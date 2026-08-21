Ремонти на „Хемус“ и „Тракия“, интензивен трафик по границите

Динамична и натоварена остава обстановката по пътищата и границите на страната към 7:00 часа на 21 август.

През последното денонощие са регистрирани десетки тежки инциденти и стотици пожари заради продължаващите летни жеги, а Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда нови временни организации на движението по основните магистрални направления. По данни на Планинската спасителна служба (ПСС) условията за туризъм са добри, но през изминалите часове се съобщава за открити тела на двама починали граждани в планинските масиви.

КАТ и Пожарна: Черна статистика за денонощието

По официални данни от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР), публикувани на официалния им сайт (www.mvr.bg), през изминалите 24 часа са регистрирани следните данни за инциденти в страната:

Тежки катастрофи: 23 сериозни пътнотранспортни произшествия на територията на страната.

23 сериозни пътнотранспортни произшествия на територията на страната. Черна статистика от КАТ: Двама души са загинали, а 27 граждани са ранени и настанени в болнични заведения с различни по степен наранявания.

Двама души са загинали, а 27 граждани са ранени и настанени в болнични заведения с различни по степен наранявания. Сводка от пожарната: Звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са ликвидирали общо 145 пожара в цялата страна.

Звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са ликвидирали общо 145 пожара в цялата страна. Материални щети: С преки имуществени загуби са възникнали 25 пожара (от които 11 в жилищни сгради и 8 в транспортни средства). Останалите 120 инцидента са без материални щети – основно в сухи треви, храсти и отпадъци вследствие на високите летни температури.

Строителство, ремонти и мерки на АПИ

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), чрез пресцентъра на агенцията (www.api.bg), апелират шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост поради засиления трафик в края на работната седмица и следните активни ремонти:

АМ „Хемус“ (Софийска област): Днес (21 август) от 8:00 до 16:00 часа продължава поетапното ограничаване на движението във външната активна лента в участъка между 42-ри и 44-ти км (посока София). Причината е премахване на излишна крайпътна растителност. Автомобилният поток се пренасочва по средната активна и изпреварващата лента.

Днес (21 август) от 8:00 до 16:00 часа продължава поетапното ограничаване на движението във външната активна лента в участъка между 42-ри и 44-ти км (посока София). Причината е премахване на излишна крайпътна растителност. Автомобилният поток се пренасочва по средната активна и изпреварващата лента. АМ „Тракия“: Продължават краткотрайните технически дейности и подмяна на елементи на преброителните камери в района на 0-вия километър, като временно се ограничава навлизането в аварийната лента.

Продължават краткотрайните технически дейности и подмяна на елементи на преброителните камери в района на 0-вия километър, като временно се ограничава навлизането в аварийната лента. Област Кюстендил: До края на деня (21 август) се извършва изкърпване на асфалтовата настилка по път I-6 ГКПП „Гюешево“ – Кюстендил – София (от км 0 до км 42), както и по път II-62 Самоков – Дупница (от км 0 до км 29). Движението се пропуска последователно в свободната лента.

Трафик по границите

Според сутрешния отчет на ГД „Гранична полиция“, наличен в информационния център на МВР, трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) е следният:

Границата със Сърбия: Интензивен трафик на изход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“. Поради продължаващите строително-монтажни дейности за модернизация на пункта платната са стеснени и времето за преминаване е удължено.

Интензивен трафик на изход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“. Поради продължаващите строително-монтажни дейности за модернизация на пункта платната са стеснени и времето за преминаване е удължено. Границата с Турция: Интензивно е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили на изход от страната.

Интензивно е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили на изход от страната. Границата с Румъния: Преминаването през Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна. Важно предупреждение: поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич временно са преустановили работа за неопределен период от време.

Преминаването през Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна. Важно предупреждение: поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич временно са преустановили работа за неопределен период от време. Границата с Гърция и Северна Македония: Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (www.pss-bg.bg) съобщават, че условията за туризъм в сутрешните часове са добри, но времето крие опасности. Преди обяд има разкъсана облачност, но следобед се очакват локални превалявания и гръмотевична дейност – най-вече над Рило-Родопската област. Духа умерен до силен северозападен вятър по високите била. Лифтовите съоръжения в курортите работят по график.

Важно предупреждение от спасителите: През изминалото денонощие в планините бяха открити телата на двама починали мъже (в Стара планина и в местността под връх Ком). И при двата случая смъртта не е в резултат на пряк планинарски инцидент, а се дължи на здравословни проблеми. От ПСС напомнят на туристите да не подценяват подготовката си, да носят достатъчно вода, резервни батерии за телефоните, да не преценяват маршрутите сами и винаги да информират близки за точния си маршрут.