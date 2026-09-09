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СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват битката между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България

СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват битката между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България

9 Септември, 2026 17:39 536 12

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  • цска-
  • суперкупата на българия

"Надявам се феновете да не са си направили изненади. Ще има проверки, ще пуснем и служебни кучета. На последните дербита не е имало тежки нарушения, за да имаме и някакви съмнения. Имаше технически проблеми с някои от камерите, но всичките са в цялост и работят перфектно към момента", увери началникът на сектор "Масови мероприятия"-СДВР гл. инсп. Иван Георгиев.

СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват битката между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

СДВР даде традиционния си брифинг преди Вечно дерби между Левски и ЦСКА. Този път сблъсъкът е за трофей - Суперкупата на България, като стартира от 18:30 часа на Националния стадион в столицата, информират от БНТ.

"Във връзка със спортното събитие – заета е охраната от около 12 часа. За информация на феновете, ще бъде обособена зона около спортното съоръжение. Зрителите ще бъдат пускани на обособени КПП-та, след това ще има проверка от две охранителни фирми, с които работим отдавна. Няма да бъдат допускани фенове с остри предмети, оръжия, пиротехника и други. Все още не е извършена проверка на спортното съоръжение. Системата за видеонаблюдение ще бъде използвана внимателно с цел установяване на хора, които извършват противообществени прояви. Очаква се доста засилен зрителски интерес. Възможно е временно спиране на движението, но то ще бъде възстановено своевременно", обясни началникът на сектор "Масови мероприятия"-СДВР гл. инсп. Иван Георгиев.

Според него последните срещи между Левски и ЦСКА са преминали с уважение между отборите.

"Почти всичко успяхме да намерим. Надявам се феновете да не са си направили изненади. Ще има проверки, ще пуснем и служебни кучета. На последните дербита не е имало тежки нарушения, за да имаме и някакви съмнения. Имаше технически проблеми с някои от камерите, но всичките са в цялост и работят перфектно към момента", увери той.

Освен финала за Суперкупата на България по футбол, днес започва и европейското първенство по волейбол.

"Около 1700 човека ще се грижат за футболната среща. Има отделно полицейски служители за другото събитие (б.ред - мачът България - Северна Македония от ЕвроВолей). Последните срещи наистина имаше едно уважение между феновете на двата отбора", каза още Иван Георгиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    А КОГА ЩЕ НАУЧИМ ИМЕНАТА НА ЛИЦАТА ОТ ИН.КОМ.И.ЙО/К.В
    БВШ.АГЕНТИ НА ТАЙНАТА МИЛИЦИЯ🚔

    17:48 09.09.2026

  • 2 1700 полицаи ще охраняват

    6 0 Отговор
    Чаветата !

    На България !

    17:49 09.09.2026

  • 3 минус 1700

    0 0 Отговор
    сега е момента за атака!

    18:06 09.09.2026

  • 4 9 септември

    2 1 Отговор
    Честит празник на тези които празнуват и помнят

    18:12 09.09.2026

  • 5 Честит 9 lХ

    2 0 Отговор
    Защо полицията ще ги пази?????
    Да си наема място охрана!!!!!

    Коментиран от #6

    18:18 09.09.2026

  • 6 Честит 9 lХ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Честит 9 lХ":

    Аман от редактор

    ЧАСТНА охрана

    18:19 09.09.2026

  • 7 Чорбев

    0 0 Отговор
    Днес е празник за овенния отбор.09.09.1944.

    18:20 09.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НИКОГА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ, ПЕТОЛЪЧКИ

    1 0 Отговор
    НИКОГА ВЕЧЕ... ЦЕЦЕКА НА БКП!!
    К ..У..Р ЗА ЛИТЕКС

    Коментиран от #11

    18:35 09.09.2026

  • 10 Дид

    0 0 Отговор
    Това е ненормална работа, какъв спорт е това???...война ли ще се води за бога?!? 1700 души жива сила си е цяла армия. Всеки малоумник с димка и въобще всеки футболен хулиган, бих му забранил до живот да стъпва на спортно събитие.

    18:36 09.09.2026

  • 11 България

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "НИКОГА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ, ПЕТОЛЪЧКИ":

    Левски ЗАВИНАГИ

    18:37 09.09.2026

  • 12 Иван

    0 0 Отговор
    Ами то това е МВР най скъпоплатената и многочислена охрана на стадиони, управници и паркинги....

    18:42 09.09.2026

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