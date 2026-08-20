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Радев: Действията на кабинета срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизането ни от „сивия списък“

Радев: Действията на кабинета срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизането ни от „сивия списък“

20 Август, 2026 17:45 1 022 70

  • румен радев-
  • правителство-
  • пране на пари-
  • борба с корупцията-
  • излизане-
  • сив списък

Създаваме механизми не само за борба със злоупотребите постфактум, но и за недопускане на такива явления, изтъкна министър-председателят по време на заседанието на Съвета за координация и сътрудничество

Радев: Действията на кабинета срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизането ни от „сивия списък“ - 1
Снимка: Министерски съвет
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от „сивия списък“, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България.
Премиерът Румен Радев изтъкна, че настоящото правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари. Тези мерки се следват неотклонно, изтъкна министър-председателят и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи като МВР, службите и икономическа полиция. „По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати“, заяви Радев.
Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“, която е публичен инструмент за прозрачност на финансовите потоци в държавата. Системата вече е обработила близо 200 000 обществени поръчки и резултатите показват, че при над 30% от тях има само един кандидат. „Ще вървим упорито към намаляване на тази цифра“, отбеляза Радев. Вече се работи по следващия етап, при който системата ще бъде свързана с Търговския регистър и ще бъдат разкрити всички обвързаности, водещи към корупционни практики. Занапред системата ще отчита и ценовите аномалии, при които изплуват ненормално високи цени. При своя пълен капацитет „Сигма“ ще бъде много силен инструмент за постоянен автоматичен контрол срещу злоупотреби. „Важно е не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат и да минимизират такива явления“, заяви премиерът Радев.
Наред с това предстои да станат факт и референтни цени за ВиК и пътните ремонти и строителство. Работи се също усилено по дигитализацията, така че да има единна координация в транспорта – на тол системата, митниците и НАП.
Премиерът Румен Радев посочи, че целта на правителството е да бъде създадена не просто система за борба с корупцията със задна дата – като разследване, установяване, пресичане, а да бъдат изградени механизми, чрез които да не се допускат пране на пари, злоупотреби, сива икономика и корупция. „Призовавам за експедитивни действия в оставащото време до посещението на Групата, за да бъдат всички останали дейности по този план извършени в срок, качествено и разбира се, надлежно отчетени“, заяви в заключение министър-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    34 10 Отговор
    Оставка оставка Оставка освободете държавата ни бекепари

    Коментиран от #8, #10, #36

    17:48 20.08.2026

  • 3 Анонимен

    27 5 Отговор
    Оставка оставка Оставка освободете държавата ни бекепари

    Коментиран от #9

    17:48 20.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Кажете нещо за учението днес в София за евакуация на политиците и семействата им?

    17:49 20.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вмирисан зелен чорап

    27 6 Отговор
    Сакън само да не пипнеш някоя копринка!

    17:55 20.08.2026

  • 7 Тенекиен барабан

    18 4 Отговор
    Дрън, дрън.

    17:55 20.08.2026

  • 8 Ахааа

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Генерална реформа в съдебната система е нужна!!! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Само тогава ще има ред, правосъдие и възмездие! Сегашната съдебна система е все още в лапите на Шиши и Боко! Ноо, му се вижда края, нещата се случват бавно, законово и ефективно, а не ефектно и краткотрайно, както правеха Кирчо, Кокорчо и Рашков с бързите кратки арести !

    Коментиран от #31

    18:00 20.08.2026

  • 9 Кажете

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Защо Борисов и Пеевски не са зад решетките?!

    Коментиран от #18, #33, #43

    18:04 20.08.2026

  • 10 Защо бе, корупционер?

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Всичките корупционери искате отново Сглобката!

    Сглобка-2, нали!

    Няма да ви огрее, корупционери от ГЕРБСДС+ППДБ+ДПС!

    Никой нормален българин няма да ви се върже на измамата!

    Коментиран от #21, #29, #40

    18:04 20.08.2026

  • 11 Много моля

    23 3 Отговор
    Гаранция на думи са с НУЛЕВА СТОЙНОСТ , лъжите, ежедневните показват - никакво доверие ! Клишетата и получаването са без коментар ! Ни очи , ни срама !

    Коментиран от #16

    18:05 20.08.2026

  • 12 Българин

    8 3 Отговор
    Какъв сив списък ?
    Нали сме в Шенген. НАЛИ СЛЕ В НАТО. Нали сме в ЕУ.
    Айде дръжте се сериозно

    18:10 20.08.2026

  • 13 Нексус

    13 6 Отговор
    Какви действия са направили мунчовците, освен да нападат и отстраняват конкуренти?

    18:10 20.08.2026

  • 14 Аз съм веган

    13 4 Отговор
    Мунчо просто преби олигархията. Ура другари.

    18:10 20.08.2026

  • 15 Едно ми е прогресивно ...

    7 6 Отговор
    Прокуратурата проверява ГДБОП, защо разследва Пеевски. Това е най-прясното заглавие от последните минути. Първосигнално реагирах срещу прокуратурата, но в коментар ме подсетиха:
    "Какъвто и да е Пеевски има закони в тая държава. Не може да се води разследване на лица с имунитет, без да е свален. Сега да помислим дали "случайно" ГДБОП и Демерджиев са пропуснали този факт и водят незаконно разследване?"
    Което би опорочило всички събрани доказателства, ако има такива...

    18:12 20.08.2026

  • 16 Ели

    3 13 Отговор

    До коментар #11 от "Много моля":

    Радев обеща и тръгна. До сега ентусиазмът му не е угаснал. Разчитам на него. Не се разчистват лесно авторски обори.

    18:12 20.08.2026

  • 17 ИИ на РР

    9 3 Отговор
    От утре вече сме в "белия" списък
    А за всеки случай машините ги
    Правим съвсем прозрачни
    Само напред и нагоре

    18:12 20.08.2026

  • 18 Даа

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Кажете":

    До една година, когато бъде сменена съдебната система, тогава наистина, ако не са зад решетките- ще имаме правото да питаме!!! Няма как със сегашните техни назначения да има присъди, те толкова много години умишлено държаха ВСС със отдавна изтекъл мандат, защото са техни назначения и си ги пазеха !!!

    Коментиран от #37

    18:12 20.08.2026

  • 19 Прогресивни съветски шарлатани !

    13 4 Отговор
    Шести ден без олигархия!
    🙏
    Пу-пу-пу-пу 🤞

    18:12 20.08.2026

  • 20 БОЦ - ко

    9 3 Отговор
    Корупцията ни убива,
    Корупцията ни прави богати,
    Една власт си отива,
    Друга пристига - с нейни "познати"

    18:13 20.08.2026

  • 21 Даа⁷

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Защо бе, корупционер?":

    Точно така си е, този " Анонимен " е фен на сглобкаджиите, но те са реално само едно крещящо, силно крещящо малцинство!

    18:14 20.08.2026

  • 22 Пенсионерка

    12 3 Отговор
    Усещам прогреса и елеминирането на олигарсите по кошничката с грижи!

    18:16 20.08.2026

  • 23 Президент

    6 2 Отговор
    Премиер!Крал!

    18:17 20.08.2026

  • 24 румен кРадев е руска марионетка !

    9 3 Отговор
    Сергей Лавров дава интервю за придворна кремълска телевизия и съвсем случайно в разговора споменава колко добре познава Румен Радев. От къде бе румеьне ? От къде като сте се виждали само веднъж през 2019 г. ? Колко често си говорите по телефона? Колко често те напътства както напътстваше онзи унгарски слуга Сиярто ?
    Отстрана на българското правителство разбира се няма абсолютно никаква реакция.

    18:18 20.08.2026

  • 25 Червени бokлyци !

    15 3 Отговор
    Най-бедната част от българското общество гласува за Румен Радев, защото той им обеща да подобри качеството им на живот.
    В знак на благодарност от 2027 г. Румен Радев намалява минималната работна заплата от 690 на 667 евро!
    Честито на всички печеливши! На следващите избори пак гласувайте за него! ✌️

    18:19 20.08.2026

  • 26 !!!?

    4 0 Отговор
    От "сивия списък" та в "розовия списък"...това е то Прогрес !!!?

    18:20 20.08.2026

  • 27 Кажи честно ... 🤣

    14 3 Отговор
    Реформите на Румен Радев вече дават резултати! Качеството на живот на избирателите му рязко се подобри! Браво! Респект! Така се прави! ✌️
    - Цените паднаха;
    - Престъпността е преборена
    - Олигарсите са премахнати
    - Заплатите са над средно европейски
    - Пенсионерите се чудят на каква екзотична почивка да отидат, че да успеят да си изхарчат част от пенсията.
    Живот майка !

    18:22 20.08.2026

  • 28 муньо

    7 4 Отговор
    българи ликвидирах олигархията сам с голи ръце както ви обещах нещо да кажете а и нали знаете за кой трябва да гласувате на изборите ако искате да ликвидирам и мафията и да спръ кражбите!!!

    18:24 20.08.2026

  • 29 Петко Бочаров

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Защо бе, корупционер?":

    ДА АМА НЕ.

    18:25 20.08.2026

  • 30 Дзак

    3 0 Отговор
    Време за малко плуване!

    18:28 20.08.2026

  • 31 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Значи целта на регресията е пълен наложен червен диктат Ама това няма как да стане 2026 година Еднолични господари няма А регресията колкото и да смятат че със счупените мадуровки са се затвърди ли грешат

    18:28 20.08.2026

  • 32 Маша

    2 7 Отговор
    Време е за евтин руски гаааз !

    18:28 20.08.2026

  • 33 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Кажете":

    А ти защо не си зад решетките 9 питам аз като какъв раздаваш присъди по сайтовете и

    18:29 20.08.2026

  • 34 Оставка

    7 2 Отговор
    Какви действия срещу олигархията и корупцията? Те са обвързани с вас! Вдигате осигуровки, такси и глоби. И отваряте още места за администрацията. Кое е различното? Действия срещу някой кмет на село с един човек жители, самия кмет?

    Коментиран от #35

    18:30 20.08.2026

  • 35 Оставка

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Оставка":

    Връщане на кадри на изританите от парламента партии? Това ли са ви действията?

    18:32 20.08.2026

  • 36 Видьо Видев

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    18:32 20.08.2026

  • 37 Анонимен

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Даа":

    Умишлено едни години разрушаваха грабиха лъжеха сееха омраза разделение ама това са шарлатаните

    Коментиран от #41

    18:32 20.08.2026

  • 38 Гост

    2 2 Отговор
    Но това не се отнася за железопътната инфраструктура, защото е под чадъра на президентството

    18:33 20.08.2026

  • 39 Оставка

    4 2 Отговор
    Възпрепятстване на европейската посока на България? С цел обслужване на олигархията, която се опитва да целува задните части едновременно на САЩ и Русия?

    18:33 20.08.2026

  • 40 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Защо бе, корупционер?":

    10 как така ме обиждаш неудовявам Бекепари червени другари руски интереси господари няма как да управляват европейската ни държава

    18:36 20.08.2026

  • 41 Кой

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    създаде шарлатаните?

    Коментиран от #53

    18:36 20.08.2026

  • 42 Цвете

    5 3 Отговор
    ЕГАТИ ПРЕМИЕРА ,А " БОТАШ " ,КАКВО Е? КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА, ВИВАКОМ, КАКВО Е? ДА НЕ БИ ДА Е ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА? ХОТЕЛ " ХАЯШИ "? БАРСЕЛОНА????? СПРИ СЕ, ЗАЩОТО И ЗАПЛАТИТЕ СИ ВДИГНАХТЕ ,ПРЕДИ ДА ГИ ЗАМРАЗИТЕ ,НАЛИ? ИЛИ Е ЛЪЖА?

    18:37 20.08.2026

  • 43 Темид

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кажете":

    Няма за какво!

    18:38 20.08.2026

  • 44 Цвете

    3 3 Отговор
    ЕГАТИ ПРЕМИЕРА ,А " БОТАШ " ,КАКВО Е? КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА, ВИВАКОМ, КАКВО Е? ДА НЕ БИ ДА Е ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА? ХОТЕЛ " ХАЯШИ "? БАРСЕЛОНА????? СПРИ СЕ, ЗАЩОТО И ЗАПЛАТИТЕ СИ ВДИГНАХТЕ ,ПРЕДИ ДА ГИ ЗАМРАЗИТЕ ,НАЛИ? ИЛИ Е ЛЪЖА?

    18:39 20.08.2026

  • 45 Наесен се очакват мащабни протести

    10 2 Отговор
    Видяхме ви действията...
    С Копринков корупцията ще борите,пълен смях...
    Наесен се очакват мащабни протести и Румен Радев може бързо да се пенсионира

    Коментиран от #47

    18:39 20.08.2026

  • 46 Днес

    5 1 Отговор
    видях един олигарх да рови в кофите!

    18:41 20.08.2026

  • 47 Башар

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Наесен се очакват мащабни протести":

    ме чака!

    18:42 20.08.2026

  • 48 20 милиона евро от бюджета

    5 2 Отговор
    да ги дадеш на Митито Николов за "подготовката" на Евровизия ама хич не е корупция нали бе Рундю ? Празен чек за пеедираснички само е, така ли?

    18:42 20.08.2026

  • 49 И кво направи Рундю

    4 3 Отговор
    срещу прането на пари в БабаАлино да те питам ? Коя банка им изпра парите питам на украинската мафия? А? Или за украинските нацисти и наркодилъри може но за българи не може ?

    18:46 20.08.2026

  • 50 Предприети Действия

    3 0 Отговор
    На днешния ден са повдигнати обвинение срещу кмет на неизвестно село с жители от един човек, самия кмет. Гражданинът на селото е корумпирал няколко от своите кокошки да му снасят яйца под масата. С това избягва деклариране на яйцата в НАП, с което се ощетява данъчната система. Наложена е мярка задържане във свинарника за 24 часа. Очаква се съдът да протестира мярката. Или прокуратурата. Или това трябваше да бъдат адвокатите, двама горски от съседното село, те винаги протестират.

    18:46 20.08.2026

  • 51 Няма

    2 1 Отговор
    такива действия. Това напърдяното не спира да изпуска смрадливи димки

    18:49 20.08.2026

  • 52 пак празни кьорфишеци

    4 2 Отговор
    срещу прането на пари
    а срещу надутите общ поръчки и чекмеджета праите ли нещо или пак дремете
    хората затва ви избраха да тикнете тиквите в дранголника и откраднатото в изпразнената хазна

    Коментиран от #58

    18:50 20.08.2026

  • 53 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кой":

    Как кой Радев

    18:51 20.08.2026

  • 54 Анонимен

    4 1 Отговор
    Как кой Радев нали с цел изхвърляне на Борисов и овладяване на власт държава институции Божкови протести

    18:53 20.08.2026

  • 55 Тоя

    3 2 Отговор
    анонимен анонимен ще е мутра - герб п-д-ас

    Коментиран от #60

    18:53 20.08.2026

  • 56 Кирил

    5 1 Отговор
    Лъже. Всичко е само скъпотия

    18:53 20.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "пак празни кьорфишеци":

    52 ама ние сме 2026 г не сме в средновековието А Радевите не са господари на държавата ни и няма как да раздават еднолично правосъдие 52 кой те е излъгал теб

    18:55 20.08.2026

  • 59 До радев

    5 0 Отговор
    Какви действия бе,фатмак,освен разчистване на територия друго няма!

    18:56 20.08.2026

  • 60 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Тоя":

    55 хахахаха а вие робите на господаря си какви сте 55 хахахаха регресията червена

    18:56 20.08.2026

  • 61 Кълвем

    2 0 Отговор
    Тази пресконференция да не би да е в паничен отговор на излезналите статии от различни западни агенции? Да баламосват обществото? Кога ще има политици и олигарси в затвора? Или седнахте на една маса?

    18:59 20.08.2026

  • 62 Анонимен

    4 0 Отговор
    Радев България вече е изпълнила критериите за излизане от сивият списък още преди да бъдеш избран

    19:00 20.08.2026

  • 63 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    този е чак смешен, толкова е жалък

    19:01 20.08.2026

  • 64 Клошар

    1 0 Отговор
    Набих един олигарх!Познайте къде,защо?

    19:02 20.08.2026

  • 65 За прането

    2 0 Отговор
    на пари и корупцията се влиза в затвора. Ти кого си вкарал там бе жалко човече? Я разкажи

    19:05 20.08.2026

  • 66 Антидрон системи

    1 0 Отговор
    Без обществена поръчка си е точно пример за корупция, мен да питаш !

    19:07 20.08.2026

  • 67 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ЧОРАПА Е "КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА" ....................... С ИДЕОЛОГА НА НЕОФАШИZMA ...................... ИВО ХРИСТОВ (ДУГИН) В БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    19:11 20.08.2026

  • 68 Марс

    2 0 Отговор
    Копринков, копринков, копринков, копринков, копринков, копринков
    ОПГ,ОПГ, опг ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ
    Копринков, Узунов, Радев
    Копринков Узунов, Радев
    ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ

    19:13 20.08.2026

  • 69 766

    1 0 Отговор
    Има дейности, които са със срок постоянен и никое правителство няма как да каже, че е решило проблема окончателно и ако го обяви това е шега или тъпотия или и двете. Олигархизъм, корупция, престъпност и подобни може само да се намалят и се оценяват с ниво, проценти, което оценява качеството на страната и общесрвания живот в нея. Огромна тумба от съветници не прави МПля по-успешен и по-малко отговорен.

    19:28 20.08.2026

  • 70 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    УПРАВЛЕНИЕТО НА "ПРОГРЕСИВНИЯ" ЧОРАП Е ....................... ГАРАНТ НА "КОРУПЦИЯТА" В БЪЛГАРИЯ ....................... ФАКТ !

    19:34 20.08.2026

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