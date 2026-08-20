СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“

Столичният общински съвет се събира днес на извънредно заседание. На него ще бъдат разгледани три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Йовелина Тихова.

Това съобщи БНТ.

Два от докладите са свързани с приетите подробни устройствени планове за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“.

Според областния управител в новите планове липсва екологична оценка, а освен това се нарушава и планът за управление на Природен парк „Витоша“, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на съществуващи.

Общинските съветници ще разгледат и доклада за ледената пързалка в Княжевската градина.