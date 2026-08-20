Борисов от Русе: През австрийските служби разбрах за сигнали до българските след заплахите от Иран

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов запита защо Илияна Йотова защо не свиква Консултативния съвет за национална сигурност заради заплахите от страна на Иран. Той направи този коментар по време на посещение в местната структура на партията в Русе, цитиран от Нова телевизия.

„Няколко дни министрите говорят неща, които още повече засилват страховете и съмненията и дават възможност за манипулации”, допълни той. Борисов запита още, ако няма заплаха, то „защо Румен Радев говори днес с НАТО”. „И щом Демерджиев казва, че са взети мерки и е засилена охраната – това засяга тяхната лична охрана. Видях кортежа на Радев във Варна – 10 коли, 40 човека. Във Варна с мен, като премиер преди, имаше две коли", допълни Борисов. Той подчерта, че кабинетът "пазят тях си", но какво прави за "другите хора".

По негови думи КСНС не се свиква, защото "трябва да извадят реалните заплахи" и подчерта, че през австрийските служби е разбирал за сигнали до българските.

Изборите за президент

Борисов коментира, че може много да говори против правителството, но „предпочитам да си гледам партията за местните избори”.

По отношение на изборите за президент Борисов заяви, че през „септември ще говорим за наша кандидатура”. „В Поморие, когато Митко Николов седеше до мен, казах, че кандидатът за президент е на масата”, каза още лидерът на ГЕРБ.

„Три пъти премиер на държавата е предостатъчно. Следващия път ще предложим трима нови премиери, от които партията ще си избере”, допълни Борисов.

По думите му Йотова е сериозен кандидат за президент и е опитен човек, "тя не се издига от партия, от "Прогресивна България", а от инициативен комитет, за да може да събере периферията".

Лидерът на ГЕРБ каза още, че ако в център дясно се сформира инциативен комитет с единна кандидатура, тогава "аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно, но има още време до септември - ще го направим".

Борисов каза, че е имал кандидат за президент и вицепрезидент, които на втори тур са щели да победят. И отново акцентира на името на кмета на Бургас Димитър Николов.

Критика към управлението на правителството и на София

По думите на Борисов управлението на София е „тотален провал”.

По отношение на контрола на цените, той каза, че те са „изпуснати”, а хората са залъгвани с мярката „кошница с грижа”.

„Вертикалният газов коридор е важен за Украйна, Молдова, Румъния. Това е печатница за пари за българите. Той е 100% собственост на българите, както и Балкански поток”, каза Борисов. Той коментира сделката с „Боташ” като я определи като договор, по който страната ни има само задължения и губим 9 милиарда долара.