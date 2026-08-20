Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Двама полицаи са помогнали за спасяването на бебе в критично състояние в Пловдив.
Служителите на Шесто районно управление са реагирали на сигнала и са оказали помощ на детето, докато то е било в тежко състояние.
Предстои двамата полицаи и майката на бебето да дадат повече подробности по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МароМа
16:41 20.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:46 20.08.2026
4 Напълно безсмислена
16:52 20.08.2026
5 Хааххх
17:15 20.08.2026
6 Всеки
17:46 20.08.2026