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Радев разговаря с Марк Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

Радев разговаря с Марк Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

20 Август, 2026 15:07 1 905 70

  • румен радев-
  • файненшъл таймс-
  • иран-
  • марк рюте

Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа

Радев разговаря с Марк Рюте за статията на "Файненшъл Таймс" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във връзка с публикуваната статия на "Файненшъл Таймс" в сряда. В нея изданието беше написало, че Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Като потенциална цел се споменава и България. Властите у нас обаче отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната.

Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия, припомни Рюте.

В статията се споменава страната ни и заради американските военни самолети, които се намират във военна база „Безмер”. Те са два, но през последните седмици властта на няколко пъти заяви, че единственото, което те изпълняват, са учения и страната ни по никакъв начин не участва в конфликта между САЩ и Иран.

Според двама неназовани източници, близки до иранския режим, на които се позовава британският всекидневник „Файнешъл Таймс”, е възможно Иран да нанесе удари по американски бази в Европа като отговор при евентуална нова ескалация.

Последва отговор от българските институции. Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира, че не се води от статии във вестници, а от документи, които получава в нашите служби. След разпространената информация последва реакция и от НАТО. В отговор до „Ройтерс” от Алианса заявяват, че са готови да реагират на всяка заплаха и ще предприемат всички необходими действия за защитата на държавите от НАТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И разбира

    29 10 Отговор
    се той е потърсил Рюте , за да го залее с клишета !

    Коментиран от #15

    15:09 20.08.2026

  • 2 Служби

    15 25 Отговор
    Нашият министър се водил по нашите ПРОБИТИ отвсякъде от руснаците служби.

    15:10 20.08.2026

  • 3 Ива

    27 10 Отговор
    Действията на нашето правителство предизвикват реакция от Иран , която е разбираема .Радев няма какво да говори с Рюте

    15:12 20.08.2026

  • 4 Янко

    26 3 Отговор
    Рюте е казал.Хич да не ти е на ........всичко на г.за се пише

    Коментиран от #36

    15:13 20.08.2026

  • 5 Боруна Лом

    16 5 Отговор
    СБРААА СЕ ПЕЕРАСЕТЕ

    15:15 20.08.2026

  • 6 Хаха

    22 9 Отговор
    Какво си обсъдил бе Мунчо нали си една безгласна буква двоен агент 😆

    15:15 20.08.2026

  • 7 Да бе мирно седяло не би чудо видяло!

    21 10 Отговор
    Радев нещо много се разтича. Заради долните кравари подлага на риск живота на българите ! Иран е в правото си да се защити и да удари базите от които излитат самолети за да бомбардират страната й.

    15:15 20.08.2026

  • 8 Разговорът е бил нещо от сорта

    19 5 Отговор
    Ало, Рюте ! НАТО баща, ти майка, елате да ни пазите от аяатолаха!!!

    15:16 20.08.2026

  • 9 И сега кво

    5 11 Отговор
    Оказа се, че опозицията да просто едни вресливи и некомпетентни приказвачи, чиято роля се изчерпва с вдигане на шум за нищо.

    15:18 20.08.2026

  • 10 Истината

    15 16 Отговор
    Не съм фен на Радев, но за подкрепата на операцияте срещу Иран го подкрепям!
    Иранските проксита Хизбула окървавиха България с атентат и убиха и българин!

    Коментиран от #45, #62

    15:18 20.08.2026

  • 11 Пич

    21 6 Отговор
    Тоя военния е неадекватен!!! Чий го дири при Рюте, при положение, че заплахата е от Иран...?! И че не по малко опасно е, да бъдем ударени за провокация от Израел или Англия, и да бъде приписано на Иран!!! Ще видят нещо, колкото видяха дрона!!! Имаме ли военно разузнаване в Англия и Израел?!

    Коментиран от #32

    15:21 20.08.2026

  • 12 Анонимен

    15 15 Отговор
    Търси Рюте а защитава руските интереси хахахаха ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА

    15:22 20.08.2026

  • 13 и що кудкудякате

    13 4 Отговор
    Сключил си договор. Подписал си се. Гордял си се, че си в клуба на силните... Е, в тоя клуб се плаща членски внос. И той не винаги е с пари. Понякога е в компромиси, задължения и реален риск... Или спазваме това, под което сами сме се подписали, или спираме да се правим на велики съюзници, когато ни отърва, и на уплашени гълъби, когато сметката дойде на масата...

    Коментиран от #22, #65

    15:26 20.08.2026

  • 14 Значи

    3 4 Отговор
    е привикал Рюте на разпит !?

    15:27 20.08.2026

  • 15 ХА ХА ХА

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "И разбира":

    То никой и не е очаквал адекватна реакция от вече доказано безмозъчния фатмак!?

    15:28 20.08.2026

  • 16 Окооо

    4 9 Отговор
    Защо им беше на новото управление да демонстрира прозрачност и честност ?> Трябваше като предишните управляващи , да го направят скрито и тайно от народа! Така от февруари до юни си стояха 12 военни самолети на гражданското летище София, уж за ремонт на шахтите... Сега ги преместиха на военно летище Безмер о ги намалила на 8 броя... И вече има много шум, всява и се всява страх и заплахи! Ако трябва нека си ги върнат на летище София и всичко пак ще бъде тихо и кротко!

    15:29 20.08.2026

  • 17 Батко Вова

    7 1 Отговор
    явно го е отсвирил !

    15:29 20.08.2026

  • 18 Райте е пе е рас, Радев

    5 2 Отговор
    е Смотаняк, и едно коремно не може да направи.

    15:29 20.08.2026

  • 19 Аз съм веган

    4 3 Отговор
    Ако беше истински български офицер, мунчо трябваше да извади макаровеца ,да пише на близките и да го ползва

    Коментиран от #23

    15:30 20.08.2026

  • 20 Изпугава ли го

    3 0 Отговор
    иранския посланик?

    15:31 20.08.2026

  • 21 Защо

    4 4 Отговор
    не говори с Възраждане?Те имат тесни,топли връзки !

    15:31 20.08.2026

  • 22 Смях в залата

    10 10 Отговор

    До коментар #13 от "и що кудкудякате":

    НАСИЛСТВЕНО ни вкараха в НАТО.
    НАСИЛСТВЕНО в Еврозоната.
    НАСИЛСТВЕНО има щатски самолети в Безмер.

    За какви договори, за какви пет лева говорим -
    ПЛАЩАМЕ на АГРЕСОРА, щото ТОЙ НИ Е НАСИЛИЛ ДА ГО ПРАВИМ !

    Единствения ни друг избор (правилния естествено) беше посочен от партия Възраждане,
    но БайГанювци така и не разбраха за какво иде реч ....

    Коментиран от #26, #37

    15:32 20.08.2026

  • 23 Анкареца

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз съм веган":

    имаш впревид?

    Коментиран от #28

    15:32 20.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин 🇧🇬

    4 3 Отговор
    Още не е ясно : кой болен мозък ( явно от атлантическия клуб , или от съветниците на Радев ) първоначално бе предложил да се даде на натото военно летище до София ? Та ако ни бомбят персийците , една пета от населението на България , което живее 2 София да се затрие ?!

    Коментиран от #53

    15:33 20.08.2026

  • 26 Плач

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Смях в залата":

    Биха ли те ?

    15:33 20.08.2026

  • 27 За публикации

    1 2 Отговор
    в Правда,с кой говори ?

    15:34 20.08.2026

  • 28 Аз съм веган

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Анкареца":

    Да го опре в слепоочието и да го ползва

    15:36 20.08.2026

  • 29 Всички

    5 1 Отговор
    световни войни започват от балканите!

    Коментиран от #33

    15:36 20.08.2026

  • 30 БОЦ - ко

    8 2 Отговор
    Мнооого скоро Боташара,
    На улиците ще ни изкара !!!

    15:37 20.08.2026

  • 31 Аз съм веган

    7 1 Отговор
    Планктона дето гласува мунчо, доволен ли е?

    15:40 20.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 виж ти

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Всички":

    и втората световна ли започна на балканите?!?🤣🤣🤣

    15:43 20.08.2026

  • 34 русоляв

    2 5 Отговор
    Остана ли някой да вярва на ЕС и НАТО

    15:44 20.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Янко":

    Рюте казал на Радев - нямаш карти. Никой натовски войник няма да тръгне да мре за русофилска България.

    15:45 20.08.2026

  • 37 Питане

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Смях в залата":

    Кая пък беше тази "партия" ?
    Аааа, циганската ли ???
    Имам една тенджера от прабаба ми за калайдисване. Кадър ли си

    15:45 20.08.2026

  • 38 Сигурно

    0 0 Отговор
    е прочел статията?

    15:46 20.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 !!!?

    10 1 Отговор
    Мистър Кеш получи световъртеж...моли Рюте да му бае от страх !!!?

    15:46 20.08.2026

  • 41 ВВСар

    2 0 Отговор
    рю т€- $ка п . няк-П€ н д €л , р "ум€н" - Д . Л €Н ЛЯВ П€ Д . Л!
    ИНАЧ€ МНОГО ЗНАЯТ ДА ЦИТИРАТ чл.5-ти от договорът на нато....,.
    $ащ(нато) Щ€ $и ПРАВЯТ КАКВОТО $и И$КАТ ПО СВЕТА, А НАС ЩЕ НИ АНГАЖИРАТ ПОСЛЕ $ чл. 5-ти!

    15:47 20.08.2026

  • 42 Предателство на Отечеството

    6 1 Отговор
    Миротвореца да не сваля гащи ами да закупи ПВО системи Пейтриът за отбрана на България Ние сме единствените със свалени гащи

    Коментиран от #50

    15:49 20.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Аз съм веган

    4 1 Отговор
    Що не звънна на хаяско? Нали му ближе ботушите с високи токчета?

    15:49 20.08.2026

  • 45 По точно

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    България доказа, че е антинатовска, антиевропейска държава. Никой натовски войник няма да тръгне да защитава една русофилска държава. Радев да се обърне за помощ от Путин.

    15:49 20.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Поздравления!

    0 0 Отговор
    Така трябва да бъде
    Да мирясат червеите от т.н.опозиция

    15:51 20.08.2026

  • 48 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    По логиката на мунчо, сигурно му е казал да оставят Иран да ни избомби ,че да се свърши войната

    Коментиран от #49

    15:51 20.08.2026

  • 49 Шкури

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Аз съм веган":

    Безсмислено писане на празен човек!

    15:54 20.08.2026

  • 50 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Предателство на Отечеството":

    С 400 от Турция !

    15:54 20.08.2026

  • 51 уахахаха

    0 1 Отговор
    кефя се как пискат пп-та и дб-та поотделно и съвместно за това, което би трябвало да защитават - евроатлантизма! уахахахахаха

    15:56 20.08.2026

  • 52 Васил

    4 0 Отговор
    Радвев не е ли поискал да ни загроби с още един Боташ???

    15:56 20.08.2026

  • 53 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Българин 🇧🇬":

    Радев предаде България на краварите. И как е възможно безпрекословно да изпълнява нарежданията на един неуравновесен човек като Тръмп, след като европейските лидери твърдо му отказаха и не щат и да чуят за него. Толкова ли няма съветници Радев?

    15:57 20.08.2026

  • 54 Публикацията

    0 0 Отговор
    ако беше в Првада,член 5 щеше да се задейства !

    15:57 20.08.2026

  • 55 защо

    0 1 Отговор
    То и Тръмп казва - Ормузкия проток е отворен, ама ...
    Та с новите ни Гуро-та, те така.

    15:57 20.08.2026

  • 56 !!!?

    4 0 Отговор
    Мистър Кеш да вдига белия байрак...да целува Корана и да почита Курбан Байрама !!!?

    Коментиран от #61

    15:58 20.08.2026

  • 57 Вова

    0 0 Отговор
    Няма стршно,докато върви газ по руската тръба!

    15:59 20.08.2026

  • 58 Рундю

    4 0 Отговор
    Ден след ден изпростява все повече

    16:00 20.08.2026

  • 59 Желю

    0 1 Отговор
    в смутни времена каза-Не гарантираме за АЕЦ!И всичко спря за 2 дни!

    16:00 20.08.2026

  • 60 Ку-куууу

    2 1 Отговор
    Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа...

    16:01 20.08.2026

  • 61 Чалма

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "!!!?":

    и да пуска брада!

    16:01 20.08.2026

  • 62 Истината я

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    А ти как ще подкрепяш човек, който ни вкара във война с Иран. Иранците няколко пъти вече ни предупреждават.

    16:03 20.08.2026

  • 63 Да си тъп и

    2 1 Отговор
    Да си създаваш проблеми а после да вряцаш като ощипана мома е класика в жанра за българските атлантически олигофрени. Очевидно Рундю не прави изключение

    16:04 20.08.2026

  • 64 Пуделско

    1 0 Отговор
    Доста наивно, дори лузърско. По-разумното беше да привикат посланника и да му дадат срок за данните на базата на които е статията, посланника и на острова да се поизпотят, а не ние да се излагаме.

    16:06 20.08.2026

  • 65 Не си наясно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "и що кудкудякате":

    Никой западен лидер не посмя да помага на Тръмп срещу Иран. Само нашия се съгласи да изпълнява нарежданията на един объркан човек.

    16:08 20.08.2026

  • 66 Дано да ви праснат иранците

    1 0 Отговор
    И жертви да има както когато бяхте окупатори в Ирак. Говоря за политиците и за продажните паткани под пагон !

    16:10 20.08.2026

  • 67 Да обсъждаш публикация

    1 0 Отговор
    или по точно публикуваната статия на "Файненшъл Таймс" трябва леко да не си у ред. Може и някоя статия от "Факти" да обсъдят то толкова им е акъла явно ....

    16:14 20.08.2026

  • 68 щом толкова ви е страх-купете...

    0 0 Отговор
    400-километровият щит: Как вътрешният украински радар Пеликан засича руските въздушни заплахиПостоянната заплаха от руски въздушни удари, вариращи от бавни дронове до хиперзвукови балистични ракети, изисква изключително отзивчива и адаптивна мрежа за противовъздушна отбрана. За да се справи с това огромно предизвикателство, Украйна разчита силно на своята вътрешно разработена радарна система 79K6 Pelikan. Тази напреднала технология, наскоро представена от Военновъздушното командване на Украйна Запад, се оказва решаваща в ежедневната борба за осигуряване на оспорваното въздушно пространство на страната.Според скорошен доклад на UNITED24 Media, радарът Pelikan има впечатляващ обхват на откриване до 400 километра. Когато получи предупреждение от централен команден пункт, съответният радарен екип трябва незабавно да идентифицира и проследи приближаващата заплаха в определения сектор. Тази информация веднага се предава през по-широката мрежа за противовъздушна отбрана на Украйна, за да се координира целенасочен отбранителен отговор.

    Основната цел на системата Пеликан е да максимизира времето за реакция на прехващачите. Както посочват операторите, колкото по-рано се засече вражеска цел на радарния екран, толкова повече време имат подразделенията за зенитни ракети и бойната авиация, за да изчислят траекториите на прихващане. Освен идентифицирането на вражески цели, радарът играе важна роля и в проследяването на собствените украински самолети, осигурявайки цяло

    16:19 20.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Радев, ко стаа с визите за Америка

    0 0 Отговор
    че бегаме ли свободно от коч ината?

    16:20 20.08.2026

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