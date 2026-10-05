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Пътната обстановка: ограничения по магистралите и трафик на границата
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: ограничения по магистралите и трафик на границата

5 Октомври, 2026 06:43 390 0

  • пътна обстановка-
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Интензивно е движението на товарни автомобили към Турция. В планините времето е слънчево, но високите части са с опасен вятър.

Пътната обстановка: ограничения по магистралите и трафик на границата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната е нормална, но по магистралите и основните пътни направления действат редица ограничения заради ремонти, поддържане и обезопасяване на участъци. На АМ „Тракия“ скоростта е ограничена до 100 км/ч при Мухово и в участъци в областите Пазарджик и Стара Загора. Край Бургас движението е с ограничение до 80 км/ч заради полагане на пътна маркировка.

По АМ „Хемус“ между първия и осмия километър в посока Варна е въведено ограничение до 90 км/ч, като товарните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. При тунел „Топли дол“ движението е организирано с две ленти във всяка посока. В област Шумен движението в посока София между 350-ия и 363-ия километър се извършва двупосочно в платното за Варна.

По АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ на няколко места движението е в една лента и с ограничение до 50 км/ч заради ремонт на дилатационни фуги и мостово съоръжение. АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ са без въведени ограничения.

Интензивен трафик към Турция

Трафикът по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония е нормален. Главна дирекция „Гранична полиция“ съобщава:

„Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили.“

През „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси, и товарни автомобили. Фериботите при Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно спрени заради ниското ниво на Дунав.

Вятър във високите части на планините

В планините се очаква предимно слънчево време с временни увеличения на облачността. По високите била ще духа силен северен вятър. Максималната температура ще бъде около 11 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра. Условията са по-подходящи в ниските части, докато при високите маршрути са необходими зимна екипировка и повишено внимание.

Проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени. Ограничения за тежкотоварни автомобили има през „Айтоски“, „Вратник“, „Петрохан“, „Твърдишки“ и „Шипка“.

Пожарната и КАТ с нови сводки

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 184 сигнала и са ликвидирали 146 пожара. При 27 от тях са нанесени преки материални щети, а при 119 няма материални щети. Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите е пострадал един човек.

При 18 тежки катастрофи са загинали един човек и са ранени 25 души. В София е отчетено едно тежко и 21 леки произшествия, при които е пострадал един човек. От началото на годината при 5223 пътни инцидента са загинали 374 души, а 6470 са ранени.

Източници: БТА, БНР


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