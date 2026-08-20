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ЦИК предаде 37 лица на прокурор, защото са гласували повече от един път

ЦИК предаде 37 лица на прокурор, защото са гласували повече от един път

20 Август, 2026 14:11 904 9

  • цик-
  • прокурор-
  • гласуване

Сигнализираните районни прокуратури са в Монтана, Враца, Варна, Стара Загора, София-град, Шумен, Добрич, Русе, Кърджали, Бургас, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Велико Търново

ЦИК предаде 37 лица на прокурор, защото са гласували повече от един път - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изпрати писма до 15 районни прокуратури в страната във връзка с 37 лица, за които има данни, че са гласували повече от един път на последните парламентарни избори - на 19 април 2026 г. Това реши Комисията на днешното си заседание. Вносител на доклада е заместник-председателят на Комисията Исмаил Осман. Писма ще бъдат изпратени и на 37-те граждани, предаде БТА.

Сигнализираните районни прокуратури са в Монтана, Враца, Варна, Стара Загора, София-град, Шумен, Добрич, Русе, Кърджали, Бургас, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Велико Търново.

Осман обясни, че са установени настоящите и постоянните адреси на 37-те лица. По думите му, на 24 юни 2026 г. за сведение в ЦИК е получено писмо от Главна дирекция “Гражданска администрация и административно обслужване” по темата. Казусът е обсъден отново на заседание на Комисията на 29 юни.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов съобщи, че министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев е приел поканата за среща на 27 август, която вчера ЦИК отправи към него за обсъждане на предстоящите на 25 октомври 2026 г. президентски избори. С решение на Министерския съвет Василев е определен за координатор при провеждането на изборите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    2 1 Отговор
    Абе оставете хората на мира,това е нормален изборен процес в България

    14:13 20.08.2026

  • 2 оня с коня

    1 1 Отговор
    НЯМА ЗАКОН по който да бъдат привлечени към наказ. Отговорност въпросните лица гласували нееднократно,Членовете на Избирателните комисии обаче които са ми ДАЛИ ПОДОБНА ВЪЗМОЖНОСТ следва да си понесат наказанието,включително и връщане на Възнаграждението си.

    14:28 20.08.2026

  • 3 Горски

    3 0 Отговор
    А неграмотното турско население на ахмед доган, агент сава, дето гласуват по два пъти тях кога ще ги дадете на прокурор?

    14:29 20.08.2026

  • 4 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Машините имат бъг или някой е гласувал от тяхно име.

    14:48 20.08.2026

  • 5 Пловдив

    0 0 Отговор
    Десетки хиляди са гласували повече от веднъж. Звам го със сигурност.

    14:59 20.08.2026

  • 6 Сериозна

    1 1 Отговор
    работа отхвърлили ! Цели 37 !

    15:16 20.08.2026

  • 7 А защо не казват

    0 1 Отговор
    за коя партия са гласували.Или то се подразбира?

    15:32 20.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да бе да ама не

    0 1 Отговор
    добре е когато си се нагрухтел , гниетене и срание.

    16:10 20.08.2026

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