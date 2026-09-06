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С два пожара се борят в Габрово

С два пожара се борят в Габрово

6 Септември, 2026 20:55 641 3

  • пожари-
  • габрово

Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на Пожарната да дежурят и през нощта

С два пожара се борят в Габрово - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два пожара се разразиха днес в Габрово – в квартал "Горни Бакойци" на областния град и в регионалното депо за отпадъци.

Пожарът в "Горни Бакойци" е овладян към 20:00 часа, преди да достигне къщите. Огънят е обхванал гора и тревни площи. Няма засегнати местни жители и постройки.

На място огнеборците потушават тлеещи огнища. За овладяването на пламъците помогнаха и доброволци от формирование "Янтра" към Общината.

На място бяха и служители на енергодружеството, тъй като пламъците застрашаваха електропреносната мрежа.

Преди обед пламна и регионалното депо за отпадъци в Габрово.

Строителни фирми са осигурили тежка техника, на депото за отпадъци край Габрово са закарани и допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци.

За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие "Благоустрояване".

По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на Пожарната да дежурят и през нощта.


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 интересно

    3 2 Отговор
    два умишлени пожара в един град и ден....... кой ли е поръчителя ?

    21:12 06.09.2026

  • 3 От Любов !

    2 2 Отговор
    Към !

    Пожарите !

    21:25 06.09.2026

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