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Мъж е с опасност за живота, скочи от движещ се трактор

Мъж е с опасност за живота, скочи от движещ се трактор

20 Август, 2026 10:28 901 7

  • трактор-
  • сърце и мозък-
  • драганово

При падането на земята обаче получил тежки травми

Мъж е с опасност за живота, скочи от движещ се трактор - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

68-годишен мъж е с опасност за живота след инцидент с трактор в бургаското село Драганово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала около 11,06 часа на 19 август на черен път в района на улица „Трета“. Мъжът управлявал нерегистриран колесен трактор „ЮМЗ“, който излязъл от пътя и се преобърнал в дере.

Преди машината да падне, водачът скочил от кабината в движение. При падането на земята обаче получил тежки травми.

68-годишният мъж е транспортиран в болница „Сърце и мозък“, където е настанен за лечение с множество фрактури на таза и други сериозни наранявания. Състоянието му е тежко и има опасност за живота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Несъобразена скорост

    5 0 Отговор
    И с тракторите започнаха да дрифтят вече.

    10:36 20.08.2026

  • 2 Хорейшо

    5 0 Отговор
    Тия са набори.... трактора и тракториста.

    Коментиран от #4

    10:41 20.08.2026

  • 3 Един шофьор

    4 0 Отговор
    А на колко ракии е бил тракториста?

    10:45 20.08.2026

  • 4 Гларус

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хорейшо":

    В местните медии като пише нещо за
    " Сърце и мозък" коментарите са заключени.
    Ще се сети ли някой ЗАЩО

    10:46 20.08.2026

  • 5 трактора развива 40 км и е кат малко

    3 1 Отговор
    камьонче . явно шофера се е уплашил . и се е хвърлил на шосето . каскадата ни учи да се извъртим обратно на посоката на движение . с събрани ръце и крака . изтъркалването със стегнати мускули по въжмозност на по меко носи леки ужулвания . но обикновено тракториста е с тяло на запуснал се и надебелял чичак . да не кара трактор .

    10:46 20.08.2026

  • 6 Ул Трета

    2 0 Отговор
    Инцидентът е станал на земен път в самото село Драганово

    10:51 20.08.2026

  • 7 Не Всичко !

    1 1 Отговор
    Е Всекиму !

    Работа !

    10:58 20.08.2026

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