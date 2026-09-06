С два пожара се борят в Габрово

Два пожара се разразиха днес в Габрово – в квартал "Горни Бакойци" на областния град и в регионалното депо за отпадъци.
Пожарът в "Горни Бакойци" е овладян към 20:00 часа, преди да достигне къщите. Огънят е обхванал гора и тревни площи. Няма засегнати местни жители и постройки.
На място огнеборците потушават тлеещи огнища. За овладяването на пламъците помогнаха и доброволци от формирование "Янтра" към Общината.
На място бяха и служители на енергодружеството, тъй като пламъците застрашаваха електропреносната мрежа.
Преди обед пламна и регионалното депо за отпадъци в Габрово.
Строителни фирми са осигурили тежка техника, на депото за отпадъци край Габрово са закарани и допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци.
За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие "Благоустрояване".
По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на Пожарната да дежурят и през нощта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 интересно
21:12 06.09.2026
3 От Любов !
Пожарите !
21:25 06.09.2026