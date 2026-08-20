Радев разговаря с Марк Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във връзка с публикуваната статия на "Файненшъл Таймс" в сряда. В нея изданието беше написало, че Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Като потенциална цел се споменава и България. Властите у нас обаче отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната.
Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия, припомни Рюте.
В статията се споменава страната ни и заради американските военни самолети, които се намират във военна база „Безмер”. Те са два, но през последните седмици властта на няколко пъти заяви, че единственото, което те изпълняват, са учения и страната ни по никакъв начин не участва в конфликта между САЩ и Иран.
Според двама неназовани източници, близки до иранския режим, на които се позовава британският всекидневник „Файнешъл Таймс”, е възможно Иран да нанесе удари по американски бази в Европа като отговор при евентуална нова ескалация.
Последва отговор от българските институции. Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира, че не се води от статии във вестници, а от документи, които получава в нашите служби. След разпространената информация последва реакция и от НАТО. В отговор до „Ройтерс” от Алианса заявяват, че са готови да реагират на всяка заплаха и ще предприемат всички необходими действия за защитата на държавите от НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И разбира
Коментиран от #15
15:09 20.08.2026
2 Служби
15:10 20.08.2026
3 Ива
15:12 20.08.2026
4 Янко
Коментиран от #36
15:13 20.08.2026
5 Боруна Лом
15:15 20.08.2026
6 Хаха
15:15 20.08.2026
7 Да бе мирно седяло не би чудо видяло!
15:15 20.08.2026
8 Разговорът е бил нещо от сорта
15:16 20.08.2026
9 И сега кво
15:18 20.08.2026
10 Истината
Иранските проксита Хизбула окървавиха България с атентат и убиха и българин!
Коментиран от #45, #62
15:18 20.08.2026
11 Пич
Коментиран от #32
15:21 20.08.2026
12 Анонимен
15:22 20.08.2026
13 и що кудкудякате
Коментиран от #22, #65
15:26 20.08.2026
14 Значи
15:27 20.08.2026
15 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "И разбира":То никой и не е очаквал адекватна реакция от вече доказано безмозъчния фатмак!?
15:28 20.08.2026
16 Окооо
15:29 20.08.2026
17 Батко Вова
15:29 20.08.2026
18 Райте е пе е рас, Радев
15:29 20.08.2026
19 Аз съм веган
Коментиран от #23
15:30 20.08.2026
20 Изпугава ли го
15:31 20.08.2026
21 Защо
15:31 20.08.2026
22 Смях в залата
До коментар #13 от "и що кудкудякате":НАСИЛСТВЕНО ни вкараха в НАТО.
НАСИЛСТВЕНО в Еврозоната.
НАСИЛСТВЕНО има щатски самолети в Безмер.
За какви договори, за какви пет лева говорим -
ПЛАЩАМЕ на АГРЕСОРА, щото ТОЙ НИ Е НАСИЛИЛ ДА ГО ПРАВИМ !
Единствения ни друг избор (правилния естествено) беше посочен от партия Възраждане,
но БайГанювци така и не разбраха за какво иде реч ....
Коментиран от #26, #37
15:32 20.08.2026
23 Анкареца
До коментар #19 от "Аз съм веган":имаш впревид?
Коментиран от #28
15:32 20.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Българин 🇧🇬
Коментиран от #53
15:33 20.08.2026
26 Плач
До коментар #22 от "Смях в залата":Биха ли те ?
15:33 20.08.2026
27 За публикации
15:34 20.08.2026
28 Аз съм веган
До коментар #23 от "Анкареца":Да го опре в слепоочието и да го ползва
15:36 20.08.2026
29 Всички
Коментиран от #33
15:36 20.08.2026
30 БОЦ - ко
На улиците ще ни изкара !!!
15:37 20.08.2026
31 Аз съм веган
15:40 20.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 виж ти
До коментар #29 от "Всички":и втората световна ли започна на балканите?!?🤣🤣🤣
15:43 20.08.2026
34 русоляв
15:44 20.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така е
До коментар #4 от "Янко":Рюте казал на Радев - нямаш карти. Никой натовски войник няма да тръгне да мре за русофилска България.
15:45 20.08.2026
37 Питане
До коментар #22 от "Смях в залата":Кая пък беше тази "партия" ?
Аааа, циганската ли ???
Имам една тенджера от прабаба ми за калайдисване. Кадър ли си
15:45 20.08.2026
38 Сигурно
15:46 20.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 !!!?
15:46 20.08.2026
41 ВВСар
ИНАЧ€ МНОГО ЗНАЯТ ДА ЦИТИРАТ чл.5-ти от договорът на нато....,.
$ащ(нато) Щ€ $и ПРАВЯТ КАКВОТО $и И$КАТ ПО СВЕТА, А НАС ЩЕ НИ АНГАЖИРАТ ПОСЛЕ $ чл. 5-ти!
15:47 20.08.2026
42 Предателство на Отечеството
Коментиран от #50
15:49 20.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аз съм веган
15:49 20.08.2026
45 По точно
До коментар #10 от "Истината":България доказа, че е антинатовска, антиевропейска държава. Никой натовски войник няма да тръгне да защитава една русофилска държава. Радев да се обърне за помощ от Путин.
15:49 20.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Поздравления!
Да мирясат червеите от т.н.опозиция
15:51 20.08.2026
48 Аз съм веган
Коментиран от #49
15:51 20.08.2026
49 Шкури
До коментар #48 от "Аз съм веган":Безсмислено писане на празен човек!
15:54 20.08.2026
50 Или
До коментар #42 от "Предателство на Отечеството":С 400 от Турция !
15:54 20.08.2026
51 уахахаха
15:56 20.08.2026
52 Васил
15:56 20.08.2026
53 Така е
До коментар #25 от "Българин 🇧🇬":Радев предаде България на краварите. И как е възможно безпрекословно да изпълнява нарежданията на един неуравновесен човек като Тръмп, след като европейските лидери твърдо му отказаха и не щат и да чуят за него. Толкова ли няма съветници Радев?
15:57 20.08.2026
54 Публикацията
15:57 20.08.2026
55 защо
Та с новите ни Гуро-та, те така.
15:57 20.08.2026
56 !!!?
Коментиран от #61
15:58 20.08.2026
57 Вова
15:59 20.08.2026
58 Рундю
16:00 20.08.2026
59 Желю
16:00 20.08.2026
60 Ку-куууу
16:01 20.08.2026
61 Чалма
До коментар #56 от "!!!?":и да пуска брада!
16:01 20.08.2026
62 Истината я
До коментар #10 от "Истината":А ти как ще подкрепяш човек, който ни вкара във война с Иран. Иранците няколко пъти вече ни предупреждават.
16:03 20.08.2026
63 Да си тъп и
16:04 20.08.2026
64 Пуделско
16:06 20.08.2026
65 Не си наясно
До коментар #13 от "и що кудкудякате":Никой западен лидер не посмя да помага на Тръмп срещу Иран. Само нашия се съгласи да изпълнява нарежданията на един объркан човек.
16:08 20.08.2026
66 Дано да ви праснат иранците
16:10 20.08.2026
67 Да обсъждаш публикация
16:14 20.08.2026
68 щом толкова ви е страх-купете...
Основната цел на системата Пеликан е да максимизира времето за реакция на прехващачите. Както посочват операторите, колкото по-рано се засече вражеска цел на радарния екран, толкова повече време имат подразделенията за зенитни ракети и бойната авиация, за да изчислят траекториите на прихващане. Освен идентифицирането на вражески цели, радарът играе важна роля и в проследяването на собствените украински самолети, осигурявайки цяло
16:19 20.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Радев, ко стаа с визите за Америка
16:20 20.08.2026