Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Двама полицаи са помогнали за спасяването на бебе в критично състояние в Пловдив.

Служителите на Шесто районно управление са реагирали на сигнала и са оказали помощ на детето, докато то е било в тежко състояние.

Предстои двамата полицаи и майката на бебето да дадат повече подробности по случая.