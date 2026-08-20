Мъж е с опасност за живота, скочи от движещ се трактор

68-годишен мъж е с опасност за живота след инцидент с трактор в бургаското село Драганово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Катастрофата е станала около 11,06 часа на 19 август на черен път в района на улица „Трета“. Мъжът управлявал нерегистриран колесен трактор „ЮМЗ“, който излязъл от пътя и се преобърнал в дере.
Преди машината да падне, водачът скочил от кабината в движение. При падането на земята обаче получил тежки травми.
68-годишният мъж е транспортиран в болница „Сърце и мозък“, където е настанен за лечение с множество фрактури на таза и други сериозни наранявания. Състоянието му е тежко и има опасност за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Несъобразена скорост
10:36 20.08.2026
2 Хорейшо
Коментиран от #4
10:41 20.08.2026
3 Един шофьор
10:45 20.08.2026
4 Гларус
До коментар #2 от "Хорейшо":В местните медии като пише нещо за
" Сърце и мозък" коментарите са заключени.
Ще се сети ли някой ЗАЩО
10:46 20.08.2026
5 трактора развива 40 км и е кат малко
10:46 20.08.2026
6 Ул Трета
10:51 20.08.2026
7 Не Всичко !
Работа !
10:58 20.08.2026