно от тях е откъде идва основната заплаха за НАТО. Според САЩ това е Китай, според северните европейски държави - Русия, а според по-южните европейски страни – миграцията. Има и разлом по отношение на количеството на необходимите пари за отбрана, както и сблъсък дали ще се закупува повече американско или повече европейско въоръжение, добави той.

Има засилване на интереса към източния фланг на НАТО в последните месеци. Администрацията на премиера Радев се опитва да използва това, за да пласира България по-добре. Ако се използват проектите за военна мобилност, това може да се използва за построяване на повече мостове между България и Румъния, има турско и гръцко предложение за тръбопровод, който да минава през България. Това дава на София козове, въпросът е дали България ще бъде на висотата да се възползва от тези козове. Мисля, че за пръв път от много време имаме администрация, която следи международната ситуация и се стреми да я използва, посочи Карагьозов.

Националните интереси би трябвало да са сравнително фиксирани и да се работи последователно за тяхното постигане. В българското общество има различния възприятия за това Русия заплаха ли е и това пречи за формиране на единна българска позиция, но проектите за модернизация на Българската армия вървят. В политиката е важно да се гледат конкретните действия, коментира международният анализатор.

В отговор на въпрос за прекратеното примирие между Вашингтон и Техеран той отбеляза, че според него конфликтът в Иран няма военно решение.