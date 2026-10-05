Три автомобила се удариха по пътя Бургас – Сарафово

Катастрофа между три автомобила затрудни движението по пътя Бургас – Сарафово в района на пътен възел „Тромпета“.

По първоначална информация инцидентът е станал при изпреварване отдясно и отнемане на предимство. Към момента няма данни за пострадали хора.

По автомобилите са нанесени сериозни материални щети, а част от мантинелата е повредена. Непосредствено след сблъсъка участъкът е бил блокиран за кратко, което е затруднило движението в района.

Източници: БНТ