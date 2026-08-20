СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“

Столичният общински съвет се събира днес на извънредно заседание. На него ще бъдат разгледани три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Йовелина Тихова.
Това съобщи БНТ.
Два от докладите са свързани с приетите подробни устройствени планове за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“.
Според областния управител в новите планове липсва екологична оценка, а освен това се нарушава и планът за управление на Природен парк „Витоша“, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на съществуващи.
Общинските съветници ще разгледат и доклада за ледената пързалка в Княжевската градина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
07:30 20.08.2026
2 в кратце
07:32 20.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Селските От София
Коментиран от #5
07:36 20.08.2026
5 Никой
До коментар #4 от "Селските От София":Не се тутка, но както е казал колегата преди мен, цялата държава е разядена от заразата на разни НПО, които единствено рекетират! Те за това са създадени, за да пречат, ако не плащаш!
07:40 20.08.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
Китай и Русия ша строят ПРЕЗ ГРАНИЧЕН ЛИФТ.
Коментиран от #9
07:41 20.08.2026
7 Егати жалката картина
07:41 20.08.2026
8 Минаващ
07:47 20.08.2026
9 Лифт до Еверест
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ами не точно, но има жп линия и контейнерите могат да стигнат до Европа за няколко дни. Това е една от причините за "войната в Украйна", морският транспорт ще стане твърде скъп, бавен и неефективен.
07:50 20.08.2026
10 Васко ДС-то
08:24 20.08.2026
11 Те тия грил рак и щука
08:33 20.08.2026
12 Госあ
09:07 20.08.2026