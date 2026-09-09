СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват битката между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България

СДВР даде традиционния си брифинг преди Вечно дерби между Левски и ЦСКА. Този път сблъсъкът е за трофей - Суперкупата на България, като стартира от 18:30 часа на Националния стадион в столицата, информират от БНТ.

"Във връзка със спортното събитие – заета е охраната от около 12 часа. За информация на феновете, ще бъде обособена зона около спортното съоръжение. Зрителите ще бъдат пускани на обособени КПП-та, след това ще има проверка от две охранителни фирми, с които работим отдавна. Няма да бъдат допускани фенове с остри предмети, оръжия, пиротехника и други. Все още не е извършена проверка на спортното съоръжение. Системата за видеонаблюдение ще бъде използвана внимателно с цел установяване на хора, които извършват противообществени прояви. Очаква се доста засилен зрителски интерес. Възможно е временно спиране на движението, но то ще бъде възстановено своевременно", обясни началникът на сектор "Масови мероприятия"-СДВР гл. инсп. Иван Георгиев.

Според него последните срещи между Левски и ЦСКА са преминали с уважение между отборите.

"Почти всичко успяхме да намерим. Надявам се феновете да не са си направили изненади. Ще има проверки, ще пуснем и служебни кучета. На последните дербита не е имало тежки нарушения, за да имаме и някакви съмнения. Имаше технически проблеми с някои от камерите, но всичките са в цялост и работят перфектно към момента", увери той.

Освен финала за Суперкупата на България по футбол, днес започва и европейското първенство по волейбол.

"Около 1700 човека ще се грижат за футболната среща. Има отделно полицейски служители за другото събитие (б.ред - мачът България - Северна Македония от ЕвроВолей). Последните срещи наистина имаше едно уважение между феновете на двата отбора", каза още Иван Георгиев.