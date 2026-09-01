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13-годишно момче запали цигара, накладе огън и причини два пожара край Тополовград

13-годишно момче запали цигара, накладе огън и причини два пожара край Тополовград

1 Септември, 2026 14:11 437 6

  • дете-
  • пожари-
  • тополвград

Това е вторият подобен случай в района с 13-годишно дете в рамките на дни. Друго момче на същата възраст беше установено като причинител на пожара от 23 август

13-годишно момче запали цигара, накладе огън и причини два пожара край Тополовград - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13-годишно момче е причинило два пожара в Тополовград, предава БТА. Случаите са от 30 август, а детето е направило самопризнания в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая.

По време на разговора момчето признало, че е изхвърлило запалена цигара в местността Зиберова чешма край село Орешник. Огънят е обхванал 120 декара сухи треви и храсти, като за потушаването му са били изпратени четири екипа огнеборци.

По-рано същия ден детето е палило огън в местността Курията край Тополовград, за да си опече месо. Унищожен е един декар иглолистна гора и 300 квадратни метра сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност.

Това е вторият подобен случай в района с 13-годишно дете в рамките на дни. Друго момче на същата възраст беше установено като причинител на пожара от 23 август, който обхвана около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Криво поле и Корен в община Хасково.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Първо се раждаш пироман, а после ставаш пушач.

    14:12 01.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 5 Отговор
    Първо се раждаш русофил, а после ставаш на кайма.

    14:14 01.09.2026

  • 3 Някой

    5 0 Отговор
    Това което се спада от присъди на непълнолетни, да се взима процент и излежава от техните родители или отглеждащи.

    14:17 01.09.2026

  • 4 лют пипер

    2 0 Отговор
    Самоплющациповрата и родителите му да платят щетите!

    14:21 01.09.2026

  • 5 Доротея

    4 0 Отговор
    Младежта там явно е меко казано - изтървана! Какви са тези обяснения - запалило фас, щяло да си пече месо!? Пали нарочно! Вроден вредител и идиот!

    14:24 01.09.2026

  • 6 Цвете

    5 0 Отговор
    ИМА НАЧИН ДА БЪДЕ НАКАЗАН НЕПЪЛНОЛЕТНИЯТ ,КАТО РОДИТЕЛИТЕ МУ ПЛАТЯТ ВСИЧКО.ЩЕ ПОСЛУЖИ, КАТО МИНИ ОБИЧКА НА ВСИЧКИ ПУШАЧИ ДО 13, ИЛИ 15 ГОДИШНИ ДА ЗНАЯТ, КАКВО ГИ ЧАКА АКО СЕ СЛУЧИ ПОЖАР.

    14:25 01.09.2026

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