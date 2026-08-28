Славчо Велков: Два от дроновете може да са имали взривно вещество и това да повлияе, и на "Евровизия"

За по-малко от 24 часа поне четири дрона или части от тях бяха открити по българското крайбрежие. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на Военноморските сили. Нито един от тях не е съдържал взрив, за разлика от друг дрон, който вчера беше открит на плаж в съседна Румъния и се оказа, че съдържа експлозиви.

„Тепърва ще има още, ако войната продължава. Това е резултат от теченията и времето. Те не са предназначени за България и затова мисля, че засега са безопасни.

Миналата седмица бях на форум в Румъния, където с литищата, директор на граничната полиция, също беше обсъждана тази тема. При тях случаите са доста повече. И наистина трябва все пак да се подготвим за по-лоши случаи, които са предназначени за нас. Но към момента те са резултат от войната. Да, ще идват с теченията, вълните, морето. Няма как. Близо сме до войната, така че се случват тези неща“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

„Въпросът е вече за случая, който беше преди няколко седмици, когато дрон вече долетя до нас. Тук трябва да се подготвим. От правителството се свързаха и с мен, за да почнем да мислим наистина вече стратегически как бизнесът заедно с държавата да се подготви за най-лошото. Ще има още такива остатъци от дронове, които ще идват – части, цели. Както виждате, те са повечето разузнавателни“, посочи той.

„За два от дроновете не е доказано, че не са имали взривно вещество, тъй като те бяха взривени в морето. Те не бяха извадени на повърхността, което може да предполага и че е имало“, посочи експертът по международна сигурност Славчо Велков.

„Всички тези дронове се откриват не от някакви специализирани сили – не от Военноморските сили, не от морската гранична охрана, а се откриват от граждани, от рибари, от спасители“, заяви той.

„Имаше и два случая с взрив. Единият беше в черноморския Карабурун в Турция, пак по това време, тези дни, а другият пък се взриви в двора на полицията в Трабзон.

Така че не можем да твърдим със сигурност, че това е безопасно. Напротив, опасно е, защото ние не знаем какво съдържа. И аз бих го определил, квалифицирал като един риск, който формира заплаха за гражданската сигурност. Ако се случи непоправимото, не дай си, Боже, да загинат български или чужди граждани на летовници, това ще се отрази във всякакъв план. Включително на курортите и на туризма“, посочи Славчо Велков.

„Да не говорим, че това може да повлияе и на идеята за провеждане на "Евровизия" в нашия крайморски град.

Така че, освен че трябва да има средства, които да откриват, да наблюдават, да прихващат – както онзи дрон не беше прихванат на Кардам, – трябва да има и обучени специалисти и екипи“, допълни той.

„От тези дронове, които виждаме, ние не можем да говорим за принадлежност към страна. Но и на едните, и на другите, които наблюдаваме по плажовете, има инициали от азбука, която се използва в две страни в света – руската и украинската“, заяви експертът.

„Трябва задължително да въведем патрулиращи дронове, които да наблюдават и водите, и пространството по Черно море. Това го говоря може би от четири години.

Наистина в момента имаме правителство, което е свързано с авиацията, с военната авиация. Трябва да изберем правилните фирми. Пак апелирам да се обърне внимание на българските фирми, които са производители. Има много млади екипи и млади хора, и фирми, които стартираха и правят добри продукти. Имаме добри авиационни инженери, които произвеждат в момента и дронове, така че трябва да ги въведем в експлоатация като патрулиращи, за да наблюдават. Kогато става дума за животи, не мисля, че цената няма значение и могат да се отделят средства.“, коментира Тодор Иванджиков.

"Между 6 и 9 октомври правим дронови изложения, както всяка година. Организираме и форум, където ще можем да дискутираме с колегите от ВВС, с колегите от полицията и със специалисти. Така че каня всички, които се интересуват от тази тема, да дойдат", каза още той.