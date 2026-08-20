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СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“

СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“

20 Август, 2026 07:24 754 12

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  • копито

Общинските съветници ще разгледат и доклада за ледената пързалка в Княжевската градина

СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет се събира днес на извънредно заседание. На него ще бъдат разгледани три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Йовелина Тихова.

Това съобщи БНТ.

Два от докладите са свързани с приетите подробни устройствени планове за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“.

Според областния управител в новите планове липсва екологична оценка, а освен това се нарушава и планът за управление на Природен парк „Витоша“, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на съществуващи.

Общинските съветници ще разгледат и доклада за ледената пързалка в Княжевската градина.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    12 0 Отговор
    Гадовете от НПО тата по всячески начин саботират всичко,разбира се за това им се плаща.

    07:30 20.08.2026

  • 2 в кратце

    4 0 Отговор
    Доматеният СОС ЩЕ решава отново за лифта към „Алеко“ полеко, и за въжената линия „Княжево – Копитото“.

    07:32 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Селските От София

    8 0 Отговор
    Докато се туткат, ще дойде някоя китайска фирма с летящи таксита и после ще трябва да я забраняват като Юбер.

    Коментиран от #5

    07:36 20.08.2026

  • 5 Никой

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Селските От София":

    Не се тутка, но както е казал колегата преди мен, цялата държава е разядена от заразата на разни НПО, които единствено рекетират! Те за това са създадени, за да пречат, ако не плащаш!

    07:40 20.08.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор
    ВИТОША я има, лифтове нема
    Китай и Русия ша строят ПРЕЗ ГРАНИЧЕН ЛИФТ.

    Коментиран от #9

    07:41 20.08.2026

  • 7 Егати жалката картина

    7 0 Отговор
    Три-четири лифта не можем да направим и поддържаме в София, с което доказваме, че сме закостеняли мързеливци и неможачи. Дай ни магазини и бизнес сгради да строим. Кой ще работи в тях, след една-две години, когато ИИ ще навлезе масово не е ясно.

    07:41 20.08.2026

  • 8 Минаващ

    8 1 Отговор
    Екологична оценка нямало...А екологична оценка за замърсяване от колите, които се качват на Витоша, поради липсата на лифт, има ли?

    07:47 20.08.2026

  • 9 Лифт до Еверест

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ами не точно, но има жп линия и контейнерите могат да стигнат до Европа за няколко дни. Това е една от причините за "войната в Украйна", морският транспорт ще стане твърде скъп, бавен и неефективен.

    07:50 20.08.2026

  • 10 Васко ДС-то

    1 1 Отговор
    Оставка на Васко некадърника

    08:24 20.08.2026

  • 11 Те тия грил рак и щука

    1 0 Отговор
    Докато решат и ще им мине заплатата сладката

    08:33 20.08.2026

  • 12 Госあ

    0 0 Отговор
    Правителството трябва по някакъв начин да прескочи петроханци в сос и да направи планината до столицата достъпна!!! Това включае и рационални и екосъобразни действия, които да не направят билетите и картите като у Аспен! С на бай цеко щенията

    09:07 20.08.2026

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