Голям пожар избухна в Сливенско, активирана е и системата BG-ALERT (ОБНОВЕНА)

Голям пожар е избухнал между сливенските села Градец и Медвен. Сигналът за огнената стихия е подаден около 13:30 часа на телефон 112, съобщиха за bTV от полицията в Сливен.

По първоначални данни огънят е обхванал горски масиви. Пожарът е далеч от населените места и към момента няма опасност за живота и здравето на хората.

На място са изпратени шест пожарни автомобила, като се очаква в гасенето да се включи и въздушна техника.

Заради пожара пътят към Медвен е затворен. Движението в района се регулира от полицейски екипи.

Заради ситуацията е активирана и системата BG-ALERT, с която хората в района са предупредени за пожара и необходимостта да спазват указанията на властите.

В района е и областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който съобщи, че пожарът е на широк фронт и в момента е в разгара си.

„Очакваме след около 10 минути първият хеликоптер, който беше поръчан да дойде на място, защото пожарът е на много широк фронт. Слава богу вече няма толкова силен вятър, какъвто беше при възникването на пожара“, каза Кашеров.

По думите му огънят се движи в посока Медвен, но към момента няма опасност за жителите на селото.

„В момента сме ограничили, по-скоро пожарната е ограничила, а огънят е в посока село Медвен, така че за населението на селото няма опасност“, посочи областният управител.

Той уточни, че пожарът е на около 2 километра от Медвен и е локализиран.

„В момента пожарът е на някъде около 2 км от село Медвен, но е локализиран. Високите температури не помагат на гасенето на пожара в момента, но се надяваме при пристигането на хеликоптерите, че той ще бъде локализиран и най-късно до утре загасен“, каза Михаил Кашеров.

По-голямата част от засегнатите територии са треви и храсти. Огънят обаче се е разпространил и към масиви в северна посока, към Котел, където теренът е пресечен и гасенето ще бъде по-трудно.

„По-голямата част от изгорелите територии са треви и храсти. Това са вече масивите, които са в посока Котел, т.е. северна посока. Сега се опитват пожарникарите да ограничат огъня и в тази посока, защото там местността вече е много трудна, пресечена и гасенето ще бъде много трудно“, обясни Кашеров.

Очаква се в гасенето да се включат два хеликоптера. За да могат машините да работят безопасно, електрозахранването в района е спряно.

„Чакаме по въздух. Чакаме два хеликоптера. Единият, мисля, че до 10 минути, поне така ни беше казано преди малко, ще бъде на територията на пожара“, каза областният управител.

По думите му в близост до Жеравна има малък язовир, който може да бъде използван като водоизточник за хеликоптерите.

„Електрозахранването е спряно. Слава Богу, имаме и водоизточник, който е съвсем наблизо до Жеравна. Малък язовир, който имат координатите летците, пилотите на хеликоптерите, така че няма да бъде проблем с надяването с вода“, посочи Кашеров.

На място работят четири екипа на пожарната – два-три от Сливен и един от Котел. Очаква се към тях да се присъединят и допълнителни екипи.

„На място има 4 екипа, 2-3 от Сливен и един от Котел“, каза областният управител.

По думите му при възникването на пожара в района е имало силен вятър, а пламъците са достигали височина от 6-7 метра.

„Тук ми казаха колегите от пожарната, че имало пламъци с височина 6-7 метра, което е било наистина невероятно. Вятърът е бил много силен към 13:00 часа, когато е тръгнал пожарът“, разказа Михаил Кашеров.

Причините за пожара все още не са установени. По първоначални данни обаче се предполага, че става дума за небрежност и неподдържане на земеделски земи.

„Все още не можем да установим защо и как се е случило всичко това, но по първоначални данни става въпрос пак за небрежност, за необработване, неподдържанe на земеделски земи. Това, за което имат задължения самите собственици или арендатори“, каза Кашеров.

Той заяви, че след приключването на пожара ще бъде разпоредено разследване.

„Но след приключване на този пожар ще разпоредя пълно разследване, за да се разбере как се е стигнало до този огромен, наистина пожар на територията на областта“, посочи областният управител.

Пътят за Медвен остава затворен. Има обходен маршрут, който удължава пътуването с около 7-8 километра.

„Има обходен маршрут за село Медвен. Той не е много по-дълъг. Може да е около 7-8 километра да се удължава цялото разстояние, но в момента, да, наистина сме затворили този път, защото той е опасен заради състоянието зад мен и ние искаме да създаваме опасност за пътуващите“, каза Михаил Кашеров.

Той уточни, че вече няколко автомобила са били върнати от посока Медвен.

На този етап не се налага евакуация, но такава възможност съществува, ако ситуацията се промени.

„Има такава вероятност, но не е много голяма, защото както Ви казах, вече се локализира пожарът в посока Медвен“, заяви Кашеров.

Полицията е в готовност да предприеме евакуация, ако това се наложи.