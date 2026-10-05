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ИПБ: Шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка - не е съгласен с начина, по който се прави подмяната на мантинелите

ИПБ: Шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка - не е съгласен с начина, по който се прави подмяната на мантинелите

5 Октомври, 2026 10:51 530 10

  • ипб-
  • автомагистрали-
  • директор-
  • оставка-
  • подмяна на мантинели

От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори

ИПБ: Шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка - не е съгласен с начина, по който се прави подмяната на мантинелите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от Института за пътна безопасност, като посочиха и причините за решението, цитирани от Dariknews.bg.

Според института Генов е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков.
От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.

По информация на института мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.
От ИПБ посочват, че оставката на Генов е свързана именно с отказа му да носи отговорност за подобен монтаж.

„Оставката е свързана именно с отказа на изпълнителния директор да носи отговорност за подобен монтаж, въпросите вече не са само към министър Шишков“, заявяват от Института за пътна безопасност.

От организацията очакват оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров по същите причини.

От Института за пътна безопасност отправят въпроси и към министър-председателя: „Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?“

Организацията заявява, че очаква незабавни отговори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боташчо

    7 3 Отговор
    ще ни зарови като държава, сега и мантинели от Турция, без документи, скоро ще почнат и магистралата по Черноморието,разбира се подготвиха ни, че ще са платени, този вече трябва да е в затвора

    Коментиран от #5

    11:14 05.10.2026

  • 2 Явно !

    7 1 Отговор
    Не Е !

    В Далаверата !

    11:14 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мамин

    2 1 Отговор
    Шиши?

    11:19 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ахах

    3 1 Отговор
    Жалки, жалки, жалки Петроханци

    11:20 05.10.2026

  • 7 А бе

    5 1 Отговор
    Иска само далавера да има пък каквото ще да става да не връща пара

    11:23 05.10.2026

  • 8 гост

    4 3 Отговор
    Бившето милиционерче богдан милчев е захлебил от пеевските фирми за мантинели

    11:27 05.10.2026

  • 9 Леле мале

    1 0 Отговор
    "Според института Генов е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков .Шишков работи за Шиши ?

    11:36 05.10.2026

  • 10 9689

    0 0 Отговор
    Богдане,спри с далаверите.

    11:37 05.10.2026

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