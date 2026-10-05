ИПБ: Шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка - не е съгласен с начина, по който се прави подмяната на мантинелите

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от Института за пътна безопасност, като посочиха и причините за решението, цитирани от Dariknews.bg.
Според института Генов е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков.
От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.
По информация на института мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.
От ИПБ посочват, че оставката на Генов е свързана именно с отказа му да носи отговорност за подобен монтаж.
„Оставката е свързана именно с отказа на изпълнителния директор да носи отговорност за подобен монтаж, въпросите вече не са само към министър Шишков“, заявяват от Института за пътна безопасност.
От организацията очакват оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров по същите причини.
От Института за пътна безопасност отправят въпроси и към министър-председателя: „Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?“
Организацията заявява, че очаква незабавни отговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боташчо
Коментиран от #5
11:14 05.10.2026
2 Явно !
В Далаверата !
11:14 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мамин
11:19 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ахах
11:20 05.10.2026
7 А бе
11:23 05.10.2026
8 гост
11:27 05.10.2026
9 Леле мале
11:36 05.10.2026
10 9689
11:37 05.10.2026