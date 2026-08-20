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Проф. Константинов: Машините са потенциален риск за изборния процес

Проф. Константинов: Машините са потенциален риск за изборния процес

20 Август, 2026 10:16 513 31

  • проф. михаил константинов-
  • машини-
  • гласуване-
  • избори

Гаранцията на устройствата е изтекла, което не означава, че те не могат да работят, но при повреда ремонтът вече не е гарантиран от производителя

Проф. Константинов: Машините са потенциален риск за изборния процес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надеждността на машинното гласуване и подготовката на Централната избирателна комисия (ЦИК) са сред основните въпроси преди предстоящите президентски избори. Според експерти водещата роля в подготовката е на ЦИК, докато Министерският съвет отговаря основно за организационно-техническото обезпечаване на вота.

Сред ключовите задачи пред ЦИК е да бъде осигурено техническото обслужване и профилиране на машините за гласуване. Гаранцията на устройствата е изтекла, което не означава, че те не могат да работят, но при повреда ремонтът вече не е гарантиран от производителя.

Проф. Михаил Константинов заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ, че машините са потенциален риск за изборния процес, тъй като повреда на едно устройство може да засегне гласуването в цяла секция. Той припомни, че на последните избори над 100 машини са излезли от строя.

Цветелина Печена от Обществения съвет към ЦИК заяви пред БНТ, че трябва да бъде създадена експертна група, която да установи причините за проблема. Според Пенева е важно да бъдат анализирани конкретните секции, в които при предишни избори са регистрирани дефектно отпечатани разписки.

Експертите поставят акцент и върху проблема с недобре отпечатаните машинни бюлетини. Все още няма категоричен отговор дали причината е в хартията, софтуерните настройки или принтерите на устройствата.

Проф. Константинов критикува и практиката Изборният кодекс да се променя непосредствено преди избори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е вреден

    22 4 Отговор
    за цяла България

    10:19 20.08.2026

  • 2 Няма

    9 13 Отговор
    Да гласувам с машини, и толкова!

    Коментиран от #6

    10:20 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ

    15 3 Отговор
    "машините са потенциален риск за изборния процес", но независимо от това с машини на Smartmatic в Европа гласуват в: Армения, Грузия, Естония, Норвегия, Германия, Белгия Великобритания, Босна и Херцеговина, Италия. Риск има дори когато комисията не може да брои или попълва протокола както е удобно.

    Коментиран от #12

    10:23 20.08.2026

  • 5 пешо

    14 3 Отговор
    така ли ти каза тиквата

    Коментиран от #15

    10:23 20.08.2026

  • 6 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    Първо върши 18 години и след това обяснявай.

    Коментиран от #9

    10:24 20.08.2026

  • 7 Анонимен

    2 11 Отговор
    Не желая счупени мадуровки забранени в цяла Европа Не желая насила да ми отнемат правото да гласувам с хартия Не желая измамните машини доказано че се манипулират доказано е А тук регресията с диктат ни ги налага Оставете хартията Не на мадуровките Оставка на цялата регресия

    10:25 20.08.2026

  • 8 Што

    13 1 Отговор
    Що бре, професоре? Щото Боеко няма как да крадне гласове ли?

    10:25 20.08.2026

  • 9 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":

    върши = навърши

    Коментиран от #25

    10:25 20.08.2026

  • 10 Бегай

    15 1 Отговор
    Хората разбраха че машините са по-сигурни и по-лесни. Не се опитвай да върнеш времето назад.

    Коментиран от #18

    10:26 20.08.2026

  • 11 Минчо

    9 2 Отговор
    Има потенциален риск хората да спрат да гледат телевизия заради подобни всезнайковци. А спрете го вече тоя.

    Коментиран от #14

    10:27 20.08.2026

  • 12 Анонимен

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":

    В Германия са забранени от конституционният съд И никъде в европейските държави Не е забранена хартията Никъде не са наложени измамните мадуровки А цитираните държави от теб са от третият свят

    Коментиран от #28

    10:27 20.08.2026

  • 13 Пожизнен Изчислител

    8 2 Отговор
    Манипулацията с бУлетините секна нещо, а?

    Коментиран от #21

    10:27 20.08.2026

  • 14 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Минчо":

    Минчо а ти защо не спреш да си пишеш измислиците хахахаха

    10:28 20.08.2026

  • 15 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Пешо че по големи тикви от малоумниците голтаци няма

    10:29 20.08.2026

  • 16 Въпрос

    5 2 Отговор
    Такива феодални старчета защо продължават да ги канят за мнение!За по-сигурно защо не върнат гласуването с боб и царевица?

    Коментиран от #24

    10:29 20.08.2026

  • 17 Даа

    7 2 Отговор
    Машините са ужаст за неграмотните, полуграмотните , ГЕРБ- ДПС и Мишо Константинов !!!

    Коментиран от #20, #22

    10:30 20.08.2026

  • 18 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бегай":

    10 хахаха нито си хората нито си никой Единственото което се разбра със сигурност е че са ИЗМАМНИ а иначе как ще назначат Йотова Счупени мадуровки

    10:30 20.08.2026

  • 19 1488

    3 0 Отговор
    при железко имаше шуменски пантери
    при гюров имаше радикални будисти
    при румен има руски нацисти

    общото при тях е че и тримата крадяха и предаваха бг интереси

    10:30 20.08.2026

  • 20 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Даа":

    17 а ти дали си грамотен и защо насаждаш разделение между българите умишлено и защо лъжеш питам аз като е доказано че точно тези са измамни и манипулирани машини Не желая диктат на счупените мадуровки оставка

    10:33 20.08.2026

  • 21 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пожизнен Изчислител":

    А остава само измамата с мадуровките нали хахаха за такива малоумници които собственият си живот не могат да управляват

    10:35 20.08.2026

  • 22 Ама

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Даа":

    Неграмотници сте ти, и подобните ти "модерни"!!! Само вие едно книжниците не сте се информирали, че Мадуровките са забранени във вашия демократични държави, и се ползват само от наркосите!!!

    10:35 20.08.2026

  • 23 Дернев

    3 1 Отговор
    Колкото повече се меси този човек в изборите,толкова по-сигурно е че няма и няма и да има никакъв прогрес.

    Коментиран от #26

    10:36 20.08.2026

  • 24 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    А радевите служебници сигурно са младоци ли хахахахаха лежаха 10 години в президенството ха хахаха

    10:36 20.08.2026

  • 25 Кажи

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":

    Бе, илитерат, в коя точно държава се гласува само с машини?
    Поименно кажи!

    10:37 20.08.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дернев":

    Хахаха има РЕГРЕС със измамните счупени мадуровки и със наложената ми забрана на хартията

    10:37 20.08.2026

  • 27 Надраскани хартиени протоколи

    5 1 Отговор
    Искате си надрасканите протоколи на хартия които са манипулирани ,а камерите са УЖ неволно заслонени от широки гърбове(лично видяно и може да се види от всеки в интернет) !
    А машините при повреда в деня на избори или се заменят !
    Или се минава на хартия !
    НЕ се ремонтират с гаранция или без

    10:39 20.08.2026

  • 28 СВО 1 638 дни РЕЗИЛ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Пиши на Smartmatic да си коригират информацията в сайта. Според него оцветените в синьо страни и области използват техни машини за гласуване.

    Коментиран от #31

    10:40 20.08.2026

  • 29 Марис

    1 1 Отговор
    Машините са потенциален риск за ГЕРБ и ДПС и ти го знаеш отлично чичо Мишо !!!

    10:48 20.08.2026

  • 30 78291

    2 1 Отговор
    Спрете да давате мнение на тоя пенсионер, живеещ в 60 те години,никой не му иска мнение

    10:56 20.08.2026

  • 31 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "СВО 1 638 дни РЕЗИЛ":

    28 оцветяване колкото искаш и разпространявай лъжите си за малоумниците голтаци Мадуро е арестуван за измамите Защо това не пишеш хахаха А и най важното НЕ НА ЗАБРАНИТЕ Не на диктатурата Със забрани няма да е дълго 28 колкото и пишещи лъжци да има 2026 Г

    11:02 20.08.2026

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