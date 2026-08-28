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Славчо Велков: Два от дроновете може да са имали взривно вещество и това да повлияе, и на "Евровизия"

Славчо Велков: Два от дроновете може да са имали взривно вещество и това да повлияе, и на "Евровизия"

28 Август, 2026 10:37 653 19

  • славчо велков-
  • дронове-
  • взривни устройства-
  • война-
  • евровизия

И наистина трябва все пак да се подготвим за по-лоши случаи, които са предназначени за нас. Но към момента те са резултат от войната. Да, ще идват с теченията, вълните, морето, заяви Тодор Иванджиков

Славчо Велков: Два от дроновете може да са имали взривно вещество и това да повлияе, и на "Евровизия" - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За по-малко от 24 часа поне четири дрона или части от тях бяха открити по българското крайбрежие. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на Военноморските сили. Нито един от тях не е съдържал взрив, за разлика от друг дрон, който вчера беше открит на плаж в съседна Румъния и се оказа, че съдържа експлозиви.

„Тепърва ще има още, ако войната продължава. Това е резултат от теченията и времето. Те не са предназначени за България и затова мисля, че засега са безопасни.

Миналата седмица бях на форум в Румъния, където с литищата, директор на граничната полиция, също беше обсъждана тази тема. При тях случаите са доста повече. И наистина трябва все пак да се подготвим за по-лоши случаи, които са предназначени за нас. Но към момента те са резултат от войната. Да, ще идват с теченията, вълните, морето. Няма как. Близо сме до войната, така че се случват тези неща“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

„Въпросът е вече за случая, който беше преди няколко седмици, когато дрон вече долетя до нас. Тук трябва да се подготвим. От правителството се свързаха и с мен, за да почнем да мислим наистина вече стратегически как бизнесът заедно с държавата да се подготви за най-лошото. Ще има още такива остатъци от дронове, които ще идват – части, цели. Както виждате, те са повечето разузнавателни“, посочи той.

„За два от дроновете не е доказано, че не са имали взривно вещество, тъй като те бяха взривени в морето. Те не бяха извадени на повърхността, което може да предполага и че е имало“, посочи експертът по международна сигурност Славчо Велков.

„Всички тези дронове се откриват не от някакви специализирани сили – не от Военноморските сили, не от морската гранична охрана, а се откриват от граждани, от рибари, от спасители“, заяви той.

„Имаше и два случая с взрив. Единият беше в черноморския Карабурун в Турция, пак по това време, тези дни, а другият пък се взриви в двора на полицията в Трабзон.

Така че не можем да твърдим със сигурност, че това е безопасно. Напротив, опасно е, защото ние не знаем какво съдържа. И аз бих го определил, квалифицирал като един риск, който формира заплаха за гражданската сигурност. Ако се случи непоправимото, не дай си, Боже, да загинат български или чужди граждани на летовници, това ще се отрази във всякакъв план. Включително на курортите и на туризма“, посочи Славчо Велков.

„Да не говорим, че това може да повлияе и на идеята за провеждане на "Евровизия" в нашия крайморски град.

Така че, освен че трябва да има средства, които да откриват, да наблюдават, да прихващат – както онзи дрон не беше прихванат на Кардам, – трябва да има и обучени специалисти и екипи“, допълни той.

„От тези дронове, които виждаме, ние не можем да говорим за принадлежност към страна. Но и на едните, и на другите, които наблюдаваме по плажовете, има инициали от азбука, която се използва в две страни в света – руската и украинската“, заяви експертът.

„Трябва задължително да въведем патрулиращи дронове, които да наблюдават и водите, и пространството по Черно море. Това го говоря може би от четири години.

Наистина в момента имаме правителство, което е свързано с авиацията, с военната авиация. Трябва да изберем правилните фирми. Пак апелирам да се обърне внимание на българските фирми, които са производители. Има много млади екипи и млади хора, и фирми, които стартираха и правят добри продукти. Имаме добри авиационни инженери, които произвеждат в момента и дронове, така че трябва да ги въведем в експлоатация като патрулиращи, за да наблюдават. Kогато става дума за животи, не мисля, че цената няма значение и могат да се отделят средства.“, коментира Тодор Иванджиков.

"Между 6 и 9 октомври правим дронови изложения, както всяка година. Организираме и форум, където ще можем да дискутираме с колегите от ВВС, с колегите от полицията и със специалисти. Така че каня всички, които се интересуват от тази тема, да дойдат", каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Гостите ще кацат и спят в Истанбул за 15 евро на вечер и с автобус за три часа до Бургас.А за Бургас разходите.

    10:39 28.08.2026

  • 2 Дара Бангарангова

    8 2 Отговор
    Няма страшно, Путин ми обеща чисто небе за няколко свирки

    10:40 28.08.2026

  • 3 предупреждение

    16 0 Отговор
    Двата дрона може да повлиаят и за риболова на шарани в Черно море.

    10:42 28.08.2026

  • 4 Даааа , бе

    12 3 Отговор
    Как го измъти експертно това , бе ?

    10:46 28.08.2026

  • 5 Бургазлия

    5 2 Отговор
    Поне да има полза от тия дроновем, ако ни отърват от бангараГЕЙщината. Дано!

    Коментиран от #8

    10:54 28.08.2026

  • 6 Пропаганда

    6 2 Отговор
    Поредния платен диванен експерт.

    10:55 28.08.2026

  • 7 Сила

    2 2 Отговор
    Престанете да пускате дивотиите на тоя смешник ....оставете го да си копа пипера и доматите и не давайте трибуна на на изкуфели некролози !!!

    10:57 28.08.2026

  • 8 Мислещ

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бургазлия":

    А бе градски, парите на гейовете дето ги плащат с какво са по различни от твоите ? Брой си центовете за кафе за Евровизия има кой да мисли.

    11:01 28.08.2026

  • 9 Бай Иван

    4 1 Отговор
    Моето мнение на неспециалист и неексперт е, че ползата от Бангарангата в Бургас ще е същата, като от Джирото! Ще похарчим едни пари на хаос, като част от тях ще бъдат "усвоени" от "наши" фирми, а обикновенния българин ще "духа супата"! Мисля, че голяма част от сънародниците ни напразно се ласкаят от спечелването на политическия конкурс Евровизия (който според мен не е европейски, защото в него участват и държави не само от Европа, каквато е Израел и заради която редица държави от Европа ще бойкотират конкурса в Бургас). Проумейте го най-сетне, че няма никакво значение, колко е кадърен изпълнителя, композитра и текста на песента, защото това е ПОЛИТИЧЕСКИ конкурс. Конкурса го спечелиха Б. Борисов, Чалгарите, БСП-Фритюрници и отчасти ПростоКировците и Дебилите Български, които плюха на Конституцията и демокрацията и въпреки тях ни вкараха (както се изрази банкянския търбух) в еврозоната! Заради това българския представител спечели този политически конкурс, точно, както украинската певица спечели конкурса през 2022 г.

    11:04 28.08.2026

  • 10 Славчо Хибрида

    1 0 Отговор
    Е новата звезда на хибридната война. След като иранците през англичаните се изгъбаркаха с нас и умниците от ППДБ развяха хибридния флаг, сега някакви нови персони почват да обикалят медиите за да не се излагат Мирчев, Кирчо, Кокорчо, Наско GPSа и Кольо Сапуня. Няма да е за дълго обаче, жълтопаветниците няма да изтраят дълго. Те са за това - да се показват и да говорят умно глупости.

    11:11 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чебурашка

    1 0 Отговор
    Прав е Славчо. Ами ако някой дрон вземе да думне някой евро п-л ще стане голяма банга-ранга.

    11:27 28.08.2026

  • 15 Слава Україні

    0 0 Отговор
    Само един дрон да думне и фашиския коптор ще се разпадне.

    11:32 28.08.2026

  • 16 Долу ЕС

    0 0 Отговор
    и украинската и иранската война я започнаха краварите, обаче само на скапаната европа се отразава, те затова и ги почват винаги на 10000 км от тях

    11:32 28.08.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Може би са искали да убият късокраката Дара.
    🦧👰😪👰🦧

    11:32 28.08.2026

  • 18 Дай ! ----

    0 0 Отговор
    Боже !

    11:33 28.08.2026

  • 19 Смър на еврастите атлантиди

    1 0 Отговор
    След като ни излекува от ковид сегаПутин ще ни спаси и от педервизия

    11:33 28.08.2026

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