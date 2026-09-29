Авария по електропровод вероятно е причинила пожар край Зорница

Пожарът, възникнал следобед край хасковското село Зорница, вероятно е причинен от авария по електропровод на EVN. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково. Окончателното установяване на причината предстои.

Електроразпределителното дружество е прекъснало захранването към помпена станция „Зорница“. Огънят е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти.

Силният вятър затруднява работата на пожарникарите и подпомага разпространението на пламъците. На място са 12 екипа на пожарната от Хасково и Кърджали.

За ограничаване на пожара се изграждат просеки, които да спрат придвижването на огъня към нови участъци.

Заради пожара е затворен пътят между селата Зорница и Бели пласт. Не са посочени данни за пострадали хора или нанесени щети по сгради.

Източници: БНТ, БТА