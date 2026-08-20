ЦИК предаде 37 лица на прокурор, защото са гласували повече от един път

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изпрати писма до 15 районни прокуратури в страната във връзка с 37 лица, за които има данни, че са гласували повече от един път на последните парламентарни избори - на 19 април 2026 г. Това реши Комисията на днешното си заседание. Вносител на доклада е заместник-председателят на Комисията Исмаил Осман. Писма ще бъдат изпратени и на 37-те граждани, предаде БТА.

Сигнализираните районни прокуратури са в Монтана, Враца, Варна, Стара Загора, София-град, Шумен, Добрич, Русе, Кърджали, Бургас, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Велико Търново.

Осман обясни, че са установени настоящите и постоянните адреси на 37-те лица. По думите му, на 24 юни 2026 г. за сведение в ЦИК е получено писмо от Главна дирекция “Гражданска администрация и административно обслужване” по темата. Казусът е обсъден отново на заседание на Комисията на 29 юни.



Председателят на ЦИК Георги Хорозов съобщи, че министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев е приел поканата за среща на 27 август, която вчера ЦИК отправи към него за обсъждане на предстоящите на 25 октомври 2026 г. президентски избори. С решение на Министерския съвет Василев е определен за координатор при провеждането на изборите.