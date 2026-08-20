Радев: Действията на кабинета срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизането ни от „сивия списък“

Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от „сивия списък“, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България.
Премиерът Румен Радев изтъкна, че настоящото правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари. Тези мерки се следват неотклонно, изтъкна министър-председателят и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи като МВР, службите и икономическа полиция. „По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати“, заяви Радев.
Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“, която е публичен инструмент за прозрачност на финансовите потоци в държавата. Системата вече е обработила близо 200 000 обществени поръчки и резултатите показват, че при над 30% от тях има само един кандидат. „Ще вървим упорито към намаляване на тази цифра“, отбеляза Радев. Вече се работи по следващия етап, при който системата ще бъде свързана с Търговския регистър и ще бъдат разкрити всички обвързаности, водещи към корупционни практики. Занапред системата ще отчита и ценовите аномалии, при които изплуват ненормално високи цени. При своя пълен капацитет „Сигма“ ще бъде много силен инструмент за постоянен автоматичен контрол срещу злоупотреби. „Важно е не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат и да минимизират такива явления“, заяви премиерът Радев.
Наред с това предстои да станат факт и референтни цени за ВиК и пътните ремонти и строителство. Работи се също усилено по дигитализацията, така че да има единна координация в транспорта – на тол системата, митниците и НАП.
Премиерът Румен Радев посочи, че целта на правителството е да бъде създадена не просто система за борба с корупцията със задна дата – като разследване, установяване, пресичане, а да бъдат изградени механизми, чрез които да не се допускат пране на пари, злоупотреби, сива икономика и корупция. „Призовавам за експедитивни действия в оставащото време до посещението на Групата, за да бъдат всички останали дейности по този план извършени в срок, качествено и разбира се, надлежно отчетени“, заяви в заключение министър-председателят.
Радев: Действията на кабинета срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизането ни от „сивия списък“
20 Август, 2026 17:45 1 022 70
Създаваме механизми не само за борба със злоупотребите постфактум, но и за недопускане на такива явления, изтъкна министър-председателят по време на заседанието на Съвета за координация и сътрудничество
Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от „сивия списък“, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
Коментиран от #8, #10, #36
17:48 20.08.2026
3 Анонимен
Коментиран от #9
17:48 20.08.2026
4 Последния Софиянец
17:49 20.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вмирисан зелен чорап
17:55 20.08.2026
7 Тенекиен барабан
17:55 20.08.2026
8 Ахааа
До коментар #2 от "Анонимен":Генерална реформа в съдебната система е нужна!!! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Само тогава ще има ред, правосъдие и възмездие! Сегашната съдебна система е все още в лапите на Шиши и Боко! Ноо, му се вижда края, нещата се случват бавно, законово и ефективно, а не ефектно и краткотрайно, както правеха Кирчо, Кокорчо и Рашков с бързите кратки арести !
Коментиран от #31
18:00 20.08.2026
9 Кажете
До коментар #3 от "Анонимен":Защо Борисов и Пеевски не са зад решетките?!
Коментиран от #18, #33, #43
18:04 20.08.2026
10 Защо бе, корупционер?
До коментар #2 от "Анонимен":Всичките корупционери искате отново Сглобката!
Сглобка-2, нали!
Няма да ви огрее, корупционери от ГЕРБСДС+ППДБ+ДПС!
Никой нормален българин няма да ви се върже на измамата!
Коментиран от #21, #29, #40
18:04 20.08.2026
11 Много моля
Коментиран от #16
18:05 20.08.2026
12 Българин
Нали сме в Шенген. НАЛИ СЛЕ В НАТО. Нали сме в ЕУ.
Айде дръжте се сериозно
18:10 20.08.2026
13 Нексус
18:10 20.08.2026
14 Аз съм веган
18:10 20.08.2026
15 Едно ми е прогресивно ...
"Какъвто и да е Пеевски има закони в тая държава. Не може да се води разследване на лица с имунитет, без да е свален. Сега да помислим дали "случайно" ГДБОП и Демерджиев са пропуснали този факт и водят незаконно разследване?"
Което би опорочило всички събрани доказателства, ако има такива...
18:12 20.08.2026
16 Ели
До коментар #11 от "Много моля":Радев обеща и тръгна. До сега ентусиазмът му не е угаснал. Разчитам на него. Не се разчистват лесно авторски обори.
18:12 20.08.2026
17 ИИ на РР
А за всеки случай машините ги
Правим съвсем прозрачни
Само напред и нагоре
18:12 20.08.2026
18 Даа
До коментар #9 от "Кажете":До една година, когато бъде сменена съдебната система, тогава наистина, ако не са зад решетките- ще имаме правото да питаме!!! Няма как със сегашните техни назначения да има присъди, те толкова много години умишлено държаха ВСС със отдавна изтекъл мандат, защото са техни назначения и си ги пазеха !!!
Коментиран от #37
18:12 20.08.2026
19 Прогресивни съветски шарлатани !
🙏
Пу-пу-пу-пу 🤞
18:12 20.08.2026
20 БОЦ - ко
Корупцията ни прави богати,
Една власт си отива,
Друга пристига - с нейни "познати"
18:13 20.08.2026
21 Даа⁷
До коментар #10 от "Защо бе, корупционер?":Точно така си е, този " Анонимен " е фен на сглобкаджиите, но те са реално само едно крещящо, силно крещящо малцинство!
18:14 20.08.2026
22 Пенсионерка
18:16 20.08.2026
23 Президент
18:17 20.08.2026
24 румен кРадев е руска марионетка !
Отстрана на българското правителство разбира се няма абсолютно никаква реакция.
18:18 20.08.2026
25 Червени бokлyци !
В знак на благодарност от 2027 г. Румен Радев намалява минималната работна заплата от 690 на 667 евро!
Честито на всички печеливши! На следващите избори пак гласувайте за него! ✌️
18:19 20.08.2026
26 !!!?
18:20 20.08.2026
27 Кажи честно ... 🤣
- Цените паднаха;
- Престъпността е преборена
- Олигарсите са премахнати
- Заплатите са над средно европейски
- Пенсионерите се чудят на каква екзотична почивка да отидат, че да успеят да си изхарчат част от пенсията.
Живот майка !
18:22 20.08.2026
28 муньо
18:24 20.08.2026
29 Петко Бочаров
До коментар #10 от "Защо бе, корупционер?":ДА АМА НЕ.
18:25 20.08.2026
30 Дзак
18:28 20.08.2026
31 Анонимен
До коментар #8 от "Ахааа":Значи целта на регресията е пълен наложен червен диктат Ама това няма как да стане 2026 година Еднолични господари няма А регресията колкото и да смятат че със счупените мадуровки са се затвърди ли грешат
18:28 20.08.2026
32 Маша
18:28 20.08.2026
33 Анонимен
До коментар #9 от "Кажете":А ти защо не си зад решетките 9 питам аз като какъв раздаваш присъди по сайтовете и
18:29 20.08.2026
34 Оставка
Коментиран от #35
18:30 20.08.2026
35 Оставка
До коментар #34 от "Оставка":Връщане на кадри на изританите от парламента партии? Това ли са ви действията?
18:32 20.08.2026
36 Видьо Видев
До коментар #2 от "Анонимен":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
18:32 20.08.2026
37 Анонимен
До коментар #18 от "Даа":Умишлено едни години разрушаваха грабиха лъжеха сееха омраза разделение ама това са шарлатаните
Коментиран от #41
18:32 20.08.2026
38 Гост
18:33 20.08.2026
39 Оставка
18:33 20.08.2026
40 Анонимен
До коментар #10 от "Защо бе, корупционер?":10 как така ме обиждаш неудовявам Бекепари червени другари руски интереси господари няма как да управляват европейската ни държава
18:36 20.08.2026
41 Кой
До коментар #37 от "Анонимен":създаде шарлатаните?
Коментиран от #53
18:36 20.08.2026
42 Цвете
18:37 20.08.2026
43 Темид
До коментар #9 от "Кажете":Няма за какво!
18:38 20.08.2026
44 Цвете
18:39 20.08.2026
45 Наесен се очакват мащабни протести
С Копринков корупцията ще борите,пълен смях...
Наесен се очакват мащабни протести и Румен Радев може бързо да се пенсионира
Коментиран от #47
18:39 20.08.2026
46 Днес
18:41 20.08.2026
47 Башар
До коментар #45 от "Наесен се очакват мащабни протести":ме чака!
18:42 20.08.2026
48 20 милиона евро от бюджета
18:42 20.08.2026
49 И кво направи Рундю
18:46 20.08.2026
50 Предприети Действия
18:46 20.08.2026
51 Няма
18:49 20.08.2026
52 пак празни кьорфишеци
а срещу надутите общ поръчки и чекмеджета праите ли нещо или пак дремете
хората затва ви избраха да тикнете тиквите в дранголника и откраднатото в изпразнената хазна
Коментиран от #58
18:50 20.08.2026
53 Анонимен
До коментар #41 от "Кой":Как кой Радев
18:51 20.08.2026
54 Анонимен
18:53 20.08.2026
55 Тоя
Коментиран от #60
18:53 20.08.2026
56 Кирил
18:53 20.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Анонимен
До коментар #52 от "пак празни кьорфишеци":52 ама ние сме 2026 г не сме в средновековието А Радевите не са господари на държавата ни и няма как да раздават еднолично правосъдие 52 кой те е излъгал теб
18:55 20.08.2026
59 До радев
18:56 20.08.2026
60 Анонимен
До коментар #55 от "Тоя":55 хахахаха а вие робите на господаря си какви сте 55 хахахаха регресията червена
18:56 20.08.2026
61 Кълвем
18:59 20.08.2026
62 Анонимен
19:00 20.08.2026
63 Ха ха ха
19:01 20.08.2026
64 Клошар
19:02 20.08.2026
65 За прането
19:05 20.08.2026
66 Антидрон системи
19:07 20.08.2026
67 ЕДГАР КЕЙСИ
19:11 20.08.2026
68 Марс
ОПГ,ОПГ, опг ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ
Копринков, Узунов, Радев
Копринков Узунов, Радев
ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ
19:13 20.08.2026
69 766
19:28 20.08.2026
70 ЕДГАР КЕЙСИ
19:34 20.08.2026