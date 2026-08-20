Проф. Константинов: Машините са потенциален риск за изборния процес

Надеждността на машинното гласуване и подготовката на Централната избирателна комисия (ЦИК) са сред основните въпроси преди предстоящите президентски избори. Според експерти водещата роля в подготовката е на ЦИК, докато Министерският съвет отговаря основно за организационно-техническото обезпечаване на вота.

Сред ключовите задачи пред ЦИК е да бъде осигурено техническото обслужване и профилиране на машините за гласуване. Гаранцията на устройствата е изтекла, което не означава, че те не могат да работят, но при повреда ремонтът вече не е гарантиран от производителя.

Проф. Михаил Константинов заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ, че машините са потенциален риск за изборния процес, тъй като повреда на едно устройство може да засегне гласуването в цяла секция. Той припомни, че на последните избори над 100 машини са излезли от строя.

Цветелина Печена от Обществения съвет към ЦИК заяви пред БНТ, че трябва да бъде създадена експертна група, която да установи причините за проблема. Според Пенева е важно да бъдат анализирани конкретните секции, в които при предишни избори са регистрирани дефектно отпечатани разписки.

Експертите поставят акцент и върху проблема с недобре отпечатаните машинни бюлетини. Все още няма категоричен отговор дали причината е в хартията, софтуерните настройки или принтерите на устройствата.

Проф. Константинов критикува и практиката Изборният кодекс да се променя непосредствено преди избори.