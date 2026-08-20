Проф. Константинов: Машините са потенциален риск за изборния процес

Надеждността на машинното гласуване и подготовката на Централната избирателна комисия (ЦИК) са сред основните въпроси преди предстоящите президентски избори. Според експерти водещата роля в подготовката е на ЦИК, докато Министерският съвет отговаря основно за организационно-техническото обезпечаване на вота.
Сред ключовите задачи пред ЦИК е да бъде осигурено техническото обслужване и профилиране на машините за гласуване. Гаранцията на устройствата е изтекла, което не означава, че те не могат да работят, но при повреда ремонтът вече не е гарантиран от производителя.
Проф. Михаил Константинов заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ, че машините са потенциален риск за изборния процес, тъй като повреда на едно устройство може да засегне гласуването в цяла секция. Той припомни, че на последните избори над 100 машини са излезли от строя.
Цветелина Печена от Обществения съвет към ЦИК заяви пред БНТ, че трябва да бъде създадена експертна група, която да установи причините за проблема. Според Пенева е важно да бъдат анализирани конкретните секции, в които при предишни избори са регистрирани дефектно отпечатани разписки.
Експертите поставят акцент и върху проблема с недобре отпечатаните машинни бюлетини. Все още няма категоричен отговор дали причината е в хартията, софтуерните настройки или принтерите на устройствата.
Проф. Константинов критикува и практиката Изборният кодекс да се променя непосредствено преди избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя е вреден
10:19 20.08.2026
2 Няма
Коментиран от #6
10:20 20.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #12
10:23 20.08.2026
5 пешо
Коментиран от #15
10:23 20.08.2026
6 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "Няма":Първо върши 18 години и след това обяснявай.
Коментиран от #9
10:24 20.08.2026
7 Анонимен
10:25 20.08.2026
8 Што
10:25 20.08.2026
9 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":върши = навърши
Коментиран от #25
10:25 20.08.2026
10 Бегай
Коментиран от #18
10:26 20.08.2026
11 Минчо
Коментиран от #14
10:27 20.08.2026
12 Анонимен
До коментар #4 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":В Германия са забранени от конституционният съд И никъде в европейските държави Не е забранена хартията Никъде не са наложени измамните мадуровки А цитираните държави от теб са от третият свят
Коментиран от #28
10:27 20.08.2026
13 Пожизнен Изчислител
Коментиран от #21
10:27 20.08.2026
14 Анонимен
До коментар #11 от "Минчо":Минчо а ти защо не спреш да си пишеш измислиците хахахаха
10:28 20.08.2026
15 Анонимен
До коментар #5 от "пешо":Пешо че по големи тикви от малоумниците голтаци няма
10:29 20.08.2026
16 Въпрос
Коментиран от #24
10:29 20.08.2026
17 Даа
Коментиран от #20, #22
10:30 20.08.2026
18 Анонимен
До коментар #10 от "Бегай":10 хахаха нито си хората нито си никой Единственото което се разбра със сигурност е че са ИЗМАМНИ а иначе как ще назначат Йотова Счупени мадуровки
10:30 20.08.2026
19 1488
при гюров имаше радикални будисти
при румен има руски нацисти
общото при тях е че и тримата крадяха и предаваха бг интереси
10:30 20.08.2026
20 Анонимен
До коментар #17 от "Даа":17 а ти дали си грамотен и защо насаждаш разделение между българите умишлено и защо лъжеш питам аз като е доказано че точно тези са измамни и манипулирани машини Не желая диктат на счупените мадуровки оставка
10:33 20.08.2026
21 Анонимен
До коментар #13 от "Пожизнен Изчислител":А остава само измамата с мадуровките нали хахаха за такива малоумници които собственият си живот не могат да управляват
10:35 20.08.2026
22 Ама
До коментар #17 от "Даа":Неграмотници сте ти, и подобните ти "модерни"!!! Само вие едно книжниците не сте се информирали, че Мадуровките са забранени във вашия демократични държави, и се ползват само от наркосите!!!
10:35 20.08.2026
23 Дернев
Коментиран от #26
10:36 20.08.2026
24 Анонимен
До коментар #16 от "Въпрос":А радевите служебници сигурно са младоци ли хахахахаха лежаха 10 години в президенството ха хахаха
10:36 20.08.2026
25 Кажи
До коментар #9 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":Бе, илитерат, в коя точно държава се гласува само с машини?
Поименно кажи!
10:37 20.08.2026
26 Анонимен
До коментар #23 от "Дернев":Хахаха има РЕГРЕС със измамните счупени мадуровки и със наложената ми забрана на хартията
10:37 20.08.2026
27 Надраскани хартиени протоколи
А машините при повреда в деня на избори или се заменят !
Или се минава на хартия !
НЕ се ремонтират с гаранция или без
10:39 20.08.2026
28 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ
До коментар #12 от "Анонимен":Пиши на Smartmatic да си коригират информацията в сайта. Според него оцветените в синьо страни и области използват техни машини за гласуване.
Коментиран от #31
10:40 20.08.2026
29 Марис
10:48 20.08.2026
30 78291
10:56 20.08.2026
31 Анонимен
До коментар #28 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":28 оцветяване колкото искаш и разпространявай лъжите си за малоумниците голтаци Мадуро е арестуван за измамите Защо това не пишеш хахаха А и най важното НЕ НА ЗАБРАНИТЕ Не на диктатурата Със забрани няма да е дълго 28 колкото и пишещи лъжци да има 2026 Г
11:02 20.08.2026