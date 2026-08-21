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Овладяха огъня край Котел и Карлово, горя депо в София

Овладяха огъня край Котел и Карлово, горя депо в София

21 Август, 2026 03:33, обновена 21 Август, 2026 03:40 591 2

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  • сливен-
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Ситуацията с големите пожари в страната постепенно се стабилизира, но дежурните екипи остават нащрек през цялата нощ.

Овладяха огъня край Котел и Карлово, горя депо в София - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Огнената стихия постави под напрежение няколко региона в България през изминалото денонощие. Благодарение на бързата намеса на огнеборци, военнослужещи и доброволци, най-критичните огнища в Сливенско и Карловско вече са овладени, а инцидентът в столицата е ликвидиран своевременно.

Влак подпали Розино и Кърнаре, бедствието е ликвидирано

Голям пожар избухна в късния следобед в четвъртък между карловските села Розино и Кърнаре, засягайки обща площ от около 800 декара, от които само 10 декара горски масив, съобщава регионалната медия KarlovoPress. Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа, като на място веднага са изпратени 14 противопожарни екипа от Пловдивска и Софийска области, подкрепени от горски служители и доброволци.

Според официална информация от пресцентъра на Областната пожарна служба, цитирана от БНТ Новини, най-вероятната причина за инцидента е искра, изхвърчала от преминаващ товарен влак по подбалканската жп линия София–Бургас. Към полунощ пожарът е напълно ликвидиран, но три дежурни екипа ще останат на терен до сутринта, за да предотвратят евентуално възобновяване на огъня.

Критична ситуация край Градец и Медвен: BG-ALERT и гасене от въздуха

Малко след 13:30 часа в четвъртък беше задействана националната система за ранно предупреждение BG-ALERT за жителите в района на котленските села Градец и Медвен, информира bTV. Огънят там започна двустранно на път II-48 и бързо обхвана сухи треви, храсти и широколистна гора, изпепелявайки над 2000 декара горски фонд.

В тежката операция по овладяване на стихията се включиха:

  • Седем противопожарни автомобила от Сливен и Бургас;
  • Два военни хеликоптера „Кугър“ (Cougar) от авиобаза „Крумово“;
  • Модулно формирование от 22-ма военнослужещи от Бригадното командване – Сливен;
  • Служители на Държавното горско стопанство – Котел.

Директорът на ГДПБЗН гл. комисар Александър Джартов потвърди, че фронтът на пожара в Сливенско е успешно локализиран и няма непосредствена опасност за населените места. Въпреки това, поради силно пресечения терен в посока Котел, гасенето на тлеещите огнища ще продължи през цялата нощ и в рамките на петъчния ден (21 август).

Локален инцидент: Горя гараж за автобуси в „Орландовци“

Около 21:17 часа в четвъртък вечерта е регистриран сигнал за пожар в София. Пламъците са обхванали гараж за автобуси, разположен в столичния квартал „Орландовци“, в района на кръстовището на улиците „Дан Колов“ и „Лавандула“ до Владайската река, съобщиха от БНР.

На мястото веднага са изпратени два екипа на столичната пожарна, които бързо са локализирали и потушили огъня. От МВР потвърдиха, че при инцидента няма пострадали хора и няма нанесени сериозни материални щети по градската инфраструктура. Причините за възникването на пламъците са в процес на изясняване, като предстои извършването на детайлен оглед.

Във връзка с очакваните високи температури и жълтия код за жеги в петък, от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовават за повишено внимание и абсолютна забрана за палене на открит огън.


България
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  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    след огъня дано гръмне АЕЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
    държава без морал и ценности

    03:53 21.08.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    03:54 21.08.2026

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