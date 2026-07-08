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Мариян Карагьозов: Интересът към източния фланг на НАТО дава на България козове

Мариян Карагьозов: Интересът към източния фланг на НАТО дава на България козове

8 Юли, 2026 17:50 679 25

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Администрацията на премиера Радев се опитва да използва това, за да пласира България по-добре

Мариян Карагьозов: Интересът към източния фланг на НАТО дава на България козове - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Когато има голяма организация като НАТО, винаги е трудно да се намери общото сечение. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ международният анализатор Мариян Карагьозов във връзка със срещата на Алианса в Анкара.

След определени срещи винаги се демонстрира единство. Различията могат да се търсят в няколко направления, като едно от тях е откъде идва основната заплаха за НАТО. Според САЩ това е Китай, според северните европейски държави - Русия, а според по-южните европейски страни – миграцията. Има и разлом по отношение на количеството на необходимите пари за отбрана, както и сблъсък дали ще се закупува повече американско или повече европейско въоръжение, добави той.

Има засилване на интереса към източния фланг на НАТО в последните месеци. Администрацията на премиера Радев се опитва да използва това, за да пласира България по-добре. Ако се използват проектите за военна мобилност, това може да се използва за построяване на повече мостове между България и Румъния, има турско и гръцко предложение за тръбопровод, който да минава през България. Това дава на София козове, въпросът е дали България ще бъде на висотата да се възползва от тези козове. Мисля, че за пръв път от много време имаме администрация, която следи международната ситуация и се стреми да я използва, посочи Карагьозов.

Националните интереси би трябвало да са сравнително фиксирани и да се работи последователно за тяхното постигане. В българското общество има различния възприятия за това Русия заплаха ли е и това пречи за формиране на единна българска позиция, но проектите за модернизация на Българската армия вървят. В политиката е важно да се гледат конкретните действия, коментира международният анализатор.

В отговор на въпрос за прекратеното примирие между Вашингтон и Техеран той отбеляза, че според него конфликтът в Иран няма военно решение.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    18 3 Отговор
    айде нема нужда от такива козове !!! Плацдарм да става България

    17:58 08.07.2026

  • 2 оня с коня

    17 2 Отговор
    не знам за какви козове пише тоя ама са ви дали една кукичка без червейче и вие се закачихте бе люхмаан

    от кого ще се пазиш в черно море от нашата освободителка ли?

    17:59 08.07.2026

  • 3 Изпързалян

    13 3 Отговор
    Пълни глупости много по правдоподобно е нашите атлантически партнйори все робовладелци и колониалисти(приели ни в техните военни и икономически съюзи за да живеем по добре казвам го с ирония) да ни ползват като плацдарм за атака по Русия.

    18:01 08.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Трябва да си завършен uдuот за да си кръстиш момчето Мариян

    18:02 08.07.2026

  • 6 604

    10 1 Отговор
    тоя ако му нанижа една каска и сам ще си тури памперса, деПбили валяло на терирорията!

    18:03 08.07.2026

  • 7 Тома

    10 2 Отговор
    Ще се съберат много козове с имена искендер циркон и кинжал

    18:04 08.07.2026

  • 8 бай Иван

    10 3 Отговор
    Източният фланг да не стане източният фронт???

    18:04 08.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Читател

    11 2 Отговор
    Спрете се бе идиоти, козове давало да пази Господ.Една ракета да удари някъде и сте напълни гащите.

    18:08 08.07.2026

  • 12 Давали

    6 2 Отговор
    му козове на експерта ?

    18:11 08.07.2026

  • 13 000

    6 2 Отговор
    Глупави хора бълват нелепици на простолюдието, докато радев го приемат в турция с военни почести. Оставям изводите на мислещите между редовете.

    18:12 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Още от същото

    9 2 Отговор
    нищонезначещи дрънканици

    18:18 08.07.2026

  • 17 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    АБЕ РЪБ ,НАС НИ ГОТВЯТ ЗА ФИРА ЗА НАТОТО

    18:32 08.07.2026

  • 18 З БЕЗ КОЗ

    0 1 Отговор
    Да държим 3 спатии - 3,4,5. Чакаме и 6-ца за каре. Чичо Дончо ни се мазни, че излезе ли 6-цата ще прави метани на ген. Гумен..... :)

    18:35 08.07.2026

  • 19 ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ

    3 1 Отговор
    Тук от 36 ГД върлува БЕЗЗАКОНИЕ ХАОС ИЗМАМИ БЕЗПЪТИЦА И ОТЧАЯНИЕ.. ЗАТОВА ИЗБЯГАХА 3 МЛН В ЧУЖБИНА...Жалко за децата ни.....

    18:38 08.07.2026

  • 20 Горски

    3 1 Отговор
    Идва ред на следващия акцент. Случващото се в противниковия на НАТО лагер. Изтокът се готви за тотален военен отпор на НАТО. Виждаме, че НАТО губи войната в Украйна, в Иран не успя да мъцне. Китай вчера изстреля междуконтинентална балистична ракета с ядрен заряд от ниво поколение, демонстрация за НАТО. Изтокът, Югът, Африка и Латинска Америка въпреки всички противоречия имат потенциал да се обединят срещу глобалистите. И извън НАТО кипи толкова мощен живот и развитие, че не съм сигурна, че Западът е водещ в света. Затова НАТО вече не е факторът, който управлява процесите в света.

    18:40 08.07.2026

  • 21 Баце

    3 1 Отговор
    Ако това да си сигурна мишена сега му се вика коз, този или е не нормален или платен предател.

    18:41 08.07.2026

  • 22 Здравей Мариана

    3 1 Отговор
    Излез от розавинкавата мъгла защото тя ще ти изяде мозъка. Няма никакво значение какво в теб вече е изяла въпросът е че ние българските граждани ще бъдем потърпевши от третата световна. Спрете се бе трето полови животни.

    18:46 08.07.2026

  • 23 бай Иван

    1 0 Отговор
    Абе глупако Интереса е да ни набутат във войната след Украйна. какви козове сънуваш бре? Смени хапчетата.

    19:00 08.07.2026

  • 24 Търси се Авангард на амбразурата

    0 0 Отговор
    Играта обаче е без коз

    19:03 08.07.2026

  • 25 си пън

    0 0 Отговор
    продажен мрянчо,какви козове,просто поредните идиоти да мрат за благоденствието на онез дет не си мръднаха пръста кога турците беха на гости,даже командири им пратиха

    19:04 08.07.2026

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