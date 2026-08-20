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Борисов от Русе: През австрийските служби разбрах за сигнали до българските след заплахите от Иран

Борисов от Русе: През австрийските служби разбрах за сигнали до българските след заплахите от Иран

20 Август, 2026 19:20 374 13

  • бойко борисов-
  • русе-
  • заплахи-
  • иран-
  • служби-
  • президентски избори

Борисов коментира, че може много да говори против правителството, но „предпочитам да си гледам партията за местните избори”. 

Борисов от Русе: През австрийските служби разбрах за сигнали до българските след заплахите от Иран - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов запита защо Илияна Йотова защо не свиква Консултативния съвет за национална сигурност заради заплахите от страна на Иран. Той направи този коментар по време на посещение в местната структура на партията в Русе, цитиран от Нова телевизия.

„Няколко дни министрите говорят неща, които още повече засилват страховете и съмненията и дават възможност за манипулации”, допълни той. Борисов запита още, ако няма заплаха, то „защо Румен Радев говори днес с НАТО”. „И щом Демерджиев казва, че са взети мерки и е засилена охраната – това засяга тяхната лична охрана. Видях кортежа на Радев във Варна – 10 коли, 40 човека. Във Варна с мен, като премиер преди, имаше две коли", допълни Борисов. Той подчерта, че кабинетът "пазят тях си", но какво прави за "другите хора".

По негови думи КСНС не се свиква, защото "трябва да извадят реалните заплахи" и подчерта, че през австрийските служби е разбирал за сигнали до българските.

Изборите за президент

Борисов коментира, че може много да говори против правителството, но „предпочитам да си гледам партията за местните избори”.

По отношение на изборите за президент Борисов заяви, че през „септември ще говорим за наша кандидатура”. „В Поморие, когато Митко Николов седеше до мен, казах, че кандидатът за президент е на масата”, каза още лидерът на ГЕРБ.

„Три пъти премиер на държавата е предостатъчно. Следващия път ще предложим трима нови премиери, от които партията ще си избере”, допълни Борисов.

По думите му Йотова е сериозен кандидат за президент и е опитен човек, "тя не се издига от партия, от "Прогресивна България", а от инициативен комитет, за да може да събере периферията".

Лидерът на ГЕРБ каза още, че ако в център дясно се сформира инциативен комитет с единна кандидатура, тогава "аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно, но има още време до септември - ще го направим".

Борисов каза, че е имал кандидат за президент и вицепрезидент, които на втори тур са щели да победят. И отново акцентира на името на кмета на Бургас Димитър Николов.

Критика към управлението на правителството и на София

По думите на Борисов управлението на София е „тотален провал”.

По отношение на контрола на цените, той каза, че те са „изпуснати”, а хората са залъгвани с мярката „кошница с грижа”.

„Вертикалният газов коридор е важен за Украйна, Молдова, Румъния. Това е печатница за пари за българите. Той е 100% собственост на българите, както и Балкански поток”, каза Борисов. Той коментира сделката с „Боташ” като я определи като договор, по който страната ни има само задължения и губим 9 милиарда долара.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както

    7 2 Отговор
    винаги агент Буда говори "точно и ясно " как и от къде бил събрал сигнали ....

    19:30 20.08.2026

  • 2 1488

    4 3 Отговор
    зимата ще видите
    де зимуват уйрогейците
    и газ пикаят ли

    19:30 20.08.2026

  • 3 Факт

    4 8 Отговор
    Псулер и армията му бяха позорно разбити от шепа бандери в Херсон и Харков, откъдето опозорената руска армия избяга с подвити опашки

    Коментиран от #6, #7

    19:31 20.08.2026

  • 4 Винету

    6 3 Отговор
    Кое правителство сключи договор със САЩ за ползване на летище Безмер? Тогава Радев беше президент и нямаше думата. Сега Радев разрешил самолети на САЩ. Той не може да промени вече сключен договор. Не разбрах, сигурно Австралийските тайни служби са информирали пожарникаря?

    19:31 20.08.2026

  • 5 Точна статия

    4 5 Отговор
    Днес сайта факти публикува статията на най известния Английски и Европейски ежедневник "Гардиън" че есента и зимата в България предстоят масови протести срещу правителството на Румен Радев. Ако Радев не пожелае да се оттегли своевременно протестите ще се радикализират. Калоян Методиев- бивш шеф на кабинета на Радев в първият му мандат като президент и чест гост в студиото на факти е публикувал че гражданите края на миналата година са излезли по улици и площади в страната и свалили кабинета "Желязков" заради внесения от него бюджет в който се вдига осигурителната тежест с 2% за всички работещи заявяване на нов заем от 10 млрд. и най вече за увеличението със 70% на полицаи и военни. Методиев сравнява че настоящия бюджет в правителството "Радев" е в пъти по зловещ и кошмарен. В бюджета на предишното правителство не беше заложено увеличение на винетни такси с 30% ,увеличение на цигарите от 1 август ,на Ел.енергия ,топло енергия и вода от 1 юли. Сегашното правителство замразява и мин.работна заплата а предишното планираше увеличение с 12%. В същото време заплатите на силовите структури и администрация се индексират и бонусите им се увеличават. А дълга който взе Радев е идентичен с този който планираше предишното правителство за цяла година.

    Коментиран от #11

    19:32 20.08.2026

  • 6 Атанас

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Руската армия е гола вода. Крепят я засега бойците от Северна Корея, които не са като ватите и не бягат от фронта изоставяйки руски градове по Конституция.

    19:33 20.08.2026

  • 7 Точен сте

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    В Херсон и Харков в уличните боеве жива рашистка орка не оцеля!

    19:33 20.08.2026

  • 8 Хмм

    4 1 Отговор
    австрийските служби работят за Борисов, на какъв език го информират?

    19:33 20.08.2026

  • 9 kоkорчо 💋🍌

    4 1 Отговор
    а що не пита фебере или го е страх да бе му лепнат един закон

    19:34 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Точна статия":

    Методиев ли ще организира протестите

    19:36 20.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Па питай бре Бою

    0 0 Отговор
    Ние от село Кошари щяхме да ти кажем смешко. Тук иранци са инвеститорите основно и сателитни антени си имат хората. А ХамасЗ пък са на Слънчака в офиса на Аквапарка и да не ти обяснявам. Само кажи кви други въпроси имаш...

    19:38 20.08.2026

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